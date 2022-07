Rada UE przyjęła siódmy pakiet sankcji przeciwko Rosji. Przed południem Rosjanie zaatakowali dwie dzielnice Charkowa, zginęły trzy osoby. Wojska ukraińskie odparły rosyjski atak na Wuhłehirską Elektrownię Cieplną w Switłodarsku w obwodzie donieckim - informuje sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Stany Zjednoczone szacują, że do tej pory rosyjskie straty na Ukrainie to około 15 tys. zabitych i prawdopodobnie 45 tys. rannych - ocenił dyrektor CIA William Burns. Jak podkreślił, straty po stronie ukraińskiej są prawdopodobnie mniejsze, ale również znaczące. Szef sztabu Sił Powietrznych USA zasugerował, że Ukraina może otrzymać myśliwce od zachodnich partnerów. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

16:28

Deutsche Bahn chce dzięki "mostowi zbożowemu" pomóc Ukrainie w transporcie zboża do niemieckich portów. Duża część zboża przewożona jest przez Rumunię, a transporty wspomagane są przez firmy logistyczne m.in. z Polski - pisze w czwartek portal dziennika "Handelsblatt".

Sieć kolejowa zwana "mostem zbożowym" ma posłużyć do przewożenia z Ukrainy zboża, przeznaczonego na eksport, między innymi do niemieckich portów w Rostocku, Hamburgu i Brake k. Bremerhaven.

"Sieć stworzona pierwotnie do przewozu pomocy humanitarnej jest obecnie przekształcana i ma posłużyć do dostarczania zboża pociągami towarowymi do portów morskich" - poinformował rzecznik Cargo, spółki zależnej Deutsche Bahn, zajmującej się logistyką.



16:06

W sieci pojawiło się nagranie pokazujące rosyjski atak w Mikołajewie.

15:50

Rosja wykorzystała już 55-60 proc. swojego zapasu sowieckich pocisków rakietowych - poinformował w czwartek na briefingu przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki.

Skibicki podkreślił, że jeśli chodzi o broń precyzyjnego rażenia - pociski Iskander i Kalibr oraz rakiety manewrujące wystrzeliwane z powietrza Ch-101 i Ch-555 - to według ukraińskich obliczeń siły rosyjskie wykorzystały już 55-60 proc. zapasów, które miały przed rozpoczęciem wojny.

15:42

Po wyzwoleniu spod okupacji obwodów sumskiego i czernihowskiego Rosja ostrzeliwała te przygraniczne tereny ponad 900 razy - poinformowała w czwartek ukraińska Służba Graniczna na swojej stronie internetowej.

"Po wyparciu przez siły obrony Ukrainy okupantów z obwodów czernihowskiego i sumskiego, są one stale ostrzeliwane z rosyjskiego terytorium. Rosja prowadzi ostrzał z moździerzy, broni rakietowej i lufowej, czasem trwają one po kilka godzin. Dokonano również ponad pięćdziesięciu uderzeń z zastosowaniem lotnictwa" - napisała Służba Graniczna.

15:27

Od maja rosyjskie wojska nie zajęły nawet metra nowego terytorium w obwodzie charkowskim w północno-wschodniej części Ukrainy; jesteśmy jednak świadomi, że wróg nie porzucił planów zdobycia Charkowa - oznajmił w środę szef regionalnych władz Ołeh Syniehubow.

15:19

Szef sztabu Sił Powietrznych USA gen. Charles Brown powiedział w środę, że w gronie państw zachodnich trwają dyskusje na temat dostarczenia myśliwców dla Ukrainy. Wcześniej takiej opcji nie wykluczył szef Pentagonu. Są amerykańskie myśliwce, są Gripeny ze Szwecji, są Eurofightery czy Rafale. Więc istnieje szereg różnych platform, które mogą trafić na Ukrainę (...) Mogę powiedzieć, że to będzie coś nierosyjskiego. Nie mogę tylko powiedzieć, co dokładnie to będzie - powiedział Brown podczas konferencji Aspen Security Forum w Kolorado.

15:11

Śmierć na wojnie mieszkańca stolicy Rosji lub okolic wyceniana jest dwa razy drożej niż śmierć żołnierza z Jekaterynburga i trzy razy drożej, niż Buriata (lud o mongolskich korzeniach zamieszkujący południową Syberię). Władze obwodów wyznaczyły rodzinom poległych żołnierzy różną wysokość zasiłków pogrzebowych - poinformował na Telegramie niezależny kanał Możem Objasnit'.

14:58

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto spotka się dziś w Moskwie z szefem dyplomacji Rosji Siergiejem Ławrowem i wicepremierem Aleksandrem Nowakiem. Według Associated Press po południu ma się odbyć konferencja Ławrowa i Szijjarto.

14:20

Rosjanie umieścili w maszynowni okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej co najmniej 14 jednostek ciężkiego sprzętu z amunicją i materiały wybuchowe - powiadomił w czwartek Enerhoatom, koncern zarządzający ukraińskimi elektrowniami jądrowymi.

Według komunikatu opublikowanego w Telegramie Enerhoatomu, sprzęt wojskowy i amunicja znajdują się obok ważnych instalacji oraz łatwopalnych substancji. Ponadto została rozlokowana tak, że w przypadku ewentualnego pożaru będzie blokować dostęp straży pożarnej do maszynowni.

14:13

"W czwartek, po 10 dniach przerwy konserwacyjnej, Gazprom wznowił dostawy gazu rurociągiem Nord Stream 1 na niskim poziomie (ok. 30 proc. przepustowości tego połączenia). Jednocześnie Władimir Putin stawia warunki, grożąc kolejnymi ograniczeniami dostaw. Gazociąg NS1 to obecnie najsilniejsza karta przetargowa Putina w konflikcie z Niemcami" - pisze w czwartek portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"Wydaje się, że poprzez ograniczanie dostaw gazu przez Nord Stream 1, Moskwa chce wymusić uruchomienie Nord Stream 2" - podkreśla RND, przypominając, że proces certyfikacji NS2, wstrzymany z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę, nadal pozostaje oficjalnie zawieszony przez Federalną Agencję ds. Sieci.

Putin sugerował już wcześniej, że rozpoczęcie eksploatacji NS2 "może spowodować obniżenie cen gazu" dla europejskich odbiorców. Budowa NS2 została zakończona latem 2021 roku, do uruchomienia sieci potrzebne są już tylko formalności.

14:02

W odpowiedzi na trwającą agresję Rosji na Ukrainę Rada UE przyjęła w czwartek nowe środki mające na celu zaostrzenie istniejących sankcji gospodarczych wymierzonych w Rosję i wzmocnienie ich skuteczności.

"Dziś podejmujemy kolejny ważny krok w celu ograniczenia zdolności Rosji do kontynuowania i finansowania agresji przeciwko Ukrainie. Zakazujemy eksportu najważniejszego towaru - po surowcach energetycznych - rosyjskiego towaru, złota. Rozszerzamy również wyjątki dla transakcji z udziałem produktów rolnych i transferu ropy do krajów trzecich. Ponieważ UE dokłada wszelkich starań, abyśmy mogli przezwyciężyć nadciągający globalny kryzys żywnościowy. Od Rosji zależy zaprzestanie bombardowania ukraińskich pól i silosów oraz zaprzestanie blokowania portów Morza Czarnego" - oświadczył Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych Josep Borrell.

13:57

W Moskwie znaleziono ciało 76-letniego emerytowanego generała Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji Jewgienija Łobaczowa - podał niezależny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit’. Łobaczow w środę prawdopodobnie zastrzelił się z pistoletu.

13:36

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnił, że Władimir Putin jest zdrowy. Ukraińscy, brytyjscy i amerykańscy specjaliści od komunikacji wrzucali w ostatnich miesiącach w przestrzeń różne fałszywe informacje dotyczące stanu zdrowia prezydenta. To wszystko kłamstwa - stwierdził.

W środę podczas wystąpienia Putin kaszlał. Według agencji informacyjnej Interfax rosyjski prezydent miał powiedzieć, że lekko się przeziębił podczas wizyty w Iranie. Wczoraj w Teheranie było bardzo gorąco, ponad 38 stopni, a klimatyzacja działała na wysokich obrotach - tłumaczył się Putin.

13:18

Po 10 dniach przerwy Rosja wznowiła przesył gazu przez rurociąg Nord Stream 1. Moskwa twierdzi, że problemy z dostawami były wywołane przez zachodnie sankcje - podaje Reuters.

Rosjanie przesyłają na zachód tylko 40 procent gazu, który Nord Stream 1 jest w stanie pomieścić.

Oczywistym jest, że Rosjanie są gotowi przerwać dostawy na zachód w dowolnym momencie.



13:07

Kolejni dwaj bojownicy separatystycznej tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) zostali skazani na kary dziesięciu i ośmiu lat więzienia za udział w wojnie przeciwko Ukrainie - powiadomiła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Mężczyznom zarzucono "zamach na integralność terytorialną i nietykalność państwa ukraińskiego oraz udział w nielegalnych formacjach zbrojnych".

12:54

Bank centralny Ukrainy obniżył w czwartek kurs hrywny w stosunku do dolara o 25 proc., by zwiększyć konkurencyjność rodzimych producentów i pomóc krajowi poradzić sobie z gospodarczymi skutkami wojny z Rosją - przekazała agencja Reutera.

Narodowy Bank Ukrainy poinformował, że ustalił nowy kurs hrywny do dolara na 36,5686, w porównaniu z poprzednim kursem na poziomie 29,25, ustanowionym na początku rosyjskiej inwazji.

12:49

Rosyjskie wojska zniszczyły magazyn z pomocą humanitarną dla dzieci i osób starszych - przekazał szef władz obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy Witalij Kim. Opublikował też nagranie pokazujące zniszczenia.

11:27

Nauczanie w formie stacjonarnej rozpocznie się na Ukrainie 1 września tylko w szkołach wyposażonych w schrony, umożliwiające szybkie przemieszczenie się dzieci w bezpieczne miejsce w przypadku alarmu przeciwlotniczego. Taką informację przekazał szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Denys Monastyrski, cytowany przez agencję UNIAN.



Jak podkreślił minister, schron powinien mieć formę piwnicy lub podpiwniczenia. Musi znajdować się w szkole lub w jej sąsiedztwie, a także posiadać oświetlenie i toaletę.

10:27

Optymistyczny scenariusz zakłada, że ukraińskim pilotom potrzeba będzie około pół roku, by nauczyć się obsługi amerykańskich myśliwców F-15 i F-16 - oświadczył rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat, cytowany przez agencję UNIAN.

10:25

O intensywnym ostrzale jednej z gęsto zaludnionych dzielnic Charkowa poinformował mer miasta Ihor Terechow. Jedna osoba zginęła, co najmniej 17 jest rannych.



08:03

Wojska ukraińskie odparły rosyjski atak na Wuhłehirską Elektrownię Cieplną w Switłodarsku w obwodzie donieckim - informuje sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

"Wojska rosyjskie prowadziły szturm, dążąc do opanowania terytorium Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej. Siły ukraińskie zmusiły je do ucieczki. Walki w rejonie miejscowości Nowołuhanske trwają" - podał sztab w porannym komunikacie.

07:16

Trwająca ofensywa wojsk rosyjskich na wschodzie Ukrainy przyniosła im niewielkie zdobycze terytorialne. Rosjanie wytracają siły w walce o małe miejscowości i nie zdołali podejść do Siewierska i Bachmutu, które starają się zająć - ocenia amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną.

Według ośrodka rosyjska ofensywa w Donbasie, wznowiona po przerwie operacyjnej, osiągnie kulminację, zanim Rosjanie zajmą jakichkolwiek ważne ośrodki miejskie, w których Ukraińcom będzie łatwiej się bronić niż na otwartych, słabiej zaludnionych obszarach.

06:58

Niemalże od początku rosyjskiej agresji watykańska klinika dziecięca Bambino Gesu przyjmuje małych pacjentów z Ukrainy. Ze specjalistycznego leczenia skorzystało już ponad tysiąc chorych dzieci - napisano w "Gościu Niedzielnym".

"Jak ujawniła w rozmowie z Radiem Watykańskim dr Lucia Celesti, pediatra pracująca w watykańskim szpitalu, od początku wojny przyjęto w nim ponad 1150 chorych i rannych ukraińskich dzieci. Najczęściej to dzieci cierpiące na białaczkę i inne rodzaje nowotworu, które wcześniej były poddawane terapii w różnych ukraińskich szpitalach" - czytamy w artykule tygodnika.



05:10

Jednostki rakietowe i artyleryjskie Sił Zbrojnych Ukrainy wykonały ponad 200 misji ogniowych, w wyniku których armia wroga straciła 111 osób, haubicę "Msta-B", 2 samobieżne instalacje artyleryjskie i moździerzowe "Nona-S ", bezzałogowy statek powietrzny typu "Eleron" oraz 13 pojazdów, w tym kilka opancerzonych - informuje Dowództwo Operacyjne "Południe".

Ponadto potwierdzono zniszczenie stanowiska dowodzenia i stanowiska dowodzenia i obserwacji oraz 6 kolejnych magazynów z amunicją w rejonach (powiatach): chersońskim, berysławskim i kachowskim.

05:05

Stany Zjednoczone szacują, że do tej pory rosyjskie straty na Ukrainie to około 15 tys. zabitych i prawdopodobnie 45 tys. rannych - ocenił dyrektor CIA William Burns. Jak podkreślił, straty po stronie ukraińskiej są prawdopodobnie mniejsze, ale również znaczące.