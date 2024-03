Od grudnia 2023 roku do lutego br. rosyjscy żołnierze prawdopodobnie zamordowali co najmniej 32 ukraińskich jeńców; stało się to po złożeniu broni przez Ukraińców lub podczas przesłuchań - powiadomiło w raporcie Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR). Ostatniej nocy zniszczono 10 z 13 dronów wystrzelonych przez wojska rosyjskie na Ukrainę - poinformował dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. Środa jest 763. dniem rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Najważniejsze informacje z tym związane śledzimy w naszej relacji z 27.03.2024 r.

12:37 Od grudnia 2023 roku do lutego br. rosyjscy żołnierze prawdopodobnie zamordowali co najmniej 32 ukraińskich jeńców; stało się to po złożeniu broni przez Ukraińców lub podczas przesłuchań - powiadomiło w raporcie Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR). Przeprowadziliśmy rozmowy z 60 byłymi ukraińskimi jeńcami, którzy niedawno powrócili z rosyjskiej niewoli, a wcześniej spędzili w niej od kilku tygodni do niemal dwóch lat. Ich relacje potwierdziły wcześniejsze doniesienia o warunkach przetrzymywania jeńców w Rosji, niezgodnymi z prawem międzynarodowym. Pojmani żołnierze są tam torturowani oraz traktowani w poniżający, nieludzki sposób - czytamy w raporcie, opublikowanym na stronie internetowej OHCHR. Biuro poinformowało, że otrzymało informacje o 12 egzekucjach, w których zabito co najmniej 32 ukraińskich jeńców w okresie od 1 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. OHCHR niezależnie zweryfikowało trzy takie przypadki. 12:26 Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oświadczył w Rydze, że Polska i Łotwa mówią w sprawie Ukrainy jednym głosem i podzielają ocenę sytuacji geopolitycznej w regionie. Łotwa, tak jak Polska, zwiększa wydatki na obronność i świadczy pomoc obronną Ukrainie, mówimy w tej sprawie jednym głosem - oznajmił minister podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem MSZ Łotwy Kriszjanisem Karinszem. Jak dodał, oba kraje są liderami pomocy Ukrainie, która odpiera inwazję Rosji. Zastanawiają się też, jak w przyszłości można będzie odbudować ten kraj.

12:07 W Kijowie i Odessie zatrzymano dwóch ukraińskich agentów Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji, którzy przygotowywali ataki rakietowe m.in. na wieżę telewizyjną w Kijowie, obiekty energetyczne i ukraińskie jednostki wojskowe - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Według śledztwa, pod koniec stycznia bieżącego roku Ukraińcy zostali zdalnie zwerbowani przez oficera FSB. Mężczyźni działali niezależnie od siebie i otrzymywali od Rosjan wynagrodzenie pieniężne za współpracę. "Agenci skupili się w szczególności na jednostkach wojskowych zapewniających bezpieczeństwo Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, na danych dotyczących Sił Obronnych w obwodzie połtawskim, a także na wieży telewizyjnej w Kijowie i stołecznej elektrociepłowni" - czytamy w komunikacie SBU na Telegramie. Aby potajemnie zbierać dane wywiadowcze, jeden z rosyjskich agentów, technolog w firmie przetwórstwa spożywczego w Odessie, miał dostać pracę jako spedytor w firmie dostarczającej żywność dla Sił Obronnych. Drugi zatrzymany gromadził informacje na temat stanu technicznego wieży telewizyjnej w Kijowie po jej ostrzelaniu przez wojska rosyjskie w marcu 2022 roku. Sfotografował również elektrociepłownię, zaopatrującą w energię elektryczną i ciepło dużą część regionu stołecznego.



11:08 Ostatniej nocy zniszczono 10 z 13 dronów wystrzelonych przez wojska rosyjskie na Ukrainę - poinformował dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. "W nocy na 27 marca 2024 roku wróg zaatakował za pomocą dronów typu Shahed z obwodu kurskiego w Rosji. W sumie wróg użył 13 dronów. 10 zostało zestrzelonych w obwodach charkowskim, sumskim i kijowskim" - napisał Ołeszczuk. "Do odparcia ataku lotniczego zaangażowano rakietowe jednostki obrony powietrznej, mobilne grupy strzeleckie i sprzęt do walki radioelektronicznej" - dodał dowódca sił powietrznych. "Nasi żołnierze nadal aktywnie zadają straty w ludziach i sprzęcie siłom okupacyjnym, osłabiając wroga na całej linii frontu. W ciągu ostatniej doby lotnictwo Sił Obronnych uderzyło w dwa punkty kontrolne i osiem obszarów koncentracji wrogiego personelu, uzbrojenia i sprzętu wojskowego" - czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego. W ciągu ostatniej doby najwięcej starć bojowych było na kierunkach bachmuckim, łymańskim, awdijiwskim i nowopawliwskim na wschodzie kraju - podał Sztab Generalny.

Magdalena Partyła