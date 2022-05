Wojska ukraińskie kontynuują kontrofensywę pod Charkowem. Nadal skutecznie odpychają siły rosyjskie w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej - informuje w swoim raporcie amerykański Institute for The Study of War. Walki toczą się w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy. Region został pozbawiony łączności: w miastach nie ma elektryczności, wody, gazu ani telefonii komórkowej. Najważniejsze informacje z 77. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 11.05.2022.

05:34 W wyniku ostrzału w Zaporożu zginął jeden mężczyzna. 8 osób trafiło do szpitala - pisze Ukraińska Prawda. 05:30 Amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła we wtorek 40 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. Niższa izba Kongresu w ten sposób zwiększyła pakiet, proponowany przez prezydenta Joe Bidena, który zwrócił się o 33 miliardy dolarów na wsparcie Ukrainy. Za projektem ustawy głosowało 368 członków Izby, przeciw było 57. Dokument trafi teraz do Senatu, który już wcześniej zapewniał, że zajmie się nim w trybie nadzwyczajnym. 05:22 W nocy na kanale Nexta pojawił się film z Azowstalu. Jak wynika ze wstępnych informacji, płoną tam dwa piętra. Na filmie w tle słychać wybuchy bomb. Jak czytamy w opisie, nagranie zostało opublikowane przez jednego z obrońców Mariupola. 05:15 Dziś Rada Praw Człowieka ONZ ma zebrać się na specjalnej sesji w sprawie Ukrainy. To wynik ukraińskiego wniosku o ponowne przyjrzenie się sytuacji w związku z wysuwanymi przeciwko Rosji zarzutami. Jak podała BBC, na sesji może zapaść decyzja o terminie przygotowania raportu przez oenzetowską komisję ds. badania zbrodni na Ukrainie. 05:13 Siły ukraińskie, dzięki skutecznej kontrofensywie, na północ od Charkowa wciąż popycha siły rosyjskie w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej - informuje ISW raporcie podsumowującym po 10 maja. 05:07 Najważniejsze informacje z 77. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 11.05.2022.



