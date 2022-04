Postęp rosyjskich wojsk w Donbasie jest opóźniony "co najmniej o kilka dni" względem planów Moskwy - przekazał dziennikarzom wysokiej rangi urzędnik Pentagonu. Odessa, trzecie co do wielkości miasto Ukrainy, otrzymała nowe zestawy obrony przeciwlotniczej. W obwodzie ługańskim zaatakowali rosyjscy spadochroniarze, przeżyło tylko siedmiu. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow stwierdził, że "Moskwa nie uważa, że jest w stanie wojny z NATO, to NATO żyje w przekonaniu, że jest w stanie wojny z Rosją". Informacje dotyczące 66. dnia wojny w Ukrainie mamy dla Was w naszej relacji z 30.04.2022 r.

Siedmiu cywilów, w tym troje dzieci, zostało rannych w rosyjskim ostrzale Dobropola w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. "Rosjanie kontynuują uderzenia w cywilów obwodu donieckiego i cywilną infrastrukturę" - napisał Kyryłenko w komunikatorze Telegram. Jak przekazał, nocą z piątku na sobotę przeprowadzono nalot na szkołę w miejscowości Prywilla, uszkodzono też pobliskie budynki. W sobotę pod ostrzałem znalazło się osiedle mieszkaniowe w Dobropolu. Rannych zostało siedem osób, w tym troje dzieci. Uszkodzono kilka budynków. Telegram 13:47 Konsekwencje nocnego ataku na Charków. 13:23 Odessa, trzecie co do wielkości miasto Ukrainy, otrzymała nowe zestawy obrony przeciwlotniczej - poinformował w sobotę przedstawiciel władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk na komunikatorze Telegram.

"Noc w mieście i obwodzie minęła bez ostrzałów. Nasze siły obrony przeciwlotniczej otrzymały nowe zestawy do walki z wrogiem" - poinformował Bratczuk. Dodał, że "trwa operacja przeciwko dywersji" i jej rezultaty zostaną ogłoszone wkrótce.

13:21 Rosyjscy najeźdźcy ukradli respiratory ze szpitali w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy i wywożą je na swoje terytorium; urządzenia te są bardzo potrzebne do leczenia ciężko chorych - wynika z komunikatu rady miejskiej Mariupola. Telegram 12:28 Nie można osiągnąć pokoju poprzez broń; przeciwnie - można do niego dojść tylko rezygnując z broni - powiedział watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin włoskiemu dziennikowi "La Stampa". Zapewnił, że podróż do Kijowa jest pragnieniem papieża Franciszka, ale "jej realizacja jest uzależniona od tego, czy możliwe będzie przyczynienie się do realnej poprawy sytuacji w kraju". Zobacz również: Od czego jest uzależniona wizyta papieża Franciszka w Kijowie? 12:27 Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, powiedział, że rosyjski prezydent Władimir Putin ignoruje propozycje przywódców zachodnich dotyczące uruchomienia korytarza humanitarnego z oblężonego Mariupola. Wyraził przekonanie, że dla Rosji "zniszczenie Mariupola i zakładów Azowstal jest symboliczne". Zobacz również: Podolak: Dla Rosji zniszczenie Mariupola i zakładów Azowstal jest symboliczne 12:02 Tak wygląda ogień kontrbaterii w wykonaniu ukraińskich żołnierzy w kierunku donieckim. 11:58 Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już 1008 czołgów, a także około 23,2 tys. żołnierzy, 2445 pojazdów opancerzonych, 190 samolotów i 155 śmigłowców - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W ciągu ostatniej doby Rosja straciła około 200 żołnierzy, 27 pojazdów opancerzonych, 22 czołgi, sześć samochodów, jeden system artyleryjski, cztery systemy przeciwlotnicze, jeden samolot, cztery drony i jedną sztukę sprzętu specjalnego - zaznaczono w zestawieniu. Od 24 lutego do 30 kwietnia siły rosyjskie straciły łącznie 436 systemów artyleryjskich, 151 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 77 systemów przeciwlotniczych, 1701 samochodów, osiem jednostek pływających, 76 cystern z paliwem, 232 bezzałogowe statki powietrzne poziomu operacyjno-taktycznego i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu - napisano. 11:31 Zniszczenia po ostrzale w Charkowie. 11:30 Wypalanie napisu z pomnika przyjaźni ukraińsko-rosyjskiej w Czerkasach. 11:14 Postęp rosyjskich wojsk w Donbasie na wschodzie Ukrainy jest opóźniony "co najmniej o kilka dni" względem planów Moskwy; Rosjanom nie udało się okrążyć Ukraińców, którzy wciąż stawiają opór - przekazał dziennikarzom wysokiej rangi urzędnik Pentagonu. Przedstawiciel Pentagonu ocenił, że Rosjanie planują w Donbasie dużą, przedłużoną ofensywę. Zaznaczył, że nasilili również ostrzał centralnej Ukrainy, w tym Kijowa, a także obwodu odeskiego na południu. Jego zdaniem wojska rosyjskie chcą utrudnić Ukraińcom dostawy zaopatrzenia m.in. próbując niszczyć instalacje elektryczne, by zakłócić jazdę pociągów 10:31 Pod ostrzałami minęła noc w obwodach wschodniej Ukrainy: donieckim, ługańskim i charkowskim; ostrzeliwany był też obwód dniepropietrowski, a koło Hulajpola w onbwodzie zaporoskim, na południu, trwały zaciekłe walki - podaje Ukraińska Prawda. Obwód dniepropietrowski został ostrzelany pociskami rakietowymi. Pociski spadły w rejonie wsi Wełyka Kostromka i w rejonie synelnykowskim. Trwa ustalanie informacji o ofiarach i stratach. W obwodzie donieckim wojska rosyjskie prowadziły ataki rakietowe, lotnicze i artyleryjskie na całej linii frontu. Próbowały przedrzeć się w rejonie Marjinki, Krasnohoriwki i Nowomychajliwki. Strona ukraińska zapewniła, że próby te nie powiodły się. Nie ustawały w nocy ostrzały Charkowa, szczególnie wschodniej dzielnicy Sałtiwka. Ranna została jedna osoba. W obwodzie charkowskim ostrzelane zostały miejscowości w rejonach: iziumskim, bohoduchowskim i łozowskim. W ciągu minionej doby straż pożarna w obwodzie charkowskim 14 razy wyjeżdżała do gaszenia pożarów wywołanych ostrzałami. W obwodzie ługańskim Rosjanie przeprowadzili 16 ataków artyleryjskich w ciągu doby. Informacja o ofiarach nie została jeszcze uściślona, ze względu na intensywne działania wojenne. Wieczorem w piątek zginął mieszkaniec wsi Łoskutiwka - poinformował szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

10:30 Rosyjskie wojska ukradły już "kilkaset tysięcy ton" zboża na okupowanych przez siebie terytoriach Ukrainy - poinformował w państwowej telewizji ukraiński wiceminister rolnictwa Taras Wysocki, cytowany przez agencję Reutera. Wysocki wyraził obawy, że łupem Rosjan padnie większość z łącznie 1,5 mln ton ziarna przechowywanego na okupowanych terenach.

09:34 Na wschodzie Ukrainy Rosja kontynuuje ofensywę, której celem jest zajęcie całości obwodu donieckiego i ługańskiego i utworzenie korytarza lądowego z Krymem; Rosjanie prowadzą też ataki lotnicze na cele w głębi kraju - podał w sobotę ukraiński Sztab Generalny. "Wróg prowadzi uderzenia lotnicze i rakietowe i dokonuje ostrzałów artyleryjskich przeciwko obiektom infrastruktury cywilnej i wojskowej w głębi terytorium Ukrainy" - relacjonuje sztab w porannym komunikacie. Ocenia, że wojska rosyjskie nadal przegrupowują się i wzmacniają oddziały. 09:22 Rosja próbuje naprawić problemy, które uwidoczniły się podczas pierwszej fazy inwazji na Ukrainę, ale nadal zmaga się z licznymi wyzwaniami, w tym słabym morale uczestniczących w niej oddziałów - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony. "Rosja ma nadzieję naprawić problemy, które wcześniej zatrzymywały jej inwazję, poprzez geograficzną koncentrację sił bojowych, skrócenie linii zaopatrzenia oraz uproszczenie dowodzenia i kontroli. Rosja nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami. Została zmuszona do połączenia i przesunięcia wyczerpanych i rozproszonych jednostek uczestniczących w nieudanych działaniach w północno-wschodniej Ukrainie. Wiele z tych jednostek prawdopodobnie cierpi z powodu osłabionego morale. Nadal występują niedociągnięcia w rosyjskiej koordynacji taktycznej. Brak umiejętności na poziomie jednostek i niespójne wsparcie lotnicze sprawiają, że Rosja nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojej masy bojowej, mimo lokalnych popraw" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej. 09:05 Mychajło Puryszew uratował z oblężonego Mariupola 200 osób, przekształcił też swój klub nocny w schron, w którym przed bombardowaniami ukrywały się kobiety i dzieci - podała w sobotę stacja CNN.



Właściciel klubu nocnego wywoził z Mariupola swoim prywatnym vanem ludzi, a w drodze powrotnej przywoził jedzenie. Nie przestał nawet, gdy podczas jednej z takich misji znalazł się pod ostrzałem, a jego pojazd został poważnie uszkodzony. 08:42 W okupowanym Melitopolu Rosjanie chcą wprowadzić od 1 maja do obiegu ruble rosyjskie i planują uruchomienie działalności rosyjskiego banku detalicznego Sbierbank - podała w sobotę agencja Ukrinform, powołując się na władze ukraińskiego obwodu zaporoskiego. 08:23 Obecnie na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska - przekazała w sobotę Państwowa Agencja Atomistyki, która na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. 08:02 Dziennik "Time" twierdzi, że 13 marca podczas walk zginął ukraiński pilot, mjr Stepan Tarabalka. 29-letni pilot miał zestrzelić co najmniej 40 rosyjskich samolotów. Nazywany jest "duchem z Kijowa". Zobacz również: "Duch Kijowa" nie żyje. Legendarny pilot zginął w walce 07:54 Rosjanie przenoszą jednostki z obwodu Biełgorod do obwodu Izium. Na kierunku słobożańskim nieprzyjaciel koncentruje swoje główne wysiłki na utrzymaniu pozycji i uderzenia w siły ukraińskie - informuje w sobotę w porannym raporcie ukraiński Sztab Generalny, cytowany przez portal "Ukraińska Prawda". Nieprzyjaciel przeprowadza ataki powietrzne i rakietowe oraz ostrzeliwuje cele artyleryjskie w głębi Ukrainy, pozycje naszych wojsk na linii kontaktu i na obszarach przygranicznych. Trwa przegrupowanie i wzmocnienie wojsk rosyjskich. 07:50 Jeden zniszczony samolot, 9 dronów, kolejnych 11 czołgów i 28 pojazdów opancerzonych - tak wyglądają straty armii rosyjskiej w ciągu ostatniej doby - informuje ukraiński Sztab Generalny. 07:47 Rosyjscy spadochroniarze zaatakowali pozycje ukraińskiego wojska w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, ponieśli porażkę i tylko siedmiu z nich przeżyło - podała w nocy z piątku na sobotę agencja Ukrinform, cytując szefa władz obwodu Serhija Hajdaja. "Dziś pozycje naszych żołnierzy były szturmowane przez spadochroniarzy wrogiej armii. Zostali 'gościnnie' przyjęci przez żołnierzy 24. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej imienia króla Daniela. Tylko siedmiu okupantom udało się przeżyć to spotkanie, pozostali zostali zlikwidowani" - napisał Hajdaj na Telegramie. Telegram 07:33 Minister finansów Niemiec Christian Lindner (FDP) opowiedział się za pozbawieniem byłego kanclerza Gerharda Schroedera wsparcia ze strony państwa z powodu jego powiązań biznesowych z Rosją. "Byli przedstawiciele najwyższych urzędów, którzy najwyraźniej stoją po stronie zbrodniczych rządów, nie mogą liczyć na poparcie państwa" - powiedział polityk niemieckiej grupie medialnej "Funke-Mediengruppe". 07:14 W centrum rosyjskiego Biełgorodu słychać odgłosy eksplozji z ukraińskiej granicy - informuje RIA Novosti. Biełgorod leży niedaleko Charkowa, blisko granicy z Ukrainą. 07:10 Wojna w Ukrainie nie zwiększyła istotnie liczby cyberataków na polskie firmy - uważa ekspert ds. cyberbezpieczeństwa EY Patryk Gęborys. Dodał, że jednym z najlepiej zabezpieczonych jest sektor bankowy. Według eksperta mimo trwającej od dwóch miesięcy wojny w Ukrainie, nie odnotowano istotnego wzrostu ataków hakerskich. "Spodziewaliśmy się, że przy tak intensywnym konflikcie będziemy obserwować skuteczne ataki np. na infrastrukturę krytyczną, a ciągle mamy do czynienia raczej z klasycznymi atakami mającymi na celu wymuszenie okupu za zaszyfrowane dane" - powiedział PAP Gęborys. 06:57 Władze rosyjskie wysłały specjalistów z dziedziny energetyki jądrowej do ukraińskiej elektrowni atomowej w Zaporożu - poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), powołującej się na informacje władz ukraińskich. Ośmiu przedstawicieli Rosenergoatomu, należącego do rosyjskiego koncernu państwowego Rosatom, domaga się od kierownictwa elektrowni codziennych raportów na temat "poufnych kwestii" związanych z funkcjonowaniem elektrowni jądrowej - wynika z informacji przekazanych przez stronę ukraińską. 06:47 Rosyjska telewizja pokazała schwytanego na Ukrainie rannego brytyjskiego żołnierza - podała w piątek wieczorem stacja Sky News. Może to być ten Brytyjczyk, o zaginięciu którego informowało w czwartek ministerstwo spraw zagranicznych. 35-letni Andrew Hill był w ubraniu w wojskowym stylu, z zabandażowanym lewym ramieniem i prowizorycznym bandażem na głowie. Na wyemitowanym nagraniu wideo, odpowiadając na zadawane pytania, powiedział, że przyjechał na Ukrainę z własnej woli, by pomóc temu krajowi. 06:43 W wywiadzie dla saudyjskiego kanału telewizyjnego "Al-Arabiya" minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow wyraził pogląd, że Moskwa nie uważa, że jest w stanie wojny z NATO, zdaniem głównego dyplomaty Kremla, to NATO żyje w przekonaniu, że jest w stanie wojny z Rosją. Szef rosyjskiego MSZ oświadczył, że Rosja nie grozi użyciem broni jądrowej, i dodał, że to zachodnie media przesadzają w tej kwestii. Nie "bawimy się" w wojnę jądrową - powiedział rosyjski dyplomata. 06:40 Wojna na Ukrainie dobitnie przypomina, że nic nie zastąpi wiarygodnej obrony i pokazuje znaczenie sojuszy - powiedział brytyjski następca tronu książę Karol. "Konflikt na Ukrainie jest dobitnym przypomnieniem, że nie ma substytutu dla wiarygodnej obrony. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci obrazami wojny na naszym kontynencie i skutkami broni zrzucanej drogą powietrzną. W przypadku sił powietrznych walki na Ukrainie wyraźnie pokazały, że pomimo złożoności technologicznej współczesnych działań wojennych z powietrza, posiadanie zmotywowanych i dobrze wyszkolonych ludzi pozostaje kluczem do sukcesu operacyjnego. Konflikt ten uwypuklił również znaczenie sojuszy" - powiedział książę Karol przemawiając w Lincolnshire na paradzie absolwentów dwóch akademii RAF. Zobacz również: Oprawcy związali im ręce, torturowali, a potem zastrzelili. Kolejny grób ofiar Rosjan

