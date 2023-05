06:57

Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła wszystkie wrogie drony, które w nocy leciały w kierunku Kijowa - powiadomiły władze stolicy. Był to już trzeci w ciągu sześciu dni rosyjski atak dronami na Kijów.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że udało się uniknąć ofiar i zniszczeń.

06:26

Uważam, że racjonalni ludzie w Rosji dojdą do wniosku, że koszty wojny przewyższają korzyści i zasiądą do negocjacji - powiedział w wywiadzie z "Foreign Affairs" najwyższy rangą dowódca wosjkowy USA gen. Mark Milley. Dodał jednocześnie, że wątpi, by którakolwiek ze stron osiągnęła swoje cele w tym roku.

Jak dodał, Rosjanie ponieśli ogromne straty zarówno ekonomiczne, jak i wojskowe - podał szacunki 200-250 tys. zabitych i rannych żołnierzy - i prędzej czy później będą skłonni do negocjacji.

Pytany o spodziewaną ukraińską kontrofensywę, Milley stwierdził, że nie wie, czy Kijów zdecyduje się na działania ofensywne, ale niezależnie od tego, USA wraz z państwami NATO wyszkoliła i wyposażyła dziewięć brygad, które są w stanie zarówno atakować, jak i się bronić.

06:23

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikiem "Washington Post" przyznał, że o masowym wycieku dokumentów amerykańskiego wywiadu dowiedział się z mediów. Nie otrzymałem wcześniej informacji z Białego Domu lub Pentagonu - powiedział Zełenski. To zdecydowanie kiepska historia - dodał.

W rozmowie z "Washington Post" Zełenski określił rewelacje jako niekorzystne dla Kijowa. Nie są one również dobre dla reputacji Białego Domu i Stanów Zjednoczonych - powiedział.

06:17

Pentagon ogłosi w środę nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy wart 300 mln dolarów - podały we wtorek agencja AP i inne media, powołując się na przedstawicieli resortu obrony. W pakiecie po raz pierwszy mają znaleźć się rakiety powietrze-ziemia Hydra 70. Według AP obok niekierowanych rakiet lotniczych kalibru 70 mm (Hydra 70) w skład pakietu wejdą też haubice 155 mm. Portal Politico podaje, że USA przekażą też amunicję artyleryjską i moździerzową, ciężarówki i części zamienne.