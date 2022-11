Ponad 400 tysięcy rosyjskich obywateli uciekło do Kazachstanu - oświadczyły władze Kazachstanu. Na całym terytorium Ukrainy - na krótko - ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W Kijowie był to pierwszy alarm od pięciu dni. "Kraje NATO zwiększają swoje zdolności bojowe, co wysyła jasny sygnał, że jesteśmy gotowi bronić każdego centymetra kwadratowego terytorium Sojuszu" - powiedział sekretarz generalny Jens Stoltenberg na konferencji zorganizowanej przez instytut Aspen i German Marshall Fund w Bukareszcie. Najważniejsze wydarzenia związane z 279. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 29.11.2022 r.

Prezydenci Kazachstanu i Rosji - Kasym Żomart-Tokajew i Władimir Putin / MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN POOL / SPUTNIK / PAP/EPA

13:31

Nie będzie pokoju w Europie, jeśli Ukraina nie odzyska suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej. Dalsze poparcie dla Ukrainy jest absolutnie konieczne - powiedział w Bukareszcie, przed rozpoczęciem szczytu ministerialnego państw NATO, szef MSZ Zbigniew Rau.

Zbigniew Rau / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

13:23

"Sankcje wobec Rosji wprowadzone po agresji na Ukrainę muszą być utrzymane, a nawet zaostrzone" - ocenił w mediach społecznościowych pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

W jego ocenie kolejne działania rosyjskich władz na arenie międzynarodowej pokazują, że sankcje Zachodu - choć niewystarczające - przynoszą efekty, realnie osłabiając możliwości finansowania wojny przez władze Rosji.

13:21

Rosjanie zaczęli usuwać z internetowych map zniszczone przez siebie budynki w okupowanym Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy - informuje ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

13:16

Dotychczas 49 osób w Czechach usłyszało zarzuty akceptowania i wspierania rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformował rzecznik czeskiej policji Ondrzej Moravczik.

13:02

Ponad 400 tysięcy rosyjskich obywateli uciekło do Kazachstanu po ogłoszeniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina mobilizacji na wojnę z Ukrainą. Około 100 tysięcy Rosjan zdecydowało się tam na razie pozostać - oświadczyła kazachstańska minister pracy i opieki socjalnej Tamara Dujsenowa, cytowana przez ukraińską agencję Ukrinform.

12:51

W większości obwodów Ukrainy alarmy odwołano, w ślad za wyciem syren nie poszły na szczęście rosyjskie ostrzały.

12:48

Otrzymujemy wsparcie tam, gdzie potrzebujemy i gdzie się go domagaliśmy słusznie. Nagle mówimy: "nie, nie zrobimy tego, ponieważ Niemcy są źli, Niemcom nie ufamy, niby są naszymi sojusznikami ale traktujemy ich, jakby byli naszymi wrogami". To jest totalnie niespójne - mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pytana o reakcję polskich władz na niemiecką propozycję dot. przekazania baterii Patriot. Podważamy naszą pozycję w NATO, nasz przekaz w NATO. Albo chcemy bezpieczeństwa natowskiego, ukraińskiego i naszego, albo go nie chcemy i przedkładamy jakieś ideologiczne względy nad rzecz najważniejszą, jaką dzisiaj jest bezpieczeństwo - dodała była ambasador RP w Moskwie i przedstawicielka instytutu Strategie 2050.

12:47

Europa importuje rekordową ilość rosyjskiego gazu drogą morską. Pokazuje to, że Stary Kontynent nie pozbył się całkowicie zależności od surowca z Rosji, nawet jeśli transport rurociągami został znacząco wstrzymany - zauważa "Financial Times".

12:45

Słowacja przekazała Ukrainie ostatnie z 30 bojowych wozów piechoty (BWP-1), które Bratysława latem obiecała dostarczyć Kijowowi - poinformował minister obrony Słowacji Jaroslav Nad’. W zamian za darowiznę Słowacja otrzyma od Niemiec 15 czołgów Leopard 2A4.

Pierwszy z niemieckich czołgów ma trafić na Słowację w grudniu. Kolejne, jeden lub dwa, będą przekazywane co miesiąc, aż do wypełnienia zobowiązania ze strony Berlina.



12:07

Władze w Moskwie próbują walczyć ze skutkami zachodnich sankcji, nałożonych na Rosję z powodu jej inwazji na Ukrainę; w tym celu Kreml zwrócił się do Indii z prośbą o dostarczenie części zamiennych do samochodów, samolotów i pociągów - poinformowała rosyjska sekcja BBC.

Lista podzespołów, które miałyby być sprowadzone z Indii, liczy około 500 pozycji i zajmuje 14 stron - powiadomiły niezależne media. Jak wyjaśniono, Rosja chciałaby importować m.in. tłoki, pompy olejowe, zderzaki, pasy bezpieczeństwa, kamizelki ratunkowe, opony lotnicze, a także systemy paliwowe, łączności i przeciwpożarowe.

12:01

Na 15 lat pozbawienia wolności skazano agenta rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), który prowadził działalność wywrotową w Odessie na południu Ukrainy - poinformowało Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze.

Po rozpoczęciu pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji mężczyzna zaczął prowadzić działalność wywrotową w Odessie. 22 sierpnia wywiesił na jednym z budynków mieszkalnych flagę Rosji z napisem: "Odessa to rosyjskie miasto". Zdjęcie flagi przekazał stronie rosyjskiej, by było wykorzystywane w materiałach propagandowych.

Mężczyzna również gromadził i przekazywał Rosjanom informacje o ukraińskich siłach zbrojnych i obiektach wojskowych w Odessie, a także dane ukraińskich patriotów. Werbował byłych ukraińskich pracowników struktur siłowych do udziału w działaniach wywrotowych.

Skazany planował ze wspólnikami porwać lokalnego przedsiębiorcę, który zajmował się wolontariatem. W tym celu w jednej z piwnic zorganizowano salę tortur, by wymusić na przedsiębiorcy oddanie całego majątku.



11:53

Na całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W Kijowie jest to pierwszy alarm od pięciu dni. Wcześniej w sieciach społecznościowych informowano o aktywności rosyjskiego lotnictwa wojskowego i marynarki wojennej na Morzu Czarnym.

Władze zaapelowały do mieszkańców Ukrainy o ukrycie się w schronach przeciwlotniczych.



10:36

Rosyjscy okupanci kontrolujący Zaporoską Elektrownię Atomową na południu Ukrainy zabronili wstępu na teren obiektu pracownikom, którzy odmówili podpisania kontraktów z państwowym koncernem Rosatom - powiadomił ukraiński sztab generalny.

Zarządzenie zaczęło obowiązywać od poniedziałku.

Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa siłownia jądrowa w Europie, znajduje się na okupowanych przez Kreml terenach obwodu zaporoskiego, który Rosja usiłuje oderwać od Ukrainy. Po rozpoczętej 24 lutego rosyjskiej inwazji elektrownia została zajęta przez agresora, a następnie teren obiektu był wielokrotnie ostrzeliwany. Władze Ukrainy alarmowały, że są to zagrażające bezpieczeństwu rosyjskie prowokacje.



10:35

Rosja odchodzi od rozmieszczania na Ukrainie wojsk w formie batalionowych grup taktycznych, które przez ostatnie 10 lat odgrywały ważną rolę w jej doktrynie wojennej, bo wojna ujawniła słabości tej koncepcji - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Koncepcja BGT odgrywała ważną rolę w rosyjskiej doktrynie wojennej przez ostatnie 10 lat, a bataliony były zintegrowane z pełnym zakresem pododdziałów wspierających, w tym pancernych, rozpoznawczych i (w odróżnieniu od zwykłej praktyki zachodniej) artylerii. Kilka wewnętrznych słabości koncepcji BGT ujawniło się w dotychczasowych intensywnych, zakrojonych na szeroką skalę walkach na Ukrainie" - napisano.

"Stosunkowo niewielki udział bojowej piechoty w BGT często okazywał się niewystarczający. Zdecentralizowana dystrybucja artylerii nie pozwoliła Rosji w pełni wykorzystać przewagi w liczbie posiadanych dział, a niewielu dowódców BGT było w stanie elastycznie wykorzystywać nadarzające się okazje w sposób, do jakiego model BTG został zaprojektowany" - wskazano.

10:32

Rosyjskie wojska okupacyjne zabiły ukraińskiego pisarza dziecięcego Wołodymyra Wakułenkę. Jego ciało, które zidentyfikowano przez badanie DNA, odnaleziono wcześniej w miejscu masowych pochówków w mieście Izium w obwodzie charkowskim.

"Dziś wieczorem rodziców Wołodymyra Wakułenki poinformowano, że ekspertyza DNA potwierdziła: w grobie (nr) 319 znajdowało się ciało ich syna" - napisała na Facebooku była żona literata, Iryna Nowicka.

49-letni Wakułenko poszukiwany był od marca, gdy wojska rosyjskie zajęły wieś Kapytoliwka w rejonie (powiecie) iziumskim. Pisarz został zabrany przez Rosjan wraz z niepełnosprawnym synem, którego później wypuszczono - poinformowały ukraińskie media.

Wakułenko był autorem 13 książek i laureatem nagród literackich. Był uczestnikiem proeuropejskiej rewolucji godności z przełomu lat 2013-2014 oraz wolontariuszem wspierającym siły ukraińskie, które walczyły w zajętym przez Rosjan Donbasie.

W październiku ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych informowało, że w wyzwolonej we wrześniu wschodniej części obwodu charkowskiego i na północy obwodu donieckiego ekshumowano dotychczas około tysiąca ciał cywilów i wojskowych.

Największe skupisko grobów odkryto w lesie w Iziumie, gdzie znajdowały się szczątki 447 cywilów i żołnierzy.

10:29

Armia rosyjska na Krymie kwateruje żołnierzy w prywatnych domach miejscowych mieszkańców - napisał na Telegramie szef Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow, cytowany przez agencję Ukrinform.

W miejscowości Sowieckoje rozmieszczono ostatnio ponad 600 rosyjskich żołnierzy. Ponieważ we wsi nie ma wolnych pomieszczeń, które mogłyby przyjąć tak dużą liczbę żołnierzy, rosyjskie władze okupacyjne wzywają ludność cywilną do przyjmowania rosyjskich żołnierzy na kwatery w swoich domach - napisał Czubarow.



09:29

Kraje NATO zwiększają swoje zdolności bojowe, co wysyła jasny sygnał, że jesteśmy gotowi bronić każdego centymetra kwadratowego terytorium Sojuszu - powiedział sekretarz generalny Jens Stoltenberg na konferencji zorganizowanej przez instytut Aspen i German Marshall Fund w Bukareszcie.

Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym bieżącego roku nie zaskoczyła NATO; wcześniej dzieliliśmy się informacjami wywiadowczymi z Ukrainą i opinią publiczną - podkreślił Stoltenberg.

Wojna zaczęła się w 2014 roku, a nie w 2022 roku - zastrzegł szef NATO.

09:17

Rosjanie uprawiają "techniczny kanibalizm", składając nowe pociski z części sowieckich rakiet; nie ma co liczyć na szybkie wyczerpanie podstawowych zapasów - uważa ukraiński ekspert wojskowy Mychajło Samuś.

Myślę, że w rzeczywistości nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile Rosjanie mają rakiet, nawet sami Rosjanie. Bo są to zapasy sowieckie, składające się z zapasów rakiet zbudowanych w latach 60., 70., 80., później, jak myślę, już mniej (ich) produkowano - podkreślił ekspert, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

08:50

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dotyczy pewnego uszczegółowienia tych przepisów, które do tej pory mieliśmy. I co ważne, ona nie będzie dotyczyła tych osób, które przyjeżdżają teraz do Polski. Ta nowelizacja dotyczy przede wszystkim tych osób, które już są od dłuższego czasu w Polsce - mówił w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu do spraw uchodźców z Ukrainy.

08:30

Minister chciała poprawić swoje notowania. Po Przewodowie zobaczyła okienko na poprawę relacji z Polską - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Justyna Gotkowska - wicedyrektorka Ośrodka Studiów Wschodnich, pytana o złożoną przez szefową niemieckiego resortu obrony Christine Lambrecht ofertę dot. przekazania Polsce baterii Patriot. Kontroferta polska została w Niemczech źle zrozumiana. Początkowo zrozumiano ją jako ofertę wysłania niemieckich baterii Patriot na Ukrainę wraz z niemieckimi żołnierzami, co oznaczałoby de facto udział NATO w konflikcie, co jest dla Niemców nieakceptowalne. Dla całego NATO jest to również nieakceptowalne - dodała.

07:51

Dla Rosjan gwałty i przemoc seksualna są kolejnym instrumentem prowadzenia wojny. Bardzo otwarcie o tym opowiadają, bo czują, że mogą uniknąć odpowiedzialności - mówiła w Londynie pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.

07:49

Minionej doby rosyjska armia przeprowadziła przeciwko Ukrainie ponad 50 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, a także dziewięć ostrzałów rakietowych i 13 ataków lotniczych - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Poprzedniego dnia ukraińskie siły odparły rosyjskie ataki w okolicy 10 miejscowości w obwodzie ługańskim i donieckim.

Ukraińskie lotnictwo przeprowadziło trzy uderzenia w miejsca zgromadzenia składu osobowego, uzbrojenia i sprzętu przeciwnika - czytamy. Strącono rosyjskie samoloty Su-25 i Su-24.

Na okupowanym terytorium obwodu ługańskiego okupacyjne siły "nacjonalizują" majątek przedsiębiorstw rolniczych; w miejscowości Biłokurakyne wywożone są plony i sprzęt z lokalnych firm - pisze sztab.



07:47

Rozlokowanie rosyjskich sił na Białorusi nie służy przygotowaniu kolejnego ataku na Ukrainę z północy, lecz najpewniej ma zwiększyć możliwości szkolenia wojska i stanowi element operacji dezinformacyjnej - oceniają analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Wydaje się, że Kreml chce wykorzystać fakt przemieszczenia rosyjskich sił na terytorium Białorusi w charakterze operacji dezinformacyjnej wymierzonej w Zachód i Ukrainę - czytamy w najnowszej analizie. Ma to skoncentrować siły ukraińskie wokół Kijowa, by nie mogły być wykorzystywane na wschodzie i południu Ukrainy.

Przerzucenie w listopadzie rosyjskich sił na Białoruś ma zwiększać potencjał szkoleniowy rosyjskiej armii, a nie służyć prowadzeniu walk z tego terytorium - dodają analitycy. Podkreślają, że możliwości szkoleniowe w wojsku rosyjskim spadły m.in. w związku z tym, że w działaniach zbrojnych zginęło wielu instruktorów.

W ocenie ISW jest mało prawdopodobne, by do ataku na Ukrainę zostały wykorzystane białoruskie siły.

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy napisał we wtorkowym komunikacie, że nie obserwuje oznak formowania wrogich sił ofensywnych na tym kierunku. Zaznaczył jednak, że spodziewane jest przemieszczenie pewnych sił przeciwnika z terytorium Białorusi po nabyciu przez nie zdolności bojowych.

05:37

Specjalna linia między dowódcami USA i Rosji, stworzona podczas wojny na Ukrainie, by uniknąć bezpośredniego konfliktu między mocarstwami, została dotąd wykorzystana tylko raz - donosi agencja Reutera. USA miały jej użyć, by przekazać swoje obawy dotyczące rosyjskich operacji wokół infrastruktury krytycznej na Ukrainie.

05:13

Musimy być silniejsi w obronie naszych wartości, ale nie za pomocą wielkiej retoryki, lecz twardego pragmatyzmu - mówił brytyjski premier Rishi Sunak. Zapewnił, że Londyn będzie wspierać Ukrainę, jak długo jak potrzeba, a złota era w stosunkach z Chinami się skończyła. Wyjaśnił, że broniąc Ukrainy, Wielka Brytania broni także siebie, a reakcja na rosyjską agresję pokazała, że twierdzenia o słabości Zachodu okazały się nieprawdziwe.

Sunak wieczorem wygłosił przemówienie na dorocznym bankiecie wydawanym przez lorda majora gminy City of London, które było zarazem jego pierwszym dużym przemówieniem poświęconym polityce zagranicznej po objęciu przed pięcioma tygodniami urzędu premiera.

Podkreślił, że w czasie, gdy przeciwnicy - Rosja i Chiny - realizują długoterminowe plany, krótkoterminowość ani myślenie życzeniowe nie wystarczą. Oznacza to, że musimy być silniejsi w obronie naszych wartości i otwartości, od której zależy nasz dobrobyt. Oznacza to zapewnienie silniejszej gospodarki w kraju, jako podstawy naszej siły za granicą. I oznacza to stawienie czoła naszym konkurentom, nie za pomocą wielkiej retoryki, ale za pomocą zdecydowanego pragmatyzmu - mówił Sunak.

05:10

Inicjatywa "Ziarno z Ukrainy" stała się jedną z największych ukraińskich inicjatyw humanitarnych, na którą zgromadzono już ponad 180 milionów dolarów - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wsparcie dla programu zadeklarowało już ponad 30 krajów.

Kwota zgromadzonych środków na naszą inicjatywę Ziarno z Ukrainy rośnie i przekracza już 180 milionów dolarów. To już jest jedna z największych ukraińskich inicjatyw humanitarnych w historii. A będzie jeszcze większa - powiedział Zełenski.

Wymienił przy tym kraje, które ogłosiły już swój wkład finansowy, techniczny lub logistyczny do inicjatywy. To Austria, Belgia, Bułgaria, Wielka Brytania, Grecja, Estonia, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Kanada, Katar, Łotwa, Litwa, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia.

Bardzo znaczący udział w inicjatywie ogłosiły także Rumunia, Słowenia, USA, Turcja, Węgry, Finlandia, Francja, Chorwacja, Czechy, Szwajcaria, Szwecja i Unia Europejska. Do grona tego dołączyły Korea Płd., Japonia, a także NATO i ONZ.

Zełenski wyjaśnił, że zebrane środki zostaną przeznaczone na dostawy ukraińskiej żywności do krajów Afryki i Azji, w których najbardziej odczuwalny jest głód.

Wszyscy razem pokazujemy, że elementy ukraińskiej formuły pokoju, z których jednym jest globalne bezpieczeństwo żywnościowe, są racjonalne i skuteczne oraz mogą i powinny być realizowane w interesie Ukrainy i całego świata - podkreślił ukraiński prezydent.

Inicjatywa Ziarno z Ukrainy została uruchomiona z okazji 90. rocznicy Hołodmoru. W jej ramach do połowy przyszłego roku Kijów planuje wysłanie około 60 statków z ukraińskim zbożem do najbiedniejszych krajów Afryki i Azji.



05:05

Stany Zjednoczone, a także sojusznicy i partnerzy będą nadal czynić starania, aby zapewnić Ukraińcom wszystko, czego potrzebują do odbudowania zniszczonej infrastruktury - poinformował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu John Kirby.

Podkreślił, że Waszyngton nie dopuści do tego, aby Rosja zamieniła mróz w broń przeciwko Ukrainie.

Po pierwsze, będziemy nadal dostarczać siłom zbrojnym Ukrainy środki, broń, zdolności i szkolenia, których potrzebują, aby odnosić sukcesy na polu bitwy - oznajmił Kirby.

Po drugie, współpracujemy z naszymi sojusznikami i partnerami na całym świecie, a już na pewno współpracujemy wewnętrznie z innymi agencjami administracji, aby zapewnić Ukraińcom części zamienne, sprzęt, transformatory - to, czego potrzebują do odbudowy działania jej systemów energetycznych i przywrócenia zasilania - powiedział przedstawiciel Białego Domu.

Według niego ta lista jest długa. Jednocześnie Kirby zaznaczył, że nie cały sprzęt pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, w szczególności sieci energetyczne i sprzęt elektryczny na Ukrainie mają normy europejskie.

Kirby nazwał także odrażającym to, co robi na Ukrainie reżim Putina, który najpierw używał żywności jako broni, potem zastraszania, a teraz - zimowego chłodu. Podkreślił, że prawie wszystkie ostatnie ataki rakietowe Federacji Rosyjskiej były wymierzone w infrastrukturę cywilną, w szczególności w obiekty energetyczne, wodne i ciepłownicze.