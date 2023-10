Administracja prezydenta USA Joe Bidena martwi się korupcją w Ukrainie bardziej, niż przyznaje - wynika z poufnego raportu, do którego dotarł portal Politico. Nocne ataki nad obwodami dniepropietrowskim i mikołajowskim. Ukraińskie wojsko twierdzi, że zniszczyło 29 z 31 rosyjskich dronów i pocisk rakietowy. Władimir Putin wkrótce może ogłosić start w wyborach prezydenckich, które odbędą się w Rosji w przyszłym roku - podaje dziennik "Kommersant". Wtorek to 587. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 03.10.2023 r.

11:39

Administracja prezydenta USA Joe Bidena martwi się korupcją w Ukrainie bardziej, niż przyznaje - wynika z poufnego raportu, do którego dotarł portal Politico. Raport szczegółowo opisuje plany reformy ukraińskich instytucji i ostrzega, że wsparcie Zachodu może zależeć od ograniczenia korupcji - podaje portal.

"Korupcja na wysokim szczeblu może podważyć zaufanie ukraińskiego społeczeństwa i zagranicznych przywódców do rządu w czasie wojny" - ostrzega poufna wersja dokumentu.



11:35

W nocy z soboty na niedzielę ukraiński żołnierz zastrzelił dwóch towarzyszy broni w centrum Kijowa; sprawcę zatrzymano, okoliczności zdarzenia są wyjaśniane - poinformowała agencja Interfax-Ukraina za źródłami w komendzie policji w stolicy kraju.

Do morderstwa doszło w pobliżu Ławry Peczerskiej - jednego z najważniejszych prawosławnych klasztorów na Ukrainie. Wszczęto śledztwo w sprawie umyślnego zabójstwa - powiadomiła agencja za komunikatem kijowskiej policji.

10:50

Najemnicy z Grupy Wagnera są ważni dla armii rosyjskiej, bo dobrze znają teren na kierunku Bachmutu - powiedział w wywiadzie dla ukraińskiego Radia Swoboda wojskowy Denys Jarosławski, dowódca jednego z oddziałów armii ukraińskiej.

Wojskowy odpowiadał na pytanie, czy siły ukraińskie stwierdziły w rejonie Bachmutu obecność Rosjan, którzy wcześniej należeli do Grupy Wagnera, a teraz przeszli do oddziałów regularnej armii rosyjskiej.

Jarosławski zauważył, że na razie żaden z Rosjan nie trafił do niewoli, więc trudno jest ustalić ich przynależność. Niemniej - dodał - armia ukraińska dysponuje informacjami, że wagnerowcy powracają, już jako żołnierze kontraktowi, którzy podpisali umowę z ministerstwem obrony Rosji. Ocenił, że jest to "sytuacja logiczna", bo byli wagnerowcy wciąż są "oddziałem zdolnym do walki".

09:59

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador skrytykował Stanu Zjednoczone za udzielanie pomocy militarnej Ukrainie, sugerując, że jest ona "nieracjonalna" i wezwał do przekazania tych środków na rozwój gospodarczy Ameryki Łacińskiej - informuje agencja Reutera.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej lewicowy prezydent Lopez Obrador skrytykował decyzję amerykańskiego Kongresu o nieprzekazaniu pomocy gospodarczej dla regionu Ameryki Łacińskiej. Następnie nawiązał do kompromisowego budżetu tymczasowego uzgodnionego w zeszłym tygodniu w Kongresie, w którym nie zapisano żadnych pieniędzy dla Kijowa.

09:04

Dogadaliśmy ważną sprawę. Od środy kontrole ukraińskiego zboża, które jedzie w tranzycie przez Litwę, zostają przeniesione z granicy ukraińsko-polskiej na teren Litwy, do portu litewskiego - poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

08:06

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę, zgodnie z którą wynagrodzenia należne ukraińskim żołnierzom, przebywającym w rosyjskiej niewoli lub zaginionym na froncie, zostaną przekazane ich rodzinom - powiadomiło Radio Swoboda za bazą aktów prawnych na stronie internetowej parlamentu Ukrainy.

Nowa regulacja nie dotyczy wojskowych, którzy poddali się Rosjanom dobrowolnie.

07:45

Nocne ataki nad obwodami dniepropietrowskim i mikołajowskim. Rosjanie uderzali z kilku kierunków. Ukraińskie wojsko twierdzi, że zniszczyło 29 z 31 rosyjskich dronów i pocisk rakietowy.

07:43

Władimir Putin wkrótce może ogłosić start w wyborach prezydenckich, które odbędą się w Rosji w przyszłym roku - podaje dziennik "Kommersant".

07:23

Mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach z kilkoma nie najlepszymi, nie najmądrzejszymi wypowiedziami części ukraińskich polityków, na to musiała być reakcja, natomiast my nadal wspieramy działania Ukrainy zmierzające do obrony tego kraju, to jest w naszym interesie i to się nie zmieni - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 europoseł i członek sztabu wyborczego PiS Adam Bielan.