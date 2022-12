Stolica Ukrainy Kijów i okolice zostały nad ranem ponownie zaatakowane przez wyprodukowane w Iranie rosyjskie drony Shahed - poinformowała na Telegramie administracja wojskowa obwodu kijowskiego. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu, na południu Ukrainy, zabrakło już miejsca w kostnicach i dlatego najeźdźcy spalają ciała zabitych żołnierzy w mobilnych krematoriach - poinformowała mieszkanka tego miasta w rozmowie z niezależnym rosyjskim kanałem Możem Objasnit' na Telegramie. Najważniejsze wydarzenia związane z 299. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 19.12.2022 r.

Skutki ataku dronów na Kijów

12:13

W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu, na południu Ukrainy, zabrakło już miejsca w kostnicach i dlatego najeźdźcy spalają ciała zabitych żołnierzy w mobilnych krematoriach - poinformowała mieszkanka tego miasta w rozmowie z niezależnym rosyjskim kanałem Możem Objasnit' na Telegramie.

Jak powiadomiła, mowa o rezerwistach z Rosji powołanych do armii w ramach jesiennej mobilizacji, którzy zginęli w walkach z ukraińskimi wojskami na kierunku zaporoskim.

W Melitopolu pozostało około 40 tys. mieszkańców spośród 154 tys. żyjących tam do czasu rosyjskiej inwazji. Są to głównie osoby starsze i ludzie zatrudnieni w sferze publicznej, np. lekarze. Z miasta nie da się obecnie wyjechać nawet w kierunku Rosji, natomiast zakaz ewakuacji na terytoria kontrolowane przez Ukrainę obowiązuje już od dawna - relacjonowała kobieta w rozmowie z niezależnymi mediami.

"Kilka tygodni temu pijani zmobilizowani żołnierze urządzili strzelaninę w samym centrum Melitopola. Po tym zdarzeniu miejscowe (samozwańcze) +władze+ zakazały sprzedaży alkoholu. (...) Przed Nowym Rokiem godzina policyjna będzie obowiązywała już o 19 (godz. 18 w Polsce - PAP). Oznacza to, że nie odwiedzi się bliskich nawet w tym świątecznym dniu. Nasiliły się represje. Wojskowi zatrzymują cywilów, sprawdzają ich telefony, niektórych zabierają do sal tortur" - oznajmiła mieszkanka okupowanego miasta.

Dodała również, że agresorzy zaczęli wznosić w mieście pomniki Lenina i sowieckiego działacza Siergieja Kirowa. W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, że te "nowe" monumenty są szybko oblewane farbą.

Rosjanie rozstawiają w Melitopolu betonowe zapory przeciwczołgowe, tzw. zęby smoka - napisał w niedzielę w Telegramie lojalny wobec Kijowa mer miasta Iwan Fedorow, sugerując, że okupanci przygotowują się do walk ulicznych. Samorządowiec wyraził pogląd, że "betonowe klocki lego" nie pomogą najeźdźcom, lecz będą im zawadzać w czasie ucieczki, gdy ukraińskie wojska rozpoczną wyzwalanie miasta.

W ostatnich dniach strona ukraińska powiadamiała o atakach na ważne rosyjskie cele militarne w okupowanym obwodzie zaporoskim. Według ekspertów to właśnie w tym regionie może w przyszłości dojść do kolejnej ukraińskiej kontrofensywy.

10:46

Ukraina przygotowuje się na możliwość gwałtownej eskalacji ze strony Rosji jeszcze tej zimy; pomimo porażek na froncie Moskwa przygotowuje plany zmasowanych ataków piechoty, "jak w czasie II wojny światowej" - powiedział Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy w wywiadzie dla "NYT".

Rosja już przeprowadziła zaciąg i szkoli żołnierzy, którzy mogą zostać zaangażowani do masowych ataków piechoty - przekazał Podolak w niedzielę w pisemnym wywiadzie dla "New York Timesa". To, jak podkreślił, jedno z możliwych zagrożeń dla Ukrainy w czasie tej zimy. Dodał, że Kijów nie widzi sygnałów, które wskazywałyby na to, że Putin dąży do zakończenia wojny.

10:12

W ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach obwodu donieckiego na Ukrainie zginęły co najmniej trzy osoby, a kolejne trzy zostały ranne - poinformowały lokalne władze. Obwód chersoński ostrzeliwany był 69 razy, rannych zostało sześć osób - powiadomiły władze tego regionu.

10:08

Odgrywająca istotną rolę w walkach na Ukrainie rosyjska prywatna firma wojskowa grupa Wagnera wysyła do walki słabo wyszkolonych i pozbawionych wsparcia zwerbowanych więźniów, by chronić własnych dowódców i sprzęt - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że grupa Wagnera, która w dalszym ciągu odgrywa istotną rolę w walkach zaczepnych wokół miasta Bachmut w obwodzie donieckim, w ostatnich miesiącach opracowała taktykę ofensywną, wykorzystując dużą liczbę zwerbowanych słabo wyszkolonych skazańców.

Jak wyjaśniono, poszczególni skazańcy otrzymują prawdopodobnie smartfony lub tablety, na których na zdjęciach z komercyjnych satelitów pokazana jest wyznaczoną dla nich oś natarcia i cel szturmu. Dowódcy na poziomie plutonu i wyższym prawdopodobnie pozostają w ukryciu i wydają rozkazy przez radia, informowani o postępach poprzez przekazy wideo z małych bezzałogowych statków powietrznych (UAV). Pojedyncze osoby i sekcje otrzymują polecenie, by podążać po zaplanowanej wcześniej trasie, często mając wsparcie ogniowe, ale rzadziej wsparcie pojazdów opancerzonych. Tym, którzy bez zezwolenia zbaczają z trasy szturmu, grozi prawdopodobnie zbiorowa egzekucja.

"Ta brutalna taktyka ma na celu zachowanie rzadkich zasobów Wagnera, jakimi są doświadczeni dowódcy i pojazdy opancerzone, kosztem łatwiej dostępnych skazańców-rekrutów, których organizacja ocenia jako zbędnych" - oceniono.



08:59

W niedzielę z Ukrainy do Polski przyjechało 24,5 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 34,5 tys. osób - poinformowała straż graniczna. Od 24 lutego, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 8,503 mln wjazdów do Polski i ponad 6,677 mln wyjazdów na Ukrainę.