Pięciu cywilów zginęło w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy i chersońskim na południu kraju - poinformowały władze tych dwóch regionów w komunikatach na Telegramie. Dwoje poprzednich premierów Wielkiej Brytanii - Boris Johnson i Liz Truss - wezwało do natychmiastowego przekazania Ukrainie samolotów bojowych, zwiększając presję w tej sprawie na obecnego szefa rządu Rishiego Sunaka. Chiński minister spraw zagranicznych oświadczył, że Chiny są "głęboko zaniepokojone" eskalacją konfliktu na Ukrainie i możliwością wymknięcia się sytuacji spod kontroli. Przywódca Rosji Władimir Putin wygłosi dziś orędzie o stanie państwa. Wtorek to 363. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji na wschód od polskiej granicy znajdziecie w naszej relacji z 21.02.2023 r.

Bahmut, Ukraina / Maria Senovilla / PAP/EPA

08:59

Amerykański ośrodek ISW odniósł się do sytuacji w atakowanym przez najeźdźców Bachmucie w obwodzie donieckim. W ocenie ISW poniedziałkowe wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że miasto "nie będzie bronione za wszelką cenę" mogą być efektem wcześniejszych sugestii płynących ze Stanów Zjednoczonych. Sześć dni wcześniej nie wymienieni z nazwiska przedstawiciele Pentagonu przyznali w rozmowie z dziennikiem "Washington Post", że strona ukraińska będzie miała trudności ze skuteczną obroną Bachmutu i jednoczesnym prowadzeniem zapowiadanych operacji kontrofensywnych.



ISW nadal jednak ocenia, że decyzja władz w Kijowie o kontynuowaniu walk w Bachmucie była właściwa z punktu widzenia strategii wojskowej, ponieważ doprowadziła do skoncentrowania dużej liczby sił wroga na jednym odcinku frontu i ich stopniowym dziesiątkowaniu.

08:44

W poniedziałek zginęło dwóch mieszkańców Bachmutu i jedna osoba z miejscowości Iwanopilla w obwodzie donieckim. Pięć osób w tym regionie zostało rannych. Zginęło również dwóch cywilów z Chersońszczyzny - poinformowali gubernatorzy Pawło Kyryłenko i Ołeksandr Prokudin.



Jak dodano w komunikacie władz obwodu donieckiego, od 24 lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, siły wroga zabiły już w tej części kraju co najmniej 1381 i raniły 3075 cywilów. Są to jednak wyłącznie potwierdzone przypadki, nie obejmujące bilansu ofiar ze zniszczonych miast Mariupol i Wołnowacha.

08:41

"Biden wczoraj upokorzył Putina. Tak naprawdę kazał mu zaprzestać bombardowania Kijowa i Putin to zrobił. To jak Rosjanie przeżywają te upokorzenie było zresztą widać wczoraj w telewizji rosyjskiej" - mówił o wizycie Bidena w Kijowie w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski.

08:40

ISW zauważył, że słabość wojsk inwazyjnych wynika również z ich niespójnej struktury wewnętrznej oraz konfliktów z oddziałami najemniczymi, szczególnie Grupą Wagnera. Decyzja o włączeniu w skład regularnej armii zbrojnych milicji z samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, ogłoszona w niedzielę przez rosyjski resort obrony, świadczy o błędnych ocenach dowództwa w Moskwie. Inicjatorzy tych działań prawdopodobnie nie są świadomi wyzwań związanych z integracją słabo wyszkolonych, nieprofesjonalnych oddziałów - zauważył ośrodek z Waszyngtonu.



Nieporozumienia pomiędzy regularnymi siłami zbrojnymi i wagnerowcami przejawiają się natomiast w dążeniu armii do odcięcia najemników od dostaw pocisków artyleryjskich i ciężkiego uzbrojenia. W ocenie ISW świadczy to o systematycznym ograniczaniu znaczenia takich formacji, próbujących dotychczas konkurować z ministerstwem obrony.

08:33

Ukraina może w 2023 roku odzyskać inicjatywę w wojnie z Rosją, wykorzystując brak odpowiednio przygotowanych sił rezerwy po stronie przeciwnika; warunkiem, by tak się stało, jest jednak szybkie przekazanie Kijowowi wsparcia wojskowego przez zachodnich sojuszników - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Wszystkie zdolne do walki formacje wroga rozmieszczono już w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy, a także, częściowo, w regionie zaporoskim na południu kraju. Rosja nie dysponuje obecnie siłami rezerwy, które mogłyby zostać szybko przerzucone na front i zmienić przebieg działań bojowych na korzyść Kremla - ocenił przedstawiciel komisji Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy ds. bezpieczeństwa narodowego i obrony Fedir Wenisławski, cytowany przez ISW. Jak podkreślił amerykański ośrodek, te raporty strony ukraińskiej są zbieżne z dotychczasowymi analizami think tanku na temat zdolności mobilizacyjnych rosyjskiej armii.

08:08

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie podkreśla wiodącą rolę Polski w koalicji na rzecz Ukrainy. Jego niezapowiedziany przyjazd do Kijowa był natomiast silnym sygnałem wsparcia dla walki z agresją Rosji - powiedział były szef MSZ tego kraju i były ambasador w Polsce Andrij Deszczyca.

Wizyta Bidena w Polsce, po raz drugi w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jest wydarzeniem historycznym. Przybywa on do Warszawy przede wszystkim, by podziękować Polsce za wspieranie Ukrainy oraz by pokazać wiodącą rolę Polski w proukraińskiej koalicji demokratycznej - oświadczył.

Dyplomata zaznaczył, że ważnym elementem wizyty amerykańskiego prezydenta jest jego udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki poświęconym dalszemu wsparciu Ukrainy.



To również jest wskazaniem liderskiej roli Polski w regionie oraz dowodem jedności wschodniej flanki NATO. Jest to bardzo ważny sygnał dla Rosji, że Zachód jest zjednoczony i zamierza walczyć z agresywną polityką Kremla. To także wiadomość dla innych państw, by kroczyły drogą pomagania Ukrainie, tak jak robi to Warszawa - podkreślił.



Mówiąc o poniedziałkowej, niezapowiedzianej wizycie Bidena w Kijowie Deszczyca ocenił, że była ona silnym gestem poparcia na rzecz zwycięstwa Ukrainy w wojnie, którą prowadzi przeciw niej Rosja.

07:40

"W czasie przemówienia Joe Bidena w Warszawie pojawią się na pewno słowa o konieczności obrony terytorium Polski przez Stany Zjednoczone i o tym, że solidarność Sojuszu nie podlega dyskusji" - przewiduje wtorkowy gość RMF24 wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

07:17

Ministrowie finansów i gubernatorzy banków centralnych grupy G7, podczas spotkania które odbędzie się 23 lutego w indyjskim Bengaluru, przedyskutują możliwości zwiększenia skuteczności sankcji na Rosję, tak aby zakończyła wojnę w Ukrainie - poinformował minister finansów Japonii Shunichi Suzuki, który będzie gospodarzem spotkania.

07:00

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec zaleciło w poniedziałek swoim obywatelom powstrzymanie się od podróży do Rosji w dniach 20-26 lutego. Dotyczy to zwłaszcza podróży do rosyjskich miast położonych blisko granicy z Ukrainą.

06:33

Władimir Putin wygłosi dziś orędzie o stanie państwa. Jak się spodziewają analitycy, przekaże elitom politycznym i wojskowym aktualny stan, jak to sam nazywa, "specjalnej operacji militarnej" w Ukrainie oraz plany na przyszłość z nią związane. Jego przemówienie będziemy dla was relacjonować minuta po minucie:

06:20

Mam nadzieję, że prezydent Biden w Warszawie zapewni o dalszym poparciu dla Ukrainy i Polski - powiedziała PAP kongresmenka Demokratów Marcy Kaptur, szefowa polsko-amerykańskiej grupy parlamentarnej. Polityk zapowiedziała też, że Demokraci będą robić wszystko, by zapewnić odpowiednie środki na pomoc Ukrainie.

Jako dumna Amerykanka o polskim pochodzeniu i założycielka zespołów parlamentarnych ds. Polski i Ukrainy, mocno pochwalam decyzję prezydenta Bidena, aby odwiedzić region przed rocznicą rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie - powiedziała PAP polityk.

06:00

Słowa wsparcia i przekazanie Ukrainie kolejnego uzbrojenia - te dwie odpowiedzi najczęściej wskazywali w sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM respondenci pytani o to, czego spodziewają się po wizycie Joe Bidena w Warszawie. Prezydent USA spotka się dziś z prezydentem Andrzejem Dudą. Po południu w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego wygłosi przemówienie do narodu polskiego.

05:35

Wizyty prezydenta Joe Bidena Kijowie i Warszawie przypominają, kto faktycznie przewodzi Europie. Gdyby Ukraina zależała tylko od Europy byłaby już rosyjska - pisał dziennik "Washington Post" przytaczając wypowiedzi amerykańskich i zagranicznych analityków.



Gazeta zwraca uwagę, że Biden zapowiedział kolejny, półtoramiliardowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zadeklarował też "niesłabnące zaangażowanie w demokrację, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy".

Jak przewiduje dziennik przywódca amerykański powtórzy w Warszawie, że USA pod jego przywództwem zjednoczyły większość Zachodu i NATO w obronie Ukrainy, w solidarności, która - jego zdaniem i innych przywódców Paktu Północnoatlantyckiego - będzie trwała.

05:33

Chiny są "głęboko zaniepokojone" eskalacją konfliktu na Ukrainie i możliwością wymknięcia się sytuacji spod kontroli - powiedział chiński minister spraw zagranicznych Qin Gang cytowany przez agencję Reutera.

Wzywamy niektóre kraje do natychmiastowego zaprzestania podsycania ognia - powiedział minister podczas przemówienia. Stoimy zdecydowanie przeciwko jakiejkolwiek formie hegemonii i przeciwko jakiejkolwiek zagranicznej ingerencji w sprawy Chin - dodał.

05:11

Dwoje poprzednich premierów Wielkiej Brytanii - Boris Johnson i Liz Truss - wezwało do natychmiastowego przekazania Ukrainie samolotów bojowych, zwiększając presję w tej sprawie na obecnego szefa rządu Rishiego Sunaka.

Podczas debaty w Izbie Gmin na temat Ukrainy Johnson powiedział, że nie wolno popełniać tych samych błędów, których efektem było zajęcie przez Rosję Krymu. To była zbiorowa słabość Zachodu w 2014 roku, faktyczne przyzwolenie na agresję Putina, które pomogło przekonać go, że może dokonać ataku w zeszłym roku. Nie wolno nam popełnić tego błędu ponownie. Po roku rzezi musimy robić więcej zbiorowo, aby pokazać mieszkańcom Rosji, co tracą przez złe rządy Putina - mówił.

Ale przede wszystkim musimy dać Ukraińcom to, czego potrzebują, aby wygrać tę wojnę w tym roku. Przejdźmy do sedna i dajmy im również samoloty. Powinniśmy dać im to, czego potrzebują, nie w przyszłym miesiącu, nie w przyszłym roku, ale teraz - mówił Johnson, po czym dodał: Zapewniając, że Ukraina wygra, a Putin poniesie porażkę, czynimy najlepszą i najbardziej efektywną finansowo inwestycję w długoterminowe bezpieczeństwo, nie tylko strefy euroatlantyckiej, ale całego świata.

Do tego samego wezwała Truss, dla której było to pierwsze wystąpienie w Izbie Gmin od czasu jej rezygnacji z urzędu premiera w październiku zeszłego roku. Zbudowaliśmy teraz sojusz krajów dostarczających broń i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć czołgi, i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć odrzutowce na Ukrainie, aby pomóc tym dzielnym Ukraińcom - mówiła.