W poniedziałek Kaja Kallas złożyła wizytę w Ukrainie; była to jej pierwsza zagraniczna podróż po zaprzysiężeniu w ubiegłym tygodniu nowego rządu Estonii. Z drugą wizytą zagraniczną udała się do Warszawy, gdzie spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Estońska premier weźmie też udział w dyskusji zorganizowanej w Kolegium Europejskim w Natolinie.

Podczas spotkania premierów Polski i Estonii omówione zostały m.in. kwestie bezpieczeństwa regionalnego, przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Wilnie oraz współpraca dwustronna, w tym w sektorze obronności.

14:18

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu rozmawiał w Moskwie ze swoimi odpowiednikami z Turcji, Syrii i Iranu. Celem rozmów była normalizacja stosunków między Ankarą a Damaszkiem.

W komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przekazano, że wszystkie cztery kraje potwierdziły swoje "pragnienie zachowania integralności terytorialnej Syrii i potrzebę zintensyfikowania wysiłków na rzecz szybkiego powrotu syryjskich uchodźców do ojczyzny".

14:13

Szwecja wydala pięciu rosyjskich dyplomatów - poinformowała telewizja SVT, powołując się na szefa szwedzkiego MSZ Tobiasa Billströma.

Ich działalność na naszym terytorium była niezgodna ze statusem dyplomatycznym - oświadczył Billström.

Ambasador Rosji w Sztokholmie został wezwany do MSZ Szwecji.

14:08

Polskie linie lotnicze LOT potwierdziły Polskiej Agencji Prasowej odmowę odprawy tenisistki Witaliji Djaczenko ze względu na jej rosyjskie obywatelstwo. Zawodniczka planowała udział w turnieju na Korsyce, a jej trasa z Kairu wiodła przez Warszawę.

14:01

Ruszyła trzecia runda negocjacji pięciu krajów borykających się z nadmiernym importem artykułów rolnych z Valdisem Dombrovskisem, wiceszefem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za handel. Rozmówcy dziennikarki RMF FM w KE są sceptyczni co do możliwości osiągnięcia kompromisu. Chodzi o to, że pięć krajów stawia kolejne żądania, z których część jest mało realna do spełnienia. Ich jednostronne działania nie mają poparcia pozostałych krajów Unii Europejskiej.

13:54

Rosyjskie MSZ poinformowało, że wydaliło mołdawskiego dyplomatę w ramach odwetu za ubiegłotygodniowe wydalenie rosyjskiego dyplomaty z Mołdawii.

13:50

Odnalezienie ciała drugiej kobiety, która zginęła w wyniku ostrzału rakietowego Muzeum Krajoznawczego w Kupiańsku, potwierdził szef władz regionu Ołeh Syniehubow.

"Podczas usuwania gruzów budynku muzeum w Kupiańsku, w który trafiła dzisiaj rosyjska rakieta S-300, ratownicy odnaleźli ciało drugiej kobiety" - powiadomił Syniehubow w Telegramie.

Telegram

Wcześniej powiadomiono, że na miejscu zginęła pracownica muzeum. Rannych w wyniku ostrzału jest co najmniej dziesięć osób.

Rosjanie rankiem ostrzelali centrum Kupiańska. Według wstępnych ustaleń, zastosowano rakiety S-300. Zaatakowane zostało centrum miasta, pocisk trafił w budynek Muzeum Krajoznawczego. Na miejscu trwają prace ratowników.

Ołeh Syniehubow powiedział, że w pobliżu muzeum nie ma żadnych obiektów wojskowych, a Rosjanie świadomie i celowo ostrzeliwują cele cywilne.

13:45

Zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej nazwał Rosjan, którzy nie służą swojemu krajowi, jako "wewnętrznych wrogów" i określił patriotyzm jako "największą cnotę" - przekazała państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti.

Patriarcha Cyryl jest bliskim sojusznikiem prezydenta Rosji Władimira Putina i zdecydowanie popiera wojnę w Ukrainie, w której zginęły dziesiątki tysięcy cywilów.

13:39

"Rozmowy Putin-Xi nie spełniły oczekiwań Kremla" - napisał w InfoAlercie na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"Rosyjskie środowiska władzy są rozczarowane wynikiem rozmów z Chinami" - dodał.

13:32

Chcemy przekonać Komisję Europejską, aby zaakceptowała nasz zakaz importu ukraińskiego zboża do końca roku. Dzięki temu rolnicy będą mogli zebrać i przechować nowe plony - powiedział minister rolnictwa Węgier István Nagy w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Nagy podkreślił przed spotkaniem z unijnymi ministrami rolnictwa w Luksemburgu, że jednym z głównych problemów jest obecnie kwestia zakłóceń na rynkach państw Europy Środkowej spowodowana importem ukraińskiego zboża.

13:25

W Nowosybirsku w Rosji odkryto masowy pochówek zmarłych najemników z Grupy Wagnera - podają rosyjskie media. Są tam dziesiątki nowych grobów.

13:19

Propozycja sekretarza generalnego ONZ António Guterresa w sprawie ulepszenia i przedłużenia umowy dotyczącej eksportu ukraińskiego zboża może odnieść sukces wyłącznie wówczas, jeśli społeczność międzynarodowa wspólnie wywrze presję na Rosję - oświadczył Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Według Podolaka, cytowanego przez agencję Reutera, inicjatywa szefa ONZ "może się powieść tylko jeśli społeczność międzynarodowa kolektywnie wywrze presję na Rosję".

W poniedziałek rzecznik ONZ powiadomił, że Guterres w liście do Władimira Putina zaproponował "poprawienie, przedłużenie i rozszerzenie" umowy zbożowej, czyli porozumienia, które mimo wojny umożliwia eksport ukraińskiej produkcji rolnej.

13:12

Odlot prywatnego helikoptera z Kowna na Litwie do Pskowa w Rosji został wstrzymany z powodu podejrzenia o naruszenie międzynarodowych sankcji - poinformował litewski organ ds. bezpieczeństwa transportu LTSA. Dane zebrane przez dziennikarzy państwowego litewskiego nadawcy LRT wskazują, że przestrzeń powietrzna Litwy jest wykorzystywana do sprowadzania prywatnych samolotów z Europy do Rosji.

W prawdopodobnym schemacie omijania sankcji nałożonych na Rosję z powodu jej inwazji na Ukrainę, który LRT ujawnił w ubiegłym tygodniu, uczestniczy litewski pilot i rosyjski przedsiębiorca kazachskiego pochodzenia, prowadzący interesy na Litwie. Ministerstwo transportu i komunikacji Litwy uznało, że sytuacja jest godna ubolewania i wystąpiło z prośbą o pomoc do instytucji unijnych.

Szczegóły dotyczące lotu helikoptera, o którego zatrzymaniu LTSA powiadomił w poniedziałek, są weryfikowane przez władze.

13:06

Ukraińscy żołnierze donoszą, że Rosjanie podczas walk o Bachmut używają niezidentyfikowanego gazu. Okupanci mieli wrzucać puszki z ulatniającym się gazem do piwnic, by wyeliminować Ukraińców. Ich zdaniem, mógł to być chlor.

Sytuacja w Bachmucie jest bardzo trudna. Rosjanie zadysponowali tam więcej żołnierzy, którzy - wspomagani artylerią - atakują dzień i noc. Bitwy toczą się nie tylko w mieście, ale i na obrzeżach, gdzie żołnierze walczą o kontrolę nad siecią okopów wokół drogi zaopatrzeniowej miasta.

Sam Bachmut jest już jest już jedną wielką ruiną, nasączoną krwią poległych żołnierzy.

12:57

"Na nadchodzącym szczycie NATO w Wilnie Sojusz Północnoatlantycki musi wysłać Rosji jasny sygnał, że gra się skończyła. Ukraina jest częścią Zachodu, stoi u progu NATO i wkrótce go przekroczy" - pisze minister spraw zagranicznych Ukraina Dmytro Kułeba w artykule opublikowanym na portalu amerykańskiego dwutygodnika "Foreign Affairs".

Jak podkreśla Dmytro Kułeba, "nie mówimy o natychmiastowym wstąpieniu (Ukrainy do NATO - przyp. red.) na szczycie w Wilnie, ale o podjęciu przez członków NATO historycznego kroku w stronę przyjęcia kraju".

12:48

Polska i Estonia są położone zbyt blisko Rosji, by pozwolić sobie na neutralność - mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przebywającą z wizytą w Warszawie premier Estonii Kają Kallas.

Szef polskiego rządu podkreślał, że należy zapewnić gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie.

12:40

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała w drugim dniu konferencji przewodniczących parlamentów krajów europejskich, że "trzeba szybko wyciągnąć lekcję z zależności od Rosji". Przewodniczący czeskiego Senatu Miloš Vystrčil uznał, że taki proces będzie bolesny.

12:00

Będziemy cały czas wspierać Ukrainę i zwiększać koszty dla Moskwy, aż Ukraina wygra, musimy pamiętać o tym, żeby przestępcy wojenni zostali pociągnięci do odpowiedzialności, jednocześnie agresor musi zapłacić za wszystko, co zniszczył - powiedziała w Warszawie premier Estonii Kaja Kallas.

11:57

Dziś przekazujemy Ukrainie kolejne 1,5 miliarda euro w ramach naszego rocznego pakietu pomocy makrofinansowej - poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na Twitterze.

"Będziemy nadal pomagać Ukrainie w odparciu rosyjskiej agresji, utrzymaniu funkcjonowania swoich instytucji i infrastruktury oraz przeprowadzeniu kluczowych reform" - zadeklarowała szefowa KE.

11:54

Sytuacja w Bachmucie w obwodzie donieckim jest bardzo trudna. Trwają ciężkie walki, wróg atakuje w dzień i w nocy - powiedzieli ukraińscy wojskowi Radiu Swoboda. Jeden z nich relacjonował, że rosyjscy żołnierze w walkach w mieście użyli niezidentyfikowanego gazu.

09:55

W kwietniu średnia dzienna liczba ofiar wśród rosyjskich żołnierzy na Ukrainie spadła najprawdopodobniej o około 30 proc. w stosunku do wyjątkowo dużych wskaźników, które miały miejsce w okresie styczeń-marzec 2023 roku - podało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, dane opublikowane przez ukraiński Sztab Generalny wskazują na spadek dziennej średniej z 776 rosyjskich ofiar w marcu do średnio 568 jak dotychczas w kwietniu.

08:34

O możliwych zmianach w rosyjskim dowództwie, w tym zwolnieniu gen. Rustama Muradowa, pisze Instytut Badań nad Wojną, powołując się na rosyjskich blogerów wojskowych. Według think tanku szef Grupy Wagnera Jewgnij Prigożyn mógł odzyskać przychylność Kremla.

08:21

W znajdującej się na linii frontu Awdijiwce, w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, pomimo nakazu ewakuacji wciąż przebywa jedno dziecko - powiadomił szef władz miejskich Witalij Barabasz, cytowany przez portal Hromadske. Rodzice są przeciwni wywiezieniu dziecka pomimo zagrożenia.

07:20

W rejonie Bachmutu Rosjanie kontynuują ataki. Trwają ciężkie walki o miasto, ale wojska rosyjskie atakowały także (nieskutecznie) w rejonie miejscowości Nowomarkowe i Chromowe - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Na kierunku awdijiwskim celem natarć Rosjan były okolice miejscowości Nowokałynowe, Stepowe, Siewerne i Perwomajske. Dalej na południe wojska rosyjskie atakowały w rejonie Marjinki i Nowomychajliwki.

06:48

Spotkałem się dziś w Żytomierzu z władzami regionu. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, sytuacji ekonomicznej i społecznej. Podjęliśmy decyzję, by odbudować sektor energetyczny po rosyjskich atakach. Już przygotowujemy nasz sektor energetyczny na kolejną zimę - zapewniał w poniedziałek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

06:42

W piątek papież Franciszek rozpocznie trzydniową wizytę na Węgrzech. Do Budapesztu wróci po ponad półtora roku. Spędził tam kilka godzin we wrześniu 2021 r., gdy odprawił mszę na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i spotkał się z władzami kraju. Z wypowiedzi papieża i jego współpracowników wynika, że będzie to także podróż zwrócona ku wojnie na Ukrainie.

Po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji Franciszek będzie tak blisko Ukrainy, w kraju z nią graniczącym.



06:39

W pobliżu okupowanego Melitopola w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy Rosjanie gromadzą "potężne siły" - ocenił w ukraińskiej telewizji lojalny wobec władz w Kijowie mer miasta Iwan Fedorow.

Fedorow powiedział, że jedno ze skupisk rosyjskich oddziałów znajduje się w Kyryliwce, miejscowości położonej na południe od Melitopola na wybrzeżu Morza Azowskiego, "gdzie wróg zajął wiele ośrodków rekreacyjnych, hoteli itp".

06:35

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku wspiera w różnej formie ludność i instytucje tego kraju. Według jej władz, organizacja zebrała już 1.7 mln dolarów i nieprzerwanie organizuje różnego rodzaju inicjatywy pomocowe na rzecz Ukrainy.

W reakcji na rosyjską napaść natychmiast podjęliśmy decyzje o zbiórce środków - zarówno dla uciekinierów ukraińskich w Polsce, jak też pozostałym w swoim kraju - powiedział PAP prezes i dyrektor wykonawczy FK Marek Skulimowski.