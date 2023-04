Dwie osoby zabite i dwie ranne w ataku rosyjskiej rakiety na Zaporoże. Po sześciu miesiącach przerwy Ukraina może rozpocząć eksport energii elektrycznej. Brytyjski wywiad stwierdza, że wojska rosyjskie zagroziły kluczowym trasom zaopatrzenia dla Ukraińców broniących Bachmutu. Turcja zapowiedziała, że ograniczy tranzyt zachodnich towarów do Rosji. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji.

Dom w Zaporożu zniszczony przez rosyjską rakietę (fot. Telegram/t.me/kurtievofficial /9972) /

8:12

Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże na południu Ukrainy - powiadomiły w niedzielę rano władze miasta. Pocisk uderzył w budynek mieszkalny.

Jak informuje agencja Reutera zabici to 50-letni ojciec i jego 11-letnia córka.

Telegram

"Na razie wiadomo, że (...) zginęły dwie osoby, mężczyzna i dziecko urodzone w 2012 roku. Dziecko zmarło w karetce pogotowia ratunkowego" - powiadomił sekretarz rady miejskiej Zaporoża Anatolij Kurtiew.

Ranne zostały dwie osoby; jedna trafiła do szpitala. Jedna z dwóch wystrzelonych przez Rosjan rakiet zburzyła dom jednorodzinny, a wybuch uszkodził także "dziesiątki innych". Na miejscu trwa operacja ratunkowa. Na ulicy odłączono gaz i elektryczność.

7:32

Po presją państw Grupy G7 Turcja zgodziła się zablokować tranzyt do Rosji zachodnich towarów objętych sankcjami. Amerykańskie władze zapowiedziały, że będą monitorować, czy wymiana handlowa Ankary z Moskwą rzeczywiście spadnie.

7:15

Po raz pierwszy od pół roku Ukraina jest w stanie eksportować energię elektryczną - informuje BBC.

W październiku ubiegłego roku Rosja rozpoczęła długie i celowe ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Według Kijowa Rosja wystrzeliła w czasie wojny ponad 1200 rakiet i dronów atakując nimi obiekty energetyczne.

Doprowadziło to do przerw w dostawach prądu, a ukraińskie miasta tonęły w ciemnościach. W związku ze zniszczeniami infrastruktury Ukraina została zmuszona do zaprzestania eksportu energii elektrycznej, ale teraz będzie mogła ponownie sprzedawać swoje nadwyżki mocy - stwierdza BBC.

7:05

Brytyjski wywiad wojskowy poinformował, że siły rosyjskie zagrażają kluczowej trasie dostaw do Bachmutu, który od miesięcy jest głównym celem ataków wojsk Putina. Dowództwo ukraińskie zapewnia, że nadal broni miasta, ale sytuacja jest trudna. W ocenie specjalistów uporczywa obrona Bachmutu służy wykrwawieniu wojsk rosyjskich i stanowi jeden z elementów przygotowywanej kontrofensywy ukraińskiej.