Zaopatrzenie żołnierzy we wszystko, co jest im potrzebne, "zerowa tolerancja dla korupcji" oraz rozszerzenie międzynarodowej koalicji wokół Ukrainy wymienił w czwartek wśród swoich priorytetów nowy minister obrony Ukrainy Rustem Umierow na ceremonii przedstawienia go pracownikom resortu. Czwartek to 561. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 07.09.2023 r.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nowy minister obrony Ukrainy Rustem Umierow / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

13:55

Sekretarz stanu USA Antony Blinken obserwował w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy szkolenia z rozminowywania - podała ukraińska telewizja Suspilne. Blinken poinformował, że odwiedził ukraińską straż graniczną w tym regionie.

Szef amerykańskiej dyplomacji pojechał do obwodu czernihowskiego, który graniczy z Rosją i Białorusią, w drugim i ostatnim dniu swojej wizyty na Ukrainie. Zapowiedział tam kolejną pomoc finansową USA, w wysokości 90 mln USD, przeznaczoną na rozminowywanie kraju.

Na kadrach wyemitowanych w telewizji 5. Kanał pokazano spotkanie Blinkena z ekipą rozminowującą w kamizelkach Szwajcarskiej Fundacji na rzecz Rozminowywania (FSD), która działa na Ukrainie.



13:48

"Cała działalność naszego ministerstwa powinna koncentrować się na wzmocnieniu naszych wojskowych, zaopatrzeniu ich we wszystko, co niezbędne - broń, sprzęt wojskowy, wyposażenie, środki indywidualnej obrony, żywność, ochrona praw żołnierzy, opieka medyczna wysokiej jakości, nieustanne szkolenie i podwyższanie kwalifikacji" - mówił Umierow.

13:47

Przygotowujemy wizytę szefa Agrounii Michała Kołodziejczaka w Brukseli, będzie możliwość spotkania w Brukseli z szefową PE Robertą Metsolą; tematem jest palący problem niekontrolowanego napływu produktów żywnościowych z Ukrainy - poinformował przewodniczący PO Donald Tusk.

Tusk poinformował, że jego formacja napisała list do szefowej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli i przygotowuje wizytę Kołodziejczaka w Brukseli. Nasz partner, szef Agrounii ma w ręku list, który wspólnie przygotowaliśmy i wspólnie przygotowujemy wizytę Michała Kołodziejczaka w Brukseli. Jest to list do szefowej Parlamentu Europejskiego, będzie możliwość waszego spotkania w Brukseli i dotyczy to bardzo palącego problemu, jakim jest ciągle niekontrolowany napływ różnych produktów żywnościowych z Ukrainy - powiedział Tusk.

13:46

Ukraińskie zboże zaczęło być eksportowane przez porty Chorwacji - poinformowała minister gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko w Bukareszcie podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza. Swyrydenko spotkała się z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem.

Choć jest to niszowy szlak handlowy, to jednak już cieszy się popularnością. Jesteśmy gotowi go rozwijać, poszerzając możliwości korytarza transportowego - powiedziała Swyrydenko.

13:45

Tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę jest możliwy, nie ma mowy o całkowitej blokadzie; prezydent Andrzej Duda rozmawiał w Bukareszcie podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza o możliwości rozbudowy infrastruktury tak, by ten proces usprawnić - podkreślił w szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Jak dodał prezydencki minister, nie może być jednak mowy o zgodzie na to, by to zboże w sposób pozbawiony regulacji rozlewało się po wewnętrznym rynku Unii Europejskiej.

13:44

Mieszkańcy i właściciele firm na wyspie Phuket w południowej Tajlandii nie kryją wściekłości z powodu rosnącej liczby Rosjan, którzy od początku wojny na Ukrainie osiedlają się na wyspie. Mieszkańcy skarżą się, że przybysze zabierają im miejsca pracy, prowadzą działalność skierowaną wyłącznie do Rosjan, w tym m.in. sieci prostytucji, i nie dają lokalnej społeczności nic oprócz... wzrostu kosztów życia - podaje portal Al-Dżazira.

12:55

Ponad 70 proc. uczestników międzynarodowego badania uważa, że Rosja jest największym zagrożeniem dla pokoju światowego. W czołówce są również inne mocarstwa; podobna liczba respondentów jako największe zagrożenie wskazała Chiny, a połowa - Stany Zjednoczone.

12.15

NATO nie ma żadnych dowodów na to, że szczątki dronów znalezione na terytorium Rumunii to efekt celowego ataku na ten kraj - oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

"Nie mamy żadnych informacji wskazujących na celowy atak ze strony Rosji i czekamy na wynik trwającego śledztwa" - powiedział Stoltenberg podczas spotkania z posłami w Parlamencie Europejskim.



11:30

Generał Siergiej Surowikin, były dowódca rosyjskich sił powietrznych i zgrupowania wojsk inwazyjnych na Ukrainie, który został zatrzymany po czerwcowym buncie najemniczej Grupy Wagnera, może objąć stanowisko w strukturach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) - poinformował w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Think tank przytoczył wypowiedź emerytowanego rosyjskiego generała i deputowanego do Dumy Państwowej Wiktora Zawarzina. W jego ocenie Surowikin prawdopodobnie obejmie funkcję w jednym z organów WNP - fasadowej organizacji międzynarodowej utworzonej w 1991 roku w celu utrzymania współpracy Rosji z państwami powstałymi w wyniku rozpadu ZSRR.

11:00

Osiemnaście osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy i zaporoskim na południu w ciągu ostatniej doby - poinformowały w czwartek władze obwodowe, prokuratura i policja. Według najnowszych danych szesnaście osób zginęło, a 33 odniosły obrażenia w środę w rosyjskim ataku na centralne targowisko w Kostiantyniwce w obwodzie donieckim - podała rzeczniczka obwodowej policji Ołeksandra Hawryłko w telewizji.

10:00

Generał dywizji Konstantin Ogijenko, który stał na czele 1 Armii Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Specjalnego Przeznaczenia, został oskarżony o przyjęcie łapówki. Co ciekawe, wspomniany związek taktyczno-strategiczny od 2015 roku realizuje zadania obrony powietrznej Moskwy.

Zobacz również: Były dowódca obrony powietrznej Moskwy oskarżony o przyjęcie łapówki

09:00

Mieszkańcy kontrolowanego przez Rosję obszaru obwodu donieckiego na Ukrainie otrzymują teraz rosyjskojęzyczne wiadomości lokalne od głównej rosyjskiej stacji telewizyjnej, które prezentują kremlowskie spojrzenie na wojnę - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 4 września Wszechrosyjska Państwowa Kompania Telewizyjna i Radiowa (WGTRK) otworzyła filię w Doniecku i rozpoczęła nadawanie w nieuznawanej na arenie międzynarodowej Donieckiej Republice Ludowej (DRL). Lokalne wiadomości są dostarczane przez kanał Rossija 1 i przedstawiają rosyjskie spojrzenie na wojnę.

07:44

W rosyjskim Rostowie nad Donem doszło w czwartek do eksplozji. Lokalne władze twierdzą, że rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła dwa drony, ale media publikują filmy z eksplozji i pożarów - informuje portal Ukraińska Prawda.