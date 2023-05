Potężna eksplozja na terenie zakładów przemysłowych Awtokolorłyt w okupowanym Melitopolu na południu Ukrainy. W tej fabryce znajdowała się baza rosyjskich wojsk - poinformował na Telegramie lojalny wobec Kijowa mer Melitopola Iwan Fedorow. To był akt terroru - tak rosyjski prezydent Władimir Putin mówi o porannym ataku dronów na Moskwę. Niedzielny ostrzał rosyjskich koszar w okupowanej Jurjiwce nad Morzem Azowskim, w wyniku którego zginęło około 100 żołnierzy wroga, a ponad 400 doznało obrażeń, został dokonany przez Ukrainę przy pomocy brytyjskich pocisków manewrujących Storm Shadow. Najważniejsze informacje dotyczące 461. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo z 30.05.2023 r.

21:23

Niedzielny ostrzał rosyjskich koszar w okupowanej Jurjiwce nad Morzem Azowskim, w wyniku którego zginęło około 100 żołnierzy wroga, a ponad 400 doznało obrażeń, został dokonany przez Ukrainę przy pomocy brytyjskich pocisków manewrujących Storm Shadow - podał lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Samorządowiec opublikował na Telegramie zdjęcia zrujnowanego obiektu. "Ktoś jeszcze ma wątpliwości, że (faktycznie) zginęło tam 100 okupantów?" - zapytał retorycznie Andriuszczenko.

Telegram

Przekazane Ukrainie przez Wielką Brytanię pociski manewrujące Storm Shadow wykazują 100-procentową efektywność na froncie wojny z Rosją - oznajmił w niedzielę ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow.

Mogę powiedzieć, że - biorąc pod uwagę wszystkie odpalenia Storm Shadow, które dotychczas miały miejsce - 100 proc. tych pocisków trafiło w cele wyznaczone przez Sztab Generalny - oświadczył przedstawiciel rządu na antenie ukraińskiej telewizji.

Wielka Brytania potwierdziła przekazanie Ukrainie pocisków Storm Shadow 11 maja. Już kolejnego dnia pojawiły się nieoficjalne informacje, że ukraińska armia mogła użyć tego uzbrojenia podczas ataku na cele rosyjskie w okupowanym Ługańsku w Donbasie.

Skonstruowane przez Wielką Brytanię i Francję pociski manewrujące Storm Shadow mają zdecydowanie większe możliwości rażenia, niż jakiekolwiek inne zachodnie pociski dostarczone do tej pory Ukrainie. Według specyfikacji producenta ich maksymalny zasięg to 560 km, choć w wersji eksportowej jest to między 250 a 300 km. Dla porównania, przekazane Ukrainie amerykańskie systemy artylerii rakietowej HIMARS mogą trafiać w cele oddalone o około 80 km.

20:42

Atak dronów na Moskwę zszokował polityczną elitę Rosji - ocenił Mychajło Podolak, doradca biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jak dodał, atak pokazał "techniczną niezdarność" Rosji.

19:47

"Mieszkańcy przekazują doniesienia o czarnym dymie przy wyjeździe z Melitopola w kierunku zachodnim. (...) Okupanci natychmiast powiadomili, że to efekt działania (rosyjskich) jednostek obrony powietrznej, lecz dym unosi się z ziemi w stronę nieba (co oznacza, że nie zestrzelono celu poruszającego się w powietrzu)" - dodał samorządowiec.

Telegram

19:32

Brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly stwierdził, że Ukraina ma w ramach samoobrony "uzasadnione prawo" do atakowania celów na terytorium Rosji.

Cleverly, zapytany podczas wizyty w Estonii przez stację Sky News o poranny atak przy użyciu dronów na kilka budynków mieszkalnych w Moskwie i o to, czy Ukraina ma prawo atakować terytorium Rosji, powiedział, że nie będzie spekulował na temat charakteru ataku, ale dodał, że Kijów ma "uzasadnione prawo do obrony".



19:14

To był akt terroru - tak rosyjski prezydent Władimir Putin mówi o porannym ataku dronów na Moskwę. Według niego system ochrony przeciwlotniczej zadziałał prawidłowo. Jaka będzie nasza reakcja? Zobaczymy - stwierdził.