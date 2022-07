Rosyjskie wojska na Ukrainie zaczęły prawdopodobnie przerwę operacyjną i ograniczają się do działań na małą skalę, by zregenerować wyczerpane siły. Kreml szykuje niejawną mobilizację gospodarki na przedłużoną wojnę - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną. "Nasi obrońcy zadają precyzyjne uderzenia w składy i inne punkty ważne dla logistyki najeźdźcy, co znacznie zmniejsza jego potencjał ofensywny. Straty okupantów będą się tylko powiększać z każdym kolejnym tygodniem" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Rosyjscy okupanci kontrolują 22 proc. obszaru ziemi uprawnej na Ukrainie. Łączne straty sektora rolniczego z powodu inwazji wynoszą już 4,5 mld dolarów - poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko, powołując się na dane satelitarne NASA. Siły rosyjskie ostrzelały w ciągu ostatniej doby miejscowości w obwodach donieckim, chersońskim i dniepropietrowskim; wśród ofiar śmiertelnych jest trzyosobowa rodzina - poinformowały władze tych obwodów położonych na wschodzie i południu Ukrainy. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken rozmawiał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą - podał Departament Stanu USA. Blinken miał m.in. zapowiedzieć dodatkowe wsparcie dla budżetu Ukrainy. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Dom Polski w Samborze, w którym mieści się siedziba sztabu pomocy humanitarnej / Karina Sało / PAP 09:37 Rosyjscy okupanci kontrolują 22 proc. obszaru ziemi uprawnej na Ukrainie. Łączne straty sektora rolniczego z powodu inwazji wynoszą już 4,5 mld dolarów - poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko, powołując się na dane satelitarne NASA. "Część ukraińskich pól nie nadaje się już do uprawy z powodu zniszczeń spowodowanych minami i pociskami" - ocenił. 08:27 Okupanci powołują do wojska mężczyzn z zajętych przez siły rosyjskie miast Siewierodonieck i Lisiczańsk w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef lojalnych wobec Kijowa władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie. "Zapraszają człowieka do pracy, na przykład w wodociągach, a po kilku dniach zamiast pierwszej wypłaty dostaje on wezwanie do wojska. Wzywa go "nowa ojczyzna". Kosztem mieszkańców Siewierodoniecka i Lisiczańska wróg próbuje pokonać sprzeciw ukraińskich bojowników" - oznajmił Hajdaj. 08:24 Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 4,596 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 23,2 tys. osób. 07:23 Rosyjskie wojska na Ukrainie zaczęły prawdopodobnie przerwę operacyjną i ograniczają się do działań na małą skalę, by zregenerować wyczerpane siły. Kreml szykuje niejawną mobilizację gospodarki na przedłużoną wojnę - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Po raz pierwszy w ciągu 133 dni wojny władze Rosji nie ogłosiły w środę żadnych zdobyczy terytorialnych, co potwierdza wcześniejsze przypuszczenia ISW, że rosyjskie wojska mają przerwę operacyjną po przejęciu kontroli nad Lisiczańskiem w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - napisano w najnowszym raporcie Instytutu. 07:07 Siły rosyjskie ostrzelały w ciągu ostatniej doby miejscowości w obwodach donieckim, chersońskim i dniepropietrowskim; wśród ofiar śmiertelnych jest trzyosobowa rodzina - poinformowały władze tych obwodów położonych na wschodzie i południu Ukrainy. W Torecku w obwodzie donieckim w rezultacie rosyjskiego ostrzału rakietowego zginęła trzyosobowa rodzina. "Atak rakietowy znów był w dzielnicy mieszkalnej. Rakieta trafiła prosto w budynek. Wszystko rozerwało, ciała są rozerwane. Wyrzuciło je do innej części budynku, wszystkie się przemieszały" - napisał na Telegramie szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko. Do ataku rakietowego doszło też w Skadowsku w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, gdzie zginęła jedna osoba, a cztery, w tym dziecko, doznały obrażeń. Szef rady miejskiej Ołeksandr Jakowlew powiedział portalowi Suspilne, że budynek mieszkalny został bardzo uszkodzony, m.in. zawalił się dach. Według mieszkańców w północną część miasta trafiły trzy rakiety. Siły rosyjskie zaatakowały też hromadę (gminę) pokrowską w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie kraju. Ranne zostały trzy osoby, przy czym jedna jest w stanie ciężkim. Doszło do pożaru w jednym z gospodarstw rolnych. Sześciokrotnie atakowane były też miejscowości w rejonie krzyworoskim - podał szef władz obwodowych Wałentyn Rezniczenko na Telegramie. 06:56 Złożony z kilku ulic fragment położonego w Kijowie rejonu szewczenkowskiego trzykrotnie stawał się celem rosyjskich bombardowań. Po drugim ataku ludzie zaczęli wracać, rozpoczynać remonty... i wtedy zbombardowali nas po raz trzeci. Naprawa zniszczeń nie ma na razie sensu; nigdy nie wiadomo, który atak będzie ostatnim - mówi PAP Julia, mieszkanka tej dzielnicy. Rozumiem, dlaczego Rosjanie bombardują ten właśnie obszar. Wbrew jednak temu, co mówią, mieszczące się tu zakłady zbrojeniowe Artem, wokół których spadały bomby, nie znajdują się poza miastem - tłumaczy Julia. 05:26 Nasi obrońcy zadają precyzyjne uderzenia w składy i inne punkty ważne dla logistyki najeźdźcy, co znacznie zmniejsza jego potencjał ofensywny. Straty okupantów będą się tylko powiększać z każdym kolejnym tygodniem - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak relacjonował, Zachodnia artyleria zaczęła wreszcie działać z całą mocą, a broń, przekazana Ukrainie przez zachodnich partnerów, jej dokładność jest taka, jaka powinna być. 05:10 Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken rozmawiał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą - podał Departament Stanu USA. Blinken miał m.in. zapowiedzieć dodatkowe wsparcie dla budżetu Ukrainy. Jak poinformował resort, Blinken poinformował też Kułebę o międzynarodowych staraniach zniesienia rosyjskiej blokady eksportu plonów z ukraińskich portów, a także poruszył kwestię wsparcia USA dla Kijowa. Zobacz również: Wagnerowcy werbują rosyjskich więźniów. Obiecują m.in. grabieże