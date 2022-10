To już 222. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył w wieczornym przemówieniu wideo, że sukces sił ukraińskich nie ogranicza się do Łymanu w obwodzie donieckim. Poinformował, że wyzwolono dwie małe miejscowości w obwodzie chersońskim - Archangielskie i Myrolubiwkę. Z kolei białoruska niezależna Nasza Niwa analizuje relacje rosyjskich "blogerów frontowych", z których wynika, że siły ukraińskie doszły do miejscowości Dudczany. Potwierdzenie tych nieoficjalnych informacji oznaczałoby, że Ukraińcy od soboty weszli w głąb rosyjskich pozycji na ponad 20 km, a rosyjski front na północ od Chersonia może się załamać. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w naszym raporcie z 03.10.2022 roku.

W swoim wystąpieniu Wołodymir Zełenski podkreślił, iż sukces sił ukraińskich nie ogranicza się do Łymanu w obwodzie donieckim. "Historia wyzwolenia Łymanu w obwodzie donieckim stała się teraz najbardziej popularna w mediach. Ale sukcesy naszych żołnierzy nie ograniczają się do Łymanu" - oświadczył ukraiński prezydent. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że siły ukraińskie wyzwoliły dwie małe miejscowości w obwodzie chersońskim - Archangielskie i Myrolubiwkę. To jeden z obwodów, w których Kreml przeprowadził pseudoreferenda akcesyjne. Zełenski wspomniał o obu miejscowościach, dziękując przy tym poszczególnym jednostkom sił ukraińskich za poświęcenie na froncie. 05:22 Wcześniej w sieciach społecznościowych pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o udanych działaniach ofensywnych wojsk ukraińskich w obwodzie chersońskim, na zachodnim brzegu Dniepru, m.in. o zajęciu miejscowości Chreszczeniwka i Zołota Bałka.

05:11 Białoruska niezależna Nasza Niwa analizuje relacje rosyjskich "blogerów frontowych", z których wynika, że siły ukraińskie doszły do miejscowości Dudczany.



Potwierdzenie tych nieoficjalnych informacji oznaczałoby, że Ukraińcy od soboty weszli w głąb rosyjskich pozycji na ponad 20 km, a rosyjski front na tym odcinku może się załamać. Malwina Zaborowska