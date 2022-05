Pierwszy rosyjski żołnierz stanie przed sądem w Ukrainie za zabójstwo cywila. W Rosji podejmowane są próby przeprowadzenia tzw. tajnej mobilizacji - twierdzi ukraiński wywiad wojskowy. Trwają walki na Wyspie Węży, gdzie Rosja próbuje wzmocnić znajdujący się tam odsłonięty garnizon. Ta mała wysepka, słynna z pierwszych dni wojny, jest bardzo istotna – daje możliwość przygotowywania desantu w okolicy Odessy. Tymczasem o tragicznej sytuacji w oblężonym Mariupolu informuje w mediach społecznościowych rada miasta: Do końca roku, z powodu chorób i złych warunków życia, może umrzeć ponad 10 tysięcy mieszkańców. Od początku swojej agresji na Ukrainę Rosja użyła "prawdopodobnie między 10 a 12" pocisków hipersonicznych - przekazał wysoki urzędnik Pentagonu. Najważniejsze informacje z 77. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 11.05.2022.

Szpital polowy w pobliżu Popasnej w obwodzie ługańskim / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Płoną pierwsze i drugie piętro zakładu, słychać wybuchy bomb - taki film opublikował jeden z obrońców Azowstalu. Kombinat jest ostatnim punktem ukraińskiego oporu w Mariupolu. Wciąż jest atakowany przez rosyjskie wojsko. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Siły rosyjskie usiłują zająć Rubiżne w obwodzie ługańskim i inne miejscowości Donbasu oraz niszczą cywilną infrastrukturę Ukrainy - poinformował w środę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Trwają walki na Wyspie Węży, gdzie Rosja próbuje wzmocnić znajdujący się tam odsłonięty garnizon. Ta mała wysepka, słynna z pierwszych dni wojny, jest bardzo istotna - daje możliwość przygotowywania desantu w okolicy Odessy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

15:02

Po 15 minutach skończyło się spotkanie polskiego ambasadora w Moskwie w rosyjskim MSZ. Krzysztof Krajewski został tam wezwany w związku z poniedziałkowym incydentem w Warszawie, kiedy to Siergiej Andriejew - ambasador Rosji w Polsce - został oblany czerwoną substancją.

Ambasador Krajewski wyszedł z budynku rosyjskiego MSZ, nie udzielając czekającym na zewnątrz dziennikarzom żadnego komentarza.

14:54

Polska krytykuje Węgry za blokowanie sankcji przeciwko Rosji wprowadzanych z powodu inwazji na Ukrainę. Chodzi o szósty pakiet ograniczeń obejmujący m.in. zakaz importu rosyjskiej ropy. Wciąż nie ma europejskiego porozumienia w tej sprawie.

14:48

Wojna z Rosją weszła w drugą fazę, nasz kraj czeka niezwykle trudny i długi etap walk o pełne wyzwolenie terytoriów Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową - poinformowała na briefingu prasowym wiceminister obrony Hanna Malar, cytowana przez agencję UNIAN.

Inwazja na pełną skalę trwa już trzeci miesiąc... Wojna w praktyce weszła w drugą fazę, a przełomem była obrona Kijowa - wyjaśniła Malar.

14:36

Gdyby Ukraina była w NATO, nie byłoby wojny, a Unia Europejska nie może trzymać nas w niepewności - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy online z francuskimi studentami, odpowiadając na ich pytania na temat wojny i globalnej architektury bezpieczeństwa.

Musimy zatrzymać tę wojnę, rosyjska agresja niszczy całe miasta - podkreślił Zełenski w wystąpieniu do studentów Instytutu Nauk Politycznych (Sciences Po) w Paryżu, wymieniając m.in. Mariupol na południowym wschodzie Ukrainy.

14:33

Jeżeli dochodzi do starcia państwa, które uważa siebie za imperium, ma ogromną armię i wyposażenie, z armią znacznie mniejszego kraju i nie są w stanie wygrać, oznacza to de facto militarną porażkę - powiedział w Bratysławie prezydent Andrzej Duda.

14:20

Podczas ewakuacji z Mariupola zobaczyłem Hiroszimę i Nagasaki - powiedział portalowi nv.ua Ihor Hadżawa, który wraz z żoną i dwójką dzieci przez dwa miesiące ukrywał się w podziemiach kombinatu Azowstal w oblężonym mieście.

Hadżawa był starszym inżynierem w zakładach metalurgicznych Azowstal. 1 maja wraz z bliskimi zdołał opuścić miasto w ramach ewakuacji.

14:16

Jak podaje Reuters, Rosja nie rozważa zamknięcia swojej ambasady w Warszawie, chyba że polska strona uzna jej dalsze funkcjonowanie za niemożliwe.

14:08

Nie tylko polski, ale także amerykański ambasador przybył o 14 do siedziby rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych - podaje agencja RIA Novosti.

14:07

Polsko-słowacka przyjaźń sąsiedzka procentuje w wielu obszarach jak np. bezpieczeństwo; już niedługo interkonektor gazowy nas połączy i dzięki temu będzie możliwe wzajemne zasilanie gazem - powiedział w Bratysławie prezydent Andrzej Duda.

14:06

Rosja musi zatrzymać tę wojnę, ona nie ma żadnego sensu - mówiła prezydent Słowacji Zuzana Czaputova po spotkaniu z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Czaputova podkreślała wagę jedności Unii Europejskiej w sprawie sankcji wobec Rosji.

14:05

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz premier Szwecji Magdalena Andersson podpisali w środę w Harpsund, 120 km na zachód od Sztokholmu, "polityczną deklarację solidarności". Porozumienie oznacza obietnicę brytyjskiego wsparcia Szwecji w przypadku agresji ze strony Rosji.

13:58

Pierwszy rosyjski żołnierz stanie przed sądem w Ukrainie za zabójstwo cywila w obwodzie sumskim na północy kraju - poinformowała prokuratur generalna Iryna Wenediktowa na Facebooku. Akt oskarżenia dotyczy żołnierza 4. dywizji pancernej obwodu moskiewskiego Wadima Szyszymarina.

Na razie podejrzany Szyszymarin jest w areszcie. Prokuratura i śledczy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zebrali wystarczająco dużo dowodów świadczących o złamaniu przez niego praw i zwyczajów wojny, połączonych z umyślnym zabójstwem - oznajmiła Wenediktowa. Dodała, że Rosjaninowi grozi od 10 do 15 lat pozbawienia wolności albo dożywocie.

13:42

Niepowodzenia rosyjskiej armii na Ukrainie pogłębiły istniejące od dawna podziały w elitach na Kremlu, szczególnie w sztabie generalnym sił zbrojnych - poinformował na Telegramie ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Inne rosyjskie ośrodki władzy chcą zrzucić całą odpowiedzialność na wojsko - dodano w komunikacie służby.

W ocenie wywiadu nic nie wskazuje na szybkie zakończenie konfliktu na Ukrainie. "W Rosji podejmowane są próby przeprowadzenia tzw. tajnej mobilizacji (zamiast mobilizacji powszechnej, co musiałoby się wiązać z oficjalnym wypowiedzeniem Ukrainie wojny - red.). Trwa również kampania agitacyjna, a w rejon walk wysyłani są absolwenci i kursanci wojskowych uczelni. Uzupełniany jest w ten sposób skład m.in. jednostek desantowych, które poniosły znaczne straty na froncie" - przekazał HUR.

13:22

Żołnierze rosyjscy torturują i zabijają proukraińskich działaczy w obwodach chersońskim i mikołajowskim na południu Ukrainy - poinformowało dowództwo operacyjne Południe na Facebooku.

"Na okupowanych terenach obwodów chersońskiego i mikołajowskiego, równolegle z narzucaniem ideologii 'ruskiego miru', trwa totalne szabrownictwo władz okupacyjnych. Okupanci wykradają zboże, sprzęt techniczny, majątek i ludzi, wywożą do Rosji. Wykrytych działaczy o proukraińskich poglądach torturują, a w razie odmowy współpracy - rozstrzeliwują" - podało dowództwo.

13:20

Wszyscy cywile, którzy ukrywali się dotąd w zakładach metalurgicznych Azowstal w Mariupolu, zostali już ewakuowani. Pojawiające się doniesienia o 100 osobach na terenie fabryki nie są potwierdzone - poinformował na antenie telewizji Sky News Illa Samojłenko, przedstawiciel walczącego w Azowstalu pułku Azow.

Podczas walk w Azowstalu zginęło już i zostało rannych bardzo wielu ukraińskich żołnierzy. Ci ludzie zasługują na właściwą opiekę. Nikt nie spodziewał się, że tak długo będziemy stawiać opór Rosjanom, ale wciąż walczymy. Nasze zasoby są jednak bardzo ograniczone, a każdy kolejny dzień może być dla nas ostatnim - powiedział Samojłenko.

13:17

Wnioskując z doświadczeń międzynarodowych, należy przyjąć, że rozminowywanie Ukrainy może zająć od pięciu do 10 lat - poinformował na briefingu prasowym Ołeh Bondar, szef ukraińskiej Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

Według Bondara jedną z głównych negatywnych konsekwencji inwazji wojsk rosyjskich na terytorium kraju jest masowe podłożenie przedmiotów wybuchowych, których użycie jest zabronione przez prawo międzynarodowe.

13:00

12:40

"Ptaki śpiewają, nawet gdy strzelają z broni" - pisze Ukraińska Prawda. W mediach społecznościowych publikuje zdjęcia z Kijowa, gdzie mieszkańcy starają się prowadzić zwykłe życie.

12:35

Mianowane przez rosyjskich okupantów "władze" obwodu chersońskiego poinformowały, że zwrócą się do prezydenta Rosji Władimira Putina o włączenie obwodu w skład Rosji - poinformował w środę portal Ukrainska Prawda, powołując się na doniesienia rosyjskich agencji.

12:31

Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie - dowiedział się reporter RMF FM. Krajewski ma się tam stawić o godzinie 14 polskiego czasu.

To pokłosie incydentu z udziałem rosyjskiego ambasadora w Polsce. PRZYPOMINAMY SYTUACJĘ Z 9 MAJA>>>

/ Grafika RMF FM

12:09

Papież Franciszek spotkał się w środę z żonami dwóch ukraińskich oficerów z pułku Azow, którego żołnierze bronią się obecnie na terenie stalowni Azowstal w Mariupolu. Młode Ukrainki napisały w ostatnich dniach do papieża i w odpowiedzi otrzymały zaproszenie na audiencję generalną - wyjaśniła Ansa.

Ansa podała, że do Watykanu przybyły Kateryna Prokopenko, żona dowódcy Denysa Prokopenko i Julia Fedosiuk, żona oficera Arsenija Fedosiuka. Ich obecność, jak podkreślono, miała przede wszystkim charakter humanitarny ze względu na sytuację, jaka panuje na terenie zakładu metalurgicznego w Mariupolu.

12:55

Ukraiński wywiad wojskowy poinformował w środę w swoim kanale na Telegramie, że rosyjscy żołnierze starają się ukryć swój udział w zbrodniach wojennych, by uniknąć odpowiedzialności karnej. Domagają się od dowództwa utajnienia ich udziału w inwazji.



"Na dużą skalę takie prośby mają miejsce w jednostkach Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej. Przed odpowiedzialnością za masowe zabijanie ludności cywilnej i zniszczoną infrastrukturę starają się skryć nie tylko bezpośredni wykonawcy tych zbrodni, lecz także byli żołnierze, którzy brali udział w przygotowaniach do inwazji na Ukrainę" - ustalił wywiad.

11:41

"W ostatnich dniach w rejonie Mikołajowa 9 osób zostało rannych. Na szczęście wśród ofiar nie ma dzieci" - informuje przedstawicielka lokalnych władz, Anna Zamazeeva. Jak dodaje, wszystkich rannych w wyniku ostrzału, udało się przewieźć do szpitala, gdzie otrzymują niezbędną pomoc.

Telegram

11:37

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę zginęło 226 dzieci - informuje Biuro Prokuratora Generalnego. Rannych zostało ponad 643 dzieci.

11:23

W ciągu ostatnich 24 godzin teren zakładu Azowstal był atakowany 38 razy - informuje pułk Azow, broniący Mariupola. Jak dodają, to nie tylko naloty bombowe, ale i ostrzał artyleryjski. "Wróg nie przestaje próbować zdobywać ukraińskiej twierdzy i kontynuuje codzienne szturmy przy wsparciu piechoty" - czytamy w komunikacie.

Telegram

11:15

Prawie 800 hektarów lasów płonie w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Walkę z żywiołem utrudnia okupacja tych terenów oraz działania bojowe - poinformował w środę doradca ministra ds. ochrony środowiska i zasobów naturalnych Serhij Własenko.

11:06

Przed Narodowym Muzeum Historii Wojskowości Ukrainy w Kijowie wystawiono pozostałości po rosyjskim sprzęcie.

10:57

Tak wygląda miejsce, w którym jeszcze niedawno znajdowali się rosyjscy okupanci - pisze kanał Nexta i publikuje film, na którym widać bałagan i zniszczenia, jakie zostawiają po sobie rosyjscy żołnierze.

10:50

Cytat Myślimy o przyszłości, jesteśmy przekonani, że Ukraina wygra tę wojnę; jesteśmy zdeterminowani i na pewno to zrobimy. Ale zrobimy to razem z wami i to będzie nasze wspólne zwycięstwo. Dlatego zwracam się do was: mówiąc o rozwoju technologii innowacji, przedsiębiorczości pamiętajcie, że Ukraina jest obok. powiedział w środę w Poznaniu ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca do uczestników kongresu Impact’22.

10:44

We Lwowie funkcjonują trzy szpitale dziecięce, z których każdy posiada inną specjalizację. Jednak od początku trwającej na Ukrainie wojny to do Szpitala Świętego Mikołaja trafiają dzieci najciężej ranne podczas ostrzałów i bombardowań we wschodniej i południowej części kraju.



Mniej więcej dwa razy w tygodniu przyjeżdżają do Lwowa pociągi ewakuacyjne, najczęściej z Charkowa i Dniepra. Wtedy mamy zdecydowanie więcej pacjentów. Są to bardzo często ofiary min i bomb z amputowanymi kończynami, skomplikowanymi złamaniami i głębokimi ranami od odłamków - mówi Polskiej Agencji Prasowej dr Zoriana Iwaniuk, zastępca dyrektora lwowskiego szpitala dziecięcego św. Mikołaja.



10:40

Sytuacja lwowskich szpitali, które leczą dzieci ranne w bombardowaniach i ostrzałach rakietowych staje się coraz trudniejsza. "Mamy placówki, mamy dobrych specjalistów, ale brakuje nam sprzętu. A czekamy właśnie na dzieci z Mariupola" - mówi w rozmowie z PAP dr Zoriana Iwaniuk, wicedyrektor jednego z tych szpitali.



10:37

Jak pisze agencja Ukrinform, wojska rosyjskie doszczętnie zniszczyły 101 szpitali w Ukrainie.

10:28

Cel wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Słowacji to skoordynowanie pomocy państw naszego regionu dla Ukrainy; chodzi nie tylko o pomoc w czasie wojny, ale także o wsparcie dla członkostwa Ukrainy w UE - zapowiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

10:20

W wyniku rosyjskich ostrzałów w Siewierodoniecku ostrzał uszkodzonych zostało 70 proc. domów - pisze agencja Ukrinform.

10:14

Jesteśmy w stanie pomóc Ukrainie w eksporcie zboża. Chodzi o udrażnianie szlaków komunikacyjnych, choć oczywiście nie zastąpimy w pełni portów Morza Czarnego - powiedział PAP wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przed rozpoczęciem drugiego dnia sesji Regionalnej Konferencji FAO w Łodzi.



Wicepremier zastrzegł, że są pewne ograniczenia techniczne. Infrastruktura zarówno po stronie ukraińskiej, jak i polskiej, liczba wagonów i samochodów do transportu nie jest wystarczająca - zwrócił uwagę wicepremier. Na pewno jednak będziemy pracować 24 godziny na dobę przy odprawach granicznych, przy transporcie, tak aby pomóc Ukrainie w eksporcie zboża - zapewnił.

10:10

Od początku swojej agresji na Ukrainę Rosja użyła "prawdopodobnie między 10 a 12" pocisków hipersonicznych - przekazał wysoki urzędnik Pentagonu. Jednocześnie nie potwierdził podawanych wcześniej przez stronę ukraińską informacji o użyciu takiej broni w poniedziałek w ataku na Odessę.



10:04

"Okupanci zrobili z Mariupola średniowieczne getto. Śmiertelność będzie współmierna do sytuacji. Bez leków i pomocy lekarskiej, przywrócenia wodociągów i sprawnej kanalizacji, w mieście wybuchnie epidemia. Obecnie większość populacji to osoby starsze i chore. Bez odpowiednich warunków życia śmiertelność wśród najsłabszych grup będzie wzrastać" - powiedział mer Mariupola Wadym Bojczenko.

Telegram

10:00

Do końca roku, z powodu chorób i złych warunków życia, może umrzeć ponad 10 tysięcy mieszkańców oblężonego Mariupola nad Morzem Azowskim, gdzie wciąż przebywa między 150 a 170 tysięcy osób - poinformowała w środę w mediach społecznościowych rada miejska.

09:49

Całkowite straty bojowe Rosjan na 11 maja to według strony ukraińskiej 26 350 żołnierzy, a także 1187 czołgów, 2856 pojazdów opancerzonych, 528 systemów artyleryjskich, 185 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 87 systemów obrony przeciwlotniczej, 199 samolotów, 160 śmigłowców, 1997 pojazdów bojowych i cystern, 12 jednostek pływających, 390 dronów i 94 pociski manewrujące.

09:43

Rosyjskie straty w czasie inwazji na Ukrainę sięgnęły już 26 350 żołnierzy - podaje w środę sztab generalny armii ukraińskiej.

09:38

Minister spraw zagranicznych Niderlandów Wopke Hoekstra odwiedził we wtorek Kijów razem z szefową niemieckiego resortu spraw zagranicznych Annaleną Baerbock. Spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytrem Kulebą oraz prezydentem kraju Wołodymyrem Zełenskim. Zainaugurował także ponowne otwarcie ambasady Niderlandów w stolicy Ukrainy.



"Widziałem na przedmieściach Kijowa dzielnice, które zostały całkowicie zbombardowane" - powiedział "De Telegraaf" minister. Dodał, że to uświadomiło mu, ile pieniędzy i czasu zajmie odbudowa zniszczonego kraju.



Wopke Hoekstra i Annalena Baerbock w Kijowie / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA

09:22

Niderlandy pomogą w odbudowie przynajmniej jednego ukraińskiego miasta - zadeklarował minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra po wtorkowej wizycie na Ukrainie. Szef resortu spraw zagranicznych powiedział dziennikowi “De Telegraaf", że opowiada się również za odpowiednikiem Planu Marshalla dla Ukrainy.



09:13

Cytat Jeśli Rosja umocni swoją pozycję na Wyspie Węży, strategiczną obroną przeciwlotniczą i pociskami manewrującymi obrony wybrzeża może zdominować północno-zachodnią część Morza Czarnego. przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

09:09

"Trwają walki na wyspie Zmijinyj, znanej również jako Wyspa Węży, gdzie Rosja ciągle próbuje wzmocnić znajdujący się tam odsłonięty garnizon. Ukraina z powodzeniem zaatakowała rosyjską obronę przeciwlotniczą i statki zaopatrzeniowe za pomocą dronów Bayraktar. Rosyjskie statki zaopatrzeniowe mają minimalną ochronę w zachodniej części Morza Czarnego po tym, jak rosyjska marynarka wojenna wycofała się na Krym po utracie okrętu Moskwa. Obecne działania Rosji zmierzające do wzmocnienia jej sił na Wyspie Węży dają Ukrainie więcej możliwości starcia się z rosyjskimi wojskami i niszczenia sprzętu" - napisało brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:55

Trwają walki na Wyspie Węży, gdzie Rosja próbuje wzmocnić znajdujący się tam odsłonięty garnizon. Umocnienie przez nią tam swojej pozycji pozwoliłoby jej zdominować północno-zachodnią część Morza Czarnego - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

08:46

Okupacja przylegającego do Krymu obwodu chersońskiego jest tylko tymczasowa i wkrótce zostanie on odbity - przekonuje ukraiński dziennikarz Dmytro Hordon w rozmowie z Ukraina 24.



Dodał, że nie wie, kiedy może się skończyć wojna, i nie wiedzą tego nawet Joe Biden, Wołodymyr Zelenski i Władimir Putin. "Bo może się zakończyć pojutrze, albo za kilka lat" - dodał.

08:34

Prezydent Wołodymyr Zełenski w najnowszym wpisie na Twitterze podziękował Stanom Zjednoczonym za szybkie zatwierdzenie ustawy o dodatkowym wsparciu finansowym dla Ukrainy. "Dziękuję przewodniczącej Nancy Pelosi i Izbie Reprezentantów za szybkie zatwierdzenie zainicjowanej przez prezydenta Joego Bidena ustawy o dodatkowym wsparciu finansowym dla naszego państwa. Z niecierpliwością czekamy na rozpatrzenie tego ważnego dla nas dokumentu przez Senat" - napisał ukraiński prezydent.

08:30

Przyszły tydzień może mieć przełomowe znaczenie w wojnie z Rosją - ocenił w środę ukraiński dziennikarz Dmytro Hordon, powołując się na opinie przedstawicieli sił zbrojnych. Wywiad z nim przeprowadził kanał YouTube Ukraina 24.



Cytat Dużo rozmawiam z chłopakami z frontu, z dowódcami. Mówią, że wojsko już ma zachodnią broń, musi ją tylko wypróbować i postrzelać. Z tego, co mi wiadomo, właśnie przyszły tydzień powinien mieć decydujące znaczenie. powiedział.

08:10

W poniedziałek rosyjska artyleria ostrzelała samochód z cywilami w wiosce Biłohorja. Pasażer samochodu zmarł na miejscu, a kierowca został ranny.



Według władz obwodu siły rosyjskie prowadzą ostrzały wzdłuż całej linii frontu oraz w głębi pozycji obrony wojsk ukraińskich, przy czym najintensywniej w pobliżu Orichiwa, Hulajpola i Połohów.

Telegram

07:58

Jedna osoba zginęła, a 8 zostało przewiezionych do szpitala po kolejnym ostrzelaniu przez siły rosyjskie cywilnej infrastruktury w mieście Orichiw w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - poinformowały w środę władze obwodowe.



Do ostrzału doszło we wtorek. W związku z zaostrzeniem działań bojowych i wzrostem intensywności ostrzałów tymczasowo wstrzymano działanie punktu pomocy humanitarnej.

07:48

"Rosjanie otworzyli ogień do miejscowości Hirski. Rakiety trafiły w budynek szkoły specjalnej, w której uczyły się dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Na szczęście uczniowie szkoły zostali wcześniej ewakuowani" - poinformował szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

07:44

Na kierunku słobożańskim wojsko rosyjskie stara się nie dopuścić do dalszego przesuwania się wojsk ukraińskich w stronę granicy państwowej - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:38

Siły rosyjskie usiłują zająć Rubiżne w obwodzie ługańskim i inne miejscowości Donbasu oraz niszczą cywilną infrastrukturę Ukrainy - poinformował w środę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:29

Rosjanie kontynuują bombardowanie zakładów Azowstal w okupowanym Mariupolu.

07:23

Cytat Można zaryzykować twierdzenie, że obecne spustoszenia dokonywane przez wojska rosyjskie na Ukrainie przyspieszą zmianę narracji i przyczynią się do powszechnego uświadomienia sobie, że metody wojenne Kremla - czy to w 1945, czy w 2022 roku - charakteryzują się okrucieństwem, grabieżą i powszechną przestępczością. Jest to oczywiście jeszcze jeden aspekt, w którym obecne działania Władimira Putina okazują się tak zadziwiająco kontrproduktywne. ocenił brytyjski historyk Roger Moorhouse.

07:13

Zbrodnie rosyjskie dokonywane w czasie napaści na Ukrainę prawdopodobnie przyczynią się przy okazji do osłabienia wciąż obecnej narracji o sowieckim "wyzwoleniu" Europy Środkowo-Wschodniej - mówi PAP brytyjski historyk Roger Moorhouse.

06:51

W 77. dniu wojny armia rosyjska prowadzi najaktywniejsze działania wojenne w rejonie słobożańskim i donieckim, próbując zdobyć przyczółek w kierunku Krzywego Rogu - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie, cytowanym przez Ukraińską Prawdę.

06:44

W wyniku walk obwód ługański został pozbawiony łączności, a w wielu miejscowościach nie ma elektryczności, wody, gazu ani telefonii komórkowej - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.



06:23

W czasie wojny większość świateł w Kijowie jest wyłączona. Nocne oświetlenie stolicy ma powrócić po zwycięstwie Ukrainy.

06:06

Luksusowy hotel w Toskanii został kupiony przez córkę objętego sankcjami UE rosyjskiego biznesmena i deputowanego - informuje włoska prasa. Hotel nazywa się "Pace" i znajduje się w miejscowości Montecatini Terme. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

05:57

W porcie w Hamburgu zatrzymano wyceniany na 400 mln euro jacht rosyjskiego miliardera Farhada Achmedowa - pisze portal Hromadske. Prokremlowski biznesmen z Azerbejdżanu od początku kwietnia znajduje się na liście sankcji UE.

05:46

Według Pentagonu postępy czynione przez Rosję w Donbasie są "nierówne", a jej wojska posuwają się co najmniej z dwutygodniowym opóźnieniem względem zakładanych celów.

05:40

Według amerykańskiego wywiadu Władimir Putin przygotowuje się do długiej wojny i nawet zwycięstwo na wschodzie Ukrainy może nie zakończyć konfliktu.

05:34

W wyniku ostrzału w Zaporożu zginął jeden mężczyzna. 8 osób trafiło do szpitala - pisze Ukraińska Prawda.

05:30

Amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła we wtorek 40 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. Niższa izba Kongresu w ten sposób zwiększyła pakiet, proponowany przez prezydenta Joe Bidena, który zwrócił się o 33 miliardy dolarów na wsparcie Ukrainy.

Za projektem ustawy głosowało 368 członków Izby, przeciw było 57. Dokument trafi teraz do Senatu, który już wcześniej zapewniał, że zajmie się nim w trybie nadzwyczajnym.

05:22

W nocy na kanale Nexta pojawił się film z Azowstalu. Jak wynika ze wstępnych informacji, płoną tam dwa piętra. Na filmie w tle słychać wybuchy bomb.

Jak czytamy w opisie, nagranie zostało opublikowane przez jednego z obrońców Mariupola.

05:15

Dziś Rada Praw Człowieka ONZ ma zebrać się na specjalnej sesji w sprawie Ukrainy. To wynik ukraińskiego wniosku o ponowne przyjrzenie się sytuacji w związku z wysuwanymi przeciwko Rosji zarzutami.

Jak podała BBC, na sesji może zapaść decyzja o terminie przygotowania raportu przez oenzetowską komisję ds. badania zbrodni na Ukrainie.

05:13

Siły ukraińskie, dzięki skutecznej kontrofensywie, na północ od Charkowa wciąż popycha siły rosyjskie w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej - informuje ISW raporcie podsumowującym po 10 maja.

05:07