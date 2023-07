Co najmniej 8 osób zginęło, a 13 zostało rannych w rosyjskim ostrzale Łymanu w obwodzie donieckim. W 500. dniu rosyjskiej agresji na pełną skalę przeciwko Ukrainie prezydent Wołodymyr Zełenski udał się na Wyspę Węży na Morzu Czarnym. Uczcił pamięć ukraińskich wojskowych, którzy oddali życie w walce o to miejsce. Ukraińskie siły odniosły taktyczne sukcesy wokół Bachmutu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Prezydent Erdogan zapowiedział też na sierpień wizytę w Turcji Władimira Putina. Sobota jest 500. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

13:26 Liczba osób zabitych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Łyman w Donbasie wzrosła do ośmiu, a bilans rannych zwiększył się do 13 - podało MSW Ukrainy. Rosyjskie wojska ostrzelały miasto z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych około godz. 10 rano (godz. 9 w Polsce). Uszkodzone zostały budynek mieszkalny i sklep. Jak poinformowało MSW, strażacy ugasili już pożary, które wybuchły w wyniku ostrzału. Telegram 13:09 W rosyjskim areszcie śledczym w Doniecku nie widziałem nieba i słońca przez prawie pół roku - przyznał Swiatosław Siryj, ukraiński wojskowy z pułku Azow, który bronił zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy. Relację żołnierza przytoczyła w sobotę agencja UNIAN. Według niego areszt śledczy w Doniecku to "najgorsze miejsce, do którego może trafić jeniec". "Te miejsca przygotowano właśnie dla Azowa" - podkreślił. Warunki panujące w areszcie w Doniecku przypominały te z XVII-XVIII wieku - dodał. "Terroryzm, przemoc fizyczna, mała ilość jedzenia, deficyt wody, (różnych) rzeczy... Przez to, że nie było ubrań, bardzo ciężko przeżyliśmy zimę. Ciągłe przebywanie w piwnicy" - relacjonował wojskowy. 10:57 Co najmniej sześć osób zginęło, a pięć zostało rannych w rosyjskim ostrzale Łymanu w obwodzie donieckim - poinformował Pawło Kyryłenko, szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy. Rosyjskie wojska ostrzelały miasto z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych około godz. 10 rano (godz. 9 w Polsce). Uszkodzone zostały dom i sklep. Na miejscu prowadzą działania ratownicy medyczni i policjanci. Telegram 10:55 Rosyjskie wojska kontynuują zaminowywanie okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i obiektów na jej terenie - poinformował wywiad wojskowy Ukrainy (HUR). Według HUR obecnie na teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej dostarczane są miny i materiały wybuchowe. W pomieszczeniach technicznych i maszynowniach znajdują się zdalnie sterowane minowe zapory przeciwpiechotne - twierdzi ukraiński wywiad. 10:17 Dwa tygodnie po rebelii wymierzonej we władze Rosji szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn jest nadal niezbędny Władimirowi Putinowi - ocenił amerykański dziennik "Wall Street Journal". "Putin nie może się go tak po prostu pozbyć, co oczywiście pokazuje słabość przywódcy. Są zbyt powiązani finansowo i militarnie" - zaznaczyła Theresa Fallon, dyrektor brukselskiego think tanku Centre for Russia Europe Asia Studies. 09:03 Po okresie uspokojenia w czerwcu, w ciągu ostatnich siedmiu dni Bachmut ponownie stał się miejscem jednych z najbardziej intensywnych walk na froncie wojny Ukrainy z Rosją - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że siły ukraińskie czynią stałe postępy zarówno na północ, jak też na południe od zajmowanego przez Rosjan miasta, podczas gdy rosyjscy obrońcy najprawdopodobniej zmagają się ze słabym morale, faktem, że są mieszaniną zróżnicowanych jednostek oraz ograniczoną zdolnością do wykrywania i atakowania ukraińskiej artylerii. 08:28 W 500. dniu rosyjskiej agresji prezydent Wołodymyr Zełenski udał się na Wyspę Węży na Morzu Czarnym. Uczcił pamięć ukraińskich wojskowych, którzy oddali życie w walce o to miejsce. "500 dni wojny na pełną skalę. Wyspa Węży. Wolna wyspa wolnej Ukrainy" - napisał prezydent w mediach społecznościowych. 08:16 Ukraina będzie wykorzystywać amunicję kasetową wyłącznie do wyzwalania swojego terytorium w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową - zapowiedział ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Zapewnił, że broń nie będzie stosowana na obszarach miejskich. 07:16 Ukraińskie siły odniosły taktyczne sukcesy wokół Bachmutu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - powiadomił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że operacje ofensywne były realizowane na północ i południe od miasta. Dowódca ukraińskich sił lądowych generał Ołeksandr Syrski przekazał, że wojska przejęły kontrolę nad straconymi wcześniej pozycjami w okolicy Bachmutu. 06:19 Jeśli Rosja nie zgodzi się na przedłużenie umowy umożliwiającej bezpieczny eksport zboża i nawozów z ukraińskich portów, państwa zachodnie prawdopodobnie nie będą dalej współpracować z ONZ i pomagać Moskwie w eksporcie jej produktów rolnych - zapowiedział Martin Griffiths, podsekretarz generalny ds. humanitarnych i koordynator ds. pomocy w sytuacjach kryzysowych w ONZ. Rosja zagroziła, że nie przedłuży umowy zbożowej, która wygasa 17 lipca, ponieważ kilka jej żądań dotyczących eksportu zboża i nawozów nie zostało spełnionych. Obecnie ostatnie trzy statki ładują się w ukraińskim porcie w Odessie i prawdopodobnie wypłyną w poniedziałek. 06:15 Ukraina zasługuje na przystąpienie do NATO - powiedział w piątek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan po spotkaniu w Stambule z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Erdogan zapowiedział też na sierpień wizytę w Turcji Władimira Putina. 06:12 W odpowiednim czasie, na dużą skalę i bardzo potrzebny - tak określił Wołodymyr Zełenski najnowszy amerykański pakiet pomocy militarnej dla Kijowa. Prezydent Ukrainy na Twitterze podziękował prezydentowi USA Joe Bidenowi za wsparcie, które obejmuje m.in. broń kasetową. Administracja USA ogłosiła w piątek nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, wart 800 mln dol., zawierający po raz pierwszy artyleryjską amunicję kasetową DPICM. Joanna Potocka