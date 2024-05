Ponad 5,7 tys. ludzi ewakuowano z północnej części obwodu charkowskiego, która od piątku jest intensywnie atakowana przez wojska rosyjskie - poinformował Ołeh Syniehubow, szef władz tego regionu na północnym wschodzie Ukrainy. W rosyjskim Biełgorodzie w pobliżu granicy z Ukrainą co najmniej 15 osób zginęło a 20 zostało rannych w wyniku częściowego zawalenia się 10-piętrowego budynku mieszkalnego po ukraińskim ataku rakietowym - informuje Reuters, powołując się na rosyjskie źródła oficjalne. Poniedziałek jest 810. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w raporcie dnia.

10:49

Rosyjska ofensywa w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy, jest w dużej mierze konsekwencją polityki Zachodu, który nie pozwala Ukraińcom na wykorzystywanie zachodniego uzbrojenia do atakowania celów wojskowych w Rosji - uważa amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Dopiero na początku maja minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Cameron ogłosił, że brytyjskie uzbrojenie może być wykorzystywane do ataków na cele w Rosji. Ta decyzja zapadła jednak za późno i sama w sobie jest niewystarczająca, by Ukraińcy byli w stanie ograniczyć zdolność Rosji do koncentracji wojsk wzdłuż granicy - komentuje think tank.

Ukraińcy z sukcesem wykorzystywali już amerykańskie systemy artylerii rakietowej HIMARS i inną zachodnią broń do ostrzeliwania pozycji Rosjan na okupowanych terytoriach swojego państwa. Wojska ukraińskie regularnie atakują też cele w samej Rosji własną bronią.

10:47

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) powiadomiła o zatrzymaniu w Równem agenta rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który przygotowywał ataki rakietowe sił rosyjskich na obwód rówieński, na zachodzie kraju.

"Prowadząc własny samochód, jeździł po mieście i jednocześnie nagrywał możliwe lokalizacje Sił Obronnych za pomocą telefonu komórkowego. W ten sposób figurant miał nadzieję na rozpoznanie lokalizacji potencjalnych celów, w tym szpitali wojskowych" - napisano w oświadczeniu.

Według ustaleń śledztwa, podejrzany pochodzi z okupowanego przez Rosję Krymu. Przez dłuższy czas mieszkał w Równem, gdzie zajmował się międzynarodowym przewozem towarów.

10:10

Nominacja Andrieja Biełousowa na nowego ministra obrony Rosji świadczy o tym, że Władimir Putin chce zmobilizować rosyjski przemysł zbrojeniowy na potrzeby przedłużającej się wojny, a być może również przyszłej konfrontacji z NATO - ocenia amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

10:04

Ukraiński wywiad wojskowy HUR zidentyfikował rosyjskich pilotów i dowódców bazy wojskowej Engels, którzy odpowiedzialni są za ostrzeliwanie infrastruktury cywilnej Ukrainy rakietami manewrującymi z bombowców strategicznych Tu-95MS, Tu-160 i Tu-22MZ.

09:06

Ekonomista Andriej Biełousow, nominowany na nowego ministra obrony Rosji, był przez wiele lat doradcą Władimira Putina w sprawach gospodarczych. Znany jest jako zwolennik silnej roli państwa w gospodarce. W 2014 roku jako jedyny z ekonomistów w otoczeniu Putina poparł aneksję ukraińskiego Krymu.

08:55

Ponad 5,7 tys. ludzi ewakuowano z północnej części obwodu charkowskiego, która od piątku jest intensywnie atakowana przez wojska rosyjskie - poinformował Ołeh Syniehubow, szef władz tego regionu na północnym wschodzie Ukrainy.

"Ponad 30 miejscowości obwodu charkowskiego było atakowanych z użyciem artylerii i moździerzy: Łypci, Wesełe, Neskuczne, Starycia, Zariczne, Zełenyj Jar, Hontariwka, Tomachiwka, Jurczenkowe, Wowczansk i inne. Ostrzały lotnicze przeprowadzono w Łypciach, Neskucznem, Staryci i innych" - napisał na Telegramie.

W wyniku działań wojennych w ciągu ostatniej doby rannych zostało dziewięć osób. Najwięcej w Wowczańsku, gdzie ucierpiało siedmioro cywilów. Jedna osoba została ranna po ostrzale miejscowości Dworiczna, a jeszcze jedna w następstwie detonacji pocisku w Iziumie - wymienił urzędnik.

06:55

W rosyjskim Biełgorodzie w pobliżu granicy z Ukrainą co najmniej 15 osób zginęło a 20 zostało rannych w wyniku częściowego zawalenia się 10-piętrowego budynku mieszkalnego po ukraińskim ataku rakietowym - informuje Reuters, powołując się na rosyjskie źródła oficjalne.

Według komunikatu rosyjskiego ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych, na który powołuje się Reuters, armia ukraińska dokonała w niedzielę zmasowanego ataku rakietowego na Biełgorod położony 40 km od granicy z Ukrainą z użyciem balistycznych rakiet Toczka oraz pocisków Adler i RM Vampire.

Strona ukraińska nie potwierdza wersji rozpowszechnianej przez Rosjan.

05:53

Trwają intensywne walki w przygranicznej strefie obwodu charkowskiego - oświadczył naczelny dowódca armii ukraińskiej gen. Ołeksandr Syrski.

Wojskowy przekazał, że ubiegłym tygodniu sytuacja w tym regionie znacznie się zaostrzyła.

Walki toczą się na kierunkach kupiańskim, siewierskim, łymańskim i pokrowskim.

05:25

Siły rosyjskie, atakujące północno-wschodni region Ukrainy, dotarły na obrzeża przygranicznego miasta Wowczańska, oddalonego o 45 km od drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta Charkowa - poinformowały ukraińskie źródła wojskowe.

Rosyjska armia twierdzi, że przejęła kontrolę co najmniej nad dziewięcioma wioskami w granicznym obwodzie charkowskim. Strona ukraińska podkreśla, że odpiera ataki i walczy o utrzymanie kontroli nad atakowanymi osadami, zadając agresorowi znaczne straty.

Z terenów objętych walkami ewakuowano prawie 6 tys. mieszkańców.