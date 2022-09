To już 209. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ukraińscy zołnierze odzyskują miejscowości obwodu donieckiego. W ostatnich godzinach odbito Jarowę i kontynuowano postępy w okolicach miasta Łyman. Rosja straciła pełną kontrolę na regionem ługańskim. Wojska ukraińskie wkroczyły kilka dni temu do niewielkiej miejscowości Biłohoriwka pod Lisiczańskiem. Ukraiński minister transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow poinformował, że specjaliści IT zdobyli wszystkie dane osobowe najemników z tzw. grupy Wagnera poprzez zhakowanie jej strony internetowej. "Każdy kat, morderca i gwałciciel zostanie surowo ukarany. Zemsta jest nieunikniona!" - zapewnił minister. Ukraina będzie najważniejszym tematem rozmów ministrów spraw zagranicznych podczas tej sesji ZO ONZ - zapewnił szef dyplomacji UE Josep Borrell. Dodał, że "to będzie najważniejszy tydzień w ONZ". "Ukraina walczy, jest bombardowana i atakowana rakietami. Ale reszta świata jest również dotknięta rosnącymi cenami energii i żywności oraz wysokimi stopami procentowymi" - mówił szef unijnej dyplomacji. Najnowsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Na zdjęciu okolice Charkowa / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA 11:33 Unia Europejska nie powinna rozważać nałożenia nowych sankcji przeciwko Rosji w związku z wojną z Ukrainą, bo pogłębiłyby one kryzys energetyczny i byłyby szkodliwe dla Europy - przekazał w oświadczeniu minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

11:11 O sprowadzeniu ciał kolejnych 25 poległych wojskowych - powiadomiło ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych. Jak podano, proces ten odbywa się zgodnie z normami konwencji genewskich, a zaangażowane są w niego biuro rzecznika do spraw zaginionych w szczególnych okolicznościach oraz struktury siłowe. Według stanu z 28 sierpnia ministerstwo ds. reintegracji sprowadziło ciała 541 żołnierzy ukraińskich poległych od początku inwazji rosyjskiej z 24 lutego. Ponadto 6 września powiadomiono o sprowadzeniu 25 ciał. 10:57 Rosja straciła pełną kontrolę na regionem ługańskim. Wojska ukraińskie wkroczyły kilka dni temu do niewielkiej miejscowości Biłohoriwka pod Lisiczańskiem. Jak zauważają zagraniczne media: mała wieś - symbolika zwycięstwa ogromna. Zobacz również: Biłohoriwka - mała wieś, symboliczne zwycięstwo. Rosja straciła pełną kontrolę nad regionem ługańskim 10:20 Siły ukraińskie od początku wojny z Rosją zestrzeliły co najmniej 55 samolotów bojowych wroga. Te duże straty Moskwy są głównym powodem, dla którego rosyjskie myśliwce i bombowce nie odegrały ważnej roli w konflikcie - ocenił generał sił powietrznych USA James Hecker, cytowany przez portal Politico. Ukraińcy zniszczyli rosyjskie samoloty, wykorzystując obronę przeciwlotniczą starego typu, rosyjskiego pochodzenia. Zmusili tym Rosjan do znacznego ograniczenia lotów bojowych. Zestrzelenia te odcięły rosyjską piechotę od wsparcia powietrznego, potrzebnego do przejęcia i utrzymania terytorium - wyjaśnił generał Hecker na rozpoczętej w poniedziałek, trzydniowej konferencji amerykańskiej organizacji Stowarzyszenia Sił Powietrznych (AFA). Brak obrony z powietrza był jedną z wielkich niespodzianek wojny, ponieważ większość obserwatorów oczekiwała, że Rosja wypracuje sobie przewagę w ukraińskiej przestrzeni powietrznej we wczesnych dniach inwazji. Ta porażka pozwoliła ukraińskim siłom powietrznym na przegrupowanie i przetrwanie niemal bez szwanku - skomentował portal Politico. 10:00 W Rosji formowane są bataliony ochotnicze na Syberii, do których angażuje się jako oficerów wykładowców uczelni wojskowej; świadczy to o istotnych problemach z zasobami ludzkimi w armii - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:20 Rosyjska Flota Czarnomorska wycofała część swoich okrętów podwodnych z portu w Sewastopolu na Półwyspie Krymskim do Noworosyjska w Kraju Krasnodarskim w południowej Rosji - poinformował brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej. Relokacja jest prawdopodobnie spowodowana niedawną zmianą poziomu zagrożenia w obliczu zwiększonych ukraińskich zdolności do uderzeń dalekiego zasięgu - oceniono w raporcie.

Zobacz również: Rosjanie wycofali część okrętów podwodnych z portu na Krymie 08:50 W Uzbekistanie spotkałem się z prezydentem (Władimirem) Putinem i przeprowadziliśmy bardzo obszerne dyskusje. I on pokazuje mi, że chce to (wojnę) zakończyć tak szybko, jak to tylko możliwe. Takie było moje wrażenie, ponieważ to, jak obecnie wyglądają sprawy, jest dość problematyczne. 200 jeńców zostanie wymienionych na podstawie porozumienia między stronami - poinformował prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji PBS. Turecki przywódca nie podał więcej szczegółów na temat planowanej wymiany. Zapytany o to, czy Rosja powinna móc zachować część terytorium Ukrainy, jaką opanowała od początku inwazji w lutym, Erdogan odparł: Nie, zdecydowanie nie". "Jeśli na Ukrainie ma zapanować pokój, oczywiście, zwrot ziem, które zostały najechane stanie się bardzo ważny. Takie są oczekiwania. (...) Przejęte ziemie zostaną zwrócone Ukrainie - zapewnił. 08:17 Od początku wojny w Ukrainie do Polski wjechało z tego kraju 6,413 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 4,642 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. 07:44 Wezwania do natychmiastowej aneksji samozwańczych republik w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, świadczą o tym, że ukraińska kontrofensywa wywołuje panikę wśród prorosyjskich separatystów i niektórych sił na Kremlu - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Z apelami o "niezwłoczne" referendum w sprawie przyłączenia do Rosji tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych wystąpiły w poniedziałek "izby społeczne" tych separatystycznych tworów, utrzymywanych przez Moskwę. ISW ocenia, że aneksja okupowanych terytoriów w sytuacji, gdy Rosja nie opanowała całych obwodów ługańskiego i donieckiego byłaby "niespójna". Taki scenariusz oznaczałby, że "Rosja anektuje tereny, według definicji Kremla, częściowo okupowane przez Ukrainę". 07:35 Ukraińscy żołnierze odzyskują miejscowości obwodu donieckiego. W ostatich godzinach odbiły Jarowę i kontynuowały postępy w okolicach miasta Łyman.

07:11 Premier Ukrainy Denys Szmyhal i pierwsza dama Ołena Zełenska spotkali się w Londynie z brytyjskim królem Karolem III. Szmyhal i Zełenska w Wielkiej Brytanii uczestniczyli w pogrzebie królowej Elżbiety II. Oboje podziękowali za stałe silne wsparcie Ukrainy ze strony Wielkiej Brytanii i osobiście króla. Podkreśliłem, że naród ukraiński z radością powita w przyszłości króla Karola III w naszym kraju - napisał Szmyhal. Wcześniej Szmyhal poinformował, że podczas wizyty w Wielkiej Brytanii spotkał się z przewodniczącym brytyjskiej Izby Gmin sir Lindsayem Hoylem. 06:40 Wymiana jeńców pomiędzy Ukrainą i Rosją to bardzo trudny proces, którym zajmują się wyłącznie służby specjalne - powiedział PAP ukraiński analityk wojskowy Ołeh Żdanow. Jak podkreślił, Rosja ma przewagę w liczbie jeńców i bardzo ważny atut - obrońców Mariupola. Nie dysponujemy konkretnymi danymi, dotyczącymi liczby rosyjskich jeńców, którzy są w rękach Ukrainy, nasze władze na ten temat milczą, co potwierdza, że sytuacja jest niekorzystna dla Ukrainy - ocenia Ołeh Żdanow, ukraiński ekspert wojskowy w rozmowie z PAP. 06:11 Rozpoczęta w Nowym Jorku 77. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ posłuży jako platforma nacisku na Rosję, by zakończyła wojnę z Ukrainą - powiedziała przedstawicielka Departamentu Stanu USA Andrea Kalan w wywiadzie dla kanału internetowego "Freedom". Według niej, podczas tygodnia wysokiego szczebla przywódcy krajów ONZ będą mówić o tym, że "wojna Rosji z Ukrainą narusza wszystkie fundamentalne zasady, na których opiera się ONZ" i że "Rosja narusza Kartę Narodów Zjednoczonych". "Wszystkie kraje muszą współpracować, aby zakończyć tę wojnę" - powiedziała Kalan. Podkreśliła, że USA dbają o to, by Ukraina otrzymała "wszelkie niezbędne uzbrojenie, sprzęt i inne rodzaje pomocy dla udanej kontrofensywy".

05:27 Dwa tureckie prywatne banki Isbank i Denizbank, uważane za jedne z największych w Turcji, ogłosiły zakończenie świadczenia usług dla kart rosyjskiego systemu płatniczego "Mir", z którego Moskwa zaczęła korzystać po wycofaniu się z Rosji spółek Visa i Mastercard.



Isbank o komunikacie oświadczył, że "dąży do prowadzenia swojej działalności zgodnie z ustawodawstwem krajowym oraz prawem międzynarodowym, regulacjami i zasadami prowadzenia działalności komercyjnej".



Z kolei Denizbank zakomunikował: Obecnie nie jesteśmy w stanie świadczyć usług w Mirze. Bank działa zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi sankcji. 05:22 Ukraińscy specjaliści IT zdobyli wszystkie dane osobowe najemników z tzw. grupy Wagnera poprzez zhakowanie jej strony internetowej - poinformował na Telegramie ukraiński minister transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow. Strona internetowa grupy Wagnera, która gromadzi rosyjskich przestępców na wojnie, została zhakowana przez Armię IT! - napisał Fiodorow. Dodał, że rząd Ukrainy posiada wszystkie dane osobowe najemników. Każdy kat, morderca i gwałciciel zostanie surowo ukarany. Zemsta jest nieunikniona! - zapewnił minister. 05:15 Kryzysy żywnościowe i energetyczne boleśnie uderzyły w gospodarki wielu krajów, ale świat musi wiedzieć, co dokładnie je spowodowało i mieć pewność, że Putin nie wygra wojny z Ukrainą - powiedział w Nowym Jorku szef dyplomacji UE Josep Borrell w wideo, zamieszczonym na unijnym portalu multimedialnym. Borrell, przebywający w Nowym Jorku z okazji 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego, wziął udział w dyskusji w ramach Rady Atlantyckiej, zatytułowanej "Od Ukrainy do państw amerykańskich: ochrona przed globalnymi wstrząsami". Zaznaczył, że konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę stały się bardzo poważne dla krajów Ameryki Łacińskiej. Region ten ma najniższe na świecie wskaźniki rozwoju gospodarczego, najwyższy od 15 lat poziom inflacji i gwałtowny wzrost ubóstwa. Borrell zapewnił także, iż Ukraina będzie najważniejszym tematem rozmów ministrów spraw zagranicznych podczas tej sesji ZO ONZ. 05:11 Premier Słowenii Robert Golob i kanclerz Niemiec Olaf Scholz osiągnęli porozumienie w sprawie "okrężnej" wymiany pojazdów wojskowych, w ramach której Ukraina zostanie wzmocniona czołgami M55S - poinformowała agencja STA. Słowenia ma wysłać na Ukrainę 28 zmodernizowanych czołgów M55S, a za to ma otrzymać od Niemiec 40 pojazdów transportowych, wśród nich 35 ciężarówek bojowych i 5 wojskowych zbiorników na wodę. M-55S to zmodernizowana wersja przestarzałego radzieckiego czołgu T-55, który jest wyposażony w 105-mm armatę, aktywny pancerz i ulepszony system kierowania ogniem. Słowenia otrzymała zmodernizowane T-55 w 1999 r. Siły zbrojne tego kraju dysponowały łącznie 30 takimi maszynami. Malwina Zaborowska