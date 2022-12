Ze względu na duże straty osobowe poniesione na froncie na Ukrainie Kreml podjął decyzję, że nowa fala mobilizacji rezerwistów w Rosji rozpocznie się już 5 stycznia - oznajmił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. Szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow powiedział, że walki w Ukrainie znajdują się w martwym punkcie. ISW odnotowało jednak sygnały, że Rosjanie mogą przygotowywać się do decydujących działań (prawdopodobnie o charakterze defensywnym) w obwodzie ługańskim, co sugeruje, że walki na Ukrainie niekoniecznie osiągnęły impas. Najważniejsze wydarzenia związane z 311. dniem wojny w Ukrainie zbieraliśmy dla Was w naszej relacji z 31.12.2022 r.

Poinformował też, że dzięki "inicjatywie zbożowej" wyeksportowano 15 mln ton produktów rolnych, z czego ponad 10 mln ton przez porty Ukrainy nad Dunajem. Wszystko to było możliwe dzięki nowej logistyce, nie tylko drogą wodną, ale także kolejową i samochodową. Znacznie rozbudowano kilka kluczowych przejść granicznych z Polską oraz otwarto nowe przejście graniczne z Rumunią, powiedział premier.



Jak informuje ZN w ramach programu Grain From Ukraine do somalijskiego portu wpłynął statek NEVA z 25 tysiącami ton pszenicy spożywczej dla Etiopii i Somalii, które są na krawędzi klęski głodu. 06:25 Dzięki najtrudniejszemu w historii wysiewowi, który został przeprowadzony na czas, Ukraina zebrała ponad 60 mln ton zboża, zapewniliśmy żywność dla kraju na 2023 rok, powiedział premier Denys Szmyhal, informuje portal ZN.



Będziemy nadal wspierać sektor rolnictwa, który również wykazał się niesamowitą odpornością. W ciągu tych miesięcy wojny daliśmy 80 mld hrywien 38 tysiącom naszych rolników. Pomogliśmy przeprowadzić na czas najtrudniejszy siew w historii Ukrainy. Dzięki temu zebrano już ponad 60 mln ton plonów. A Ukraina zdecydowanie zapewniła sobie żywność na następny rok - powiedział Denys Szmyhal.

06:14 W Kijowie przed wojną mieszkało 3,8 mln ludzi, po inwazji było ich mniej niż milion, teraz jest 3,6 mln, powiedział mer Witalij Kliczko w opublikowanej rozmowie ze "Spieglem". Liczymy, ile telefonów komórkowych jest używanych w Kijowie. Przed wojną było tu 3,8 mln osób, w marcu - niecały milion, w lipcu - dwa, dwa i pół miliona, teraz 3,6 mln, z czego 300 tys. to zarejestrowani imigranci z innych regionów kraju. Miasto jest przeludnione - powiedział Kliczko. Justyna Lasota-Krawczyk