Kolejne ofiary w ostrzeliwanym od miesięcy przez Rosjan Charkowie. Dziś we Lwowie odbędzie się spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Turcji Recepa Erdogana i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Tematem rozmów ma być m.in. napięta sytuacja wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, okupowanej przez wojska rosyjskie. Czwartek to 176. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są podawane na bieżąco.