Rosja przeprowadziła atak powietrzny na jeden z głównych ukraińskich portów eksportujących zboże - Izmaił nad Dunajem - podał Reuters. Stało się to na kilka godzin przed planowanym na poniedziałek w Soczi spotkaniem Władimira Putina z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Poniedziałek to 558. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu zebraliśmy w naszej relacji z 4 września 2023 roku.

W poniedziałek w Soczi Putin ma się spotkać z prezydentem Turcji / SPUTNIK POOL / PAP/EPA

15:38

W Soczi zakończyło się spotkanie prezydenta Rosji Władimira Putina z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

15:33

Na Placu Czerwonym w Moskwie zatrzymana została kobieta, która prowadziła jednoosobową pikietę: stanęła na placu z zarzuconą na ramiona dużą flagą Ukrainy - podał niezależny rosyjski portal OWD-Info, monitorujący zatrzymania w Rosji.

Kobieta została zabrana na komisariat. OWD-Info podaje jej nazwisko: to Alona Kożewnikowa. Na komisariat pojechał do niej adwokat współpracujący z OWD-Info - poinformował niezależny portal Meduza.

14:18

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan spotyka się w rosyjskim Soczi z Władimirem Putinem. Główny temat rozmów to kwestia zerwanej przez Putina umowy o eksporcie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. "Rosja potrzebuje pieniędzy w budżecie i chciałaby uzyskać dwie rzeczy: sprzedawać skradzione ukraińskie zboże i otrzymać możliwość zdjęcia sankcji na niektóre swoje towary" - podkreślił Jan Piekło, były ambasador Polski w Ukrainie. W rozmowie z Piotrem Salakiem w internetowym Radiu RMF24 skomentował cel spotkania przywódców Turcji i Rosji.

13:37

Odblokowanie porozumienia zbożowego, umożliwiającego eksport produktów żywnościowych przez Morze Czarne, jest najważniejszym tematem moich poniedziałkowych rozmów z Władimirem Putinem - oznajmił prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, który spotyka się z rosyjskim dyktatorem w Soczi.

Wierzę, że wiadomość, (która zostanie ogłoszona) podczas konferencji prasowej, będzie bardzo ważna zwłaszcza dla słabiej rozwiniętych państw Afryki - powiedział turecki przywódca, cytowany przez agencję Reutera.

12:30

Na okupowanych przez Rosję terenach obwodu chersońskiego na południu Ukrainy najeźdźcy grożą cywilom bronią, zmuszając ich w ten sposób do udziału w nielegalnych wyborach samorządowych organizowanych przez Kreml - powiadomiła w poniedziałek agencja Ukrinform za ukraińskim ruchem oporu Żółta Wstążka.



11:20

Każdy dzień wojny z Rosją to dla naszego kraju wydatek w wysokości około 100 mln dolarów. Są to koszty ponoszone głównie przez obywateli, którzy płacą podatki, ponieważ łączny udział wolontariuszy w finansowaniu sił zbrojnych to zaledwie około 3 proc. - powiedział w poniedziałek ustępujący minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Jego zdaniem dlatego pretensje wobec państwa nie są uzasadnione.



10:30

Ministerstwo obrony w Bukareszcie zdementowało informację strony ukraińskiej, że rosyjskie drony spadły i eksplodowały na terytorium Rumunii - podała agencja Reutera, powołując się na rzecznika rumuńskiego resortu obrony.

Rzecznik ukraińskiego MSZ oświadczył w poniedziałek rano na Facebooku, że drony użyte minionej nocy przez Rosję do ataku na port Izmaił nad Dunajem, zdetonowały na terytorium Rumunii.







10:00

Wystrzelone przez Rosję w nocy z niedzieli na poniedziałek drony Shahed upadły i eksplodowały na terytorium Rumunii - oświadczył rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko, powołując się na informacje ukraińskiej straży granicznej.

"Według informacji Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, dzisiaj w nocy podczas zmasowanego ataku Rosji w rejonie portu w Izmaile rosyjskie Shahedy (amunicja krążąca produkcji irańskiej) upadły i zdetonowały na terytorium Rumunii" - napisał Nikołenko na Facebooku.

09:00

W ciągu ostatniej doby co najmniej jedna osoba zginęła a pięć zostało rannych w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Również jedna osoba poniosła śmierć, a pięć zostało rannych w rezultacie rosyjskich ataków w obwodzie donieckim na wschodzie kraju - poinformowały w poniedziałek władze regionalne.

08:20

Okupowana przez Rosję wschodnia część obwodu chersońskiego na południu Ukrainy jest broniona przez ochotników, a także rezerwistów wezwanych do wojska podczas mobilizacji; bardziej wartościowe formacje sił agresora przerzucono już z Chersońszczyzny do obwodu zaporoskiego - powiadomił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

07:40

Nocny atak sił rosyjskich z użyciem dronów spowodował zniszczenia w infrastrukturze portowej nad Dunajem w obwodzie odeskim na południu Ukrainy - poinformowały w poniedziałek rano władze regionu. Obrona powietrzna zestrzeliła 17 dronów Shahed. "W kilku miejscowościach rejonu (powiatu) izmaiłskiego doszło do uszkodzeń obiektów magazynowych i produkcyjnych, maszyn rolniczych i wyposażenie przedsiębiorstw przemysłowych" - powiadomił szef władz regionu Ołeh Kiper.

Atak dronów, podobnie jak poprzedniej nocy, trwał 3,5 godziny.

05:45

W nocy z niedzieli na poniedziałek w obwodach na wschodzie Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy - poinformował Ukrinform, powołując się na kanał na Telegramie dowództwa sił powietrznych Ukrainy. Ostrzeżenie przed atakiem bronią balistyczną wydano dla obwodów: połtawskiego, charkowskiego, dniepropietrowskiego, zaporoskiego i donieckiego.

"Udajcie się do schronów, nie ignorujcie sygnałów ostrzegawczych" - podało dowództwo sił powietrznych Ukrainy. Wcześniej w nocy wydano komunikat o możliwości ataku Rosjan przy użyciu dronów kamikadze m.in. na Odessę.

05:26

Putin i Erdogan podczas rozmów mają skupić się na umowie o eksporcie zboża ukraińskiego przez Morze Czarne. Ankara stara się skłonić Moskwę do jej ponownego zawarcia - podała agencja Reutera.

Po wycofaniu się w lipcu z porozumienia, Rosja rozpoczęła częste ataki na Izmaił, który jest obecnie jednym z głównych punktów na ukraińskim szlaku eksportu zboża. Lokalne media informowały o odgłosach wybuchów dochodzących z portu.