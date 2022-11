Centrum rosyjsko-ukraińskiej wojny to teraz Donbas - potwierdza o poranku rzecznik ukraińskiego dowództwa Wschód Sierhij Czerewaty. Najcięższe starcia mają miejsce w okolicach Bachmutu. Rakieta, która spadła w Polsce to wypadek, a nie uderzenie Rosji przeciw NATO - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla kanadyjskiego publicznego nadawcy CBC. Najważniejsze wydarzenia 271. dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę śledzimy w naszej relacji z 21.11.2022 r.

Zniszczony rosyjski sprzęt wojskowy we wsi Prawdino w obwodzie chersońskim / Alena Solomonova / PAP

07:10

Centrum rosyjsko-ukraińskiej wojny to teraz Donbas - potwierdza o poranku rzecznik ukraińskiego dowództwa Wschód Sierhij Czerewaty. Najcięższe starcia mają miejsce w okolicach Bachmutu, ruch oddziałów - jak dodał wojskowy - z obu stron jednak wyraźnie spowolnił z powodu warunków pogodowych. Największym utrudnieniem jest potężne błoto - mówił Czerewaty.



Po bardzo grząskim gruncie nie mogły początkowo przejechać kołowe pojazdy - samochody i transportery opancerzone. A teraz problemy ma nawet sprzęt gąsienicowy, jak bojowy pojazdy piechoty, czy czołgi - tłumaczył.

Rzecznik ukraińskiego dowództwa Wschód dodał, że ten czas wykorzystywany jest do uzupełniania oddziałów i sprzętu. Poinformował też, że jak dotąd nie widać, by rosyjskie siły zostały wsparte jednostkami, które wycofują się spod Chersonia.

07:00

Incydent w Przewodowie nie będzie mieć wpływu na stosunki polsko-ukraińskie - tak uważa ponad 70 procent osób, które wzięły udział w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Co piąty badany sądzi natomiast, że te relacje się pogorszą. W sondażu padło też pytanie o wsparcie naszego kraju dla Ukrainy. Jak oceniają je respondenci?

06:52

Rakieta, która spadła w Polsce to wypadek, a nie uderzenie Rosji przeciw NATO - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla kanadyjskiego publicznego nadawcy CBC.

Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, Stoltenberg zwrócił uwagę, że kraje NATO przekazując broń Ukrainie zmniejszyły swoje zapasy i muszą zwiększyć produkcję wojskową. Podkreślił, że kraje NATO muszą być gotowe do poniesienia kosztów, takich jak wyższe koszty energii czy inne koszty gospodarcze. Musimy pamiętać, że cena, którą my płacimy jest mierzona pieniędzmi, a Ukraina płaci cenę liczoną w życiu ludzkim, krwi, każdego dnia i jest naszym obowiązkiem im pomóc - powiedział Stoltenberg.

Do wybuchu w Przewodowie w woj. lubelskim doszło we wtorek, w dniu, w którym siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę. Na teren suszarni zbóż we wsi Przewodów, leżącej blisko granicy z Ukrainą, spadła rakieta - jak później informowały polskie władze - najprawdopodobniej ukraińskiej obrony powietrznej. Doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. Podkreślono, że wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.