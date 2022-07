Rosjanie przeprowadzili ostrzał rakietowy centrum Kramatorska w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Rosyjskie wojska na Ukrainie zaczęły prawdopodobnie przerwę operacyjną i ograniczają się do działań na małą skalę, by zregenerować wyczerpane siły. Kreml szykuje niejawną mobilizację gospodarki na przedłużoną wojnę - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Nie ma szans na odblokowanie ukraińskich portów do końca wojny z Rosją - stwierdził doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko w wywiadzie dla telewizji Espreso. Rosyjscy okupanci kontrolują 22 proc. obszaru ziemi uprawnej na Ukrainie. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia wojenne w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

15:33

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podziękował w czwartek ustępującemu premierowi Wielkiej Brytanii za to, że zawsze stał na czele przywódców wspierających Ukrainę.

W związku z ustąpieniem Borisa Johnsona ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii Mychajło Podolak napisał na Twitterze: "Być liderem, to znaczy nazywać rosyjskie zło złem i brać odpowiedzialność w najcięższych czasach. Być liderem, to znaczy jako pierwszy przywódca przyjechać do Kijowa, nie bacząc na ostrzały rakietowe. Dziękuję Borisowi Johnsonowi za to, że rozumie zagrożenie ze strony rosyjskiego potwora i zawsze stał na czele wspierających Ukrainę".

W nagraniu wideo towarzyszącym temu wpisowi powiedział ponadto: "Pan Boris Johnson był pierwszą osobą, która zaczęła nazywać rzeczy po imieniu i nie udawał, że agresja Rosji to jakiś mały konflikt. To osoba, która zaproponowała na globalnej scenie politycznej zmianę pryncypiów. Dzięki niemu mamy sojusz, partnerstwo i broń, i przekonanie, że w tej wojnie zwyciężymy" - powiedział Podolak.

15:13

Rada Bezpieczeństwa ONZ zawiodła w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, a stanowisko Rosji, która użyła w lutym prawa weta wobec potępiającej ją rezolucji było moralnie upadłe, tak jak moralnie upadła i nielegalna jest rozpoczęta przez Rosję wojna - powiedziała premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern w czasie wystąpienia na forum ośrodka analitycznego Lowey Institute w Sydney.

15:10

W tym roku otrzymujemy ciągłe pogróżki ze strony obwodu kaliningradzkiego, Rosji, Białorusi. Chcemy dać odpowiedź tu i teraz: nie próbujcie naszych zdolności wojskowych, bo granice NATO są granicami bezpiecznymi - powiedział w Szypliszkach litewski minister obrony Arvydas Anusauskas.

14:37

Rosyjskie wojska przeprowadziły w czwartek ostrzał rakietowy centrum Kramatorska w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; jest co najmniej jedna ofiara śmiertelna - poinformowały miejscowe władze.

Jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych w efekcie rosyjskiego ostrzału rakietowego w centrum Kramatorska, jednak liczba ofiar może się zmienić - poinformował szef lojalnej wobec władz w Kijowie obwodowej administracji w Doniecku, Pawło Kyryłenko. Na skutek ostrzału uszkodzonych zostało sześć budynków, w tym szpital i mieszkalny wieżowiec - dodał.

Telegram

14:31

Dwaj rosyjscy komicy, którzy udawali mera Kijowa Witalija Kliczkę w wideorozmowach z różnymi europejskimi politykami, pracują dla filii rosyjskiego koncernu Gazprom. Pracujemy dla Rutube - powiedzieli telewizji ARD. Rutube jest rosyjską kopią YouTube i spółką zależną Gazprom Media, która należy do państwowego koncernu Gazprom.

W ostatnich tygodniach Wowan i Lexus prowadzili wideorozmowy z politykami w całej Europie, podając się za mera Kijowa Witalija Kliczko - w tym z rządzącą Berlinem Franziską Giffey - przypomina ARD.

14:25

Postanowiliśmy z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą przyjechać na przesmyk suwalski, by pokazać, że jest tu bezpiecznie dzięki codziennej spokojnej, ale absolutnie pełnej czujności, służbie żołnierzy polskich, litewskich, żołnierzy NATO - powiedział w Szypliszkach prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda oraz Gitanas Nauseda składają wspólną wizytę w zlokalizowanym na przesmyku suwalskim mobilnym stanowisku dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, które znajduje się w Szypliszkach (powiat suwalski). Prezydentom towarzyszą ministrowie obrony obu krajów: Mariusz Błaszczak i Arvydas Anusauskas.

Bardzo się cieszę, że mogę dziś tu, na polskiej ziemi przywitać prezydenta Litwy, pana Gitanasa Nausedę, mojego serdecznego przyjaciela - powiedział Duda podczas wspólnej konferencji z Nausedą.

13:55

Rosyjskie dowództwo wojskowe zdecydowało o powołaniu nowego zgrupowania, 3. Korpusu Armijnego, który miałby odegrać kluczową rolę w inwazji na Ukrainę; do początku lipca skompletowano jednak tylko 10 proc. składu osobowego tej formacji - poinformował na Facebooku ukraiński dziennikarz Roman Cymbaliuk.

"Z jakiegoś powodu rosyjskie władze postanowiły, że jeśli nie udaje się uzupełniać strat w rozbitych (na Ukrainie) jednostkach, to uda się stworzyć nowe zgrupowanie wojskowe - 'pięść uderzeniową', która dobije wszystko, co ukraińskie. (...) W ramach Zachodniego Okręgu Wojskowego (miałby powstać) 3. Korpus Armijny, stacjonujący w miejscowości Mulino w obwodzie niżnonowogrodzkim. Do realizacji tego zadania przystąpiono od czerwca" - napisał Cymbaliu.

13:17

Rosyjskie wojska przeprowadziły ostrzał rakietowy centrum Kramatorska w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; są ofiary śmiertelne - poinformował mer miasta Ołeksandr Honczarenko.

"Oceniamy straty, działają służby ratownicze. Niebezpieczeństwo nie minęło, zostańcie w ukryciu" - napisał Honczarenko na Facebooku.

13:13

Prezydenci Andrzej Duda oraz Gitanas Nauseda przybyli na tzw. przesmyk suwalski. Obaj przywódcy obejrzą jak działa Mobilne Stanowisko Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Prezydentom towarzyszą ministrowie obrony obu krajów: Mariusz Błaszczak i Arvydas Anusauskas.

13:07

Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck opowiedział się za dalszymi sankcjami gospodarczymi wobec Rosji. "Nie ukrywam, że w moim ministerstwie wciąż są myśli o kolejnych sankcjach. To jeszcze nie koniec" - powiedział polityk na spotkaniu zorganizowanym przez Związek Bawarskiego Biznesu w Monachium.

Sankcje już są "wysoce skuteczne" i mocno uderzały w Rosję - stwierdził w środę wieczorem Habeck, cytowany przez "Sueddeutsche Zeitung". Według danych jego ministerstwa gospodarka kraju skurczyła się ostatnio o 8 procent, inwestycje spadły o 34 procent, a inflacja wynosi obecnie 17 procent.

13:06

Od 24 lutego, czyli początku inwazji Rosji na Ukrainę, około tysiąca kobiet zgłosiło się na ochotnika do służby w ukraińskiej armii - poinformowała w czwartek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. "Od 2014 roku (aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu konfliktu w Donbasie - red.) ani jedna kobieta na Ukrainie nie została przymusowo zmobilizowana" - podkreśliła Malar, cytowana przez agencję Ukrinform.

Jak dodała, w obliczu inwazji Kremla nie są planowane zmiany przepisów dotyczących służby kobiet w siłach zbrojnych. Rząd nie zamierza wprowadzać dla nich obowiązkowej rejestracji wojskowej.

12:40

Rosyjska rakieta ponownie trafiła w mołdawski tankowiec, dryfujący po Morzu Czarnym z resztkami paliwa - poinformowało dowództwo operacyjne Południe na Telegramie.

Według komunikatu dowództwa doszło do tego podczas kolejnego ostrzału lotniczego obwodu odeskiego z samolotu Su-30 - jedna z wystrzelonych z niego rakiet Ch-31 trafiła w dryfujący bez załogi tankowiec Millennial Spirit.

Millennial Spirit to mały zbiornikowiec, ważący 2200 ton. Został trafiony przez siły rosyjskie na samym początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 25 lutego.



11:36

Nie ma szans na odblokowanie ukraińskich portów do końca wojny z Rosją - ocenił doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko w wywiadzie dla telewizji Espreso.

Perspektyw na otwarcie ukraińskich portów do zakończenia wojny z Rosją nie ma. Musimy zdać sobie sprawę, że odeskie porty nie zostaną otwarte, dopóki Rosjanie blokują Morze Czarne - oświadczył Denysenko. Jego zdaniem Rosjanie wywołują głód na świecie, aby doprowadzić do kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej.

11:29

Medycyna w okupowanym Mariupolu powróciła do średniowiecza. Z powodu braku lekarstw i niezbędnych narzędzi pacjentom amputuje się kończyny zamiast przeprowadzać terapię - poinformowano na profilu ukraińskiej rady miasta Mariupola na Telegramie.

"Jaskrawy przykład - jeden z mieszkańców skaleczył się niedawno podczas obcinania paznokci i doznał infekcji. Z powodu braku medykamentów lekarze byli zmuszeni przeprowadzić amputację. W XXI wieku człowiek pozostał bez palca w wyniku zwykłego skaleczenia" - zaalarmowały władze Mariupola lojalne wobec rządu w Kijowie.

10:02

Siły ukraińskie zniszczyły od 28 czerwca szesnaście rosyjskich baz, koszarów i magazynów amunicji - podała agencja Ukrinform, powołując się na dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Dowództwo zamieściło na Telegramie szczegółowy spis zniszczonych baz i magazynów. Wynika z niego, że od poniedziałku siły rosyjskie straciły ich aż dziewięć.

09:37

Rosyjscy okupanci kontrolują 22 proc. obszaru ziemi uprawnej na Ukrainie. Łączne straty sektora rolniczego z powodu inwazji wynoszą już 4,5 mld dolarów - poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko, powołując się na dane satelitarne NASA.

"Część ukraińskich pól nie nadaje się już do uprawy z powodu zniszczeń spowodowanych minami i pociskami" - ocenił.

08:27

Okupanci powołują do wojska mężczyzn z zajętych przez siły rosyjskie miast Siewierodonieck i Lisiczańsk w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef lojalnych wobec Kijowa władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.

"Zapraszają człowieka do pracy, na przykład w wodociągach, a po kilku dniach zamiast pierwszej wypłaty dostaje on wezwanie do wojska. Wzywa go "nowa ojczyzna". Kosztem mieszkańców Siewierodoniecka i Lisiczańska wróg próbuje pokonać sprzeciw ukraińskich bojowników" - oznajmił Hajdaj.

08:24

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 4,596 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 23,2 tys. osób.

07:23

Rosyjskie wojska na Ukrainie zaczęły prawdopodobnie przerwę operacyjną i ograniczają się do działań na małą skalę, by zregenerować wyczerpane siły. Kreml szykuje niejawną mobilizację gospodarki na przedłużoną wojnę - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Po raz pierwszy w ciągu 133 dni wojny władze Rosji nie ogłosiły w środę żadnych zdobyczy terytorialnych, co potwierdza wcześniejsze przypuszczenia ISW, że rosyjskie wojska mają przerwę operacyjną po przejęciu kontroli nad Lisiczańskiem w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - napisano w najnowszym raporcie Instytutu.

07:07

Siły rosyjskie ostrzelały w ciągu ostatniej doby miejscowości w obwodach donieckim, chersońskim i dniepropietrowskim; wśród ofiar śmiertelnych jest trzyosobowa rodzina - poinformowały władze tych obwodów położonych na wschodzie i południu Ukrainy.

W Torecku w obwodzie donieckim w rezultacie rosyjskiego ostrzału rakietowego zginęła trzyosobowa rodzina. "Atak rakietowy znów był w dzielnicy mieszkalnej. Rakieta trafiła prosto w budynek. Wszystko rozerwało, ciała są rozerwane. Wyrzuciło je do innej części budynku, wszystkie się przemieszały" - napisał na Telegramie szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.

Do ataku rakietowego doszło też w Skadowsku w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, gdzie zginęła jedna osoba, a cztery, w tym dziecko, doznały obrażeń. Szef rady miejskiej Ołeksandr Jakowlew powiedział portalowi Suspilne, że budynek mieszkalny został bardzo uszkodzony, m.in. zawalił się dach. Według mieszkańców w północną część miasta trafiły trzy rakiety.

Siły rosyjskie zaatakowały też hromadę (gminę) pokrowską w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie kraju. Ranne zostały trzy osoby, przy czym jedna jest w stanie ciężkim. Doszło do pożaru w jednym z gospodarstw rolnych. Sześciokrotnie atakowane były też miejscowości w rejonie krzyworoskim - podał szef władz obwodowych Wałentyn Rezniczenko na Telegramie.

06:56

Złożony z kilku ulic fragment położonego w Kijowie rejonu szewczenkowskiego trzykrotnie stawał się celem rosyjskich bombardowań. Po drugim ataku ludzie zaczęli wracać, rozpoczynać remonty... i wtedy zbombardowali nas po raz trzeci. Naprawa zniszczeń nie ma na razie sensu; nigdy nie wiadomo, który atak będzie ostatnim - mówi PAP Julia, mieszkanka tej dzielnicy.

Rozumiem, dlaczego Rosjanie bombardują ten właśnie obszar. Wbrew jednak temu, co mówią, mieszczące się tu zakłady zbrojeniowe Artem, wokół których spadały bomby, nie znajdują się poza miastem - tłumaczy Julia.

05:26

Nasi obrońcy zadają precyzyjne uderzenia w składy i inne punkty ważne dla logistyki najeźdźcy, co znacznie zmniejsza jego potencjał ofensywny. Straty okupantów będą się tylko powiększać z każdym kolejnym tygodniem - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.



Jak relacjonował, Zachodnia artyleria zaczęła wreszcie działać z całą mocą, a broń, przekazana Ukrainie przez zachodnich partnerów, jej dokładność jest taka, jaka powinna być.

05:10

Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken rozmawiał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą - podał Departament Stanu USA. Blinken miał m.in. zapowiedzieć dodatkowe wsparcie dla budżetu Ukrainy.

Jak poinformował resort, Blinken poinformował też Kułebę o międzynarodowych staraniach zniesienia rosyjskiej blokady eksportu plonów z ukraińskich portów, a także poruszył kwestię wsparcia USA dla Kijowa.