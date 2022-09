Niemcy przekażą Ukrainie cztery systemy obrony powietrznej IRIS-T, które nie są na wyposażeniu Bundeswehry. MSZ Łotwy wezwało łotewskich obywateli do jak najszybszego opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej. "Walczcie o swoje! Nie przychodźcie na naszą ziemię, nie wchodźcie w naszą duszę i w naszą kulturę" - apelował do Rosjan prezydent Ukrainy. Czwartek jest 218. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

06:57 Na rosyjsko-fińskim przejściu granicznym w miejscowości Torfianowka w obwodzie leningradzkim powstał punkt mobilizacyjny; osoby próbujące wyjechać z Rosji otrzymują tam powołania do wojska - poinformowała niezależna telewizja Nastojaszczeje Wriemia. Rosyjskojęzyczna sekcja BBC podała we wtorek, że na przejściu granicznym w miejscowości Wierchnij Łars na granicy rosyjsko-gruzińskiej także powstanie punkt mobilizacyjny. Od kilku dni przejście jest oblężone. Tysiące aut czekają na wjazd do Gruzji w kolejce, która rozciągnęła się na 25 kilometrów. Korek na granicy rosyjsko-gruzińskiej 06:53 Walczcie na swoich ulicach o swoją wolność; i tak już wszystko wam zabrano - zwrócił się do Rosjan w środę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Chcecie żyć - uciekajcie. Chcecie żyć - oddawajcie się do niewoli. Chcecie żyć - walczcie na swoich ulicach o swoją wolność" - mówił po rosyjsku ukraiński prezydent. "I tak wszystko wam zabrano. Czy może ktoś z was ma platformy wiertnicze? Pałace? Winnice? A może jachty? Albo jakiś bank? O co wy w ogóle walczycie? Macie tylko kredyty, coś do zjedzenia wieczorem i teraz macie mobilizację. Walczcie o swoje! Nie przychodźcie na naszą ziemię, nie wchodźcie w naszą duszę i w naszą kulturę" - wezwał Zełenski. 06:51 MSZ Łotwy wezwało łotewskich obywateli do jak najszybszego opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej i odradziło podróże do tego kraju. Szef MSZ Edgars Rinkeviczs podkreślił, że ten "powtórny i stanowczy" apel związany jest z eskalacją sytuacji międzynarodowej. 06:50 Niemcy przekażą Ukrainie cztery systemy obrony powietrznej IRIS-T, które nie są na wyposażeniu Bundeswehry - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na komunikat rządu niemieckiego. Wcześniej Berlin deklarował przekazanie Kijowowi jednego takiego systemu. 06:46 Rząd Finlandii postanowił znacznie ograniczyć prawo uciekających przed mobilizacją Rosjan do wjazdu na teren kraju. W tym tygodniu rząd będzie omawiał możliwość wybudowania ogrodzenia na granicy z Rosją.

