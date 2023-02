Dzień wcześniej, w piątek, alarmy przeciwlotnicze ogłaszane były w Kijowie trzykrotnie w godzinach popołudniowych.

7:55

USA będą bezpośrednio ostrzegać firmy przed obchodzeniem sankcji nałożonych na Rosję w związku z wojną w Ukrainie - ogłosił wiceszef resortu finansów Wally Adeyemo. Wśród państw budzących obawy w sprawie omijania sankcji wymienił Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Turcję i kraje znajdujących się w bliskim sąsiedztwie Rosji.



Możecie nadal robić rzeczy, które będą korzystne dla Rosji i zapewniać jej wsparcie materialne, ale wtedy ponosicie ryzyko utraty dostępu do gospodarki europejskiej, do gospodarki Stanów Zjednoczonych, do gospodarki Wielkiej Brytanii - to jest wasz wybór - podkreślił amerykański polityk i dodał: "Jesteśmy gotowi podjąć te działania".

7:22

Na poligonie w bawarskim Grafenwoehr armia USA zakończyła pięciotygodniowe szkolenie pierwszych 635 ukraińskich żołnierzy w eksploatacji gąsienicowych wozów bojowych Bradley - poinformował w piątek Pentagon.

7:05

Minutą ciszą dla ofiar wojny w Ukrainie rozpoczął się w piątek wieczorem w wileńskim ratuszu koncert polskiego pianisty i klawesynisty Stanisława Łopuszyńskiego, który od roku angażuje się w pomoc humanitarną dla tego kraju.

Samodzielnie lub z lokalnymi organizacjami Łopuszyński realizuje przewozy, jeździ na front i pomaga potrzebującym, organizuje i uczestniczy w ewakuacjach ludności cywilnej z miejscowości położonych bezpośrednio przy linii frontu. Do tej pory zrealizował ponad 40 wyjazdów.

"Za każdym razem wyjeżdżając boję się i to trwa do dzisiaj, ale wiem, że muszę to robić, a przede wszystkim, chcę to robić" - wskazuje muzyk.