Z raportu wynika, że Rosja używa pocisków balistycznych wyprodukowanych w Korei Północnej w wojnie przeciwko Ukrainie", a także że "odłamki północnokoreańskich rakiet znaleziono na terytorium całej Ukrainy".

Seul oskarża Pjongjang o wysłanie tysięcy kontenerów broni do Rosji wbrew sankcjom ONZ wymierzonym w oba kraje. Sankcje na Moskwę dotyczą inwazji na Ukrainę, zaś wobec Korei Północnej - rozwijania programu nuklearnego.

Kim Jo Dzong, wpływowa siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, w maju odrzuciła te oskarżenia, określając je jako "absurdalne". Stwierdziła, że Pjongjang "nie ma zamiaru eksportować swoich technicznych zdolności wojskowych do jakiegokolwiek kraju".

Eksperci oceniają, że niedawna seria testów Korei Północnej, zwłaszcza pocisków manewrujących i innych pocisków balistycznych, może być powiązana z wysyłką broni dla rosyjskich wojsk w Ukrainie.

Południowokoreańskie ministerstwo obrony nie skomentowało raportu Pentagonu.

07:05

Władze Chin odrzuciły zaproszenie na konferencję pokojową w sprawie Ukrainy, ponieważ nie zostały spełnione ich warunki dotyczące udziału strony rosyjskiej i ukraińskiej - przekazała w piątek agencja Reutera, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą.

Międzynarodowa konferencja dotycząca osiągnięcia pokoju w Ukrainie jest planowana w dniach 15-16 czerwca w Buergenstock w Szwajcarii.

Chińscy dyplomaci, a także sam przywódca ChRL Xi Jinping wielokrotnie mówili otwarcie, że Pekin chce, aby w takiej konferencji na "równych prawach uczestniczyły wszystkie strony" oraz by "uczciwie (omówiły one) wszystkie warianty". Deklarowano, że Chiny są "gotowe wspierać ścisłą komunikację".

Władze w Kijowie, które nie chcą współpracować z Moskwą, dopóki nie zostaną ustalone wstępne zasady przyszłego porozumienia pokojowego, już wcześniej wyraziły rozczarowanie spodziewaną nieobecnością Chin, które są postrzegane jako kluczowy gracz w negocjacjach z Rosją.

Moskwa i Pekin ogłosiły partnerstwo "bez granic" podczas wizyty Władimira Putina w Chinach w lutym 2022 r., na kilka dni przed rozpoczęciem przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę.

07:00

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda zapewnił w czwartek, że będzie podnosić na forach międzynarodowych kwestię rozbieżności w działaniach i słowach sojuszników Ukrainy, którzy nie zapewniają Kijowowi na czas niezbędnej pomocy wojskowej.

Jak pisze portal Ukrainska Prawda, Nauseda przytoczył dane z Czech, z których wynika, że spośród 18 krajów, które przystąpiły do czeskiej inicjatywy zakupu amunicji dla Ukrainy, jedynie cztery wypełniły swoje zobowiązania.

Szkoda, że niektóre deklaracje są głośno wyrażane, ale rzeczywistego rezultatu nawet w najmniejszym stopniu nie da się porównać z obietnicami. To jest duży problem, a nasi przyjaciele z Ukrainy wielokrotnie go wytykali palcem - stwierdził.

Według Nausedy sojusznicy Ukrainy powinni zdać sobie sprawę, że w przypadku porażki Ukrainy "wszyscy staniemy się celem".

Prezydent Litwy apelował, aby zrobić wszystko, "aby Ukraina odniosła sukces, aby dziś dostała wszystko, czego potrzebuje". "I zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby o tym mówić na Konferencji Pokojowej oraz na szczytach Rady Europejskiej i NATO" - zapewnił

06:46

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaproponuje państwom członkowskim przeznaczenie co najmniej 40 miliardów euro rocznie na finansowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Miałoby się to odbywać w ramach "specjalnego funduszu", utworzonego w ramach Sojuszu - poinformował Reuters, powołując się na źródło w NATO.

Według Reutersa propozycja Stoltenberga zostanie omówiona na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych NATO w piątek w Pradze w ramach dyskusji na temat sposobów zapewnienia długoterminowego wsparcia Ukrainie.

"Musimy utrzymać tak długo, jak to konieczne, obecny poziom wsparcia na minimalnym poziomie, aby zapewnić przewidywalność, której potrzebuje Ukraina" - podało źródło Reutersa.

Wyjaśniono, że kwota ta bierze się stąd, iż od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. członkowie NATO przekazują Ukrainie około 40 miliardów euro rocznie.

06:30

Prezydent Biden zgodził się, by Ukraina mogła używać amerykańskiej broni przeciwko siłom rosyjskim ostrzeliwującym lub przygotowującym się do ataku na obwód charkowski, lecz zakaz stosowania ATACMS i innych rakiet dalekiego zasięgu na terytorium Rosji pozostanie w mocy

Przedstawiciel administracji USA odpowiedział w ten sposób na pytanie PAP na temat doniesień o częściowym zniesieniu zakazu używania darowanej Ukrainie przez USA broni do uderzeń poza własnym terytorium.

"Prezydent niedawno polecił swojemu zespołowi zapewnić Ukrainie możliwość użycia broni dostarczonej przez USA do celów przeciwogniowych w obwodzie charkowskim, aby Ukraina mogła odpowiedzieć siłom rosyjskim, które ją atakują lub przygotowują się do ataku" - potwierdził urzędnik. Dodał jednak, że "polityka dotycząca zakazu stosowania ATACMS lub uderzeń dalekiego zasięgu na terenie Rosji nie uległa zmianie".

ATACMS to wystrzeliwane z wyrzutni HIMARS rakiety balistyczne o zasięgu 300 km.

Decyzja podjęta przez Bidena jest znaczącą zmianą w trwającym od początku wojny podejściu. Doszło do niej po tygodniach intensywnego lobbingu ze strony Ukraińców, polityków Kongresu obydwu partii oraz międzynarodowych przywódców, w tym sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

Ukraińcy argumentowali m.in. że zakaz nie pozwolił im na rażenie gromadzących się pod granicą z Ukrainą rosyjskich wojsk szykujących się do ofensywy na Charków. Wskazywali też, że bombardowania cywilnych celów - jak ostatnie zniszczenie centrum handlowego w Charkowie - dokonują samoloty startujące z baz lotniczych będących w zasięgu pocisków ATACMS.

Ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji od początku budziły niepokój Waszyngtonu, który obawiał się o eskalacje i destabilizację sytuacji. Amerykańscy urzędnicy krytykowali m.in. ataki na rosyjskie rafinerie, a ostatnio także na radary wczesnego ostrzegania przed atakami atomowymi. Te ataki były prowadzone jednak z użyciem rodzimych ukraińskich dronów i rakiet. Jeszcze w ubiegłym roku prezydent Biden pytany o to, dlaczego nie chciał zgodzić się na dostarczenie Ukrainie rakiet ATACMS argumentował, że jeśli Ukraina użyje ich do ataku wewnątrz Rosji, wywoła to III wojnę światową.

06:15

Rosjanie trafili w budynek mieszkalny w Charkowie, trzy osoby nie żyją. W nocy z czwartku na piątek trafiony został budynek mieszkalny w Charkowie - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Synehubow. Rannych jest 16 osób, w tym 12-letnia dziewczynka i 12-letni chłopiec.