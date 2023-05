Grupa Wagnera wycofa się z Bachmutu - oświadczył jej założyciel Jewgienij Prigożyn. Winą obarczył dowództwo rosyjskiej armii. Młoda mieszkanka obwodu donieckiego została skazana na 12 lat więzienia i konfiskatę mienia za przekazywanie informacji dotyczących działań ukraińskiej armii i efektów rosyjskich ataków przedstawicielowi wywiadu Rosji - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Przedstawiciele firm z Petersburga zostali poinformowani przez lokalne władze cywilne i wojskowe, że będą musieli oddelegować po pięciu swoich pracowników na potrzeby rosyjskiej armii walczącej na Ukrainie - podało Radio Swoboda. Sfingowany atak dronów na Kreml jest oficjalną przyczyną odwoływania tradycyjnych parad z okazji Dnia Zwycięstwa w wielu rosyjskich miastach; obchodów nie będzie jednak z uwagi na fatalny stan armii - twierdzi w swym najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Zniszczony dom we wsi Słobożanśke w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

11:30

Grupa Wagnera wycofa się z Bachmutu - oświadczył jej założyciel Jewgienij Prigożyn. Winą obarczył dowództwo rosyjskiej armii. "Szojgu i Gierasimow, gdzie do diabła jest amunicja" - mówi na nagraniu, jakie zamieścił w mediach społecznościowych. Podał nawet datę wycofania się - 10 maja.

11:21

Młoda mieszkanka obwodu donieckiego została skazana na 12 lat więzienia i konfiskatę mienia za przekazywanie informacji dotyczących działań ukraińskiej armii i efektów rosyjskich ataków przedstawicielowi wywiadu Rosji - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy.

Kobieta przekazywała informacje o obecności lub nieobecności jednostek ukraińskich w określonym miejscu, wysyłała dane o działaniach operacyjnych i taktycznych Ukrainy oraz o wykorzystywanych środkach wsparcia inżynieryjnego - podano w komunikacie biura prokuratora generalnego na Telegramie

10:42

Władze Chersonia na 58 godzin wprowadzają w piątek wieczorem ścisłą godzinę policyjną, której towarzyszyć ma całkowity zakaz poruszania się oraz wjazdu i wyjazdu z miasta. W tym czasie prowadzone będą działania przeciwko rosyjskim grupom dywersyjnym.

W mieście prowadzone będą działania przeciwko wrogim grupom dywersyjnym; jest to wspólna akcja wywiadu i policji, której celem jest wykrycie i neutralizacja dywersantów - powiedział rzecznik Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Tołokonnikow.

08:11

Sfingowany atak dronów na Kreml jest oficjalną przyczyną odwoływania tradycyjnych parad z okazji Dnia Zwycięstwa w wielu rosyjskich miastach; obchodów nie będzie jednak z uwagi na fatalny stan armii - twierdzi w swym najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną.



Think tank poinformował, że parady z okazji 9 maja zostały odwołane w 21 miastach, w tym na okupowanym Krymie. W niektórych przypadkach nie podano przyczyn rezygnacji z obchodów święta, w innych jako oficjalne uzasadnienie wymieniano względy bezpieczeństwa.

07:04

Z premierem (Ukrainy Denysem - przyp. red.) Szmyhalem rozmawiałem o konfiskowaniu majątku należącego do Rosji. Zachód zajmuje konta rosyjskich oligarchów, choć rodzi to różnego rodzaju prawne wątpliwości, bo trzeba będzie w sądach udowodnić, że te osoby wspierały napaść na Ukrainę. Ale jeśli chodzi o konfiskatę majątku państwa rosyjskiego, zauważyłem milczenie, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. To mnie zaskakuje. Mówiłem ukraińskiemu premierowi, że na podstawie art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który mówi o prawie do samoobrony, można konfiskować majątek należący do Rosji bez zbędnych ceregieli - wskazuje europoseł Włodzimierz Cimoszewicz w piątkowym wydaniu "Gazety Wyborczej".

06:49

Ceremonie pożegnania naszych poległych bohaterów odbywają się prawie każdego dnia. W niektóre dni żegnamy dwóch, trzech, a były i takie, kiedy chowaliśmy i pięciu wojskowych - powiedział PAP mer Lwowa Andrij Sadowy. Od początku wojny przez Lwów przeszło ponad 2 miliony ludzi. Jest to wielkie obciążenie dla infrastruktury i ogromne wyzwanie organizacyjne i psychiczne, bo ci, którzy zajmują się pomocą nieraz również się wypalają - przyznał. Ocenił, że swobodny klimat, który odczuwa się we Lwowie mimo wojny spowodowany jest tym, że "Ukraińcy nie lubią okazywać swego bólu na zewnątrz".

06:39

Szef chińskiego MSZ Qin Gang oświadczył, że Chiny będą nadal propagować rokowania pokojowe w sprawie kryzysu na Ukrainie i dlatego chcą utrzymać komunikację i koordynację działań z Rosją.

06:35

Dostawy holenderskiego uzbrojenia, a także szkolenia ukraińskich żołnierzy w Holandii i pomoc medyczna udzielana przez Niderlandy naszym rannym wojskowym przybliżają nas do wspólnego zwycięstwa - oznajmił w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który odwiedził jedną z baz holenderskiej armii.

Nadal będziemy wnosić znaczący wkład we wzmocnienie potencjału militarnego Ukrainy. Teraz i w przyszłości - tak długo, jak będzie trzeba" - zadeklarowała minister obrony Holandii Kajsa Ollongren.

06:30

Przedstawiciele firm z Petersburga zostali poinformowani przez lokalne władze cywilne i wojskowe, że będą musieli oddelegować po pięciu swoich pracowników na potrzeby rosyjskiej armii walczącej na Ukrainie - podało Radio Swoboda.

Administracja jednej z petersburskich dzielnic i lokalny komisarz wojskowy oznajmili dyrektorom przedsiębiorstw, że ich zadaniem jest "przekonanie" wymaganej liczby pracowników do podpisania kontraktów z armią, a efekty tych działań zostaną sprawdzone w ciągu dwóch tygodni. "Nie da się od tego wymigać" - mieli usłyszeć przedstawiciele środowiska biznesowego.