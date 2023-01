Prawie 700 żołnierzy, dwa samoloty i cztery śmigłowce straciły siły zbrojne Rosji ostatniej doby na Ukrainie – poinformował Sztab Generalny w Kijowie. Według strony ukraińskiej Rosjanie ewakuują rodziny swoich wojskowych z okupowanego Ługańska. Siły rosyjskie przygotowują się do przeprowadzenia w nadchodzących miesiącach na Ukrainie zdecydowanej operacji wojskowej, która może mieć zarówno charakter ofensywny, jak i defensywny - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotka się z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Borisem Pistoriusem. Komentatorzy oczekują, że politycy wypowiedzą się ws. wysłania czołgów Leopard na Ukrainę. Wtorek jest 335. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Zniszczony budynek po rosyjskim ataku w najbardziej ostrzeliwanej dzielnicy mieszkalnej zwanej Severnaya Saltivka w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP/EPA

09:31

Prawie 700 żołnierzy, dwa samoloty i cztery śmigłowce straciły siły zbrojne Rosji ostatniej doby na Ukrainie - poinformował Sztab Generalny w Kijowie. Według strony ukraińskiej Rosjanie ewakuują rodziny swoich wojskowych z okupowanego Ługańska.

09:22

Gąsienicowe wozy bojowe piechoty Bradley, które USA przekażą Ukrainie, dotrą do tego kraju w najbliższych tygodniach - poinformował wysoki rangą urzędnik amerykańskiego ministerstwa obrony. Do tej pory USA zobowiązały się do wysłania Ukrainie 109 takich pojazdów.

08:14

Siły rosyjskie przygotowują się do przeprowadzenia w nadchodzących miesiącach na Ukrainie zdecydowanej operacji wojskowej, która może mieć zarówno charakter ofensywny, jak i defensywny - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Dodaje, że taką ocenę sytuacji potwierdza też ukraiński wywiad wojskowy HUR.

Rosja przygotowuje się do ofensywy, którą przeprowadzi wiosną lub wczesnym latem - mówił w ostatnich dniach przedstawiciel HUR Wadym Skibicki. Jego zdaniem "wielka ofensywa" sił rosyjskich obejmie obwody doniecki i ługański.

Zarówno Skibicki, jak i analitycy ISW za mało prawdopodobny uważają atak wojsk rosyjskich od północy, z terenów Białorusi.

07:19

Z 50 tysięcy żołnierzy, których Grupa Wagnera zrekrutowała w więzieniach, na froncie na Ukrainie pozostaje tylko 10 tysięcy. Jak podaje portal Meduza, pozostałych 40 tysięcy albo zostało zabitych, albo zniknęli - zostali schwytani w niewolę lub zdezerterowali.

07:03

Polska mogłaby się starać o zwrot kosztów za przekazanie Ukrainie leopardów - dowiedziała się dziennikarka RMF FM w Brukseli. Chodzi o możliwość refinansowania z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, którego budżet wynosi 7 mld euro z możliwością dalszego zwiększenia do ponad 10 mld euro do 2027 roku.

06:42

"Wszyscy wiemy, że nadchodzące tygodnie i miesiące będą kluczowe dla Ukrainy, szczególnie w Donbasie. I wiemy, że uzbrojenie to coś, czego Ukraińcy będą w dalszym ciągu potrzebować" - mówi w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim, John Kirby z Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Koordynator Rady Bezpieczeństwa Narodowego ds. komunikacji strategicznej podkreślił, że Stany Zjednoczone analizują na bieżąco, jakie potrzeby ma Ukraina. W rozmowie podkreśla, że USA zwiększyły amerykańską obecność na kontynencie europejskim i zastosują mechanizmy na miejscu, by utrzymać te siły na zasadzie rotacyjnej. Zapewnił, że USA będą kontynuować wsparcie dla Ukrainy.

05:20

W sprawie pozyskania niemieckich czołgów Leopard pozostało do zrobienia "ostatnie pół kroku" - powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba, wyrażając przekonanie, że maszyny dotrą niedługo na Ukrainę.

05:07

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko złożył rezygnację - poinformował portal Ukraińska Prawda. Jego miejsce ma zająć szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba.

05:06

"Powinniśmy pomóc Ukrainie odnieść zwycięstwo na polu bitwy i stworzyć warunki do zakończenia wojny przy stole negocjacyjnym na jej warunkach" - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na antenie niemieckiego kanału telewizyjnego Welt.