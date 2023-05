13:20

Przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Rusłan Stefanczuk podziękował w piątek Senatowi RP za uchwałę w sprawie członkostwa jego kraju w NATO, nazywając ją niezwykle ważną decyzją przed szczytem Sojuszu w Wilnie.

„Dziękuję polskiemu Senatowi i osobiście marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu za przyjęcie niezwykle ważnej dla Ukrainy uchwały w przededniu wileńskiego szczytu NATO!” – napisał Stefanczuk w Telegramie.

12:49

Sąd w Petersburgu skazał na dwa lata więzienia w zawieszeniu emerytkę Irinę Cybaniewą, która na grobie rodziców Putina zostawiła nieprzychylną wobec niego notatkę. Uznano ją za winną zbezczeszczenia miejsc pochówku na tle nienawiści politycznej - podało Radio Swoboda.

60-latka napisała w notatce: "Rodzice maniaka, zabierzcie go do siebie. Przyczynił (ludziom) wiele bólu i kłopotów, cały świat modli się o jego śmierć. Wychowaliście potwora i mordercę".

Zostawiła ją na grobie w przeddzień urodzin dyktatora, 6 października ubiegłego roku. Wkrótce potem została zatrzymana. Prokuratura wnioskowała o trzy lata pozbawienia wolności - przekazało Radio Swoboda.

12:48

Posłowie Platformy Obywatelskiej składają zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości niedopełnienia obowiązków przez ministra obrony narodowej. Ich zdaniem Mariusz Błaszczak musi odejść. Jego dymisji oczekuje od Prawa i Sprawiedliwości lider PO. Donald Tusk oświadczył: "Pierwszą decyzją, która powinna w niedzielę zapaść, jest dymisja ministra obrony Mariusza Błaszczaka". Politycy nawiązują w ten sposób do coraz dłuższej listy pytań, które mnożą się po odnalezieniu pod koniec kwietnia pod Bydgoszczą rosyjskiej rakiety. Okazało się bowiem, że wleciała ona na terytorium Polski już w grudniu zeszłego roku.

12:46

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Tomasz Piotrowski, którego szef resortu obrony Mariusz Błaszczak uznał za winnego zaniedbań w związku z rosyjską rakietą, która spadła na terenie Polski, opublikował krótkie oświadczenie. Nie odniósł się w nim wprost do sytuacji, która od wielu dni bulwersuje opinię publiczną. Chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy. Bo ten przeciwnik już tylko na to czeka - stwierdził.

12:45

Nie wierzę w wersję ministra Błaszczaka, że nie wiedział o wlocie rosyjskiej rakiety. Zresztą on sam tego nie napisał. Bo w tym oświadczeniu, bardzo pokrętnym, jest mowa o tym, że nie poinformował go dowódca operacyjny i że nie było tego w sprawozdaniu za 16 grudnia. Natomiast szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, powiedział, że poinformował przełożonych i do tego minister Błaszczak już się nie odniósł. Szuka kozła ofiarnego w dowódcy operacyjnym. Natomiast zręcznie - być może obawiając się jakichś postępowań prokuratorskich w przyszłości - nie napisał, że w ogóle nie wiedział, a to ma znaczenie. Jakie ma znaczenie od kogo się dowiedział? - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Tomasz Siemoniak, poseł PO i były szef MON.

12:17

Po raz drugi w ciągu kilku dni śledczy wzięli na celownik jacht "Luna" rosyjskiego oligarchy. Według informacji portalu tygodnika "Spiegel" skonfiskowali dzieła sztuki warte kilka milionów euro. Jacht miał należeć kiedyś do rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza - ujawnia tygodnik.



12:14

MSZ Rosji dopuściło asymetryczną odpowiedź na zajęcie przez polskie władze środków na kontach rosyjskiej ambasady w Polsce. Takie oświadczenie rzeczniczki resortu dyplomacji w Moskwie cytują tamtejsze agencje.

10:54

Wojska Ukrainy nie straciły w tym tygodniu w Bachmucie ani jednej pozycji i przesunęły się 2 km do przodu - potwierdziła ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar. Rosjanie usprawiedliwiają swoje porażki na tym odcinku mówiąc, że brakuje im uzbrojenia - dodała.

10:06

Rosyjscy dowódcy stoją przed dylematem, jak wykorzystać nieliczne i kosztowne pociski kierowane typu LACM, które postrzegają jednocześnie jako kluczowe dla zatrzymania ukraińskiej kontrofensywy i w hipotetycznym konflikcie z NATO - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w nocy z 8 na 9 maja okręty rosyjskiej Floty Czarnomorskiej wystrzeliły przeciwko Ukrainie osiem pocisków manewrujących, przeznaczonych do uderzania w cele lądowe (LACM) SS-N-30a Sagaris i było to dopiero drugie użycie LACM przez rosyjską marynarkę zarejestrowane od 9 marca 2023 r., podczas gdy wcześniej wystrzeliwała je często.

10:05

Jewgienij Prigożyn zwrócił się do Sergieja Szojgu, aby przyjechał do Bachmutu, gdzie w ostatnich miesiącach toczą się najbardziej zacięte walki na linii frontu. To ciąg dalszy sporu między szefem najemniczej grupy Wagnera i rosyjskim ministrem obrony.

10:04

Amerykańska telewizja CNN ocenia, że siły ukraińskie rozpoczęły operacje przygotowawcze przed oczekiwaną kontrofensywą przeciwko Rosji. Stacja powołuje się na ocenę wysokiego rangą wojskowego USA i wysoko postawionego urzędnika zachodniego.

09:22

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie wygłosi przemówienia podczas sobotniego finału Eurowizji. Prezydent Ukrainy otrzymał odmowę od organizatora konkursu - Europejskiej Unii Nadawców.

09:11

Przedstawiciele Rosji próbują manipulować międzynarodowymi wysiłkami humanitarnymi, grożąc zerwaniem umowy zbożowej, wygasającej 18 maja - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), komentując brak rezultatu w rozmowach o przedłużeniu porozumienia.

Think tank zwraca uwagę, iż rosyjski wicepremier Siergiej Wierszynin "oświadczył 11 maja, iż Rosja nie będzie przedłużać umowy zbożowej, jeśli Zachód odrzuci jej żądania, wśród których jest zniesienie restrykcji na eksport zboża i nawozów rosyjskich oraz przyłączenie państwowego banku rolniczego Rossielchozbank do systemu SWIFT".

Turcja zapowiedziała, że rozmowy będą kontynuowane.



08:20

Pracownicy Internal Revenue Service (IRS), amerykańskiej agencji zajmującej się ściąganiem podatków, będą szkolić ukraińskich urzędników, jak skutecznie prowadzić dochodzenia w sprawie handlu kryptowalutami. Ma to na celu uniemożliwienie wykorzystywania tych aktywów przez rosyjskich oligarchów objętych sankcjami - poinformował "Wall Street Journal".

08:19

Rozmieszczenie przez Rosjan koło Bachmutu wojsk o niskiej jakości jest sygnałem, że ministerstwo obrony w Moskwie raczej zrezygnowało z celu okrążenia tam znacznej liczby sił ukraińskich - ocenia amerykański Instytut nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

06:57

Korea Południowa popiera formułę pokojową wypracowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - poinformował na Twitterze ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba po rozmowach ze swoim koreańskim odpowiednikiem Park Dżinem.

"Omówiliśmy koreańskie zaangażowanie w odbudowę Ukrainy i z zadowoleniem przyjęliśmy rosnącą intensywność dwustronnych kontaktów między naszymi narodami" - przekazał szef ukraińskiego MSZ.

10-punktowa ukraińska formuła pokojowa przewiduje wycofanie wszystkich rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy, przywrócenie integralności terytorialnej kraju, uwolnienie wszystkich jeńców wojennych i deportowanych oraz ukaranie osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne. Plan zawiera również postulat zapobiegania niszczeniu środowiska naturalnego, a także bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i nuklearnego.

06:44

W najbliższych dniach możliwa jest wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Rzymie - podała agencja Ansa za źródłami watykańskim. Niewykluczone, że w sobotę Zełenski spotka się z papieżem Franciszkiem. Włoskie źródła rządowe nie wykluczają spotkania szefa państwa ukraińskiego z premier Giorgią Meloni w niedzielę. Na razie brak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

05:24

Nasi ludzie nigdy nie będą oddani zniewoleniu, a na naszej ziemi nigdy nie będą powiewać obce flagi - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Opublikowane wieczorem w mediach społecznościowych nagranie prezydent poświęcił podziękowaniom ukraińskim wojskowym za obronę kraju.

Wytrwałość w walkach, moc naszych aktywnych działań, odwaga i precyzja naszych wojskowych każdego dnia, każdej nocy to niepodległość Ukrainy, która będzie zawsze. Którą wzmacniamy i będziemy wzmacniać - powiedział na nagraniu Zełenski.

Prezydent poinformował, że w czwartek przeprowadził rozmowy z dowódcami i z wywiadem wojskowym. Zapowiedział, że wkrótce będzie mógł ogłosić ważne informacje dla ukraińskiej obrony i stosunków Ukrainy z partnerami.

05:20

Rosyjska armia panikuje i rozprasza swoje siły na południu Ukrainy, bo nie wie, z którego kierunku spodziewać się najsilniejszego uderzenia - powiedziała rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju Natalia Humeniuk.

Rzeczniczka podkreśliła, że sytuacja na kierunku chersońskim na południu Ukrainy pozostaje napięta - pisze portal ukraińskiej redakcji Radia Swoboda.

Wróg kontynuuje ostrzały mimo że odczuwa wypieranie z naszej strony; próbuje zajmować pozycje bardzo ostrożnie, bo czuje się niespokojnie na tym paśmie, nad którym pracujemy - powiedziała Humeniuk.

Jak dodała, rosyjskie siły gęsto zaminowują lewy (wschodni) brzeg Dniepru, próbując w ten sposób przeszkodzić ukraińskim wojskom w przekroczeniu rzeki, a następnie w zajęciu obszaru lądowego.

Według Humeniuk wywożenie przez okupacyjne siły miejscowej ludności na tym terytorium świadczy o tym, że próbują one zbudować linię obrony.



05:15

Podczas przesłuchań w Senacie w sprawie budżetu obronnego na przyszły rok sekretarz obrony USA wyraził nadzieję, że amerykańskie czołgi Abrams zostaną przekazane Ukrainie na początku tej jesieni.

Robimy wszystko, co możliwe, aby przyspieszyć dostawę tych czołgów, początek jesieni to prognoza w tej sprawie - powiedział Lloyd Austin w odpowiedzi na pytanie senator Susan Collins.

Jednocześnie dodał, że ukraińskie wojsko ma już do dyspozycji kilka czołgów w celach szkoleniowych, które po zakończeniu szkoleń będą przekazane do użytku bojowego.

Stany Zjednoczone rozmieszczają infrastrukturę do obsługi i konserwacji pojazdów bojowych," staramy się działać jak najszybciej , aby przekazać te zasoby Ukraińcom" - zaznaczył szef Departamentu Obrony USA.