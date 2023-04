Stany Zjednoczone odpierają wysiłki niektórych europejskich państw NATO, by podczas lipcowego szczytu Sojuszu zaoferować Ukrainie "mapę drogową" do członkostwa - podał "Financial Times". Pentagon prowadzi śledztwo w sprawie wycieku i publikacji tajnych dokumentów zawierających plany USA i NATO dotyczące wsparcia ukraińskiego wojska przed spodziewaną ofensywą - przekazał "New York Times". Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 07.04.2023.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Operatorzy dronów z ukraińskiego Wywiadu Lotniczego / Vladyslav Karpovych / PAP 07:35 W wojnie z Ukrainą Rosja straciła już ponad 177 tys. żołnierzy, 3633 czołgi, 7016 bojowych pojazdów opancerzonych i 2722 systemy artyleryjskie - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku. 07:13 Prezydent Francji Emmanuel Macron nie uzyskał w czasie swojej wizyty w Chinach niczego w sprawie wojny na Ukrainie, a dodatkowo dał się wciągnąć w grę pozorów Pekinu - ocenił w rozmowie z PAP dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW). 06:57 Wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce to sygnał dla Putina o nadchodzącej porażce. Nadchodzących sześć miesięcy będzie kluczowe. Jeśli przestaniemy wspierać Ukrainę, to zwycięży Rosja - powiedział ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki w rozmowie opublikowanej w magazynie "Polska. Metropolia Warszawska". 06:25 Administracja prezydenta USA Joe Bidena stwierdziła, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma prawo samodzielnie decydować, czy jest gotowy do negocjacji pokojowych z Rosją. Poinformował o tym na konferencji prasowej rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. 05:05 Pentagon prowadzi śledztwo w sprawie wycieku i publikacji tajnych dokumentów zawierających plany USA i NATO dotyczące wsparcia ukraińskiego wojska przed spodziewaną ofensywą - podał "New York Times". Dokumenty pojawiły się na Twitterze i Telegramie. 05:04 Stany Zjednoczone odpierają wysiłki niektórych europejskich państw NATO, by podczas lipcowego szczytu Sojuszu zaoferować Ukrainie "mapę drogową" do członkostwa - podał "Financial Times", powołując się na cztery osoby zaangażowane w rozmowy. 05:03 Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis oświadczył w czwartek, że miejsce Ukrainy jest w strukturach transatlantyckich, czyli w NATO oraz w Unii Europejskiej. W ten sposób skomentował uchwały litewskiego Sejmu przed letnim szczytem NATO w Wilnie. 05:02 Polacy, którzy w pierwsze dni pełnowymiarowej rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie pomagali Ukraińcom, udowodnili, że pomiędzy polskimi i ukraińskimi sercami nie ma barier - oznajmił wczoraj wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zobacz również: Śledztwo Pentagonu. Chodzi o wyciek planów USA i NATO ws. ukraińskiej ofensywy

