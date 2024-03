Siły obrony Ukrainy strąciły 12 z 12 dronów Shahed, którymi Rosja zaatakowała w nocy - poinformował dowódca ukraińskich Sił Powietrznych, generał Mykoła Ołeszczuk. Bezzałogowce wystartowały z obwodu kurskiego w Rosji oraz z Przylądka Czauda na okupowanym Krymie. Wtorek to 762. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Najważniejsze informacje z tym związane śledzimy w naszej relacji z 26.03.2024 r.

Zniszczenia po wczorajszym uderzeniu rosyjskiej rakiety na Kijów / STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT / PAP/EPA

08:23

To nie Ukraina, lecz rosyjski dyktator Władimir Putin jest największym "oknem dla terroru" - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski, komentując oświadczenia Kremla, że sprawcy piątkowego ataku terrorystycznego na salę koncertową pod Moskwą próbowali uciec przez Ukrainę.

Dziś Putin znów mówił do siebie i znów było to transmitowane w telewizji. Ponownie obwinia Ukrainę. Jest on chorym i cynicznym stworzeniem. Wszyscy są terrorystami oprócz niego, chociaż on żywi się terrorem od dwóch dekad - powiedział Zełenski w wystąpieniu opublikowanym w nocy.

On jest największym oknem dla terroru. On i jego służby specjalne. A kiedy odejdzie, popyt na terror i przemoc zniknie wraz z nim, ponieważ jest to jego popyt. I nikogo innego - podkreślił szef państwa ukraińskiego.

08:22

Siły obrony Ukrainy strąciły 12 z 12 dronów Shahed, którymi Rosja zaatakowała w nocy - poinformował dowódca ukraińskich Sił Powietrznych, generał Mykoła Ołeszczuk.

Bezzałogowce wystartowały z obwodu kurskiego w Rosji oraz z Przylądka Czauda na okupowanym Krymie. Rosjanie użyli także do nocnych ataków dwóch rakiet manewrujących S-300, wystrzelonych w kierunku obwodu donieckiego.





05:20

Szefowie dyplomacji Estonii, Łotwy oraz Litwy spotkali się w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, aby omówić udzielaną Ukrainie pomoc w wojnie przeciwko Rosji, podniesienie kosztów walk dla agresora oraz bezpieczeństwo regionu bałtyckiego.

Amerykańska pomoc w zakresie bezpieczeństwa i obecność w naszym regionie znacząco przyczyniają się do pokoju i bezpieczeństwa w Europie - powiedział estoński minister Margus Tsahkna, cytowany przez agencję BNS.

Szef estońskiej dyplomacji podkreślił, że "do zapewnienia Kijowowi zwycięstwa wystarczy, by kraje o podobnych poglądach przeznaczyły w nadchodzących latach 0,25 proc. swojego PKB na obronę Ukrainy". Estonia już podjęła takie zobowiązanie - zaznaczył.

Minister ocenił, że prócz zwiększenia pomocy wojskowej kluczowe znaczenie ma zaostrzenie sankcji wobec Rosji i wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów do pomocy Ukrainie.



"To było owocne spotkanie, potwierdziliśmy konieczność zwiększenia tempa pomocy udzielanej Ukrainie" - napisał na platformie X szef MSZ Łotwy Kriszjanis Karinsz, komentując rozmowy z przedstawicielami amerykańskiej dyplomacji.



05:19

Rosyjskie siły okupacyjne atakują Charków dronami - poinformował Ołeh Syniehubow szef charkowskiej administracji obwodowej.

"Okupanci uderzają dronami. Mieszkańcy Charkowa i regionu: pozostańcie w schronach!" - napisał Ołeh Syniehubow na swoim kanale w Telegramie.

Wcześniej w mieście ogłoszono alarm powietrzny, o eksplozji w mieście poinformował burmistrz miasta Ihor Terechow.

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o kilku falach ataku rosyjskimi dronami.