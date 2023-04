W godzinach porannych rosyjskie wojska ostrzelały miejscowość Stanisław w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Pocisk artyleryjski trafił w dom mieszkalny, raniąc matkę, a także dwoje jej dzieci - trzyletniego chłopca i dziesięcioletnią dziewczynkę, która walczy o życie w szpitalu - oznajmił szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Pentagon prowadzi śledztwo w sprawie wycieku i publikacji tajnych dokumentów zawierających plany USA i NATO dotyczące wsparcia ukraińskiego wojska przed spodziewaną ofensywą - przekazał "New York Times". Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 07.04.2023.

Operatorzy dronów z ukraińskiego Wywiadu Lotniczego / Vladyslav Karpovych / PAP

11:43

Wejście Ukrainy do NATO wzmocni je na dziesięciolecia i odbierze Rosji chęć atakowania sąsiadów; mam jednak mało optymizmu co do gotowości USA, by stanąć na czele tego procesu i tym samym wesprzeć wysiłki krajów bałtyckich i Polski - oświadczyła ukraińska deputowana Iwanna Kłympusz-Cyncadze.

11:40

Rosja kontynuuje eksponowanie informacji o rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi. Kontynuowanie tego wątku ma charakter eskalacyjny i jest elementem presji psychologicznej na decydentów i społeczeństwa Zachodu - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

11:31

26-letni Rosjanin Andriej Miedwiediew, uciekinier z Grupy Wagnera, który w styczniu wystąpił o azyl w Norwegii, został zatrzymany w Szwecji pod zarzutem nielegalnego przekroczenia granicy - poinformowała szwedzka policja.

11:05

Mężczyzna z bronią próbował wejść na teren budynku Ministerstwa Obrony w centrum Moskwy - informuje agencja TASS. Został zatrzymany.

11:02

Grecja będzie dalej dostarczać Ukrainie wszelkiego rodzaju amunicję, ale odmówiła przekazania sowieckich i rosyjskich systemów obrony rakietowej, jakie posiada w swoich zasobach, o czym poinformował minister obrony Nikos Panagiotopulos.

10:48

10:43

Siły ukraińskie utrzymują Bachmut, choć sytuacja jest trudna, a szturmujący miasto Rosjanie mają przewagę liczebną - oświadczył rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewaty. Przyznał, że Rosjanie odnoszą gdzieniegdzie "sukcesy taktyczne".

10:01

Wojska rosyjskie ostrzelały rano ogniem artyleryjskim miasto Oczaków na południu Ukrainy, dwie osoby są ranne - poinformował szef obwodu mikołajewskiego Witalij Kim. Siedem razy w ciągu minionej doby ostrzelany został Chersoń, gdzie Rosjanie prowadzili naloty lotnicze.

09:50

Rosyjskie wojska przystąpiły do zaminowywania okupowanych terenów obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy, m.in. okolic miasta Enerhodar; najeźdźcy mogą przygotowywać się w ten sposób do ukraińskiej kontrofensywy - oznajmił lokalny wobec Kijowa mer Enerhodaru Dmytro Orłow.

08:58

W ostatnich dniach siły rosyjskie odzyskały nieco impetu w bitwie o Bachmut na Ukrainie, co może wynikać z poprawy współpracy na poziomie lokalnym między Grupą Wagnera a regularnymi wojskami - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:46

Rosyjscy okupanci na Krymie angażują do prac przy budowie fortyfikacji mężczyzn uzależnionych od alkoholu i narkotyków; gdy te osoby buntują się z powodu braku wynagrodzeń lub niepełnych wypłat, są zmuszane do dalszej pracy przez nadzorców uzbrojonych w broń palną - powiadomił sztab generalny ukraińskiej armii.

08:44

W rejon Melitopola na południu Ukrainy, gdzie doszło wczoraj do eksplozji, Rosjanie zwozili wcześniej sprzęt i oddziały wojskowe - oświadczył lojalny wobec władz w Kijowie mer miasta Iwan Fedorow. Chodzi o wschodnią część Melitopola i wieś Wesełe.

08:32

W czwartek z Ukrainy do Polski przyjechało 23,1 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało prawie 30,7 tys. - podała straż graniczna.

08:02

Armia rosyjska pośpiesznie (szkolenie trwa 10-15 dni) tworzy wyspecjalizowane oddziały w najważniejszych formacjach zaangażowanych w walki uliczne w miastach; są one złożone z rezerwistów i mają wzmocnić słabnącą skuteczność bojową - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną.

07:35

W wojnie z Ukrainą Rosja straciła już ponad 177 tys. żołnierzy, 3633 czołgi, 7016 bojowych pojazdów opancerzonych i 2722 systemy artyleryjskie - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

07:13

Prezydent Francji Emmanuel Macron nie uzyskał w czasie swojej wizyty w Chinach niczego w sprawie wojny na Ukrainie, a dodatkowo dał się wciągnąć w grę pozorów Pekinu - ocenił w rozmowie z PAP dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW).

06:57

Wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce to sygnał dla Putina o nadchodzącej porażce. Nadchodzących sześć miesięcy będzie kluczowe. Jeśli przestaniemy wspierać Ukrainę, to zwycięży Rosja - powiedział ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki w rozmowie opublikowanej w magazynie "Polska. Metropolia Warszawska".

06:25

Administracja prezydenta USA Joe Bidena stwierdziła, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma prawo samodzielnie decydować, czy jest gotowy do negocjacji pokojowych z Rosją. Poinformował o tym na konferencji prasowej rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

05:05

Pentagon prowadzi śledztwo w sprawie wycieku i publikacji tajnych dokumentów zawierających plany USA i NATO dotyczące wsparcia ukraińskiego wojska przed spodziewaną ofensywą - podał "New York Times". Dokumenty pojawiły się na Twitterze i Telegramie.

05:04

Stany Zjednoczone odpierają wysiłki niektórych europejskich państw NATO, by podczas lipcowego szczytu Sojuszu zaoferować Ukrainie "mapę drogową" do członkostwa - podał "Financial Times", powołując się na cztery osoby zaangażowane w rozmowy.

05:03

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis oświadczył w czwartek, że miejsce Ukrainy jest w strukturach transatlantyckich, czyli w NATO oraz w Unii Europejskiej. W ten sposób skomentował uchwały litewskiego Sejmu przed letnim szczytem NATO w Wilnie.

05:02

Polacy, którzy w pierwsze dni pełnowymiarowej rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie pomagali Ukraińcom, udowodnili, że pomiędzy polskimi i ukraińskimi sercami nie ma barier - oznajmił wczoraj wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.