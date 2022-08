To już 164. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. "Ten poranek w Europie nadszedł tylko dlatego, że wczoraj cudem nie wybuchła Elektrownia Atomowa w Zaporożu. Rosja kontroluje ją i prowadzi tam niebezpieczne prowokacje" - stwierdził Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Armia rosyjska prowadzi operację ofensywną w Donbasie, a główne wysiłki skoncentrowano na kierunku bachmuckim i awdijiwskim - czytamy w porannym komunikacie ukraińskiego sztabu. Rosjanie ostrzelali nocą wiele ukraińskich regionów. W Nikopolu i Mikołajowie rannych zostało kilka osób. Ostrzelano też miejscowość Stepnohirsk, gdzie uszkodzono podstację elektryczną. W okolicznych miejscowościach nie ma prądu. Informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji z 06.08.2022 r.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w dzielnicy Okrętowej (Korabel'nyj rajon) Mikołajowa / PAP/Alena Solomonova /

13:00

Siły rosyjskie stosują niebezpieczne prowokacje na terenie kontrolowanej przez nie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - podkreślił Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Ten poranek w Europie nadszedł tylko dlatego, że wczoraj cudem nie wybuchła Elektrownia Atomowa w Zaporożu. Rosja kontroluje ją i prowadzi tam niebezpieczne prowokacje - napisał Podolak na Twitterze.

Według niego Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej albo ONZ musi zażądać od Rosji wycofania sił z elektrowni i przekazania obiektu pod kontrolę specjalnej komisji.

12:30

Papież Franciszek przyjął w sobotę na audiencji ambasadora Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrija Jurasza - podał Watykan. Z wcześniejszych deklaracji przedstawicieli Watykanu wynikało, że tematem ich rozmowy miała być ewentualna podróż papieża na Ukrainę.

11:50

Nocą ostrzelano też miejscowość Stepnohirsk, gdzie uszkodzono podstację elektryczną. W okolicznych miejscowościach nie ma prądu.



11:30

Według komunikatu biura Prokuratury Generalnej w Kijowie, najwięcej dzieci ucierpiało w obwodach: donieckim, charkowskim, kijowskim, czernihowskim, ługańskim, mikołajowskim, chersońskim i zaporoskim.

Prokuratura Generalna poinformowała także, że w wyniku bombardowań i ostrzałów, dokonanych przez wojska rosyjskie, na Ukrainie całkowicie zniszczono 230 placówek oświatowych, a ponad 2,2 tys. zostało uszkodzonych.



10:50

W wyniku agresji Rosji na Ukrainę zginęło dotychczas 361 dzieci - poinformowało w sobotę biuro prokuratora generalnego w Kijowie. Liczba dzieci, które ucierpiały na skutek wojny, przekroczyła tysiąc - przekazano na Telegramie.

702 dzieci odniosło obrażenia różnego stopnia. Biuro prokuratora podkreśliło, że są to jedynie wstępne dane.

10:11

"Siły rosyjskie niemal na pewno gromadzą się na południu w oczekiwaniu na kontrofensywę Ukrainy lub w przygotowaniu do ewentualnego szturmu. Długie konwoje rosyjskich ciężarówek wojskowych, czołgów, holowanej artylerii i innej broni nadal oddalają się z ukraińskiego regionu Donbasu i kierują się na południowy zachód. Doniesiono również, że sprzęt był przemieszczany z okupowanych przez Rosję Melitopola, Berdiańska, Mariupola oraz z właściwego terytorium Rosji przez most Kerczeński na Krym. Batalionowe grupy taktyczne (BGT), które liczą od 800 do 1000 żołnierzy, zostały rozmieszczone na Krymie i prawie na pewno zostałyby wykorzystane do wsparcia rosyjskich oddziałów w rejonie Chersonia. 2 sierpnia na Krymie rozmieszczono nową BGT, a przerzucane są także BGT ze Wschodniego Zgrupowania Sił. Najprawdopodobniej w najbliższych dniach zostaną one wysłane w rejon Chersonia" - napisało brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

09:37

Rosja przerzuca swoje siły z Donbasu i innych okupowanych terenów na południe Ukrainy, zwłaszcza w okolice Chersonia; tam, na ok. 350-kilometrowym odcinku między Zaporożem a Chersoniem będę teraz toczyć najcięższe walki - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

09:09

Na południu siły rosyjskie przeprowadziły nieskuteczną próbę podejścia pod miejscowość Łozowe w obwodzie chersońskim i atakowały prawdopodobnie kluczowy przyczółek sił ukraińskich nad rzeką Ingulec.

08:33

W obwodzie donieckim w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej zginęło pięciu cywilów, a 14 osób zostało rannych - poinformował gubernator tego regionu na wschodzie Ukrainy Pawło Kyryłenko.



Podkreślił, że obecnie niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby ofiar w okupowanym Mariupolu i Wołnowasze.

07:42

Kreml wysyła swoich urzędników, przyspiesza wydawanie paszportów, narzucanie waluty i zbieranie danych osobowych mieszkańców na okupowanych przez wojsko rosyjskie obszarach Ukrainy w celu przyłączenia tych terenów do Rosji - poinformował amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Rosyjskie władze okupacyjne prawdopodobnie przyspieszają działania w ramach przygotowań do pseudoreferendów, które mają być podstawą włączenia zajętych obszarów Ukrainy bezpośrednio do Rosji - ocenia think tank.



07:11

Armia rosyjska prowadzi operację ofensywną w Donbasie, a główne wysiłki skoncentrowano na kierunku bachmuckim i awdijiwskim - czytamy w porannym komunikacie ukraińskiego sztabu. W okolicy Bachmutu trwają walki.

Na południu siły rosyjskie prowadzą operację obronną. Koncentrują się na utrzymaniu zajętych terytoriów i spowodowaniu jak największych strat po stronie ukraińskich sił zbrojnych.

Według sztabu w gotowości do ataku są cztery rosyjskie jednostki przenoszące pociski manewrujące odpalane z morza.

06:55

Na południu Ukrainy siły rosyjskie prowadzą operację obronną, na wschodzie ofensywę na dwóch kierunkach: bachmuckim i awdijiwskim - informuje rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:40

Iran przekazał Rosji 46 dronów, które miały już zostać użyte w wojnie w Ukrainie - pisze w najnowszej analizie Instytut Badań nad Wojną (ISW).

06:30

Rosyjski ostrzał Zaporoskiej Elektrowni Atomowej to akt terroru, który spowodował ryzyko dla całej Europy - oświadczył w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



W piątek rosyjskie wojska dwukrotnie zaatakowały teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Jak powiadomił ukraiński koncern Enerhoatom, doszło do uszkodzenia stacji azotowo-tlenowej, co grozi ryzykiem wycieku wodoru i uwolnienia do atmosfery substancji promieniotwórczych.

06:11

Rosjanie ostrzelali nocą Nikopol w południowej Ukrainie. Pojawiły się też informacje o potężnych wybuchach w Charkowie.