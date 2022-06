W Mikołajowie trwa wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Negocjacje z Rosją mogą zostać wznowione pod koniec sierpnia po kontrofensywie ukraińskich sił zbrojnych - powiedział szef frakcji parlamentarnej prezydenckiej partii Sługa Narodu i szef grupy na rozmowy pokojowe z Rosją, Dawyd Arachamija. Ukraińscy cywile uwięzieni w Siewierodoniecku mają ograniczone możliwości opuszczenia miasta, a proponowany przez Rosję "korytarz humanitarny" może zostać wykorzystany od ich przymusowego przesiedlenia - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Najnowsze wydarzenia związane ze 115. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 18.06.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony budynek we wsi w pobliżu Charkowa / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

6 rosyjskich pocisków uderzyło w rafinerię w Krzemieńczuku. Nie ma informacji o ofiarach.

Ukraińcy prowadzą kontrofensywę w okolicach Iziumu, by odciągnąć Rosjan od Słowiańska i zakłócić ich linię zaopatrzenia - ocenia w nowym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Według ISW czystki wśród oficerów dodatkowo pogarszają zdolności dowodzenia w rosyjskiej armii .

Ukraińscy cywile uwięzieni w Siewierodoniecku mają ograniczone możliwości opuszczenia miasta, a proponowany przez Rosję "korytarz humanitarny" może zostać wykorzystany od ich przymusowego przesiedlenia - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Negocjacje z Rosją mogą zostać wznowione pod koniec sierpnia po kontrofensywie ukraińskich sił zbrojnych - powiedział szef frakcji parlamentarnej prezydenckiej partii Sługa Narodu i szef grupy na rozmowy pokojowe z Rosją, Dawyd Arachamija.

Plany sprzedaży Ukrainie przez administrację USA czterech dużych, uzbrojonych dronów, Gray Eagle, zostały wstrzymane. Podyktowały to obawy, że zaawansowany sprzęt może wpaść w ręce wroga.

13:30

Do końca roku nie uda się wznowić pracy rafinerii ropy naftowej w Krzemieńczuku, w którą dziś po raz kolejny trafiły rosyjskie pociski - poinformował szef władz obwodu połtawskiego Dmytro Łunin, cytowany przez agencję Ukrinform.

Bardzo ważna jest dla nas również elektrociepłownia, ponieważ w sezonie grzewczym musimy dostarczać ciepłą wodę i ogrzewanie. Więc teraz odbędzie się spotkanie w tej sprawie, by ocenić, jak bardzo sytuacja się pogorszyła - dodał szef władz obwodu połtawskiego w środkowej części Ukrainy.

Sześć rosyjskich pocisków trafiło rano w rafinerię w Krzemieńczuku, a dwa kolejne spowodowały zniszczenia w pobliskiej elektrociepłowni. Według Łunina pożary zostały już ugaszone. Nie pojawiły się doniesienia o ofiarach.

Rosjanie przeprowadzili już wcześniej kilka ataków rakietowych na rafinerię i elektrociepłownię w Krzemieńczuku. Po jednym z tych ataków z 2 kwietnia eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) podkreślali, że była to wówczas jedyna działająca rafineria na Ukrainie i odpowiadała za ok. 20 proc. konsumpcji paliw w kraju.



13:28

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Mikołajowa.

13:17

Ukraina nie chce "drogi na skróty" do Unii Europejskiej - powiedziała deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy Maria Mezencewa włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera". Ktoś pomyśli, że chcemy zostać członkiem wykorzystując wojnę. To nieprawda - zapewniła.

12:04

Troje cywilów zginęło minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w Donbasie na wschodzie Ukrainy; Rosjanie ostrzeliwali też infrastrukturę cywilną w obwodach połtawskim, dniepropietrowskim, charkowskim i mikołajowskim - przekazała agencja Ukrinform, cytując władze regionów.

W obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy walki toczyły się w Siewierdoniecku, a w tamtejszym zakładzie chemicznym Azot odnotowano kolejne zniszczenia. Rosjanie ostrzeliwali też okoliczne miejscowości i przeprowadzili szturm w pobliżu miejscowości Nyrkowe. Zginęło dwoje cywilów.

W obwodzie donieckim Rosjanie wciąż ostrzeliwali miejscowości wzdłuż całej linii frontu z czołgów, artylerii, moździerzy, wyrzutni rakiet Smiercz i Grad oraz samolotów. Uszkodzonych zostało m.in. 18 domów, trzy bloki mieszkalne, budynki fabryki chemicznej, dom kultury, szpital, szkoła i sklep. Jeden cywil został zabity, a czworo rannych.

Rosjanie wystrzelili też z okupowanego Krymu dwa pociski manewrujące w kierunku obwodu odeskiego, ale zostały one zniszczone w powietrzu przez ukraińską obronę przeciwlotniczą - napisano.

Wojska rosyjskie ostrzeliwały także infrastrukturę cywilną w innych częściach kraju. W obwodzie połtawskim rosyjskie pociski trafiły w rafinerię ropy naftowej w Krzemieńczuku, ciepłownię i elektrownię, ale nie ma doniesień o ofiarach, podobnie jak w obwodzie dniepropietrowskim, gdzie w nocy również zawyły syreny alarmu przeciwlotniczego.

W obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy rosyjskie pociski wywołały pożar 16-piętrowego bloku mieszkalnego oraz sześć innych pożarów domów. Nie ma doniesień o ofiarach. Siły ukraińskie wyzwoliły natomiast wieś Dmytriwka w rejonie Iziumu.

Na południu kraju, w obwodzie mikołajowskim w wyniku ostrzałów zniszczone zostały magazyny rolnicze i trzy domy mieszkalne. Nie ma informacji o ofiarach. Według wstępnych danych Rosjanie ostrzeliwali wieś Parutyne amunicją kasetową.

11:33

Każdego dnia na Ukrainie z powodu rosyjskiej inwazji ginie dwoje dzieci - podkreśliła pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska w zdalnym wystąpieniu z okazji 10-lecia Instytutu Aspen w Europie Środkowej. Od początku inwazji zginęło już co najmniej 323 dzieci.

Przez te niemal cztery miesiące rosyjskiej agresji wielu ludzi mówiło mi, że ciężko im jest nawet czytać wiadomości o Ukrainie. Rozumiem ich bardzo dobrze. Każdej normalnej, empatycznej osobie trudno jest dowiadywać się codziennie, jak w czyjś dom uderzył pocisk, prosto w pokój, zabijając rodzinę - powiedziała Zełenska, cytowana przez agencję Ukrinform.

Trudno jest czytać o podziurawionym kulami konwoju ewakuacyjnym, na którym był napis "Dzieci". Rzeczą niemożliwą do zrozumienia jest, że na Ukrainie każdego dnia ginie dwoje dzieci (...) Trudno jest patrzeć na zdjęcia ze zniszczonych miast, dziury zamiast okien, ludzi w szpitalach, zranionych minami - mówiła żona prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.



Wśród ostatnich ofiar jest 14-latek zabity w czwartek rosyjskim pociskiem w obwodzie zaporoskim, 7-latek ranny w piątek w wyniku rosyjskiego ostrzału w Mikołajowie oraz 15-letnia dziewczynka, która wcześniej w tym tygodniu odniosła obrażenia po uderzeniu rosyjskiej artylerii w obwodzie charkowskim - podał Ukrinform.



11:07

Wiele krajów dostarcza dziś Ukrainie broń, ale wiele z nich prosi, aby o tym nie mówić publicznie - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Ołeksij Daniłow, w wywiadzie dla portalu informacyjnego Liga.net.

10:34

Wojna Rosji z Ukrainą grozi wywołaniem globalnej fali głodu, a Kreml prowadzi działania dezinformacyjne, oskarżając UE o blokowanie eksportu zbóż i nawozów - napisał Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych Josep Borrell w artykule opublikowanym na stronie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS).

"Jeszcze przed wojną Putina z Ukrainą przegrywaliśmy w globalnej walce z głodem. Teraz ta nieuzasadniona i niesprowokowana wojna naraża świat na głód, który dotknie (kolejne) setki milionów ludzi" - ocenił Borrell.

10:03

Negocjacje z Rosją mogą zostać wznowione pod koniec sierpnia po kontrofensywie ukraińskich sił zbrojnych - powiedział szef frakcji parlamentarnej prezydenckiej partii Sługa Narodu i szef grupy na rozmowy pokojowe z Rosją, Dawyd Arachamija, cytowany przez portal informacyjny Ukrainska Prawda.

Jak zasugerował Arachamija, Ukraina będzie mogła wznowić rozmowy pokojowe z Rosją, kiedy wzmocni swoje pozycje na froncie. Negocjator nie doprecyzował jednak swojej wypowiedzi, tłumacząc, że nie chce zdradzać planów ukraińskich władz Rosjanom.

Koniec sierpnia. Nie chcemy dzielić się naszymi planami z Rosjanami, bo widzą to w otwartych źródłach. Ale myślę, że w niektórych miejscach przeprowadzimy kontrofensywę - powiedział.



09:48

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 33 350 żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Minionej doby Rosja straciła też dziewięć czołgów, 10 pojazdów opancerzonych, pięć systemów artylerii, system przeciwlotniczy, samolot, jednostkę pływającą i drona - napisano w komunikacie.

Łączne straty Rosji od 24 lutego do 18 czerwca wynoszą według ukraińskiego sztabu: 1465 czołgów, 3573 pojazdy opancerzone, 216 samolotów, 180 helikopterów, 739 systemów artylerii, 233 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, 98 systemów przeciwlotniczych, 2513 pojazdów i cystern, 14 jednostek pływających i 594 drony.

09:46

Ukraińskie wojsko zestrzeliło dwie rakiety wystrzelone w kierunku Odessy z terytorium Krymu.

09:45

Dym nad fabryką Topaz w okupowanym Doniecku.

09:44

Polska wzywa do siódmego pakietu sankcji wobec Rosji. Szósty pakiet sankcji mocno uderzył w Rosję. Ale nie byliśmy w stanie wystarczająco osłabić Putina i jego machiny wojskowej. Potrzeba więc dalszych i ostrzejszych sankcji - powiedział gazecie "Welt am Sonntag" wiceszef polskiego MSZ Marcin Przydacz.

09:43

Chemikalia w zakładach Azot w Siewierodoniecku na Ukrainie grożą nie tylko życiu setek ukrywających się tam cywilów, ale też katastrofą ekologiczną dla całego regionu; wybuch mógłby zniszczyć całe miasto - powiedział stacji Sky News Petro Kuzyk, dowódca batalionu broniącego Siewierodoniecka przed wojskami rosyjskimi.

09:23

Szef Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew, minister obrony Siergiej Szojgu i młodsza córka prezydenta Katerina Tichonowa - w trwających dyskusjach o możliwym następcy Władimira Putina pojawiają się zarówno dawno znane, jak i zaskakujące kandydatury.

08:40

Ukraińscy cywile uwięzieni w Siewierodoniecku mają ograniczone możliwości opuszczenia miasta, a proponowany przez Rosję "korytarz humanitarny" może zostać wykorzystany od ich przymusowego przesiedlenia - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Ukraińscy cywile uwięzieni w Siewierodoniecku będą prawdopodobnie podejrzliwie podchodzić do korzystania z proponowanego korytarza. Możliwość opuszczenia miasta jest ograniczona z powodu zniszczenia mostów, ale proponowana przez Rosję trasa poprowadziłaby ich w kierunku miejscowości Swatowa, położonej głębiej na terytorium okupowanym przez Rosję. Jeśli uwięzieni cywile nie skorzystają z propozycji wyjścia korytarzem, Rosjanie prawdopodobnie uznają za uzasadnione, by w mniejszym stopniu odróżniać ich od ukraińskich celów wojskowych znajdujących się na tym obszarze" - dodano.

08:39

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,141 mln osób - poinformowałaStraż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 26,1 tys. osób.



08:15

Wczoraj odbył się pierwszy koncert w operze w Odessie od rozpoczęcia wojny. Wykonawcy rozpoczęli od hymnu Ukrainy, a następnie odbyła się gala operowa.

08:08

Ukraińcy prowadzą kontrofensywę w okolicach Iziumu, by odciągnąć Rosjan od Słowiańska i zakłócić ich linię zaopatrzenia - ocenia w nowym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Według ISW czystki wśród oficerów dodatkowo pogarszają zdolności dowodzenia w rosyjskiej armii.

07:43

Siły ukraińskie usiłują przebić się przez linię nieprzyjaciela na kierunku charkowskim, by wyjść na tyły rosyjskich jednostek operujących na kierunku słowiańskim w obwodzie donieckim - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W tym regionie Rosjanie kładą nowe bocznice kolejowe, by usprawnić swoje linie zaopatrzeniowe.

"Trwają walki o Siewierodonieck. W celu poprawy sytuacji taktycznej jednostki wroga próbowały przeprowadzić operacje szturmowe poza miastem, ale bez powodzenia" - dodało ukraińskie dowództwo.

07:42

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel broni swoich decyzji w sprawie Nord Stream 2. Gospodarka niemiecka zdecydowała się na transport gazu rurociągami z Rosji, ponieważ było on tańszy - powiedziała w wywiadzie dla portalu RND. Pytana o Putina stwierdziła, że "powinno się traktować jego słowa poważnie".

06:35

W odpowiedzi na intensyfikację współpracy wojskowej Nikaragui z Rosją USA objęły sankcjami nikaraguańskie przedsiębiorstwo Ediminas, aby zmniejszyć dochody rządu Daniela Ortegi z eksportu złota.

Jest to bezpośrednia reakcja USA na ogłoszoną we wtorek zgodę nikarguańskiego prezydenta Daniela Ortegi na udostępnienia baz wojskowych, lotnisk i portów jego kraju rosyjskim siłom zbrojnym: "aby mogły one uczestniczyć w operacjach na Karaibach i Oceanie Spokojnym".

Departament Skarbu USA, uzasadniając swą decyzję, wskazał na dyktatorski charakter rządów Daniela Ortegi.



06:34

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy zaapelowało w ONZ do światowych liderów o wsparcie ukraińskiego sektora telekomunikacyjnego niszczonego przez Rosję podczas inwazji.

"Pomimo ciągłego ostrzału Rosji zespół telekomunikacyjny kontynuuje odbudowę zniszczonych urządzeń, ustanawia Starlink i przywraca komunikację. To jednak nie wystarczy. Dlatego stale potrzebujemy pomocy krajów sojuszniczych. Liczymy na ich wsparcie dla sfery telekomunikacyjnej Ukrainy i wspólną walkę z największym wrogiem świata" - czytamy w oświadczeniu ministerstwa.

Ministerstwo przypomina, że przed inwazją Federacji Rosyjskiej na pełną skalę Ukrainie udało się stać krajem o największym zasięgu szybkiego internetu w Europie.

Jak podał Ukrinform, do 10 czerwca ponad 3000 stacji bazowych operatorów telefonii komórkowej na Ukrainie zostało całkowicie lub częściowo wyłączonych. Ponad 20 proc. infrastruktury telekomunikacyjnej zostało uszkodzone lub zniszczone w wyniku agresji Rosji.



06:32

W rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim premier Holandii Mark Rutte oświadczył, że popiera przyznanie Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE.

O rozmowie z premierem Holandii poinformował na Twitterze prezydent Ukrainy: "Podziękowałem premierowi Rutte za poparcie statusu Ukrainy jako kandydata do UE. Poinformowałem o sytuacji na froncie. Omówiliśmy dalsze wsparcie bezpieczeństwa dla Ukrainy. Podziękowałem za znaczącą pomoc Holandii. Liczymy na jej kontynuację".

W wydanym po rozmowie komunikacie Rutte napisał, że brała w niej udział minister obrony Holandii Kajsa Ollongren.

"Rozmawiałem z prezydentem Zełenskim, o tym jak Holandia może jeszcze pomóc w dostawach broni i w sytuacji ze statusem kandydata do członkostwa w UE dla Ukrainy" - napisał na Twitterze holenderski premier.



06:24

Plany sprzedaży Ukrainie przez administrację USA czterech dużych, uzbrojonych dronów, Gray Eagle, zostały wstrzymane. Podyktowały to obawy, że zaawansowany sprzęt może wpaść w ręce wroga.

Powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą Reuters podał, że zastrzeżenia do sprzedaży dronów MQ-1C Gray Eagle, które mogą być uzbrojone w pociski Hellfire do wykorzystania na polu walki z Rosją, pojawiły się podczas szczegółowego przeglądu Administracji ds. Bezpieczeństwa Technologii Obronnych Pentagonu. Jej zadaniem jest ochrona wartościowych technologii przed dostaniem się w ręce wroga. Wcześniej projekt zatwierdził Biały Dom.



06:20

Sama Rosja zrobiła wszystko, aby zniszczyć wszelkie więzi z Ukrainą. No cóż, zrobimy wszystko, by nasze więzi z Europą były jak najmocniejsze - powiedział w wystąpieniu wideo prezydent Wołodymyr Zełenski.

W piątek rząd Ukrainy zakończył umowę o ruchu bezwizowym z Federacją Rosyjską. Reżim wizowy z Rosją będzie obowiązywał od 1 lipca.

06:12

"Znowu atak wroga na Krzemieńczuk. Od 6 do 8 rosyjskich pocisków uderzyło w rafinerię i inną infrastrukturę. Szczegóły - później. Groźba ataków pozostaje. Ukrywajcie się!" - napisał na Telegramie Dmytro Łunin szef administracji obwodowej w Połtawie.

Informację potwierdzono w Telegramie Sił Zbrojnych Ukrainy. Podkreślano, że nieprzyjaciel wystrzelił 7 pocisków z okolic Biełgorodu, które mogłyby być skierowane w rafinerię w Krzemieńczuku i inne obiekty infrastrukturalne w obwodzie połtawskim. "Z kolei wróg rozpowszechnia informację, że pociski zostały wystrzelone w kierunku obwodu charkowskiego" - czytamy w oświadczeniu Sił Zbrojnych.