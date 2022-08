Niemal 100 Rosjan - kilkudziesięciu żołnierzy z dowództwa 2. Korpusu Armijnego i około 20 funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) - zginęło w wybuchu, do którego doszło w okupowanym Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy. "W niedalekiej przyszłości" chińscy żołnierze udadzą się do Rosji, gdzie wezmą, wespół z wojskami z Indii, Białorusi, Mongolii i Tadżykistanu, udział w manewrach "Wschód 2022". Rosyjska administracja Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy na każdym kroku utrudnia mieszkańcom ewakuację z miasta. Szef ukraińskiego MON-u Ołeksij Reznikow powiedział, że Siły Zbrojne Ukrainy nie potrzebują na razie zwiększenia liczby żołnierzy, mobilizacji podlegają konkretni fachowcy. Rosyjskie dowództwo nadal wykorzystuje wojskowych z samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) jako "mięso armatnie". Środa jest 175. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia tego dnia możecie śledzić w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Zniszczenia po ostrzale w Charkowie. Zdjęcie z 15 sierpnia / Mykola Kalyeniak / PAP

16:27

Most prowadzący na Krym, zbudowany przez Rosję po aneksji półwyspu, jest uzasadnionym celem wojskowym - oświadczył w wywiadzie dla dziennika "Guardian" Mychajło Podolak, jeden z głównych współpracowników prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Ta konstrukcja jest nielegalna. Jest też główną trasą dostaw dla armii rosyjskiej na Krym. Takie obiekty powinny być niszczone" - powiedział Podolak.

16:19

Rosyjskie władze okupacyjne w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy zaostrzyły kryteria mobilizacji do armii wroga. Pod broń powoływani są już nawet mężczyźni posiadający grupy inwalidzkie oraz ci, którzy nie przekroczyli 65. roku życia - powiadomił w środę rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Wezwania do wojska otrzymują osoby legitymujące się paszportami Federacji Rosyjskiej lub samozwańczej, kontrolowanej przez Kreml Ługańskiej Republiki Ludowej.

16:08

Stany Zjednoczone wniosą 68 mln dolarów do Światowego Programu Żywnościowego, aby kupując ukraińską pszenicę, zaradzić globalnemu kryzysowi żywnościowemu - przekazała w środę ambasada USA w Polsce.

15:43

Aktów dywersji i różnego rodzaju "ekscesów" będzie coraz więcej, nie tylko na Krymie, ale i w całej Rosji - zapowiedział w środę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Coraz częściej będą następować akty dywersji partyzanckiej, profesjonalnie przygotowane przez siły ukraińskie" - powiedział Podolak w wypowiedzi dla kanału Chodorkowski Live na platformie Youtube.

Będą je - twierdzi doradca polityka - organizować nie tylko profesjonalni dywersanci z Sił Zbrojnych Ukrainy, lecz również mieszkańcy Krymu, którzy od ośmiu lat żyją pod okupacją.

15:33

Niemal 100 Rosjan - kilkudziesięciu żołnierzy z dowództwa 2. Korpusu Armijnego i około 20 funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) - zginęło w wybuchu, do którego doszło w obiekcie wojskowym wroga w okupowanym Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy - poinformował w środę lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Wrogi obiekt został całkowicie zniszczony. Trwa ustalanie dokładnej liczby zabitych najeźdźców, dotychczasowe dane mają charakter orientacyjny - powiadomił przewodniczący ługańskiej administracji.

15:30

14:26

W Buczy pod Kijowem na cmentarzu miejskim rozpoczęły się w środę uroczystości pogrzebowe 21 osób, które zginęły podczas rosyjskiej okupacji miasteczka w marcu br. Ich tożsamości nie udało się ustalić.

Zamiast nazwisk podano przy pochówkach numery na tabliczkach - relacjonuje portal Suspilne. Rada miejska Buczy poinformowała, że wszystkie pochowane osoby zostały zamęczone i zabite przez wojskowych rosyjskich, którzy zajmowali Buczę od końca lutego przez cały marzec.

13:46

Od marca ok. 20,5 tys. Żydów wyjechało z Rosji do Izraela - informuje w środę BBC, powołując się na dane Agencji Żydowskiej. Kolejne tysiące miały przeprowadzić się do innych krajów. Według brytyjskiego nadawcy, przyczyny to sprzeciw wobec wojny z Ukrainą oraz obawa przed represjami.

13:37

"W niedalekiej przyszłości" chińscy żołnierze udadzą się do Rosji, gdzie wezmą, wespół z wojskami z Indii, Białorusi, Mongolii i Tadżykistanu, udział w manewrach "Wschód 2022". Taką informację przekazał dziś chiński MON.

13:25

Rosyjska administracja Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy na każdym kroku utrudnia mieszkańcom ewakuację z miasta. W kolejce do tzw. filtracji, czyli obowiązkowej kontroli umożliwiającej uzyskanie przepustki na wyjazd, oczekuje ponad 1300 osób - powiadomił w środę lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

12:47

Siły Zbrojne Ukrainy nie potrzebują na razie zwiększenia liczby żołnierzy, mobilizacji podlegają konkretni fachowcy - powiedział ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla radia Głos Ameryki.

"Sztab Generalny określa skalę mobilizacji. To tam określane jest zapotrzebowanie na żołnierzy i środki, które są potrzebne armii do prowadzenia działań wojennych w danej chwili, to tam oceniane są straty... To właśnie Sztab Generalny dokładnie wie, na jakim kierunku potrzebne są uzupełnienia kadrowe, albo czy można wycofać brygadę i na jej miejsce wprowadzić rezerwistów" - oznajmił Reznikow.

Według szefa resortu obron, w szeregi armii ukraińskiej zmobilizowano już wystarczającą liczbę ludzi. Obecnie w pierwszej kolejności potrzebni są operatorzy dronów, informatycy, łącznościowcy, artylerzyści.

"Szczególnie potrzebni są ludzie, którzy są w stanie szybko nauczyć się operowania bronią o standardach natowskich, którą Ukraina otrzymuje od państw zachodnich" - dodał Reznikow.

12:45

Dwie doby oczekują kierowcy samochodów ciężarowych na wjazd z Ukrainy do Polski na towarowych przejściach granicznych w Dorohusku i Hrebennem. Do Polski wjeżdżają w dużych ilościach ciężarówki z towarami rolno-spożywczymi - przekazała w środę nadkom. Marzena Siemieniuk z IAS w Lublinie.

12:25

Rosyjskie dowództwo nadal wykorzystuje wojskowych z samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) jako "mięso armatnie". W walkach pod Marjinką w Donbasie ocalało jedynie około 10 żołnierzy z 500-osobowego batalionu sił DRL, a wszyscy pozostali zginęli lub zostali ranni - poinformował w środę ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk.

12:22

Szefowie resortów obrony Polski i Czech spotkają się w czwartek w Warszawie, aby omówić m.in. wspólne działania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej oraz Grupy Wyszehradzkiej - poinformował MON.

Tematem spotkania będzie m.in. wzmocnienie dwustronnej współpracy wojskowej i przemysłów zbrojeniowych. Ministrowie mają poruszyć również kwestie dotyczące implementacji Kompasu Strategicznego, czyli dokumentu wytyczającego dalsze kierunki rozwoju polityki bezpieczeństwa i obrony UE, a także sytuacji bezpieczeństwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Ukrainy, broniącej się przed rosyjską agresją.

12:18

Władze wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej Czeczenii formują cztery bataliony żołnierzy na wojnę z Ukrainą - poinformował Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR).

11:39

Ponad 40 procent ukraińskich szkół jest wyposażonych w schrony i przygotowanych do nauczania stacjonarnego w nadchodzącym roku szkolnym - poinformował minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski.

Najlepsza sytuacja jest w obwodzie lwowskim, gdzie 83 proc. szkół ma schrony. Najgorzej jest w obwodzie mikołajowskim, gdzie zaledwie 16 proc. placówek edukacyjnych jest w nie wyposażonych - powiedział Monastyrski podczas narady z ministrem oświaty Serhijem Szkarłetem.

11:16

Tegoroczna zima może być trudna ze względu na kłopoty z ogrzewaniem oraz przerwy w dostawach elektryczności i gazu, dlatego mieszkańcy powinni przygotować się na to z wyprzedzeniem i zakupić m.in. suche paliwo turystyczne i lampy zasilane bateriami - zaapelował mer Lwowa Andrij Sadowy.

10:21

Rosyjskie wojska po raz kolejny ostrzelały z artylerii rejon (powiat) nikopolski w obwodzie dniepropietrowskim, który znajduje się w pobliżu okupowanego Enerhodaru i Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - na przeciwległym brzegu rzeki Dniepr na południu Ukrainy.

Według ukraińskich władz i ekspertów ostrzały mają na celu sprowokowanie strony ukraińskiej do ataku na rosyjskie pozycje wojskowe w Enerhodarze i w pobliżu elektrowni.

Ponadto władze ukraińskie alarmują, że Rosjanie sami ostrzeliwują tereny w pobliżu największej w Europie elektrowni atomowej, a następnie oskarżają o to stronę ukraińską, by "stworzyć lokalny casus belli".

10:02

Rosyjskie okupacyjne władze Krymu starają się regulować ruch pojazdów na Moście Krymskim, łączącym półwysep z Rosją, ponieważ próbują stworzyć tam "elitarny korytarz" w celu ewakuowania swoich najcenniejszych zasobów - oświadczyła rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

"Ewakuacja z Krymu przebiega bardzo szybko. Wykupiono wszystkie bilety (do Rosji), połączenia kolejowe i samochodowe są wręcz oblegane. (...) Taka sytuacja świadczy o tym, że okupanci zdają sobie sprawę z siły ukraińskiej armii i wiedzą, co nastąpi w dalszej kolejności" - oznajmiła Humeniuk, cytowana przez agencję UNIAN.

09:08

Po eksplozjach na Krymie rosyjscy dowódcy będą najprawdopodobniej coraz bardziej zaniepokojeni pogarszaniem się bezpieczeństwa na całym półwyspie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"W Dżankoju i Hwardijskem mieszczą się dwa najważniejsze rosyjskie lotniska wojskowe na Krymie. Dżankoj to także kluczowy węzeł drogowy i kolejowy, który odgrywa ważną rolę w zaopatrywaniu operacji Rosji na południu Ukrainy. Przyczyna tych zdarzeń i rozmiar szkód nie są jeszcze jasne, ale rosyjscy dowódcy będą najprawdopodobniej coraz bardziej zaniepokojeni widocznym pogorszeniem się bezpieczeństwa na całym Krymie, który funkcjonuje jako tylna strefa bazowa dla okupacji" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:52

Wojska rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na obwód charkowski na północnym wschodzie Ukrainy; ponad pięć pocisków odpalono z rosyjskiego Biełgorodu - powiadomił szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.

Pociski rosyjskie uszkodziły m.in. bloki mieszkalne i spowodowały pożary w okolicach Zołocziwa.

08:13

Co najmniej trzy osoby zostały ranne po rosyjskim ataku rakietowym w obwodzie odeskim na południu Ukrainy - powiadomiły lokalne władze. Rosyjskie rakiety trafiły w ośrodek wypoczynkowy, powodując zniszczenia i pożar.

07:56

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ustaliła tożsamość kolejnych ośmiu rosyjskich żołnierzy podejrzanych o zbrodnie wojenne w Buczy pod Kijowem, gdzie po miesięcznej rosyjskiej okupacji znaleziono masowe groby cywilów i zwłoki ze śladami tortur.

07:52

Wojska rosyjskie atakują na kilku kierunkach w Donbasie na wschodzie Ukrainy, pod Charkowem na północnym wschodzie oraz w obwodzie zaporoskim na południu - powiadomił w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Zdalnie minowane są miejscowości w tych regionach.

07:49

Zwycięzcy tegorocznego konkursu Eurowizji w Turynie- ukraiński zespół Kalush Orchestra wrócił po trzech miesiącach do Włoch i we wtorek wystąpił w mieście Monopoli w Apulii. Koncert odbył się kilka godzin po tym, gdy do tamtejszego portu wpłynął statek z transportem oleju słonecznikowego z Ukrainy.

07:47

Elitarna jednostka ukraińska ma stać za atakami na "święte miejsce" Putina - Krym. Ostatnie wybuchy na półwyspie sprawiły, że rosyjscy turyści uciekali z niego w panice.

05:48

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na lotnisko wojskowe w obwodzie żytomierskim na północy Ukrainy. Jak głosi komunikat dowództwa centrum ukraińskich sił powietrznych, w lotnisko uderzyły dwa kierowane pociski rakietowe Ch-59. Zrzuciły je samoloty nadlatujące z terytorium Białorusi, które udawały loty szkoleniowe. Uszkodzony został pas startowy i kilka pojazdów.

05:44

Wojska rosyjskie przeprowadzają codziennie około 700-800 ostrzałów pozycji ukraińskich, zużywając od 40 tys. do 60 tys. sztuk amunicji - poinformował naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny.

04:50

Mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkewycz poinformował, że rosyjscy okupanci rozpoczęli w nocy potężny ostrzał miasta, donosi Ukrinform.

"Potężne wybuchy w Mikołajowie. Słychać je w różnych częściach miasta. Pozostańcie w schronach dopóki nie wyłączy się alarm przeciwlotniczy" - napisał Sienkowycz w mediach społecznościowych.

Jak pisze Ukrinform, od początku rozpoczętej 24 lutego wojny rosyjsko-ukraińskiej Mikołajów nie był ostrzeliwany przez 23 dni.