Rosjanie przygotowują grunt pod aneksję ukraińskich terytoriów i na terenach, które kontrolują instalują swoje nielegalne władze - ocenił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Zapowiedział też, że w tym tygodniu USA ogłoszą kolejne dostawy systemów HIMARS dla Ukrainy. "Możemy zrobić dużo więcej, kiedy robimy to razem. Cieszę się, że spotkałam prezydenta Bidena, Jill Biden i wiceprezydent Kamalę Harris oraz mogłam poznać Drugiego Dżentelmena, by dyskutować o tym, jak uczynić z soft power pierwszych małżonków skuteczne narzędzie" - napisała po spotkaniu w Białym Domu Ołena Zełenska, która dziś ma wystąpić w Kongresie USA.

Hostomel, budynek zniszczony przez Rosjan

"Możemy zrobić dużo więcej, kiedy robimy to razem. Cieszę się, że spotkałam prezydenta Bidena, Jill Biden i wiceprezydent Kamalę Harris oraz mogłam poznać Drugiego Dżentelmena, by dyskutować o tym, jak uczynić z soft power pierwszych małżonków skuteczne narzędzie" - napisała po spotkaniu w Białym Domu Ołena Zełenska. Pierwsza dama Ukrainy ma dziś wystąpić w amerykańskim Kongresie.

Rosjanie przygotowują grunt pod aneksję ukraińskich terytoriów i na terenach, które kontrolują instalują swoje nielegalne władze - ocenił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Zapowiedział też, że w tym tygodniu USA ogłoszą kolejne dostawy systemów HIMARS dla Ukrainy.



Kirby stwierdził, że USA mają informacje świadczące o tym, że Rosja zamierza anektować okupowane przez siebie ukraińskie terytoria i będzie chciała wykorzystać fałszywe referenda, by usprawiedliwić przejmowanie ukraińskich regionów.



Jakiekolwiek fikcyjne próby, by legitymizować te nielegalne zagrabienie terytorium tylko pogorszą sprawy dla Rosji - i zapewnimy, żeby tak się stało - powiedział. Dodał, że jeśli Rosja zdecyduje się na realizację swoich planów, odpowiedź USA i sojuszników będzie "szybka i dotkliwa", a Rosja stanie się "jeszcze większym globalnym pariasem". Zapewnił, że USA nigdy nie uznają zagrabionych przez Moskwę ziem.



Kirby zapowiedział również, że USA jeszcze w tym tygodniu ogłoszą kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który będzie zawierał m.in. dodatkowe wyrzutnie i rakiety do systemu artylerii rakietowej HIMARS, a także dodatkową amunicję artyleryjską. Zaznaczył przy tym, że Ukraina dotąd czyni dobry użytek z dostarczonych systemów. USA zobowiązały się dotąd do wysłania 12 wyrzutni HIMARS.