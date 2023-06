16:33

Rosja zamierza przyjąć przepisy umożliwiające przejmowanie aktywów "nieposłusznych" zachodnich firm i utrudnić im opuszczenie kraju, co ma być odwetem za amerykańskie i europejskie sankcje nałożone na nią po inwazji na Ukrainę - podał "Financial Times".

16:26

Geneza, przyczyny, przebieg i skutki wojny rosyjsko-ukraińskiej to tematy konferencji eksperckiej, która rozpoczęła się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Udział w wydarzeniu biorą prelegenci z 15 państw.

16:19

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) namawia kolonie karne w Rosji, by nie prowadziły werbunku więźniów do najemniczej Grupy Wagnera - przekazał przedstawiciel ukraińskiego sztabu generalnego gen. Ołeksij Hromow.

Funkcjonariusze FSB przekazują administracji (kolonii) ustne rekomendacje, by zakończyć werbunek kontyngentu specjalnego do Grupy Wagnera, tłumacząc to brakiem współpracy tej najemniczej firmy wojskowej z jednostkami rosyjskich sił zbrojnych na froncie - poinformował Hromow, cytowany przez agencję Ukrinform.

Jednocześnie Kreml stara się uzupełnić straty wojenne poprzez werbunek najemników wśród więźniów - podkreślił przedstawiciel ukraińskiego sztabu.

Tylko w maju zwerbowano ok. 460 więźniów w trzech obwodach. Są wśród nich obywatele innych krajów odbywający karę w Rosji. W przypadku odmowy pójścia na front więźniom grozi się wszczęciem wobec nich spraw karnych.

16:12

Nasi sojusznicy zazdroszczą nam Ustawy o obronie ojczyny - powiedział w czwartek w kwaterze głównej NATO minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który bierze udział w dwudniowym spotkaniu ministrów obrony sojuszu w Brukseli.

Chciałbym podkreślić, że podczas rozmów kuluarowych słyszę słowa uznania wobec naszej aktywności, jeśli chodzi o wzmacnianie Wojska Polskiego, o wyposażanie Wojska Polskiego w nowoczesną broń. Jestem otwarty na współpracę z naszymi sojusznikami, żeby ten proces przebiegał szybko. Nasi sojusznicy zazdroszczą nam Ustawy o obronie ojczyny. Dzielę się z nimi tymi przepisami, które są w Ustawie o obronie ojczyzny zawarte - powiedział dziennikarzom wicepremier.

16:05

Usłyszeliśmy dziś ważne wieści, że koalicja myśliwcowa rozpocznie szkolenia ukraińskich pilotów - powiedział ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow po spotkaniu grupy kontaktowej ds. wsparcia obrony Ukrainy w Brukseli. Jak dodał, swoje myśliwce do testów udostępni też Szwecja.

Jestem zadowolony ze spotkania, bo usłyszeliśmy dziś bardzo ważne wieści ze strony tzw. koalicji ptaków, czy koalicji myśliwcowej. Dziś otrzymaliśmy zobowiązanie naszych partnerów, że kursy szkoleniowe się rozpoczną i że zbudujemy razem konsorcjum myśliwców - powiedział Reznikow podczas krótkiego oświadczenia z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Jak dodał, konsorcjum przewodzą Dania i Holandia i dołączą do niego inne państwa. Podkreślił też, że choć sprawa zaczęła się od F-16, to swoje myśliwce do testów udostępni także Szwecja.

Stoltenberg powiedział wcześniej, że szkolenia na F-16 się zaczęły, choć nie ma jeszcze konkretnych decyzji na temat tego, które państwa przekażą swoje myśliwce Ukrainie.

To (szkolenie) pomoże nam je dostarczyć. Bo piloci, którzy będą w stanie nimi latać, będą do tego gotowi - powiedział Norweg.

15:57

Wspieramy Ukrainę, bo nie chcemy, żeby po jej podbiciu Rosja poszła dalej - podkreślił w kwaterze głównej NATO w Brukseli minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który bierze tam udział w dwudniowym posiedzeniu ministrów obrony NATO.

Wojsko ukraińskie wykorzystuje podczas kontrofensywy sprzęt, uzbrojenie, w które zostało wyposażone przez wolny świat, przez Zachód. Wspieramy Ukrainę, bo nie chcemy dopuścić do tego, by po podbiciu Ukrainy Rosja poszła dalej. Nie ulega żadnej wątpliwości, że takie są prawdziwe intencje Rosji, prawdziwe intencje Putina - podkreślił wiceszef polskiego rządu.

15:50

Dwa tygodnie temu polska prokuratura oficjalnie przekazała prokuraturze ukraińskiej pełny materiał dowodowy obrazujący kilka zbrodni wojennych Rosji - poinformował w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dodał, że to jeden z efektów prac wspólnego zespołu śledczego.

Kaleta poinformował, że polska prokuratura przesłuchała już 1,7 tys. uchodźców, którzy byli "świadkami nalotów i konkretnych zbrodni żołnierzy rosyjskich".

15:44

Sojusznicy doceniają rolę Polski we wsparciu Ukrainy - podkreślił w kwaterze głównej NATO w Brukseli minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Naszym osiągnięciem jest też fakt, że wśród państw wspierających Ukrainę mamy zgodność co do tego, że imperium rosyjskie jest złem. Potępiamy te wszystkie działania, które są podejmowane przez Rosję, które kończą się zbrodniami wojennymi. Niewątpliwie też takim działaniem jest wysadzenie tamy na Dnieprze - powiedział wiceszef polskiego rządu.

To jest realne zagrożenie dla tysięcy ludzi. To jest też groźba natury ekologicznej, a więc potępiamy tego rodzaju działania. Oceniamy też te działania jako próby zatrzymania kontrofensywy ukraińskiej albo jej spowolnienia - dodał.

15:36

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Holandia i Dania będą współpracować w wysyłaniu na Ukrainę systemów obrony powietrznej, w tym setek pocisków, aby pomóc jej w walce z siłami rosyjskimi - poinformowały kraje we wspólnym oświadczeniu.

W komunikacie podkreślono, że dostawa sprzętu już się rozpoczęła i powinna zostać zakończona "w ciągu kilku tygodni".

15:29

Ze ściany dawnego aresztu śledczego "Krzyże" (Kriesty) w Petersburgu zniknęła tablica upamiętniająca wybitną poetkę Annę Achmatową, matkę stalinowskiego więźnia politycznego - poinformował niezależny portal Meduza.

Tablica znajdowała się w pobliżu dawnego wejścia do aresztu śledczego, w którym w latach 1938-39 przetrzymywany był syn Achmatowej, Lew Gumilow. Jego matka wstrząsająco uwieczniła w wierszach siedemnaście miesięcy, kiedy dzień po dniu w tłumie matek innych aresztowanych czekała przed bramą więzienia w nadziei na widzenie z synem. W poemacie "Requiem" napisała, że gdyby kiedyś budowano dla niej pomnik, to mógłby stanąć tylko tam, gdzie "stałam przez trzysta godzin i gdzie nie otwierano mi zasuwy".

Pierwszy mąż Achmatowej Nikołaj Gumilow został rozstrzelany za rzekomy udział w "spisku kontrrewolucyjnym", syn spędził w łagrach ponad 12 lat.

Areszt Kriesty został zamknięty w 2017 roku. Jego teren przekazano w maju br. państwowej spółce Dom.fr, która ma go wystawić na aukcję.

15:23

Niezbędne jest zezwolenie Szwajcarii na reeksport broni własnej produkcji na Ukrainę - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zwracając się do szwajcarskiego parlamentu za pośrednictwem łącza wideo.

Ukraiński przywódca dodał, że byłoby to kluczowe w walce z rosyjską inwazją. Podkreślił, że chroniąc Ukrainę, chroni się świat przed wojną.

Wiem, że w Szwajcarii toczy się dyskusja na temat eksportu sprzętu wojennego w celu ochrony i obrony Ukrainy. To byłoby konieczne - powiedział Zełenski. Potrzebujemy broni, aby przywrócić pokój na Ukrainie - podkreślił.

Szwajcaria od dawna prowadzi politykę zakazującą każdemu krajowi, który kupuje szwajcarską broń, jej reeksportu do państw-stron konfliktu. Berno w listopadzie ubiegłego roku nałożyło również embargo na amunicję kierowaną do Rosji lub na Ukrainę.

15:16

Ukraińskie wojska posunęły się naprzód pod Wuhłedarem w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował generał Ołeksandr Tarnawski, dowódca operacyjno-strategicznego zgrupowania wojsk Tauryda.

"Pod Wuhłedarem nasi żołnierze posuwają się naprzód. Zniszczenie wrogich sił trwa" - napisał generał w komunikatorze Telegram. Nie podał więcej szczegółów.

Służby prasowe wojsk obrony odcinka taurydzkiego poinformowały tego dnia, że w okolicach miasta Wuhłedar ukraińskie siły "posunęły się w stronę przeciwnika" na odległość do jednego kilometra.

Na początku lutego rosyjskie wojsko prowadziło na kierunku wuhłedarskim bardzo intensywne szturmy, okupione dużymi stratami. Zdziesiątkowane zostały tam przez siły ukraińskie dwie elitarne brygady rosyjskiej piechoty morskiej.

15:09

Zachodnie agencje wywiadowcze powinny uważniej przyglądać się obywatelom Rosji mieszkającym za granicą - powiedział prezydent Czech Petr Pavel w wywiadzie dla Radia Wolna Europa.

15:01

32 obiekty z ropą naftową, chemikaliami i benzyną znalazły się pod wodą po katastrofie Kachowskiej Elektrowni Wodnej - podało Greenpeace. Organizacja przekazała ponadto, ze w pierwszych dniach po katastrofie do wody przedostało się co najmniej 150 ton oleju silnikowego.

14:53

Alarm przeciwlotniczy w całej Ukrainie.

14:46

Od 19 czerwca pływanie i wędkarstwo będą zakazane na terenie obwodów chersońskiego, mikołajowskiego i odeskiego. Przyczyną jest znacznie pogorszenie się stanu wód po katastrofie Kachowskiej Elektrowni Jądrowej.

14:37

Pierwszy raz ze strony białoruskiej wystrzelono w nas jakiś przedmiot - zaalarmowała straż graniczna. Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Szefostwo tej formacji przedstawiło w Sejmie informacje na temat kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią.

14:29

W środę w Rostowie nad Donem odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko 22 członkom ukraińskiego pułku Azow, którzy zostali wzięci do niewoli przez siły rosyjskie. Zarzuca im się członkostwo w organizacji terrorystycznej i udział w działaniach mających na celu obalenie władz samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej.

Agencja Associated Press poinformowała, że oskarżonych zostało osiem kobiet.