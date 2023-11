10:10

W sobotę rano Rosja zaatakowała Kijów rakietą balistyczną Iskander - powiadomił szef władz miejskich Serhij Popko. To pierwszy atak rakietowy na stolicę od 52 dni.

"Po długiej przerwie, trwającej 52 dni, przeciwnik wznowił ataki rakietowe na Kijów. Do Kijowa rakieta nie doleciała, została zestrzelona przez siły obrony powietrznej na podejściu do stolicy" - oświadczył Popko w Telegramie. Wstępnie ustalono, że chodzi o rakietę balistyczną Iskander.

09:07

Prawdopodobnie zmniejszenie liczby ataków na Ukrainę przy użyciu dronów w ostatnich tygodniach jest związane z przygotowaniami do nowej dużej kampanii uderzeń w okresie zimowym - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszej analizie.

"Siły rosyjskie stosują drony przeciwko Ukrainie w ostatnim miesiącu znacznie mniej i rzadziej niż w poprzedzających miesiącach, przygotowując się do dużej zimowej kampanii ataków" - pisze ISW.

Think tank zwraca uwagę na wypowiedź rzecznika prasowego Sił Powietrznych Ukrainy, który wskazał, że we wrześniu Rosjanie użyli 500 dronów, a w październiku kilkuset, jednak obecnie stosują te środki z mniejszą intensywnością. Rosyjskie źródła (tzw. blogerzy wojenni) twierdzą, że liczba ataków w ostatnich tygodniach była mniejsza w związku z przygotowaniami do dużej kampanii kombinowanych ataków, która ma być zsynchronizowana "z dużymi operacjami lądowymi".

Ubiegłej jesieni i zimy Rosjanie prowadzili zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną, próbując doprowadzić do załamania systemu dostaw elektryczności.

ISW odnotowuje również rosyjskie doniesienia o możliwym zajęciu przez wojska przeciwnika okolic miejscowości Stepowe, które znajduje się ok. 3 km na północny zachód od Awdijiwki w obwodzie donieckim. Od kilku tygodni Rosjanie zintensyfikowali ataki na tym odcinku, dążąc do zajęcia Awdijiwki lub jej otoczenia.

08:25

W piątek z Ukrainy do Polski odprawiono 23,3 tys. osób, a 21,7 tys. wyjechało z Polski do Ukrainy - poinformowała Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - od początku agresji Rosji na Ukrainę - odnotowano ponad 17,021 mln wjazdów do Polski i ponad 15, 228 mln wyjazdów na Ukrainę.

07:49

Mer Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że poranne wybuchy to najprawdopodobniej skutki działania systemów obrony powietrznej.

Według mediów w stolicy najpierw zagrzmiały głośne eksplozje, a dopiero potem włączyły się syreny alarmu przeciwlotniczego.

"Na lewym brzegu w stolicy były silne wybuchy. Według wstępnych informacji to obrona przeciwrakietowa zareagowała na rakiety balistyczne. Trwa alarm lotniczy" - napisał mer stolicy.

07:30

Reuters informuje o odgłosach dwóch eksplozji słyszanych w sobotę rano w Kijowie. Agencja powołuje się na świadków. Władze Kijowa zwróciły się do mieszkańców o pozostanie w schronach.

07:20

W ataku na Ukrainę w nocy z piątku na sobotę rosyjska armia zastosowała 31 dronów, 19 z nich zestrzelono - powiadomiły siły powietrzne. Przeciwnik zastosował także rakiety. Wszystkie drony, które leciały na Kijów, zostały zestrzelone.

"Obrona powietrzna zniszczyła w nocy 19 dronów Shahed" - podały w porannym komunikacie Siły Powietrzne Ukrainy. Rosjanie zaatakowali obwody odeski, dniepropietrowski, charkowski, połtawski, sumski, kirowohradzki i kijowski. Oprócz dronów Rosjanie wystrzelili także rakiety, w tym Oniks oraz Ch-31.

"Wszystkie drony skierowane na Kijów zostały zastrzelone - powiadomiły władze miasta. Wstępnie - w stolicy nie ma zniszczeń ani ofiar. W komunikacie zaznaczono, że atakując stolicę wróg najprawdopodobniej testuje ukraińską obronę przeciwlotniczą stolicy.

07:15

Trwająca od lata ukraińska kontrofensywa nie zakończyła się sukcesem - mówi PAP analityk Mariusz Cielma. Do skutecznej kontrofensywy potrzebny jest albo element zaskoczenia, albo duże zasoby, którymi można konsekwentnie przełamywać obronę przeciwnika, a Ukraińcy nie mieli ani jednego ani drugiego.

"Najogólniej rzecz biorąc, dla skutecznej ofensywy potrzebne jest przełamanie frontu albo przez nagłe uderzenie nawet i mniejszych sił, ale z zaskoczenia i wyjście na zaplecze przeciwnika, albo przez walenie 'jak młot w ścianę', czyli konsekwentne, fala za falą atakowanie linii obrony. Do tego drugiego scenariusza potrzebne są duże zasoby i przewaga liczebna, którą umownie przyjmuje się na poziomie trzy do jednego" - wyjaśnia redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej" Mariusz Cielma, analizując "ograniczone sukcesy" ukraińskiej kontrofensywy na południu Ukrainy.

07:10

Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dwa ukraińskie drony w rejonie Moskwy i Smoleńska - poinformowało w sobotę po północy na Telegramie, cytowane przez Reutersa, ministerstwo obrony Rosji.

Według popularnej rosyjskiej platformy Baza, mającej - jak zauważa Reuters - bliskie powiązania ze służbami bezpieczeństwa, jeden z dronów został zestrzelony niedaleko zakładów metalurgicznych w mieście Kołomna, położonym w odległości 100 km na południowy wschód od Moskwy.

Reuters zastrzega, że informacje Bazy są niemożliwe do zweryfikowania i nie wiadomo czy mają związek z komunikatem ministerstwa obrony.