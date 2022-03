Rosyjskie wojska nie prowadziły minionej doby ofensywnych działań wojennych - informuje sztab generalny ukraińskiej armii. Dowództwo twierdzi, że Rosjanie skupili się na uzupełnianiu dotychczasowych strat. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował natomiast, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy podjęła decyzję o zawieszeniu szeregu partii i struktur politycznych, powiązanych z Rosją. Najnowsze informacje, filmy i zdjęcia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Żołnierze ukraińscy stoją na warcie na moście przed uszkodzonym samochodem armii rosyjskiej na drodze prowadzącej na wschód od stolicy Ukrainy, Kijowa

10:15

Izraelski szpital polowy w Ukrainie został zainstalowany, po przyjeździe sprzętu z terenu Polski - poinformował Jaakow Liwne ambasador Izraela w Polsce. Podziękował polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych za wspaniałą współpracę.

09:58

Od początku wojny ukraińskie psy bojowe i saperzy zlikwidowali prawie 90 ładunków wybuchowych.

09:52

Z Mariupola korytarz, którym mają być ewakuowani cywile, prowadzić będzie do Zaporoża.

W obwodzie kijowskim korytarze mają prowadzić ze wsi: Bobryk i Tarasiwka do Browarów, a także z miasta Borodianka do Białej Cerkwi.

Z Charkowa wyruszą dostawy humanitarne przeznaczone dla Wowczańska, Rohania i Rohania Nowego. Korytarzami przewieziona zostanie żywność i leki - zapowiedziała wicepremier Ukrainy.

09:45

Na niedzielę uzgodnionych zostało siedem korytarzy humanitarnych w ukraińskich obwodach: kijowskim, charkowskim i z Mariupola w obwodzie donieckim - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

09:36

Ukraińscy strażacy korzystają ze sprzętu podarowanego im przez polskich kolegów.



09:30

Rosja wystrzeliła na Ukrainę pociski manewrujące Kalibr oraz znów użyła hipersonicznych rakiet Kindżał - poinformowało ministerstwo obrony w Moskwie.

Jak przekonuje rosyjski resort obrony, pociski Kalibr wystrzelone z obszaru Morza Czarnego i Kaspijskiego oraz rakiety Kindżał uderzyły w ukraińską bazę magazynową paliw i smarów w pobliżu wsi Konstantinówka w obwodzie mikołajowskim.

09:22

Telewizja Ukraina24 publikuje zdjęcia zniszczonego rosyjskiego sprzętu.

09:15

"W tej chwili w zajętych przez nich (tj. rosyjskich żołnierzy) wioskach Manhusz i Mełekyne umierają z głosu tysiące mieszkańców Mariupola, którym udało się schować przed rosyjskimi bombami. To zbrodnia przeciw ludzkości" - napisał szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko na Telegramie.



Podkreślił, że władze są gotowe uratować swoich obywateli, ale do tego jest potrzebny korytarz humanitarny. "Zwracam się do wszystkich światowych przywódców - wywierajcie presję na Kreml! Nie pozwólcie umierać ludziom z głodu!" - napisał.

09:06

Medycyna zrobiła duże postępy. Putin ma najlepszych lekarzy, bierze około 10 lekarstw dziennie i kiedy pokazuje się publicznie, nie widać, że jest chory. Ręce mu się w ogóle nie trzęsą. Ale są zmiany psychiczne. Jest coraz bardziej impulsywny - mówi paryskiemu korespondentowi RMF FM Alexandre Adler. Jak dodaje, współpracownicy Putina chcą go odsunąć od władzy właśnie ze względów zdrowotnych.

08:44

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2 080 978 osób - poinformowała w niedzielę rano Straż Graniczna. W sobotę funkcjonariusze odprawili 40,1 tys. podróżnych, a w niedzielę do godziny 7 rano - 6,9 tys.

08:36

Władze Mariupola informują, że mieszkańcy są przymusowo przesiedlani do Rosji. "Odbiera im się ukraińskie paszporty, a w zamian dostają kawałek papieru, który nie ma mocy prawnej i nie jest uznawany w całym cywilizowanym świecie" - pisze rada miasta.

08:31

Na razie nie ma informacji o liczbie ofiar po bombardowaniu w szkole w Mariupolu, ale - jak informują lokalne władze - pod gruzami na pewno są ludzie. Wewnątrz znajdowały się kobiety, dzieci i osoby starsze.

08:27

Pięć osób cywilnych, w tym 9-letni chłopiec, zginęło podczas ostrzału Charkowa w nocy z soboty na niedzielę - poinformował asystent komendanta policji obwodu charkowskiego Wjaczesław Markow na Facebooku.



Markow dodał, że jest to bilans ofiar z tylko jednej dzielnicy miasta - Industrialnej.

08:22

Syreny zawyły nie tylko we Lwowie, ale też w Sumach, Mikołajowie, Tarnopolu, Połtawie, Kropywnycku, Charkowie, Zaporożu, Kijowie, Iwano-Frankowsku, Dnieprze, Równem, Wołyniu, Czerkasach, Żytomierzu, Winnicy i obwodzie odeskim.



08:15

W niedzielę rano we Lwowie o godzinie 5.28 ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Podczas alarmu w centrum miasta słychać było komunikaty, aby mieszkańcy udali się do schronów. Alarm odwołano o godzinie 6.35.

08:06

Zginął zastępca dowódcy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej ds. wojskowo-politycznych kapitan I rangi (komandor) Andriej Palij - poinformowały w niedzielę wojska piechoty Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.



Inne szczegóły nie są na razie znane.

08:00

Historia pokaże, że Chiny zajęły właściwe stanowisko wobec kryzysu na Ukrainie. "Nasze podejście jest podzielane przez większość krajów świata" - oświadczył minister spraw zagranicznych Chin w sobotę wieczór. Oficjalny komunikat resortu opublikowano w niedzielę.



W oświadczeniu chińskiego MSZ nie padły słowa potępiające Rosję za napaść wojenną na Ukrainę - podkreślają agencje.

07:54

Zbombardowano szkołę w Mariupolu, w której ukrywali się mieszkańcy miasta - informuje mariupolska rada miejska.

To był nalot bombowy na lewobrzeżną dzielnicę Mariupola. Bomby trafiły w budynek szkoły artystycznej, w której ukrywało się około 400 osób, mieszkańców miasta - głównie kobiet dzieci i osób starszych. Jak podają miejscowe władze, budynek został zniszczony, a ludzie są pod gruzami.

07:48

Białoruscy kolejarze zakłócili połączenie kolejowe z Ukrainą, aby pociągi z rosyjskim sprzętem nie mogły zostać przetransportowane na Ukrainę - poinformował na swoim Twitterze Franak Viačorka, doradca Swiatłany Cichanouskiej. Jak podaje, te informacje potwierdza szef Kolei Ukraińskich.

Bohaterowie! - pisze o białoruskich kolejarzach Viačorka.

07:40

Rosyjscy okupanci świadomie wprowadzają surowy reżym administracyjno-policyjny, stwarzając warunki dla kryzysu humanitarnego na zajętych terenach - ocenił w niedzielę rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:32

Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron dotarł z soboty na niedzielę do Polski z pomocą humanitarną dla uchodźców wojennych z Ukrainy - poinformował o tym, publikując wpis na swoim Twitterze.

W opublikowanym nagraniu, Cameron przekazał, że droga z Wielkiej Brytanii do Polski małą ciężarówką z rzeczami dla Ukraińców, zajęła mu ok. 20 godzin. Z dwiema osobami z organizacji pomocowej Chippy Larder wyruszył do Polski w piątek.

07:23

Czasami żółte to po prostu żółte - tak rosyjska agencja kosmiczna Rosskosmos komentuje doniesienia w sprawie trzech kosmonautów którzy wczoraj przylecieli na międzynarodową stację orbitalną.

Zazwyczaj, rosyjscy kosmonauci naszą niebieskie kombinezony i co najmniej jeden z nich tak był właśnie ubrany przed startem rakiety. Jeden z astronautów pytany potem o powody zmiany ubrań powiedział, że to była ich własna decyzja.

07:08

Również wczesnym rankiem alarm przeciwlotniczy ogłaszano w obwodach: iwanofrankowskim, żytomierskim, wołyńskim, rówieńskim - a więc na zachodzie Ukrainy - i w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie.



07:05

W stolicy Ukrainy alarm ogłoszono przed godz. 5 rano czasu lokalnego (godz. 4 rano czasu polskiego). Później go odwołano. Władze miasta zaapelowały przy tym do mieszkańców o przestrzeganie alarmów i udawanie się na sygnał do schronów.

07:00

W Chersoniu Rosjanie próbują zmusić lokalny Sztab Generalny do współpracy - pisze agencja Ukrinform.

06:45

Trzy osoby zginęły podczas sobotniego ostrzału w Rubiżnem. Wśród ofiar jest dwoje dzieci. Dwie osoby zostały ranne -informuje Ukraińska Pravda.

W sumie około 30 obiektów w Rubeżnoje i Siewierodoniecku zostało uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku ostrzału przez armię rosyjską - informuje gazeta.

06:25

3 dni - tyle czasu zajęło ukraińskiemu, punk-rockowemu, zespołowi Beton nagranie coveru utworu "London Calling" grupy The Clash. Jak napisali w mediach społecznościowych, "muzycy z The Clash nam pobłogosławili". "Kyiv Calling" dotyczy rosyjskiej inwazji, a celem nagrania jest pomoc w zbiórce pieniędzy dla Ukrainy. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>



06:05

Oddziały kadyrowców wróciły już z Ukrainy do Czeczenii - informuje agencja Ukrinform, cytując Radio Svobodę. Kontrwywiad służb bezpieczeństwa Ukrainy podaje, że bojownicy mieli stracić wielu swoich ludzi - dlatego została podjęta decyzja o powrocie.

06:00

Władimir Putin jest zdrowy, sprawny umysłowo i w lepszej formie niż kiedykolwiek - tak o prezydencie Rosji mówi jego sojusznik, Aleksandr Łukaszenka. Udzielił on wywiadu japońskiej telewizji TBS, a nagranie udostępniły białoruskie media państwowe. Łukaszenka odniósł się do wypowiedzi zachodnich przywódców.

Brytyjski premier Boris Johnson stwierdził, że Putin zachowuje się irracjonalnie, a premier Holandii Mark Rutte nazwał go całkowitym paranoikiem.

05:55

Praktycznie każdego dnia odczuwamy hakerskie ataki z Rosji, a nasza strona nie działa nawet przez kilka godzin. Nie wiemy, ile jeszcze to potrwa - mówi w rozmowie z naszymi wysłannikami na Ukrainę Jarosław Iwanoczko, lwowski dziennikarz, zastępca szefa portalu zahid-net.

Iwanoczko podkreśla, że ukraińskie społeczeństwo jak nigdy wcześniej potrzebuje teraz sprawdzonych informacji.

Portal, w którym pracuje, nie tylko informuje o bieżących wydarzeniach, ale opracował też mapę wszystkich schronów w mieście.

05:38

Ukrinform: W Czerkasach osoby niewidome tkają sieci maskujące dla wojska.

05:23

Kijów Independent poinformował, że w większości regionów Ukrainy słychać alarmy powietrzne.

Syreny zostały uruchomione m.in. w Charkowie, Iwano-Frankowsku, Kijowie, Lwowie, Mikołajowie, Sumach, Zaporożu.

05:06

Ukraińców nie można pozbawić wolności. Nie można mówić do Ukraińców językiem ultimatum czy kapitulacji, bo wolność mamy we krwi. I nigdy nie pójdziemy na kompromis w zamian za naszą niezależność, naszą integralność, naszą suwerenność. To niedopuszczalne i niemożliwe - powiedział szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermakna antenie amerykańskiej telewizji MSNBC.

04:55

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi powiedział, że Chiny stoją po właściwiej stronie historii w ukraińskim kryzysie.

Chiny nigdy nie zaakceptują zewnętrznego przymusu i nacisku i sprzeciwiają się każdym bezzasadnym oskarżeniom i podejrzeniom wobec siebie - powiedział Wang Yi.

Był to komentarz szefa chińskiego MSZ wobec ostrzeżenia prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena dotyczącego konsekwencji dla Chin za wspieranie rosyjskiej inwazji w Ukrainie.

04:44

Portal Ukrinform opublikował na Twitterze zdjęcie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego opatrzone komentarzem rosyjskie wojsko nadal się okalecza, aby nie iść na wojnę z Ukrainą.

04:20

Kijów Independent: Rada miasta ponad 100-tysięcznego Berdiańska podała, że Rosjanie zatrzymali konwój humanitarny zmierzający z Zaporoża do Berdiańska. Konów miał zabrać uciekających mieszkańców Mariupola, został jednak zatrzymany 3 km od miasta w obwodzie zaporoskim.

03:57

Portal Euromaidan Press poinformował, że niemiecki koncern handlowy Metro obecny w 30 państwach zagroził Ukrainie odcięciem scentralizowanych dostaw towarów w związku z ukraińską presją o zaprzestanie działalności biznesu w Rosji.

03:30

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy podjęła decyzję o zawieszeniu szeregu partii i struktur politycznych, powiązanych z Rosją, m.in.: Opozycyjnej Platformy - Za Życie, Partii Szarija, Naszych, Bloku Opozycyjnego, Lewej Opozycji - powiedział w nocy z soboty na niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



Chcę przypomnieć wszystkim politykom z dowolnego obozu: czas wojny bardzo dobrze pokazuje, kto stara się przedkładać własne ambicje, własną partię czy karierę ponad interesy państwa, interesy ludu. Kto ukrywa się gdzieś z tyłu, ale udaje, że jest jedynym, któremu zależy na obronie. Wszelkie działania polityków zmierzające do rozłamu lub współpracy z Rosją nie powiodą się - powiedział Zełenski.

03:03

Im większy jest terror ze strony Rosji wobec Ukrainy, tym gorsze będą dla niej konsekwencje - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w nocy z soboty na niedzielę w wideo na Facebooku.

Cytat Blokada Mariupola przejdzie do historii odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Robienie pokojowemu miastu tego, co zrobili Rosjanie, to terror, który będzie pamiętany przez wieki. A im więcej Ukraińców opowiada o tym światu, tym więcej znajdujemy poparcia. Im bardziej Rosja używa terroru wobec Ukrainy, tym gorsze będą dla niej konsekwencje - mówił ukraiński prezydent.

Zełenski zaznaczył, że nie jest możliwe dostarczenie pomocy humanitarnej do miast regionu Chersonia. Wojska rosyjskie zablokowały ruch naszej kolumny. Czemu? Ich cel się nie zmienił - cały czas starają się pokazać w swojej propagandzie, że Ukraina pozostawiła swoich obywateli bez środków do życia. To tak, jakby Rosja ciągle ich przed czymś ratowała - powiedział.

Dodał, że w miejscach szczególnie zaciekłych walk front jest po prostu zaśmiecony trupami rosyjskich żołnierzy. A te ciała nie są zabierane.

02:44

W rosyjskiej, państwowej telewizji, przedstawiciel ministerstwa obrony Rosji powiedział, że Pentagon nie chwali "sukcesów" rosyjskich sił zbrojnych w Ukrainie z powodu zawodowej zazdrości.

02:21

Były premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, po ponad 20 godzinach, dojechał z pomocą humanitarną na granicę polsko-ukraińską.

02:05

Z domu dziecka w Sumach ewakuowano ponad 70 dzieci.

01:49

Ukraina zawsze szukała pokojowego rozwiązania. Tym bardziej interesuje nas teraz pokój. Ponieważ liczymy każdego zabitego. Bo liczy się dla nas każda zniszczona rodzina, każdy zniszczony dom. Bo jesteśmy Ukraińcami, a dla nas człowiek bezcenny - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym przemówieniu.

01:26

Ukraina wciąż skutecznie broni swojej przestrzeni powietrznej, a niepowodzenie Rosji w przejęciu nad nią kontroli znacząco stępiło postępy całej jej operacji na Ukrainie - oceniło w sobotę wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony.

Cytat Siły Powietrzne Ukrainy i siły obrony przeciwlotniczej nadal skutecznie bronią ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Rosji nie udało się przejąć kontroli nad przestrzenią powietrzną i w celu uderzenia w cele na Ukrainie w dużej mierze polega ona na broni dystansowej, wystrzeliwanej ze względnie bezpiecznej rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Zdobycie kontroli nad przestrzenią powietrzną było jednym z głównych celów Rosji w pierwszych dniach konfliktu, a niepowodzenia w tym względzie znacząco stępiły jej postępy operacyjne - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

01:19

Ukrinform: W Kamionce Bużańskiej, w obwodzie lwowskim, zapalił się liczący ponad sto lat ratusz.

01:15

Niezależny, białoruski portal Nexta: Białoruscy żołnierze idą w stronę granicy ukraińsko-białoruskiej i będą się starali ją przekroczyć.

Doradca ministra spraw wewnętrznych Wadym Denisenko nazwał alarmującym sygnałem fakt opuszczenia Ukrainy przez białoruskich dyplomatów.

01:11

Nagranie z Mariupola, oblężonego przez Rosjan:

01:00

W ciągu kilku dni ukraińscy żołnierze odepchnęli wojska rosyjskie na 70 kilometrów od Kijowa - poinformował w sobotę rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk.

Cytat W tej chwili nie mamy żadnych znaczących zmian w sytuacji operacyjnej. Wróg został zatrzymany prawie we wszystkich kierunkach, z których nacierał - cytuje Motuzianyka "Ukraińska Prawda".

Rzecznik podkreślił, że w niektórych rejonach napór Rosjan został odparty, a w ciągu ostatnich kilku dni rosyjska armia została odepchnięta od stolicy o około 70 km.

Według Motuzianyka rosyjscy żołnierze są zdemoralizowani, brakuje im personelu, skomplikowanej logistyki, nie orientują się w terenie.

00:52

Na Twitterze opublikowano nagranie, na którym widać skutek rosyjskiego ostrzału Charkowa:

00:35

Kijów Independent: Według ONZ od początku wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie zginęło co najmniej 847 cywilów, w tym 64 dzieci.

00:19

Brytyjskie ministerstwo obrony opublikowało najnowsze informacje wywiadowcze:

23:45

Ukraińska armia zestrzeliła w sobotę trzy rosyjskie śmigłowce - podało dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Cytat W sobotę 19 marca wróg znacznie zmniejszył swoją obecność na ukraińskim niebie. Nasza obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dziś trzy śmigłowce rosyjskich faszystów, ale dzienny plan usuwania rasistów powietrznych nie został zrealizowany! - podał sztab, cytowany przez "Ukraińską Prawdę".

W komunikacie dowództwa sił powietrznych dodano, że nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej, które Ukraina ma nadzieję dostać do sojuszników, przyczynią się do realizacji "dziennego planu niszczenia wroga".

Dziś siły powietrzne z powodzeniem biją okupantów bronią z lat 80., a rasiści używają przeciwko nam najnowszej broni - pocisków hipersonicznych i samolotów, które znacznie przewyższają nasze możliwości liczebnie i bojowo. Sytuacja może się zmienić radykalnie, kiedy będziemy używali nowoczesnego sprzętu od partnerów i zamkniemy niebo przed rasistowskim terroryzmem - napisano w komunikacie.

23:22

Obiecaliście, że będzie pomoc, udzielcie nam tej pomocy - powiedział policjant z oblężonego Mariupola zwracając się do prezydentów Francji i Stanów Zjednoczonych.

22:59

6623 osoby udało się w sobotę ewakuować korytarzami humanitarnymi z ukraińskich miast, atakowanych przez wojska rosyjskie - poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

To znacznie mniej, niż udało się ewakuować w piątek, gdy korytarzami humanitarnymi oblężone miasta opuściło ponad 9 tys. osób.

W sobotę 4128 osób opuściło oblężony Mariupol.