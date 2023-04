W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło czterech mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy i jedna osoba w obwodzie chersońskim na południu kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nie przebaczy popełnionych przez Rosję zbrodni przeciwko ludzkości. Rosja zaczęła przygotowywać Krym do ukraińskiej ofensywy. Na plażach wykopano kilometry okopów, aby chronić je przed ukraińskimi wojskami desantowymi - informuje Washington Post, powołując się na zdjęcia satelitarne Maxar. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 04.04.2023 r.

11:07

Rosja nadal używa kierowanych bomb powietrznych do dwudziestu dziennie w regionach frontowych Ukrainy - przekazał rzecznik Sił Powietrznych płk Jurij Ignat. Zwykle wróg wykorzystuje bomby FAB-500 z czasów sowieckich, które są wyposażone w skrzydła i nawigację GPS - mówi Ignat. Jak podkreślił, zazwyczaj są one mało celne, dlatego stanowią duże zagrożenie dla obiektów cywilnych - podała portal Ukraińska Pravda.

10:53

Ukraińska armia formuje nowe jednostki szturmowe, a nawet odtwarza słynny pułk Azow, szykując się do nadchodzącej kontrofensywy przeciwko rosyjskim wojskom; takie natarcie prawdopodobnie nastąpi w ciągu najbliższego miesiąca, ale jego skuteczne przeprowadzenie będzie dla Kijowa dużym wyzwaniem - ocenił amerykański dziennik "New York Times".



Kluczowe znaczenie dla Ukrainy ma czas tej operacji. Kontrofensywa musi nastąpić dosyć szybko i przynieść zakładany efekt - tak, aby sojusznicy Kijowa utwierdzili się w przekonaniu, że warto wciąż finansować pomoc zbrojeniową dla ukraińskiej armii.

10:52

Popularny w Rosji muzyk Wałerij Meładze, którego ukraińscy dziennikarze spotkali we francuskim kurorcie Courchevel, uciekł sprzed kamery, by nie odpowiadać na pytanie o jego stosunek do wojny - pisze we wtorek Unian.

Jak się panu odpoczywa w Courchevel, podczas gdy Rosja bombarduje Ukrainę? - zapytał muzyka dziennikarz portalu Ukrainska Prawda Mychajło Tkacz. Artysta nie chciał jednak odpowiadać na pytanie przed kamerą. Zaproponował, że porozmawia z dziennikarzem na osobności, jednak operator nie przestał ich nagrywać.

Syn muzyka próbował ukryć ojca, a żona zabrała go z miejsca, w którym byli dziennikarze.

09:46

Żona zastępcy rosyjskiego ministra obrony Timura Iwanowa bawi się we francuskim kurorcie Courchevel, podczas gdy jej mąż atakuje ukraińskie miasta - pisze we wtorek portal Ukrainska Prawda.

Courchevel to jedno z miejsc wolnego świata ulubionych przez Rosjan; nawet rok po pełnowymiarowej napaści na Ukrainę na ulicach kurortu można spotkać "dziesiątki, setki i tysiące zamożnych obywateli Federacji Rosyjskiej" - podkreśla portal.

Swietłanę Iwanową widziano w alpejskim kurorcie 8 marca 2023 roku. Kobieta bawiła się w towarzystwie rosyjskiego piosenkarza Wałerija Meładze i robiła zakupy w miejscowych butikach.

08:49

W Rosji służby bezpieczeństwa konfiskują paszporty wysokich rangą przedstawicieli władz i przedsiębiorstw państwowych, by nie dopuścić do ich ucieczek za granicę - pisze Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykańscy eksperci przypominają w analizie niedawną publikację dziennika "Financial Times", który pisał, że na tle trwającej wojny na Ukrainie rosyjskie służby bezpieczeństwa zaostrzyły regulacje dotyczące podróży przedstawicieli sektora państwowego. Od niektórych wysokich rangą urzędników i byłych przedstawicieli władz zażądano zdania paszportów - przekazały źródła zbliżone do sprawy.



08:48

Rosja prawdopodobnie stara się sponsorować i rozwijać alternatywne prywatne firmy wojskowe, aby ostatecznie zastąpić Grupę Wagnera w jej znaczącej roli bojowej na Ukrainie - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, starania te mają miejsce w kontekście głośnego sporu pomiędzy rosyjskim ministerstwem obrony i Grupą Wagnera. Rosyjskie dowództwo wojskowe prawdopodobnie chce zastępczej firmy, nad którą miałoby większą kontrolę. Jednak żadna inna znana rosyjska prywatna firma wojskowa nie zbliża się obecnie do wielkości i siły bojowej Grupy Wagnera.

08:11

W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło czterech mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy i jedna osoba w obwodzie chersońskim na południu kraju - powiadomiły we wtorek w godzinach porannych władze tych regionów.

W poniedziałek siły agresora zabiły dwóch cywilów w Torecku, a także po jednej osobie w Awdijiwce i Torskem. Ponadto trzech mieszkańców obwodu donieckiego zostało rannych - oznajmił na Telegramie gubernator Pawło Kyryłenko.

Od 24 lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w regionie donieckim odnotowano już 1450 ofiar śmiertelnych, a 3339 osób doznało obrażeń. Są to jednak wyłącznie potwierdzone przypadki, faktyczna liczba ofiar jest znacznie większa - dodały władze obwodu.

07:47

Wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie ma pokazać, jak ważna jest rola Polski we wspieraniu Ukrainy w wojnie, którą prowadzi przeciwko niej Rosja - powiedział były szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin.

To bardzo ważna i symboliczna wizyta. Uważam, że Wołodymyr Zełenski chce pokazać, jak znacząca jest dla nas Polska - ocenił. Zdaniem b. ministra Zełenski będzie chciał przekazać Polakom, że Ukraina docenia pomoc wojskową i humanitarną, polegającą m.in. na przyjęciu ukraińskich uchodźców wojennych.

07:15

Rząd Estonii zaczął dostarczać Ukrainie broń jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, a obecnie wartość wojskowej pomocy przekracza 1 proc. estońskiego PKB.

Estonia przekazała dotąd Ukrainie pomoc wojskową wartą ok. 400 mln euro, wśród której znalazły się m.in. wysłane przed 24 lutego 2022 roku przeciwpancerne pociski Javelin, które odegrały kluczową rolę w obronie Kijowa w początkowej fazie agresji.



06:59

Ukraińskie siły odparły minionej doby 69 rosyjskich ataków, najbardziej zacięte walki toczą się o Bachmut, Awdijiwkę i Marjinkę w Donbasie - pisze we wtorek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosyjska armia główne wysiłki koncentruje na działaniach ofensywnych na czterech kierunkach na wschodzie Ukrainy: łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim.

Sztab podkreślił, że rosyjskie wojsko próbuje przejąć pełną kontrolę nad Bachmutem i kontynuuje jego szturm.

06:30

Niemal 3/4 przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy (74 proc.) planuje pozostać w okresie Wielkanocy w naszym kraju, prawie połowa z nich (45 proc.) spędzi ten czas wspólnie z rodziną, która także przebywa w Polsce - wynika z badania "Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Wielkanoc w Polsce". Święta w rodzinnym gronie w Polsce spędzi 45 proc. uchodźców wojennych z Ukrainy, a co trzeci respondent (36 proc.) będzie kontaktował się (telefonicznie lub online) z bliskimi, którzy nie mieszkają w naszym kraju.

Badanie przeprowadziły Platforma Migracyjna EWL i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

06:25

Od początku wojny łączna wartość wsparcia Caritas dla Ukrainy i uchodźców wyniosła 597 mln zł. W lutym ruszył pilotaż programu poszerzającego działalność Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom w pięciu diecezjach. Programem Rodzina Rodzinie objęto 600 rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej.

W tym roku Caritas planuje programem objąć kolejnych 500 rodzin (ok. 1500 osób) z diecezji charkowsko-zaporoskiej.

05:54

W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę dronami Shahed. Jak podaje Ukraińska Prawda, 14 z 17 maszyn zostało zniszczonych.

05:52

Rosja zaczęła przygotowywać Krym do ukraińskiej ofensywy. Na plażach wykopano kilometry okopów, aby chronić je przed ukraińskimi wojskami desantowymi - informuje Washington Post, powołując się na zdjęcia satelitarne Maxar.

Oprócz okopów wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego ustawiono przeszkody przeciwczołgowe, rowy i baterie artyleryjskie.