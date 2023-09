Atak na rosyjski system obrony przeciwlotniczej w pobliżu Eupatorii na okupowanym Krymie był wspólną operacją Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i marynarki wojennej tego państwa - twierdzi agencja Reutera powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie wojskowym (HUR). Uderzenia dokonano przy pomocy pocisków rakietowych i dronów. Zniszczono system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400 Triumf o wartości około 1,2 mld dolarów. W tym artykule znajdziesz najważniejsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie z czwartku 14 września.

Rosja usiłuje zwiększyć zdolności produkcji pocisków rakietowych, ale nie jest w stanie przywrócić poziomu sprzed 24 lutego 2022 roku - ocenił przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy Andrij Jusow. Rosyjskie ataki wciąż jednak są zagrożeniem dla Ukrainy - dodał.

Amerykański dziennik "The New York Times" opublikował wcześniej materiał, oparty o rozmowy z anonimowymi źródłami, w którym ocenił, że Rosja zdołała zwiększyć produkcję pocisków rakietowych i amunicji artyleryjskiej do poziomu wyższego niż przed wojną. Według tej publikacji Rosja wytwarza więcej pocisków niż USA i kraje Zachodu, jednak wciąż nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb związanych z kontynuowaniem agresji na Ukrainę.

Po śmierci szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna wielu najemników nie wróciło z urlopów i zostało zmuszonych do poszukiwania nowej pracy. Wagnerowcy mają niewielkie szanse na angaż w sektorach siłowych, dlatego zatrudniają się jako taksówkarze i pracownicy budowlani - pisze rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit'.



Najemnicy oczekiwali, że szybko wyjadą do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, ale okazało się, że aktywa Grupy Wagnera w tych częściach świata zaczęło przejmować rosyjskie ministerstwo obrony. W związku z tą sytuacją pod koniec sierpnia stało się jasne, że wielu wagnerowców będzie musiało zmienić profesję. Mało kto chce jednak zatrudniać byłych najemników nie tylko w jakichkolwiek przedsiębiorstwach związanych z armią i przemysłem zbrojeniowym, ale nawet w restauracjach - twierdzi rosyjski kanał.

Przeprowadzony w nocy z wtorku na środę skuteczny atak na stocznię w Sewastopolu na okupowanym Krymie był możliwy dzięki informacjom, które uzyskaliśmy od naszych agentów m.in. w rosyjskiej Flocie Czarnomorskiej i wśród personelu stoczni - poinformował ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz.

Uderzyliśmy w sewastopolską stocznię. Poważnie uszkodzono dwie rosyjskie jednostki - duży okręt desantowy i okręt podwodny - powiadomił w środę w godzinach porannych przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) Andrij Jusow.

Jak później sprecyzował, zaatakowano okręty Mińsk i Rostow nad Donem, które zostały tak zniszczone, że nie nadają się już do naprawy.







W nocy ze środy na czwartek rosyjskie wojska dokonały ostrzału artyleryjskiego miejscowości w gminie Biłozerka w pobliżu Chersonia na południu Ukrainy. Zginął sześcioletni chłopczyk, a jego 13-letni brat walczy o życie w szpitalu - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna.

Pocisk trafił w dom mieszkalny. Troje sąsiadów, którzy próbowali udzielić pomocy poszkodowanym, również zostało rannych - przekazano w komunikacie prokuratury na Telegramie



Przedstawiciele rosyjskich władz coraz częściej wyrażają wątpliwości, czy inwazja na Ukrainę zakończy się zwycięstwem Kremla. Świadczy o tym chociażby ostatnia reakcja ministra obrony Siergieja Szojgu, który na pytanie o możliwość wygrania wojny bezradnie rozłożył ręce.