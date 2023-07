Cztery osoby zginęły, a 37 zostało rannych w wyniku nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów. Na początku lipca rozpoczęto rozbiórkę trzech obozów szkoleniowych dla sił rosyjskich, znajdujących się na poligonach wojskowych na Białorusi - poinformowała białoruska redakcja Radia Swoboda na podstawie analizy zdjęć satelitarnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą do Sofii, stolicy Bułgarii - podała bułgarska telewizja publiczna. Kreml nadal wykazuje zaniepokojenie ryzykiem zbrojnego buntu w Rosji po rebelii najemniczej Grupy Wagnera i jej szefa Jewgienija Prigożyna z 23-24 czerwca - informuje w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Czwartek to 498. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy zbieramy w relacji z 06.07.2023 r.

Ukraińska policja (zdjęcie ilustracyjne) / STEPAN FRANKO / PAP/EPA

12:27

Państwo musi pokazać, że jest sprawne i funkcjonuje, a z perspektywy Rosjan - niestety - najlepiej pokazać to niszcząc obiekty w Ukrainie. Brzmi to strasznie, ale taka jest właśnie Rosja - mówił w internetowym Radiu RMF24 Maciej Milczanowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym, który był gościem Tomasza Terlikowskiego.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Atak na Lwów ma pokazać, że Ukraina jest w zasięgu instalacji militarnych Rosji"

12:19

Kreml nadal wykazuje zaniepokojenie ryzykiem zbrojnego buntu w Rosji po rebelii najemniczej Grupy Wagnera i jej szefa Jewgienija Prigożyna z 23-24 czerwca - informuje w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

12:10

Po zakończeniu wojny Ukraina zrezygnuje z poboru w takiej formie, w jakiej obowiązywał wcześniej - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal.

"Podstawą naszej obrony będzie armia zawodowa. Jednocześnie zostaną utworzone dwa komponenty rezerwowe. Wszyscy podlegający służbie wojskowej będą stale przechodzić obowiązkowe ćwiczenia w niektórych specjalnościach wojskowych" - napisał na Telegramie.

12:01

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rosyjskie władze "nie śledzą ruchów Jewgienija Prigożyna".

11:55

Wyjazd szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna na Białoruś był jednym z warunków negocjacji w celu zakończenia buntu - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Wcześniej Alaksandr Łukaszenka poinformował, że na Białorusi nie ma ani Prigożyna, ani najemników Grupy Wagnera.

11:47

Ukraińska policja otrzymała informację, że podczas nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów zamkniętych było co najmniej 10 schronów. Wszczęto w tej sprawie postępowanie karne.

11:41

Raiffeisen Bank International odkłada wyjście z Rosji, ponieważ Austria ma nadzieję na szybkie zakończenie wojny w Ukrainie - donosi agencja Reutersa.

11:34

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował, że w mieście została ogłoszona dwudniowa żałoba w związku z nocnym atakiem sił rosyjskich, w którym zginęły co najmniej cztery osoby, a 37 zostało rannych.

11:27

Rosjanie uchylający się od poboru nie będą mogły zdać egzaminu na prawo jazdy. Przepis wejdzie w życie 11 lipca - poinformowała agencja RIA Nowosti.

11:21

Szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki powiedział, że w pobliżu budynku mieszkalnego, który został zniszczony podczas nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów, znajdował się schron, ale w momencie ataku znajdowało się tam zaledwie pięć osób.

Schron jest w dobrym stanie i był otwarty w momencie ataku. Ale z całego domu było tam tylko pięć osób. Szkoda - stwierdził.

11:15

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Sofii - podała bułgarska telewizja publiczna.

Wizyta odbywa się na zaproszenie rządu Bułgarii, ale ukraiński przywódca spotka się również z raczej niechętnym Ukrainie prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem.

11:07

Powiedzmy Brukseli: zakaz importu mrożonej maliny z Ukrainy to jest priorytet. Ta decyzja musi być wydana jak najszybciej - mówił wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

Zwrócił uwagę, że tylko w od stycznia do kwietnia br. import ukraińskich malin do Polski wzrósł do ponad 7 tys. ton.

11:03

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa twierdzi, że protestujący we Francji rzekomo używają broni, którą kraje zachodnie dostarczyły Ukrainie.

W lipcu 2022 roku Europol poinformował, że grupy przestępcze, a także uchodźcy, przemycają broń z Ukrainy.

10:56

Dwie rosyjskie korwety, Gromkij i Sowriemiennyj, zawinęły do portu w Szanghaju we wschodnich Chinach, gdzie wezmą udział w ćwiczeniach. Na przełomie czerwca i lipca obie jednostki przepłynęły w okolicach Tajwanu i Japonii, budząc niepokój władz obu państw - pisze agencja Reutera.

10:44

Według najnowszych danych Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, w wyniku nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów zginęły cztery osoby, a 37 zostało rannych.

Telegram

10:38

18 żołnierzy batalionu "Ajdar" stanie przed sądem wojskowym w Rostowie nad Donem. Proces ma ruszyć 7 lipca.

10:31

Prezydent Andrzej Duda jest dobrze przygotowany do szczytu NATO w Wilnie - zapewnił w TVP Info szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Będzie to kluczowa konferencja w tym sezonie politycznym - ocenił.

10:25

Pierwsza w Polsce teatralna scena ukraińska zostanie dziś otwarta w przestrzeniach Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu. Będzie stałym miejscem prezentacji dla Ukraińców i wszystkich zainteresowanych ukraińskim językiem i kulturą.

10:20

Rosyjska ambasada w Niemczech "stanowczo zalecała", aby obywatele rosyjscy powstrzymali się od ściągania samochodów z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi do Niemiec ze względu na rosnącą liczbę konfiskat.

Ze względu na sankcje niemieckie służby celne traktują wjazd prywatnym samochodem z Rosji do Niemiec jako podstawę do zatrzymania pojazdu.

10:14

W ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków zginęło w całej Ukrainie sześć osób cywilnych, a około 50 zostało rannych - podał portal Ukrainska Prawda na podstawie informacji z obwodowych administracji wojskowych z całego kraju.

Cztery osoby poniosły śmierć w nocnym ostrzale rakietowym Lwowa, a 34 zostały ranne.

W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji zginęły dwie osoby. W tym obwodzie odnotowano 10 rannych, w tym dziecko.

10:08

Nocny atak sił rosyjskich na Lwów pokazuje, że Ukraina potrzebuje więcej obrony powietrznej i konieczne jest wdrożenie mechanizmów karania państw trzecich za eksport do Rosji ważnych komponentów do produkcji rakiet - napisał na Telegramie szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

"Potrzebne są mechanizmy karania państw za reeksport do Federacji Rosyjskiej ważnych komponentów do produkcji rakiet" - stwierdził najbliższy współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Telegram

Według Andrija Jermaka Władimir Putin obawia się możliwości udzielenia gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie przez Zachód i przyłączenia Ukrainy do NATO. "NATO to gwarancja tego, że Putin będzie się bał" - napisał szef kancelarii prezydenta.

"Zaproszenie naszego kraju do NATO wraz ze wzmocnieniem zdolności obronnych pozwoli nam pokonać Rosjan. Członkostwo w NATO zagwarantuje bezpieczeństwo w Europie na wiele lat. Bez tego reżim rosyjski, jeśli zachowa on swoją integralność, będzie w stanie kontynuować terror powietrzny" - uważa Jermak.

Podkreślił on w swoim wpisie, że nie ma gwarancji, iż podczas rosyjskich ataków któryś z pocisków przypadkowo nie trafi w terytorium sąsiednich państw. Podsumował, że decyzja o przyjęciu Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego byłaby historyczna i zmieniłaby Europę oraz pomogła w zachowaniu pokoju na świecie poprzez wzmocnienie architektury bezpieczeństwa.

10:02

Ciężar odpierania ukraińskiej kontrofensywy ponoszą formacje wojskowe ściągane z całej Rosji, co podkreśla do jakiego stopnia wojna zaburzyła ustaloną strategię obronną tego kraju - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy silnie umocnionych linii broni 58. Armia Ogólnowojskowa, która zwykle zabezpiecza niestabilny rosyjski region Kaukazu, a w okolicach Wełykiej Nowosiłki front utrzymują 5. Armia Ogólnowojskowa i piechota morska, które rutynowo stacjonują 7000 km dalej jako równowaga dla potęgi Chin.

Z kolei wokół Bachmutu na wschodzie Ukrainy obrona jest obecnie w dużej mierze tworzona przez pułki powietrznodesantowe stacjonujące zwykle w zachodniej Rosji, które zwykle działają jako elitarne siły szybkiego reagowania w przypadku napięć z NATO.

"Sposób, w jaki Rosja akceptuje ryzyko w całej Eurazji, podkreśla, jak wojna zaburzyła ustaloną strategię narodową Rosji" - uważa brytyjski resort obrony.

09:56

Podczas nocnego ataku rakietowego na Lwów zniszczona została jedna z podstacji elektrycznych, przez co bez prądu jest ok. 150 osób - poinformowała agencja UNIAN.

09:49

Dlaczego to Lwów został minionej nocy zaatakowany pociskami rakietowymi Kalibr? Mówi się, że Rosjanie uderzyli w nasze miasto, bo leży daleko na zachodzie kraju, więc ma słabszą obronę powietrzną - powiedział PAP lwowski dziennikarz Wołodymyr Pawliw.

W porównaniu z miastami znajdującymi się bliżej frontu i ze stolicą, we Lwowie brakuje jednostek obrony powietrznej - dodał dziennikarz.

Usłyszałem w nocy wybuch, około trzeciej. Rano zadzwoniła znajoma i powiedziała, że "uderzyło" w dom mojego znajomego. To koło uczelni wojskowej. Zadzwoniłem do niego, on potwierdził, ale nic mu się nie stało - powiedział Wołodymyr Pawliw.

09:43

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował, że wraz z Federalną Służbą Bezpieczeństwa zidentyfikował "zwolennika radykalnych poglądów" w obwodzie tiumeńskim, który na zlecenie Ukrainy rzekomo przygotowywał atak terrorystyczny.

09:36

Kanały na Telegramie powiązane z rosyjskimi władzami publikują zdjęcia szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna w perukach i różnych przebraniach.

Telegram

09:30

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Times", że zagrożenie atakiem na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej zmalało.

09:24

Ukraińskie gesty w sprawie rzezi wołyńskiej na pewno są potrzebne, bo sprawa ta wciąż jest niezabliźnioną raną - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Szymon Szynkowski vel Sęk.

Minister ds. UE pytany o to, czy w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej Ukraińcy powinni przeprosić, odpowiedział, że "na pewno gesty w tej sprawie są potrzebne, bo ta sprawa ciągle jest wielką niezabliźnioną raną". Dodał jednak, że na konkrety trzeba poczekać do 11 lipca.

09:17

190 osób próbowało w środę nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-polską i dostać się do Polski. 28 osób zawróciło na Białoruś - podsumowała w codziennym raporcie z ostatniej dobry straż graniczna.

09:11

W tej chwili mamy cztery osoby zabite. Do tego czasu 33 mieszkańców poprosiło o pomoc medyczną. 13 z nich zostało hospitalizowanych. Są skomplikowane przypadki. Służby ratownicze kontynuują akcję. Pod gruzami może być jeszcze kilka osób - oświadczył w rozmowie z PAP mer Lwowa Andrij Sadowy po nocnym ataku sił rosyjskich na miasto.

Według szefa Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksyma Kozyckiego, liczba rannych wzrosła do 34.

Jest to jeden z największych ataków na cywilną infrastrukturę Lwowa od początku tej wojny. Rosjanie zaatakowali, bo ich celem jest zabijanie cywilów. 35 budynków zostało uszkodzonych. Są to między innymi szkoły i akademiki Politechniki Lwowskiej - poinformował Sadowy.

Do akcji ratowniczej władze miejskie zaangażowały wszystkie służby. W wyniku rosyjskiego uderzenia rakietowego wiele osób straciło mieszkania.

Teraz zapewniamy ludziom miejsce do tymczasowego zamieszkania. 60 mieszkań zostało poważnie uszkodzonych. Dostarczamy też gorące posiłki. Wszystkie służby działają na pełnych obrotach - powiedział mer.

Lwów został zaatakowany Kalibrami. Oczywiście, zadziałała obrona powietrzna, ale niestety liczba tych systemów jest niewystarczająca, dlatego giną ludzie - podkreślił Sadowy.

09:06

Na początku lipca rozpoczęto rozbiórkę trzech obozów do szkolenia sił rosyjskich, znajdujących się na poligonach wojskowych na Białorusi - poinformowała białoruska redakcja Radia Swoboda na podstawie analizy zdjęć satelitarnych wykonanych przez Planet Labs.

Mowa o poligonach w obwodzie witebskim, pod Osipowiczami i pod Baranowiczami.

Według jednej z wersji, zdecydowano się zlikwidować obozy, bo Rosja ma już wystarczająco dużo środków, by szkolić zmobilizowanych na swoim terytorium.

09:00

Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało, że trzy rosyjskie myśliwce przeprowadziły "niebezpieczne manewry" podczas przechwytywania amerykańskich dronów MQ-9 Reaper w północno-wschodniej Syrii.