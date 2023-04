Stany Zjednoczone odpierają wysiłki niektórych europejskich państw NATO, by podczas lipcowego szczytu Sojuszu zaoferować Ukrainie "mapę drogową" do członkostwa - podał "Financial Times". Pentagon prowadzi śledztwo w sprawie wycieku i publikacji tajnych dokumentów zawierających plany USA i NATO dotyczące wsparcia ukraińskiego wojska przed spodziewaną ofensywą - przekazał "New York Times". Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 07.04.2023.