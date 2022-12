Władze obwodu odeskiego zaapelowały w nocy do mieszkańców aby, jeśli to możliwe, czasowo opuścili Odessę. W rezultacie nocnych ataków rosyjskich dronów na system energetyczny, ponad 1,5 mln mieszkańców Odessy na południu Ukrainy, jest bez prądu - poinformował Wołodymyr Zełenski. Najważniejsze informacje związane z 291. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 11.12.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Wiele regionów Ukrainy ma kłopoty z prądem / Viacheslav Ratynskyi / PAP/EPA

07:43

Na ulicach Helsinek podczas obchodów fińskiego święta niepodległości spalono rosyjską flagę. Rosyjskie służby dyplomatyczne zażądały ukarania winnych, ale w Finlandii karze podlega tylko znieważenie własnej flagi.

Według relacji fińskiego radia Yle, 6 grudnia, w dniu narodowego święta niepodległości, w trakcie tradycyjnego wieczornego marszu z pochodniami skrajnie prawicowego stowarzyszenia "612", grupa kilku osób podpaliła rosyjską flagę. Do incydentu doszło przed bramą stołecznego cmentarza. Patrol helsińskiej policji wzywał do zaprzestania tej czynności. Później przebieg obchodów święta niepodległości na ulicach stolicy Helsinek funkcjonariusze uznali za "wyjątkowo spokojny".

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że podjęte zostały "kroki dyplomatyczne" zobowiązujące fińskie władze do "pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności" i zapobieżenia w przyszłości "podobnym ekstremistycznym aktom".

07:41

Kongres USA naciska na Pentagon, by nakłonić go do zmiany przepisów dotyczących obowiązkowych rezerw amunicji na wypadek potencjalnych konfliktów, ponieważ spowalniają one dostawy wojskowe dla Ukrainy - pisze amerykański magazyn "Foreign Policy", powołując się na źródła w Kongresie.

Przedstawiciele sił zbrojnych USA i resortu obrony wielokrotnie powtarzali podczas briefingów dla kongresmenów, że zgodnie z przepisami Pentagonu muszą być utrzymywane na pewnym poziomie rezerwy amunicji na wypadek potencjalnych wojen (np. z Rosją) przewidzianych w planach operacyjnych resortu.

Nie pozwala to na szybsze wysyłanie broni do Ukrainy, zwłaszcza, że pojęcie "amunicji" jest w przepisach pojmowane bardzo szeroko i obejmuje również amunicję do wyrzutni rakiet typu MLRS, czy pociski kierowane Javelin - wyjaśnia rozmówca "FP".

07:27

Mimo braku prądu mieszkańcy Odessy oglądają mundial. Pub wyposażony jest w generator, a telewizor wyniesiono na zewnątrz.