To już 297. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. W Krzywym Rogu spod gruzów budynku mieszkalnego trafionego rosyjską rakietą wydobyto ciało czwartej ofiary śmiertelnej - półtorarocznego chłopczyka. Prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu do narodu powiedział, że "Rosja ma nadal wystarczającą liczbę pocisków rakietowych, by przeprowadzić kilka kolejnych zmasowanych ataków". "Mamy wystarczająco determinacji i samozaparcia, aby odpowiedzieć na te ataki" - dodał Zełenski. Rosyjscy okupanci kontynuują niszczenie unikatowej kultury tatarskiej na okupowanym Krymie - ogłosiła wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa. Najważniejsze informacje z wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Charków / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

08:11

Udało się przywrócić dostawy wody dla wszystkich mieszkańców Kijowa, ogrzewanie ma na razie połowa użytkowników sieci - powiadomił mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Po piątkowym ataku rakietowym Rosji w mieście nie było prądu, wody i ogrzewania.



Specjaliści pracują nad przywróceniem ogrzewania dla wszystkich. Do prądu podłączono już 2/3 kijowian. W dalszym ciągu obowiązują jednak awaryjne przerwy w dostawach w celu ustabilizowania systemu energetycznego - napisał w Telegramie Kliczko, podkreślając, że deficyt energii elektrycznej wciąż jest znaczny i konieczne jest jej oszczędzanie.



Wcześniej mer stolicy zapowiedział wznowienie od rana w sobotę pracy kijowskiego metra, które również nie działało po piątkowym ostrzale rakietowym Rosjan.

07:30

Rosja przygotowuje się do długiej wojny z Ukrainą - powiedział w rozmowie z agencją AFP sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Sojusznicy z NATO muszą nadal dostarczać Ukrainie broń, dopóki prezydent Władimir Putin nie zda sobie sprawy, że nie może wygrać na polu bitwy - podkreślił.



Nic nie wskazuje na to, by Putin zrezygnował ze swojego celu kontrolowania Ukrainy - ostrzegał szef Sojuszu - Nie wolno nam lekceważyć Rosji. Ona przygotowuje się do długiej wojny. Widzimy, że mobilizują więcej sił, że są gotowi ponieść również wiele strat, że próbują uzyskać dostęp do większej ilości broni i amunicji.



Zdaniem Stoltenberga trzeba zrozumieć, że "Putin jest gotowy do prowadzenia tej wojny przez długi czas i do rozpoczęcia nowych ofensyw".

07:29

W Krzywym Rogu spod gruzów budynku mieszkalnego trafionego rosyjską rakietą wydobyto ciało czwartej ofiary śmiertelnej - półtorarocznego chłopczyka. Wcześniej informowano o śmierci w ostrzale jego rodziców oraz jeszcze jednej osoby.

"Po północy ratownicy wydobyli spod gruzów budynku zniszczonego przez rosyjską rakietę ciało półtorarocznego chłopca. Piątkowy ostrzał zabrał życie czterech osób. Rosjanie zabili 64-letnią kobietę i małżeństwo oraz ich małego synka. Trzynaście osób jest rannych, a wśród nich czworo dzieci" - powiadomił szef władz obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko.

W piątek wojska rosyjskie przeprowadziły kolejny zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, w ramach którego wróg wystrzelił ponad 70 pocisków rakietowych w cele cywilne, w tym infrastrukturę krytyczną i domy mieszkalne. 60 rakiet zestrzelono.



07:11

Wojska rosyjskie nasilają ostrzały Kijowa, chcąc wywołać w ukraińskiej stolicy falę niezadowolenia społecznego, ale te ataki rakietowe zapewne nie złamią woli walki Ukraińców - ocenia w najnowszym raporcie Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Komentując piątkowe ostrzały amerykański think tank ocenia, iż był to jeden z największych ataków rakietowych na Kijów. Była to zarazem dziewiąta fala zmasowanych ataków rakietowych wymierzonych w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Uderzenia te "nadal stanowią poważne zagrożenie dla cywilów ukraińskich, jednak nie poprawiają zdolności wojsk rosyjskich do prowadzenia operacji ofensywnych na Ukrainie" - wskazuje ISW.

06:35

Gabinet premiera Marka Ruttego chce, aby ukraińscy uchodźcy płacili za miejsca w schroniskach - wynika z informacji przekazanej parlamentarzystom przez ministerstwo sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę obecny przebieg wojny należy się spodziewać, że wielu uchodźców z Ukrainy nie powróci w najbliższym czasie do swojego kraju, a napływ będzie się zwiększał - czytamy w dokumencie przekazanym członkom izby niższej parlamentu (Tweede kamer) przez ministerstwo.

Resort przypomina, iż w październiku Komisja Europejska przedłużyła do 4 marca 2024 r., dyrektywę o ochronie tymczasowej (RTB). Daje ona uchodźcom z Ukrainy prawo do przyjmowania i opieki medycznej, edukacji małoletnich dzieci oraz możliwości podjęcia pracy.

06:10

Rosyjscy okupanci kontynuują niszczenie unikatowej kultury tatarskiej na okupowanym Krymie - ogłosiła wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa.

Mamy informacje, że Rosjanie zdewastowali Pałac Chanów Krymskich w Bakczysaraju - dodała i zaapelowała o reakcję UNESCO.



06:00

Rosja ma nadal wystarczającą liczbę pocisków rakietowych, by przeprowadzić kilka kolejnych zmasowanych ataków, takich jak ten z piątkowego poranka - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do narodu.

Na cokolwiek liczą czciciele rakiet z Moskwy, i tak nie zmieni to układu sił w tej wojnie - oświadczył ukraiński przywódca.