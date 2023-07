"Ułamki zestrzelonych rakiet i fala uderzeniowa po ich zestrzeleniu uszkodziły obiekty infrastruktury portowej i kilka budynków prywatnych" - oświadczyło Dowództwo Operacyjne Południe w komunikacie na Facebooku. Ranna została jedna osoba.

Rzecznik sił ukraińskich na południu kraju Władysław Nazarow opublikował na Telegramie zdjęcia pokazujące skutki ostrzału w rejonie Dworca Morskiego w Odessie. Uszkodzona została znajdująca się tam cerkiew i hotel, który od około dekady jest nieczynny.

Telegram

Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, powiązał atak na Odessę i Mikołajów - drugie ważne miasto na południu Ukrainy - z kwestią eksportu zboża ukraińskiego przez Morze Czarne. Rosja wycofała się 17 lipca z tzw. umowy zbożowej, gwarantującej bezpieczny ruch statków ze zbożem i produkcją rolną, wypływających z ukraińskich portów czarnomorskich.



10:40

Dwudniowe spotkanie ministerialne państw G20 zakończy się we wtorek bez wspólnej deklaracji ze względu na różnice między krajami dotyczące stosunku do wojny Rosji przeciwko Ukrainie - przekazał agencji Reutera anonimowy przedstawiciel Indii, które są gospodarzem spotkania.

Większość krajów Zachodu, w tym USA, Wielka Brytania, Niemcy i Francja, naciskała na jednoznaczne potępienie Rosji i jej inwazji na Ukrainę, podczas gdy Rosja i Chiny wystąpiły przeciw.

Jednocześnie Indie nie były w stanie przedstawić projektu finalnego komunikatu, który byłby do zaakceptowania dla wszystkich członków G20. Część państw nalegała, by nazywać wojnę "konfliktem", podczas gdy Rosja odnosiła się do niej jako do "specjalnej operacji wojskowej" - opisał pragnący zachować anonimowość przedstawiciel władz Indii.



09:14

Trzy osoby cywilne zginęły w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; cztery osoby są ranne - poinformował szef donieckiej administracji obwodowej Pawło Kyryłenko.

Jak przekazał Kyryłenko w komunikacie na Telegramie, zabici cywile byli mieszkańcami miejscowości Stepaniwka, Makariwka i Stepowe.

08:39

Na wschodzie Ukrainy wojska rosyjskie koncentrują swe główne wysiłki na kierunku Kupiańska w obwodzie charkowskim; siły ukraińskie utrzymują obronę - poinformował dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski w komentarzu na Telegramie.

Jak dodał, Rosjanie przerzucają rezerwy w rejon Bachmutu w obwodzie donieckim, próbując powstrzymać tam postępy sił ukraińskich. Ogółem sytuację na froncie generał opisał jako "trudną, ale pod kontrolą".



Telegram

08:31

Atak na rosyjski most na okupowany Krym wpłynie na rosyjską logistykę w perspektywie krótko- i długoterminowej oraz zaostrzy zapewne skargi na niewystarczające dostawy dla wojsk Rosji na południu Ukrainy - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:14

Zmasowany atak z powietrza na Odessę i południe Ukrainy przeprowadzili nad ranem Rosjanie. Falami nadlatywały irańskie drony kamikadze Szahid oraz rakiety Kkalibr wystrzelone z Morza Czarnego.

Jedna osoba została ranna, gdy na prywatny dom spadły odłamki zestrzelonych pocisków. Uszkodzone zostały także obiekty portowe i kilka gospodarstw. Ukraińskie dowództwo Południe informuje, że obrona powietrzna zestrzeliła 21 Szahidów oraz 6 rakiet kierowanych Kalibr, których celem była Odessa.

Dodatkowo cztery bezzałogowce zestrzelono, gdy znad morza nadlatywały na Mikołajów. Tam doszło do pożaru obiektu przemysłowego. Nie ma poszkodowanych.

Ukraiński sztab generalny poinformował też, że minionej doby w walkach zginąć miało 710 rosyjskich wojskowych. Ukraińcy zniszczyli też 38 systemów artyleryjskich wroga, 27 samochodów, 17 transporterów opancerzonych oraz 4 czołgi.

07:50

Rosja powinna przestać bawić się głodem na świecie, a kraje członkowskie ONZ powinny zażądać od niej kontynuowania umowy zbożowej - powiedział szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w poniedziałek (czasu lokalnego) w Nowym Jorku.

"Wycofanie się Rosji z porozumienia doprowadzi do ponownego szybkiego wzrostu cen. To będzie mieć negatywne następstwa, w szczególności w krajach Afryki i Azji. Rosja powinna przestać bawić się głodem na świecie" - zaznaczył, cytowany przez portal Suspilne. Dodał następnie: "Apeluję, by wszystkie kraje członkowskie ONZ zażądały od Rosji kontynuowania udziału w tym porozumieniu".

07:10

Na Białoruś przybyło około 700 najemników rosyjskiej Grupy Wagnera, którzy będą tam pełnić dwie funkcje: szkolić białoruskich żołnierzy i drażnić NATO - ocenił we wtorek przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR), Andrij Jusow. "Choć są doniesienia o kilku kolumnach, które są w drodze, to chodzi o kilkuset ludzi: 500-700 bojowników" - zaznaczył cytowany przez agencję Ukrinform.

Jak dodał, część z tych około 700 najemników zostanie instruktorami i będzie szkolić armię białoruską, a potem być może oddziały zmobilizowanych na wojnę Rosjan. "A część będzie publicznie i świadomie zaangażowana np. w to, by denerwować Polskę i inne kraje członkowskie NATO i Unii Europejskiej" - oświadczył rzecznik HUR.

06:18

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał w poniedziałek telefonicznie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem na temat przywróceniu bezpieczeństwa żywnościowego i eksportu ukraińskiej żywności przez Morze Czarne. "Temat jest oczywisty - to kolejna rosyjska próba wykorzystania głodu jako broni i destabilizacji światowego rynku żywności" - poinformował Zełenski na Telegramie.

Podkreślił, że "państwo terrorystyczne zagroziło życiu 400 milionów ludzi w różnych krajach, które są uzależnione od ukraińskiego eksportu żywności. Najbardziej krytyczna sytuacja jest w takich krajach afrykańskich i azjatyckich, jak Somalia, Etiopia, Sudan Południowy i Jemen".

06:00

Rosja zdecydowała się zaognić swoją imperialną wojnę przeciwko Ukrainie rozpalając na nowo agresję gospodarczą przeciwko społeczeństwom globalnego południa - powiedział w poniedziałek szef MSZ Zbigniew Rau podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ nt. Ukrainy.

Wezwał pozostałe strony Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej do wypełniania swoich zobowiązań i eksportu ukraińskiego zboża. Rau stwierdził, że sprawa ta, podobnie jak zburzenie tamy w Nowej Kachowce i zagrożenia wynikające z rosyjskiej okupacji Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, pokazują jak szerokie skutki ma rosyjska agresja.



05:30

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba prowadzi pilne konsultacje w siedzibie ONZ w sprawie wycofania się Rosji z umowy zbożowej - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy.



"Rosja zagraża światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Robimy wszystko, co możliwe, aby zachować korytarz zbożowy na Morzu Czarnym" - napisał na Twitterze Kułeba.

Szef ukraińskiej dyplomacji przebywa w Nowym Jorku z roboczą wizytą, gdzie weźmie udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz w otwartej debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat sytuacji na Ukrainie.