Zabierzemy wszystko, co Rosja posiada w naszym kraju - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal. W Kijowie przebywa obecnie 2,5 mln ludzi; przed wojną było ich 3,5 mln - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Ponad 100 cywilów oraz ponad 1000 ukraińskich żołnierzy, w tym setki rannych, pozostaje w kombinacie Azowstal, szturmowanym przez rosyjskie wojska. Zakłady to wciąż ostatni punkt oporu Ukraińców w Mariupolu. Siły ukraińskie ostrzegają przed możliwą rosyjską prowokacją na terenie zakładów chemicznych. W Iziumie tymczasem znaleziono 44 ciała cywilów - były pod gruzami zniszczonego bloku. Najważniejsze informacje z 76. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 10.05.2022.

"Bombardowali wszystko teatry, domy. Mówili, że celują w pułk Azow, ale przecież Azowa w domach rodzinnych nie było. Żeby jakoś wytłumaczyć się z łamania konwencji mówili, że mieli informacje, że koś miał się ukrywać w ostrzeliwanych budynkach" - mówi RMF FM Mychajło, ukraiński żołnierz, który walczył w oblężonym przez Rosjan Mariupolu. Mężczyzna został ranny, podczas działań wojennych i przebywa w krakowskim szpitalu. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

"Odessa nie zostanie drugim Mariupolem" - przekonywała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Daria Korsak, ukraińska studentka, mieszkanka Odessy. Kobieta razem z rodziną wyjechała niedawno z miasta. Jak przyznaje, jest tam teraz duże zagrożenie atakami rakietowymi. "Putin w ostatnim swoim przemówieniu 9 maja mówił o jedynym mieście na Ukrainie - Odessie. To znaczy, że ma jakieś plany" - przyznała rozmówczyni Pawła Balinowskiego. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Nie jest wykluczone, że Rosja przeprowadzi akcje sabotażowe w zakładach przemysłu chemicznego - poinformował we wtorek rano sztab generalny ukraińskiego wojska w komunikacie. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

"Dziś zrobiliśmy kolejny krok na drodze do Unii Europejskiej. Ukraina przekazała drugą część odpowiedzi na pytania specjalnego kwestionariusza, który musi wypełnić każdy kraj aspirujący do członkostwa w Unii Europejskiej." - powiedział w opublikowanym nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba przekazał, że w przypadku zwycięstwa Ukrainy w bitwie o Donbas, jego kraj będzie chciał wyzwolić wszystkie swoje terytoria okupowane przez Rosję. Nie wyklucza jednak negocjacji między krajami. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Ciała 44 cywilów znaleziono pod gruzami zniszczonego przez siły rosyjskie 5-piętrowego budynku w okupowanym Iziumie w obwodzie charkowskim - poinformował we wtorek szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Wojska ukraińskie odzyskały kontrolę nad czterema miejscowościami w obwodzie charkowskim - poinformował sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych we wtorkowym podsumowaniu sytuacji na froncie.

Siły ukraińskie, jak podano, odzyskały kontrolę nad miejscowościami Czerkaskie Tyszki, Ruskie Tyszki, Rubiżne i Bajrak w obwodzie charkowskim.

Zobaczyłem błysk, potem nastąpił przeraźliwy wybuch - powiedział portalowi Suspilne jeden ze świadków rosyjskiego ostrzału rakietowego Odessy, do którego doszło w poniedziałek.

Taki jasny błysk. Białe światło, jak samochodowe. Potem dziesięć sekund ciszy. Przeraźliwa eksplozja. Miałem szczęście, w moim mieszkaniu były otwarte okna, wietrzyłem (...). Żyrandol zaczął się kołysać. Podskoczyłem i unieruchomiłem żyrandol, żeby nie spadł mi na głowę - opisał sytuację mieszkaniec tego portowego miasta na południu Ukrainy.

W centrum handlowym Riwiera w pobliżu Odessy, gdzie uderzyły pociski rakietowe, trwają czynności śledcze, pracuje tam policja i ratownicy. Na powierzchni tysiąca metrów kwadratowych wybuchł pożar. W galerii zniszczone zostały ściany i sufity. W okolicznych domach wypadły szyby.

Petycja do ONZ w sprawie pilnej ewakuacji ukraińskich żołnierzy i cywilów z zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu, szturmowanych przez rosyjskie wojska, zebrała w ciągu czterech dni ponad 1,1 mln podpisów - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

Odessa nie zostanie drugim Mariupolem - przekonywała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Daria Korsak, ukraińska studentka, mieszkanka Odessy. Kobieta razem z rodziną wyjechała niedawno z miasta. Jak przyznaje, jest tam teraz duże zagrożenie atakami rakietowymi. Putin w ostatnim swoim przemówieniu 9 maja mówił o jedynym mieście na Ukrainie - Odessie. To znaczy, że ma jakieś plany - przyznała rozmówczyni Pawła Balinowskiego.

"Cały cywilizowany świat musi zobaczyć warunki, w jakich są i działają ranni, okaleczeni obrońcy Mariupola! W całkowicie niehigienicznych warunkach, z otwartymi ranami zabandażowanymi niesterylnymi resztkami bandaży, bez niezbędnych leków, a nawet jedzenia" - napisał w dramatycznym wpisie na Telegramie Pułk Azow. To właśnie żołnierze tej jednostki są wśród broniących zakładów metalurgicznych Azowstal.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział, że jego rząd przekazuje wszystkie aktywa rosyjskie znajdujące się na terytorium Ukrainy państwowej instytucji pod nazwą Narodowy Fundusz Inwestycyjny. Zabierzemy wszystko, co Rosja posiada w naszym kraju - oznajmił.

Mamy dziś na agendzie dokument stwierdzający, że aktywa rosyjskie na terytorium Ukrainy przechodzą na rzecz państwa, a ściślej do państwowego przedsiębiorstwa - Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. Zabierzemy wszystko, co Rosja posiada w naszym kraju i przeznaczymy te środki na wzmocnienie naszej armii, na wsparcie dla ludzi i odbudowę naszego kraju - powiedział Szmyhal.

Rosyjska agresja przeciw Ukrainie zdestabilizowała globalne bezpieczeństwo żywnościowe, musimy wzmacniać globalny system bezpieczeństwa w tym obszarze - powiedział w Łodzi szef MSZ Zbigniew Rau, otwierając 33. Regionalną Konferencję FAO.

Konferencji FAO (Food and Agriculture Organization), czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy w 2022 r. ma potrwać do 13 maja. Zaplanowano dyskusję o konsekwencjach rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla światowego rolnictwa.

Skala ukraińskiego oporu całkowicie zaskoczyła rosyjskie wojska; spodziewali się, że będą mieli do czynienia z milicjami niczym w Syrii, a tymczasem zetknęli się z poważnym, dobrze wyszkolonym przeciwnikiem - ocenił były najemnik z rosyjskiej tzw. grupy Wagnera, Marat Gabidullin, w rozmowie z agencją Reutera.

Kiedy usłyszałem takie stwierdzenia (o słabości Ukrainy - red.), powiedziałem im (wagnerowcom - red.): "chłopaki, to nie tak, to pomyłka" - powiedział Gabidullin.

Elektryk z mariupolskich zakładów Azowstal przekazał Rosjanom plany podziemnych korytarzy w kombinacie, gdzie ukrywali się ukraińscy żołnierze i cywile - poinformowała Prokuratura Generalna Ukrainy. Mężczyzna jest podejrzany o zdradę.

Według śledczych elektryk przekazał rosyjskim wojskom informację o rozmieszczeniu podziemnych tuneli i magazyny na terenie kombinatu metalurgicznego Azowstal. Były one wykorzystywane przez ukraińskich żołnierzy, broniących miasta oraz przez ukrywających się tam cywilnych mieszkańców Mariupola.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wyraził we wtorek nadzieję, że krajom UE uda się przekonać Węgry do wprowadzenia embarga na ropę z Rosji. Brak takiej decyzji byłby "hojnym prezentem" dla przywódcy Rosji Władimira Putina - ocenił.

Nie wygrywają ani Rosjanie, ani Ukraińcy - powiedział w Senacie USA szef amerykańskiej Wojskowej Agencji Wywiadowczej (DIA) generał Scott Berrier. Dodał, że choć wojna jest w impasie, to Ukraina ma większe możliwości do generowania siły bojowej, a Rosjanie nie są w stanie dokonać przełomu bez ogłoszenia mobilizacji.

Rosyjscy żołnierze tracą zaufanie do swych dowódców i szykują się do buntów - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) na swoim kanale w komunikatorze Telegram na podstawie podsłuchanych rozmów.

Pod koniec kwietnia zaginęła pielęgniarka i dziennikarka Iryna Daniłowycz, rozpowszechniająca na okupowanym przez Rosję Krymie prawdziwe informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformowała w mediach społecznościowych ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Zaginięcia i nękanie działaczy i dziennikarzy są na półwyspie na porządku dziennym - dodała.

W Dniu Zwycięstwa, obchodzonym w Rosji 9 maja na pamiątkę wygranej ZSRR w II wojnie światowej, rosyjski serwis Rutube, został zablokowany przez hakerów. Cyberatak, przeprowadzony przez nieznanych sprawców na rosyjski odpowiednik YouTube, trwa już drugi dzień - podaje we wtorek SkyNews.

Na stronie Rutube można obecnie przeczytać wiadomość: "Uwaga! Strona jest w trakcie prac technicznych. Serwis został zaatakowany. W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. Dane użytkowników zostały zapisane".

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka zapowiedział, że eksperci w jego kraju pracują nad rakietami krótkiego zasięgu, które mają być wzorowane na rosyjskich Iskanderach. Jak dodał, Władimir Putin zapowiedział, że wesprze Białoruś w tym procesie.

Co najmniej 3 tys. osób cierpiących na przewlekłe choroby, takie jak AIDS czy nowotwory, zmarło na Ukrainie podczas rosyjskiej inwazji z powodu braku dostępu do opieki medycznej - poinformował dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę Hans Kluge.

W Kijowie przebywa obecnie 2,5 mln ludzi; przed wojną było ich 3,5 mln - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Powiadomił również o skali zniszczeń w stolicy - Rosjanie całkowicie zniszczyli lub uszkodzili 390 budynków.

Władze miasta liczą mieszkańców w oparciu o liczbę używanych telefonów komórkowych.

Rosja nie jest w stanie zdobyć i utrzymać pożądanych przez siebie terytoriów na Ukrainie bez ogłoszenia mobilizacji, wobec czego prezydent Władimir Putin może zdecydować się na bardziej radykalne kroki, w tym ogłoszenie stanu wojennego - powiedziała w Senacie Dyrektor Wywiadu Narodowego Avril Haines.

Wypowiadając się przed senacką komisją ds. sił zbrojnych na temat globalnych zagrożeń, Haines stwierdziła, że Putin przygotowuje się na długą kampanię na Ukrainie i nie zrezygnował ze swoich głównych celów wojennych, tzn. całkowitego podporządkowania sobie Ukrainy.

Gubernatorzy czterech rosyjskich obwodów: tomskiego, kirowskiego, saratowskiego i Mari El podali się do dymisji. Z kolei szef obwodu riazańskiego ogłosił, że nie będzie kandydował na następną kadencję.

Wołnowacha, miasto w obwodzie donieckim, jest zniszczona w 90 procentach, z 25 tysięcy mieszkańców zostały 3 tysiące, ale Rosjanie kręcą tam propagandowe reportaże, np. o rozpoczęciu nauki w szkołach - powiedział ukraiński parlamentarzysta Dmytro Łubinec.

Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim jest dla Finlandii i Finów "najlepszym rozwiązaniem by zapewnić bezpieczeństwo kraju" w przypadku ewentualnej agresji ze strony Rosji - ogłosili w Helsinkach członkowie parlamentarnej komisji obrony narodowej.

"Chociaż zdolności sił zbrojnych Finlandii są dobre, a obronność była świadomie rozwijana od dziesięcioleci, Finlandia jako mały kraj nie może stworzyć takiego środka odstraszającego, który zagwarantowałby zachowanie pokoju" - przekazano w oświadczeniu komisji.

Rosja codziennie ostrzeliwuje tereny w obwodzie czernihowskim i sumskim na północy i północnym wschodzie kraju - oświadczył rzecznik straży granicznej Ukrainy Andrij Demczenko.

Rosja prowadzi ostrzały codziennie, szczególnie w obwodzie czernihowskim (na północy) i sumskim (na północnym wschodzie), i to po kilka razy w ciągu dnia - powiedział Demczenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał we wtorek telefonicznie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem o wojnie na Ukrainie. Przywódcy podkreślili konieczność respektowania integralności terytorialnej i suwerenności tego kraju, omówili też związane z konfliktem ryzyko kryzysu żywnościowego na świecie - podał Pałac Elizejski.

Rosyjskie wojska ostrzeliwują Mikołajów w chaotyczny sposób, atakując wszędzie i nie wyznaczając sobie żadnych konkretnych celów; takie działania świadczą o tym, że głównym zamiarem Rosjan podczas tej wojny jest zniszczenie narodu ukraińskiego - ocenił mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkewycz w rozmowie z agencją UNIAN.

Od początku rosyjskiej inwazji przeciwnik nie ostrzeliwał Mikołajowa tylko przez 13 dni. (...) Wróg używa bomb kasetowych, które rozrywają się i niszczą wszystko dookoła. Można zatem powiedzieć, że rosyjskie wojska nie próbują atakować celów wojskowych ani infrastruktury, ale chcą zabić jak najwięcej ludzi - podkreślił Sienkewycz.

O wzmocnieniu zgrupowania wojsk białoruskich na kierunkach zachodnim i północno-zachodnim, a więc przy granicy z Polską i Litwą, a także na południu przy granicy z Ukrainą poinformował szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi generał Wiktar Hulewicz.

W ramach drugiego etapu sprawdzianu sił szybkiego reagowania na zachodni i północno-zachodni kierunek operacyjny skierowano batalionowe grupy taktyczne. W celu ich wzmocnienia umieszczane tam są pododdziały obrony przeciwlotniczej, wojsk rakietowych i artylerii - oświadczył Hulewicz.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock, która we wtorek przebywa z wizytą na Ukrainie, podczas konferencji prasowej w Kijowie ze swym ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą ogłosiła ponowne uruchomienie niemieckiej ambasady.

Niemiecka placówka dyplomatyczna w Kijowie nie funkcjonowała od 25 lutego, gdy wyjechali z niej ostatni pracownicy. Ambasada początkowo będzie działać w ograniczonym zakresie - wyjaśniła Baerbock.

Zapowiedziała także, że za kilka dni rozpoczną się szkolenia ukraińskich żołnierzy z obsługi nowoczesnych samobieżnych haubicoarmat Panzerhaubitze 2000, które Ukrainie dostarczą Niemcy wraz z Holandią.

Niemiecki gigant VNG wpłaci euro na konto do Gazprombanku i nie spodziewa się problemów związanych z konwersją na rosyjskie ruble - poinformowała spółka w oświadczeniu, do którego dotarła agencja Reutera.

Zarząd Główny Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) poinformował, że zboże ukradzione przez siły rosyjskie w Ukrainie znajduje się obecnie na pokładzie statków na Morzu Śródziemnym. Skradzione zbiory najprawdopodobniej kierowane są do Syrii.

Inwestowanie w bezpieczeństwo własnego państwa i ograniczone zaufanie do instytucji międzynarodowych to wniosek płynący z wojny na Ukrainie - uważa hiszpański generał dywizji w stanie spoczynku Vicente Diaz de Villegas.

W opublikowanym we wtorek w dzienniku "El Correo de Espana" artykule generał Diaz de Villegas napisał, że główną przyczyną rosyjskiej inwazji na Ukrainę była zbyt duża wiara Kijowa w rzekome gwarancje międzynarodowe Zachodu oraz nadmierna uległość zachodnich mocarstw wobec Kremla.

Przypomniał, że podpisane w 1994 roku memorandum z Budapesztu, na podstawie którego Ukraina przekazała Rosji swój arsenał nuklearny w zamian za gwarancje integralności terytorialnej nie zapewniło Ukrainie bezpieczeństwa.

W szturmowanych przez rosyjskie wojska zakładach metalurgicznych Azowstal w Mariupolu wciąż przebywa ponad 1000 ukraińskich żołnierzy, w tym setki rannych - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk w rozmowie z francuską agencją AFP.

Rannych wojskowych należy jak najszybciej ewakuować - dodała przedstawicielka ukraińskiego rządu, cytowana przez serwis internetowy ukraińskiego nadawcy Suspilne.

Ponad 8 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji 24 lutego - poinformowała w oświadczeniu Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) działająca przy ONZ. Oznacza to, że liczba uchodźców wewnętrznych wzrosła o 24 proc. w porównaniu z badaniem IOM z drugiej połowy marca.

Rosja stała za masowym cyberatakiem na satelitarną sieć internetową, który w dniu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę pozbawił dostępu do internetu tysiące Ukraińców - przekazał w oświadczeniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, potępiając to zdarzenie.

Cyberatak nastąpił na godzinę przed inwazją Rosji na Ukrainę 24 lutego, ułatwiając tym samym agresję militarną. Spowodował masowe przerwy w komunikacji i zakłócenia w kilku organach publicznych i przedsiębiorstwach na Ukrainie, a także dotknął kilka państw UE.

Porozumienie w sprawie proponowanego embarga Unii Europejskiej na rosyjską ropę, obecnie blokowane przez Węgry, jest możliwe w ciągu tygodnia - powiedział francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune.

Rząd federalny długo się wahał, ale w końcu możliwe będą dostawy ciężkiej broni dla Ukrainy. Koncern zbrojeniowy Rheinmetall poinformował, że pierwsze egzemplarze gąsienicowych wozów bojowych Marder będą gotowe w ciągu trzech tygodni - informuje portal dziennika "Tagesschau".

"Średnioterminowo jesteśmy w stanie dostarczyć łącznie sto Marderów, pierwsze z nich będą gotowe za trzy tygodnie" - powiedział Armin Papperger, szef firmy Rheinmetall, w wywiadzie dla "Sueddeutsche Zeitung".

Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przekazywanie Rosjanom informacji dotyczących rozmieszczenia obiektów strategicznych wojsk ukraińskich - poinformowało Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

Według informacji uzyskanych w toku śledztwa 4 kwietnia podejrzany przekazał prorosyjskiemu blogerowi i aktywiście za pośrednictwem portalu społecznościowego Vkontakte (rosyjski odpowiednik Facebooka) informacje z danymi o dokładnej lokalizacji żołnierzy Gwardii Narodowej Ukrainy i rozmieszczeniu sprzętu wojskowego w jednym z przedsiębiorstw sektora obronnego Ukrainy w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy.

W rezultacie wojska rosyjskie ostrzelały rakietami wskazane miejsce, co spowodowało zniszczenia i uszkodzenia w majątku ruchomym i nieruchomym należącym do przedsiębiorstwa. Podejrzany został tymczasowo aresztowany, prowadzone jest śledztwo.

Na co Rosjanom ukraińskie pralki na polu walki? Ukraińcy zaskoczeni tym, co tam znaleźli.

Po zajęciu miasta Kreminna w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy Rosjanie wywieźli stamtąd cały nowoczesny sprzęt, a także wyposażenie szkół i szpitala - podał gubernator obwodu Serhij Hajdaj.

"Cały nowoczesny sprzęt został przewieziony do Federacji Rosyjskiej. Ponadto zabrali wszystko, co im się podobało, z koszar, stołówek i magazynów. (...) 'Wyzwolono' także szkoły miejskie z majątku" - napisał Hajdaj, dodając, że w pierwszych dniach okupacji Rosjanie zaczęli demontować sprzęt w miejscowym szpitalu i przewozić go do Ługańska lub Rosji.

Rosjanie zachowują się jak terroryści, trzymają mieszkańców Mariupola jak zakładników zamkniętych w getcie, które dla nich stworzyli - powiedział mer miasta Wadim Bojczenko. Zaapelował o natychmiastową ewakuację cywilów.

Podczas konferencji prasowej we lwowskim centrum prasowym mer Mariupola poinformował za pośrednictwem łącza wideo, że dotychczas udało się ewakuować z miasta ok. 200 tys. osób, a na wyjazd czeka nadal 100 tys. cywilów.

Zbrodnie rosyjskie na Ukrainie są tak strasznym doświadczeniem wielu ludzi, że w jasny sposób pojawienie się ambasadora Rosji pod Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich jest prowokacją. Ambasador powinien się dostosować do ostrzeżenia polskiego MSZ w tej sprawie - ocenił premier Mateusz Morawiecki.

Rosyjski ambasador Siergiej Andriejew wraz z delegacją w poniedziałek chciał złożyć wieniec przed Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie, ponieważ 9 maja Rosja obchodziła dzień zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Demonstranci z ukraińskimi i polskimi flagami uniemożliwili Andriejewowi przejście pod miejsce upamiętnienia radzieckich żołnierzy, wznosili antyrosyjskie hasła i oblali Andriejewa czerwoną substancją. Po tym rosyjski dyplomata wrócił do służbowego auta.

Reżim na Kremlu zamierza zniszczyć naród ukraiński, a takie działania są ludobójstwem, zaś Rosja jest państwem, które wspiera i stosuje terroryzm - stwierdza się w rezolucji, którą Sejm Litwy przyjął dziś jednogłośnie.

Absolutnie i zdecydowanie opowiadamy się za bardzo posuniętymi sankcjami wobec Rosji - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że wraz z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen robią "wszystko, aby różne państwa członkowskie do tych sankcji przekonać".

Natomiast Węgrzy - nie tylko oni, bo także i ostatnio również Austriacy i inne kraje UE - opowiadają się za tym, by te sankcje wdrażać w sposób bardziej stopniowy - powiedział Morawiecki.

Podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 3381 cywilów, a 3680 zostało rannych - wynika z najnowszego oficjalnego bilansu Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR). Rzeczywista liczba ofiar jest jednak o tysiące wyższa - zaznaczyła kierująca misją ONZ na Ukrainie Matilda Bogner.

Rosyjscy żołnierze ostrzelali cywilny samochód w pobliżu Zaporoża; jedna osoba nie żyje - podała ukraińska Prokuratura Generalna. "9 maja 2022 r. samochód z dwoma cywilami znalazł się pod ostrzałem wroga w pobliżu punktu kontrolnego okupantów w pobliżu wsi Belogorje pod Zaporożem. Pasażer zginął na miejscu, a kierowca został ranny" - napisano w komunikacie.

Okupacyjna administracja zmusza wychowawców przedszkoli i pracowników bankowości do wyjazdu do Mariupola - poinformował Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy na swoim kanale w Telegramie.

Dyrektorzy przedszkoli w okupowanym Doniecku otrzymali zarządzenie o wyznaczeniu personelu w celu wysłania do okupowanego Mariupola oraz okolicznych miejscowości (Nikolśke, Manhusz i Jałta w obwodzie donieckim). Okupacyjna administracja tłumaczy to koniecznością "organizowania pracy na miejscu" - poinformował wywiad. Podobnie rzecz się ma z personelem instytucji bankowych. Władze ukraińskie spodziewają się, że całe kierownictwo sektora finansowego przejdzie pod kontrolę Rosji.

Wojna w Ukrainie będzie długa i trudna, a Władimir Putin popełnił cztery strategiczne błędy, rozpoczynając tę inwazję - ocenił minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian w wywiadzie dla stacji BFM TV. Przede wszystkim "myślał, że Ukraina upadnie, nie ma narodu, który bohatersko walczy".

Drugim błędem Putina było "sądzenie, że reakcja Europy będzie słaba, a było odwrotnie". "Rosyjska agresja sprawiła, że Europa przeszła w logikę decyzji" - wskazał Le Drian. Rosyjski przywódca ponadto "myślał, że dostrzega słabości Sojuszu Północnoatlantyckiego", i "przecenił siłę swojej armii". "Myślę, że zmierzamy w stronę długiej i trudnej wojny" - podsumował minister.

Ambasada Grecji na Ukrainie została ponownie otwarta, jej personel wrócił do Kijowa po ewakuacji spowodowanej zagrożeniem z powodu rosyjskiej inwazji - poinformował we wtorek w Atenach szef greckiej dyplomacji Nikos Dendias.

175 tysięcy paszportów dyplomatycznych zamówiło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak się okazuje, resort zatrudnia tylko około 15 tysięcy osób. Paszporty mają być wydane rosyjskim obywatelom, którzy wpisani są na listę sankcji przez kraje zachodnie - pisze "Daily Mail".

Potrzebne jest wprowadzenie przez Unię Europejską szóstego pakietu sankcji przeciw Rosji - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając do słowackich parlamentarzystów za pośrednictwem łącza wideo.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace oświadczył, że Zjednoczone Królestwo będzie wspierać Polskę, jeśli nasz kraj zdecyduje się na dostarczenie Ukrainie radzieckich odrzutowców. "Wielka Brytania poprze każdy kraj, który dokona takiego wyboru" - podkreślił Wallace. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Ołeh Syniehubow, cytowany przez agencję informacyjną Interfaks-Ukraina, ujawnił też, że po wyzwoleniu mieszkańcy niektórych miejscowości obwodu charkowskiego opowiadali wojsku o nieludzkim traktowaniu ze strony rosyjskich żołnierzy.



"Na przykład we wsi Cyrkuny, ludzie siedzieli w piwnicach prawie półtora miesiąca bez wychodzenia. Pojawiali się na ulicy tylko po to, by znaleźć jedzenie, wodę lub poprosić o pomoc - wielu z nich zostało rannych podczas ostrzału. Okupanci albo oddawali strzały ostrzegawcze, albo od razu strzelali, żeby zabić. Miejscowi z radością i wdzięcznością witali naszych wyzwolicieli" - powiedział gubernator obwodu charkowskiego.

Wojska rosyjskie zaminowują domy, szkoły i przedszkola w miejscowościach obwodu charkowskiego, z których się wycofują - podał we wtorek szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow, cytowany przez agencję informacyjną Interfaks-Ukraina.

9 maja armia rosyjska ostrzelała sąsiadujące z Rosją regiony Sumy i Czernihowa. "Dzień zwycięstwa nad nazizmem w czasie II wojny światowej nie obył się bez "prezentów" od wrogich sąsiadów" - informuje Dowództwo Operacyjne Północ w komunikacie, cytowanym przez Ukraińską Prawdę.

Zdjęcia ze zniszczonego po rosyjskim ostrzale centrum handlowego Riviera w Odessie.

Kijowianie chcą nazwać jedną ze stacji metra "Warszawska", by podziękować za pomoc Polski. W internetowym głosowaniu wyłoniono propozycje nowych nazw dla pięciu stacji kijowskiego metra. Stacja Bohaterów Dniepru ma zostać przemianowana na Bohaterów Ukrainy, Mińska właśnie na Warszawską, Plac Lwa Tołstoja na Wasyla Stusa, Przyjaźni Narodów na Botaniczną, a Brzeska na Buczańską.

Szefowa federalnego MSZ Annalena Baerbock zapowiedziała ponowne otwarcie ambasady niemieckiej w Kijowie. "Ostatni pracownicy ambasady wyjechali 25 lutego do Polski i kontynuowali pracę częściowo stamtąd, a częściowo z Berlina" - przypomina agencja Dpa.

We wtorek z wizytą do Ukrainy udała się szefowa federalnego MSZ Annalena Baerbock (Zieloni). W planie ma m.in. wizytę w Buczy oraz spotkanie z szefem MSZ Ukrainy Dmytro Kułebą. Baerbock jest pierwszym członkiem rządu RFN, który udał się do Kijowa od czasu rosyjskiego ataku 24 lutego - podkreśla "Tagesschau".

Dochody własne Ukrainy pokrywają obecnie ok. 65 proc. wydatków państwa; reszta jest finansowana z emisji obligacji wojennych - wskazali we wtorkowym komentarzu analitycy Pekao. Podkreślili, że wpływy z podatków spadły nominalnie o 25 proc., podwoiły się za to dochody niepodatkowe.

Jedno zdjęcie sprawiło, że ruszyła lawina spekulacji na temat zdrowia Władimira Putina. Podczas parady zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie prezydent Rosji siedział obok weteranów, ale tylko on - mimo 9 stopni Celsjusza na plusie - miał nogi przykryte kocem. TUTAJ PISZEMY WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

34 naloty przeprowadziły siły rosyjskie w ciągu minionej doby na kombinat Azowstal - poinformował broniący kombinatu pułk Azow w Telegramie.



8 spośród nalotów przeprowadzono przy użyciu bombowców strategicznych. "Oprócz tego nieustannie atakuje (nas) wroga artyleria okrętowa i lufowa, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, (pojazdy) UR-77, czołgi i inne. Przeciwnik nie ustaje w próbach zajęcia ukraińskiej fortecy i nadal codziennie kontynuuje szturm przy wsparciu piechoty" - oznajmił Azow.

Kluczowym zadaniem, jakie Rosja sobie teraz stawia, jest stworzenie drugiego Związku Sowieckiego - powiedział we wtorek doradca szefa ukraińskiego MSW Wadym Denysenko, intepretując przemówienie Władimir Putina z 9 maja. Wypowiedź Denysenki przytoczył portal informacyjny RBK.



"Niewielu zwracało uwagę na kluczową frazę nudnego przemówienia. Kluczową frazą było: ‘Walczymy na własnej ziemi’. To znaczy, w tym przypadku Putin w sposób zawoalowany zasadniczo powiedział, że ‘Przygotowujemy się do aneksji tych terytoriów. Nie zamierzamy stąd odchodzić ‘(...)" - podkreślił przedstawiciel ukraińskiego MSW.

11:20

Pod wpływem wojskowych niepowodzeń Rosja zmienia swą propagandę, by przygotować ludność do ewentualnej porażki - ocenił we wtorek ukraiński wywiad wojskowy w mediach społecznościowych.



"Aby zmienić wyobrażenie Rosjan o wojskowej "niezwyciężoności" i przygotować społeczeństwo do możliwej porażki, rosyjskim mediom polecono przedstawiać rosyjsko-ukraińską wojnę jako zbrojną konfrontację między Rosją i wszystkimi krajami UE oraz NATO" - podkreśla wywiad.



Chociaż minionej doby nie prowadzono w kierunku miasta aktywnych działań wojennych, rosyjscy okupanci przygotowują się do wznowienia operacji szturmowych w kierunku Zaporoża - poinformowały we wtorek władze położonego w południowo-wschodniej Ukrainie obwodu zaporoskiego. "Wróg regularnie prowadzi rozpoznanie lotnicze" - dodano w komunikacie.

11:00

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 10 maja to według ukraińskich danych: około 26 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także: 1170 czołgów, 2808 bojowych pojazdów opancerzonych, 519 systemów artyleryjskich, 185 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 87 systemów obrony przeciwlotniczej, 199 samolotów, 158 śmigłowców, 1980 pojazdów kołowych i cystern, 12 jednostek pływających, 380 bezzałogowców, 94 pociski manewrujące.

"Chersoń od marca znajduje się pod rosyjską okupacją. Rosja nie mogła przeprowadzić w mieście tak zwanego referendum. Teraz Putin próbuje stworzyć w Chersoniu prorosyjską administrację i zintegrować go z rosyjskimi strefami kulturowymi i ekonomicznymi. Chersoń to Ukraina i będzie wyzwolona" - czytamy w komunikacie Stratcomu podlegającego ukraińskiemu Ministerstwu Kultury i Polityki Informacyjnej.

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły blisko 26 tys. żołnierzy - poinformował we wtorek rano na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W czwartek Rada Praw Człowieka ONZ ma zebrać się na specjalnej sesji w sprawie Ukrainy - poinformował we wtorek jej rzecznik.



To wynik ukraińskiego wniosku o ponowne przyjrzenie się sytuacji w związku z wysuwanymi przeciwko Rosji zarzutami. Jak podała BBC, na sesji może zapaść decyzja o terminie przygotowania raportu przez oenzetowską komisję ds. badania zbrodni na Ukrainie.

Atakujące Ukrainę wojska rosyjskie zużyły wiele ze swoich precyzyjnie naprowadzanych pocisków, a odbudowanie ich zapasu jest utrudnione z powodu nałożonych na Rosję sankcji - przekazał w poniedziałek przedstawiciel Pentagonu.



Dodał, że rosyjskie problemy z amunicją precyzyjną są tylko przykładem na to, że przyjęte przez Zachód sankcje z całą pewnością mają już wpływ na rosyjski przemysł.



Ciała 44 cywilów znaleziono pod gruzami zniszczonego przez siły rosyjskie 5-piętrowego budynku w okupowanym Iziumie w obwodzie charkowskim - poinformował we wtorek szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Facebooku.

Rosjanie ostrzelali architektoniczny zabytek młyn Petera Dicka w jednej ze wsi w okolicy Doniecka. Kanał Nexta publikuje film, na którym widać zniszczenia. Jak dodają w opisie - młyn przetrwał dwie wojny.

Kiedy Europa przestanie importować rosyjską ropę i gaz, to - nawet jeśli wojna się skończy - nie wróci już do poprzedniego układu - ocenił we wtorek doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, we wpisie na Twitterze.



"Trzy miesiące temu Kreml miał Nord Stream 2. Za 10 lat jedynym możliwym sposobem powrotu rosyjskiej ropy na rynek europejski będzie sprzedaż przez Tatarstańską Republikę Ludową. Czy nadal wszystko idzie zgodnie z planem?" - pytał retorycznie prezydencki doradca.



O zmasowanym ostrzeliwaniu przez siły rosyjskie wszystkich tras wyjazdu z obwodu ługańskiego poinformował we wtorek szef władz obwodowych Serhij Hajdaj w Telegramie.



Zniszczono budynki mieszkalne w Siewierodoniecku i Lisiczańsku. W tym pierwszym mieście pocisk uderzył w siedzibę policji, powodując poważny pożar. W Szypiłowem pod gruzami są ludzie. Kiedy policjanci próbowali się do nich dostać, żołnierze rosyjscy zaczęli do niech strzelać i jeden z policjantów został ranny.

Trwają prace nad przygotowaniem planu odblokowania Mariupola, ale nie wiadomo, czy obrońcom miasta w kombinacie Azowstal starczy czasu - poinformował były dowódca pułku Azow Maksym Żorin w telewizji Kanał 24.



Zaznaczył, że konsultacje w tej sprawie są prowadzone wyłącznie z najwyższym dowództwem Sił Zbrojnych Ukrainy.



Cytat Odbierzemy! Odbierzemy wszystko, nie wybaczymy, zbierzemy siły i będziemy odbierać. Krym, Donieck, Ługańsk - to nasza ziemia, ziemia Ukrainy. mówi ukraiński żołnierz pytany o to, co Pytany o to, co dalej stanie się z Mariupolem i okupowanymi przez Rosjan Donieckiem i Krymem.

PRZECZYTAJ CAŁĄ ROZMOWĘ DZIENNIKARZY RMF FM Z UKRAIŃŚKIM ŻOŁNIERZEM: Zawsze jesteśmy gotowi do boju, tak nas wychowano

ISW pisze również, powołując się na informacje Pentagonu, o wycofaniu się części sił rosyjskich z Mariupola, w którym najeźdźcy kontynuują szturm na kombinat Azowstal - ostatni bastion ukraińskiej obrony. Dodano, że wycofane z Mariupola jednostki prawdopodobnie posłużą do wzmocnienia wojsk rosyjskich w regionie zaporoskim.

Rosjanie kontynuują ataki w obwodach ługańskim i donieckim, ale w ciągu ostatnich 24 godzin udało im się przejąć kontrolę tylko nad niewielkimi obszarami w okolicach Siewierodoniecka - czytamy dalej w raporcie ISW.



Odnotowano również koncentrowanie wojsk w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim, które najprawdopodobniej mają zatrzymać idącą od Charkowa na północ ukraińską kontrofensywę i nie dopuścić do dojścia Ukraińców do granicy.

W Irpieniu zakończono akcję rozminowywania miasta, jednak wciąż istnieje ryzyko znalezienia "niespodzianek" w domach prywatnych - poinformował burmistrz Irpienia Aleksander Markushin, donosi Ukrinform.

09:30

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie nie poczyniły żadnych znaczących postępów na południowym wschodzie i południowym zachodzie od Iziumu, ale prawdopodobnie będą próbować skoncentrować siły potrzebne do wznowienia ofensywy na tym kierunku - informuje ISW.

ISW zwraca także uwagę na kolejne informacje o rosnącym rozprężeniu sił rosyjskich. Według doniesień władz obwodu zaporoskiego, żołnierze rosyjscy często nadużywają alkoholu i strzelają do własnych pojazdów, by uniknąć wyjazdu na front, są też w słabej formie psychicznej i skarżą się na nieefektywność operacji, w której uczestniczą.

Takie informacje pokrywają się z oceną ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), według której skala strat rosyjskich poważnie wpływa na zdolność ofensywne Rosjan - podkreśla think tank.

Według wyższego urzędnika Pentagonu, wojska rosyjskie mają obecnie na Ukrainie 97 batalionowych grup taktycznych (BGT), ale te jednostki przemieszczają się wewnątrz oraz poza Ukrainę, by się przegrupować i uzupełnić zapasy, co sugeruję, że siły rosyjskie nadal ponoszą w walkach poważne straty - czytamy w wydanym we wtorek nad ranem najnowszym raporcie ISW.



Już wcześniej uważaliśmy, że większość rosyjskich BGT jest poważnie zniszczona i mierzenie siły wojsk rosyjskich liczbą BGT nie jest już użyteczne - zaznaczają eksperci amerykańskiego ośrodka.

Rosyjskie wojska walczące na Ukrainie nadal wykazują niskie morale i słabą dyscyplinę, ponieważ rosyjska ofensywa na wielu odcinkach utkwiła w martwym punkcie w związku z ukraińskim oporem - oceniają we wtorek eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW). Dodają, że wojska rosyjskie ponoszą poważne straty.

W zasadzie Putin nie powiedział nic nowego. Wiele osób spodziewało się, że mobilizacja może zostać ogłoszona. Antyukraińska i antynatowska retoryka pozostała i wydaje mi się, że punkt ciężkości przemówienia przesunął się z antyukraińskości na antyzachodniość, bo usprawiedliwieniem przedłużania tej wojny jest to, że NATO i Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Justyna Gotkowska, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspertka ds. bezpieczeństwa i obronności państw nordyckich. ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ>>>

Dziękuję prezydentowi Bidenowi i narodowi amerykańskiemu za wsparcie w walce o naszą wolność i przyszłość - napisał w nocy z poniedziałku na wtorek na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To reakcja na ożywienie "Lend-Lease Act" - ustawy z czasów II wojny światowej.



"Dzisiejsze podpisanie ustawy Lend-Lease to historyczny krok. Jestem przekonany, że znów razem wygramy. I będziemy bronić demokracji na Ukrainie. I w Europie. Jak 77 lat temu" - napisał Zełenski.

08:28

Funkcjonariusze rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa chodzą w Ługańsku po mieszkaniach i szukają mężczyzn, którzy nie zostali jeszcze ‘zmobilizowani’ - poinformował we wtorek szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj w telewizji.



Według jego danych rosyjscy żołnierze rzucają na pierwszy ogień właśnie świeżo zmobilizowanych, potem czeczeńskich bojowników, a na końcu idą sami.

08:14

Jesteśmy wyjątkowo zszokowani, widząc dewastację, głęboki kryzys humanitarny i kompletne zniszczenie każdego ukraińskiego miasta, które stało się ofiarą rosyjskiej agresji - przekazał główny sekretarz japońskiego rządu Hirokazu Matsuno.

08:10

Bombardowali wszystko teatry, domy. Mówili, że celują w pułk Azow, ale przecież Azowa w domach rodzinnych nie było. Żeby jakoś wytłumaczyć się z łamania konwencji mówili, że mieli informacje, że koś miał się ukrywać w ostrzeliwanych budynkach - mówi RMF FM Mychajło, ukraiński żołnierz, który walczył w oblężonym przez Rosjan Mariupolu. Mężczyzna został ranny, podczas działań wojennych i przebywa w krakowskim szpitalu. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Japoński rząd zdecydował we wtorek o rozszerzeniu sankcji nałożonych na Rosję za jej agresję na Ukrainę - informuje agencja Jiji Press. Wśród nowych restrykcji znalazło się m.in. zamrożenie aktywów 141 osób, w tym premiera Rosji Michaiła Miszustina, oraz zakaz eksportu do 71 powiązanych z Rosją organizacji.



Wśród wpisanych na listę organizacji, do których nie będzie już można eksportować zaawansowanych technologicznie japońskich produktów znalazły się instytucje naukowe oraz podmioty powiązane z przemysłem zbrojeniowym.

Ukraina jest odcięta od dostępu do morza, a krajowy potencjał eksportowy zmniejszył się o ponad połowę. "90 mln ton produktów rolnych, które Ukraina planowała eksportować do Azji, Afryki i Europy, jest zablokowanych" - powiedział premier Ukrainy Denys Shmyhal, cutowany przez ukraińśką telewizję.

W poniedziałek późnym wieczorem Odessa została zaatakowana rakietami po raz trzeci w ciągu dnia. Według Humeniuk lotnictwo rosyjskie zrzuciło 7 rakiet, które były jeszcze produkcji sowieckiej.



"Wyszukując strategiczne obiekty, przestarzałymi rakietami udało się trafić w ‘wyjątkowo niebezpieczne’ centrum handlowe oraz magazyn towarów powszechnej konsumpcji" - poinformowała we wtorek rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe Natalija Humeniuk. Trwa gaszenie pożaru w centrum handlowym.

Od początku wojny urodziło się w Polsce dwa razy więcej dzieci ukraińskich niż w tym samym czasie w zeszłym roku - podaje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna". CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę z okupowanych terytoriów do Rosji i na Krym wywieziono od 400 do 500 tys. ton zboża w celu dalszej odsprzedaży - poinformował ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski cytowany we wtorek przez portal informacyjny RBK. "To poważny interes, nad którym pieczę sprawują ludzie wyższej rangi: pracownicy służb specjalnych kraju agresora, wojskowi oraz różni oszuści (...)" - podkreślił minister.

Poinformował przy okazji, że ukraińskie organy ścigania rejestrują i prowadzą ewidencję handlowców zaangażowanych w ten proceder. Wszystkie fakty naruszenia ukraińskiego ustawodawstwa są następnie przekazywane do prokuratury.

07:31

Sytuacja mieszkańców Mariupola jest katastrofalna; według ostrożnych szacunków mogło tam już zginąć ponad 20 tys. osób.



W ostatnich dniach ewakuowano kilkuset cywilów, którzy przez około dwa miesiące ukrywali się w rozległych podziemnych korytarzach i schronach na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal. Zorganizowanie korytarzy humanitarnych było możliwe dzięki współpracy strony ukraińskiej z ONZ.

Ponad 100 cywilów pozostaje w kombinacie Azowstal, który jest ostatnim punktem oporu sił ukraińskich w Mariupolu - poinformował szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko w telewizji.



Według niego w całym mieście nadal przebywa do 100 tys. mieszkańców. Przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji Mariupol liczył ok. 400 tys. mieszkańców.

W ciągu poprzedniej doby w obwodzie donieckim i ługańskim wojska ukraińskie miały odeprzeć piętnaście ataków Rosjan, niszcząc przy tym jeden system rakiet przeciwlotniczych, 9 czołgów, 3 systemy artyleryjskie, 25 bojowych wozów opancerzonych i trzy pojazdy kołowe. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Nie jest wykluczone, że Rosja przeprowadzi akcje sabotażowe w zakładach przemysłu chemicznego - poinformował we wtorek rano sztab generalny ukraińskiego wojska w komunikacie. Każdego dnia sztab w swoich mediach społecznościowych publikuje podsumowanie sytuacji operacyjnej.

CBC News odnotowało, że od początku roku do Kanady przybyło łącznie ponad 19 000 Ukraińców, ale nie wszyscy z nich byli uchodźcami. Od połowy marca rząd federalny zatwierdził ponad 90 000 wniosków wizowych od Ukraińców.



Pierwszy samolot czarterowy z ukraińskimi uchodźcami na pokładzie wylądował we wtorek w St. John's , stolicy Nowej Fundlandii i Labradoru, poinformował Ukrinform opierając się na relacji kandyjskiej publicznej telewizji CBC News.



Samolot przyleciał z Katowic z 166 uchodźcami na pokładzie, w tym 55 dziećmi.

Nad zakładami Azowstal w Mariupolu nadal powiewa ukraińska flaga - donosi doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko.

45 proc. ludności opuściło region okupowany Chersonia - pisze kanał Nexta. "Okupanci plądrują, zabijają, gwałcą, więc cywile nie mogą tego znieść, bardzo się boją i są zmuszeni do opuszczenia swoich domów" - przekazał szef regionalnej administracji Hennadij Łahuta, cytowany przez kanał.

Jedna osoba zginęła, a pięć innych zostało rannych w nocnym ostrzale Odessy - informuje portal Hromadske.

Agencja Euromaidan publikuje na Twitterze zdjęcia, na których widać zniszczenia po nocnym ostrzale Odessy.

Wojska rosyjskie nadal borykają się z powszechnymi wyzwaniami związanymi z przegrupowaniem sił. Stany Zjednoczone nie zaobserwowały żadnych oznak znaczącej mobilizacji rosyjskich wojsk - przekazał amerykański Institute for the Study of War, powołując się na najnowsze ustalenia Pentagonu.

"Dziś zrobiliśmy kolejny krok na drodze do Unii Europejskiej. Ukraina przekazała drugą część odpowiedzi na pytania specjalnego kwestionariusza, który musi wypełnić każdy kraj aspirujący do członkostwa w Unii Europejskiej. Zwykle trwa to miesiącami. Ale my zrobiliśmy wszystko w ciągu kilku tygodni. To jest dokument, który zawiera tysiące stron" - powiedział w opublikowanym w poniedziałek wieczorem nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Demokraci zgodzili się na zwiększenie dodatkowej pomocy dla Ukrainy do wysokości 39,8 miliarda dolarów - poinformowały Reutersa w poniedziałek dwa źródła zaznajomione z propozycją. Izba Reprezentantów może już we wtorek przyjąć plan, który przekracza prośbę prezydenta Joe Bidena z ubiegłego miesiąca o 33 miliardy dolarów na pomoc dla Ukrainy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Od 24 lutego w obwodzie donieckim zginęło 345 osób, a 1019 zostało rannych - wynika z informacji zebranych przez szefa donieckiej obwodowej administracji wojskowej Pawło Kyrylenki.



Według Kyrylenki nie jest obecnie możliwe ustalenie dokładnej liczby ofiar w Mariupolu i Wołnowache.

W obwodzie donieckim w poniedziałek w czasie ostrzału prowadzonego przez wojska rosyjskie sześciu cywilów zostało rannych - napisał w Telegramie szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej Pawło Kyrylenko, poinformował Ukrinform.



Potwierdziły się również informacje o 11 osobach, które zginęły w Jampolu w okresie od 23 do 28 kwietnia - poinformował Kyryłenko.

