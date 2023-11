Siły ukraińskie zniszczyły w okupowanym przez Rosjan Tokmaku w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy sztab wojskowy wroga, zabijając wielu oficerów – poinformował w czwartek mer pobliskiego Melitopola w telewizji. Co najmniej 10 osób, w tym 4 dzieci, zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na rejon pokrowski na zachód od Doniecka na wschodzie Ukrainy. Okupanci ostrzelali tam nocą trzy miejscowości: Pokrowsk, Nowohrodiwkę i Myrnohrad. Obrona przeciwlotnicza Ukrainy zestrzeliła też w nocy 14 rosyjskich dronów. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

18:11

Siły ukraińskie zniszczyły w okupowanym przez Rosjan Tokmaku w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy sztab wojskowy wroga, zabijając wielu oficerów - poinformował w czwartek mer pobliskiego Melitopola w telewizji.

Do ataku na sztab doszło we wtorek. Zniszczono cały sztab wroga. A dokładnie, podczas narady odbywającej się w sztabie doszło do wybuchu. Zginęło co najmniej 14 osób, wśród nich bardzo wielu oficerów - oświadczył mer Iwan Fedorow.

Dodał, że siły rosyjskie usiłowały wykorzystywać jako przykrywkę infrastrukturę cywilną i dlatego umieściły sztab w budynku przedszkola.

16:58

Sąd wojskowy w Rostowie nad Donem skazał ukraińskiego żołnierza, wywiezionego z Chersonia na południu Ukrainy podczas okupacji, na 12 lat więzienia z artykułu o "międzynarodowym terroryzmie" - poinformowało w czwartek Radio Swoboda.

Rosyjscy śledczy uznali, że żołnierz - Pawło Zaporożec - przygotowywał akt terrorystyczny w okupowanym Chersoniu 9 maja ubiegłego roku.

Sam skazany powiedział, że został zatrzymany w momencie, gdy montował linkę w dwoma granatami. Jak oświadczył, zamierzał w ten sposób wysadzić rosyjski patrol podczas godziny policyjnej, by nie ucierpiały osoby cywilne.

Według Radia Swoboda, Zaporożec został przewieziony do budynku chersońskiej administracji, gdzie go bito i torturowano. Następnie przetransportowano go do aresztu i zmuszono do podpisania protokołu, którego nie pozwolono mu przeczytać. W areszcie przebywał trzy miesiące, był bity i torturowany prądem. Potem przewieziono go na okupowany Krym.

Adwokat wnosił o oddalenie sprawy i uznanie żołnierza za jeńca wojennego, ale sąd się na to nie zgodził.

16:16

Przed południem Rosjanie przeprowadzili atak moździerzowy na Toreck. Ranni zostali trzej cywile, którzy otrzymywali pomoc humanitarną w ostrzelanym budynku. 86-letnia kobieta i dwóch mężczyzn w wieku 63 i 34 lata z obrażeniami odłamków trafili do szpitala. 34-latek jest w poważnym stanie.

16:06

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wysadziła pociąg towarowy w Rosji, powodując uszkodzenie jednej z najważniejszych magistral kolejowych prowadzących z Chin. Jak twierdzą ukraińskie media, ruch pociągów w Buriacji jest zablokowany.

12:14

Nazwy co najmniej 60 szkół w Rosji zostały zmienione i patronami tych placówek są teraz uczestnicy inwazji na Ukrainę, nazywani "bohaterami specjalnej operacji wojskowej" - w tym kryminaliści, skazani za posiadanie narkotyków czy zabójstwa - podał portal Nowaja Gazieta. Jewropa.



Politolog Aleksandr Morozow powiedział niezależnemu serwisowi, że od początku inwazji rosyjskiej już co najmniej 60 szkołom nadano nowe nazwy.



W Permie, w szkole nr 47, klasa 5A otrzymała imię "bohatera specjalnej operacji wojskowej Samada Asadowa". Nowy patron był niegdyś uczniem tej szkoły. Został zwerbowany do najemniczej Grupy Wagnera, gdy odbywał wyrok za przestępstwa narkotykowe, a po wyjeździe na front zginął.

W Saratowie na budynku szkoły nr 11 zainstalowano tablicę upamiętniającą Denisa Kowyrzina, który poniósł śmierć w Donbasie w sierpniu 2022 roku i został uhonorowany odznaczeniem. Rosyjska redakcja BBC ustaliła, że w 2016 roku Kowyrzina skazano na 7,5 roku więzienia za zabójstwo i nielegalne posiadanie broni. Według materiałów śledztwa Kowyrzin zastrzelił człowieka w trakcie kłótni "z osobami narodowości tadżyckiej". Prawdopodobnie został zwerbowany do Grupy Wagnera, gdy odbywał wyrok w kolonii karnej w obwodzie niżnienowogrodzkim.

10:30

Rosyjskie siły powietrznodesantowe prawdopodobnie po raz pierwszy zaczęły rozmieszczać na Ukrainie nowo sformowaną 104. Gwardyjską Dywizję Powietrznodesantową. Przypuszczalnie gromadzi się ona w obwodzie chersońskim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przypomniano, że w sierpniu tego roku minister obrony Rosji Siergiej Szojgu ogłosił plany przywrócenia 104. Gwardyjskiej Dywizji Powietrznodesantowej, która w 1998 roku została zredukowana do mniejszej formacji wielkości brygady.



09:00

Co najmniej 10 osób, w tym 4 dzieci, zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na rejon pokrowski na zachód od Doniecka na wschodzie Ukrainy. Okupanci ostrzelali tam nocą trzy miejscowości: Pokrowsk, Nowohrodiwkę i Myrnohrad. Pod gruzami mogą być jeszcze ludzie. Według wstępnych ustaleń uszkodzone zostały blok mieszkalny i dziewięć budynków prywatnych, komenda policji, samochody oraz garaże.

Obrona przeciwlotnicza Ukrainy zestrzeliła też w nocy 14 rosyjskich dronów. Bezzałogowce nadleciały z kierunku okupowanego Krymu i Primorsko-Achtarska w Federacji Rosyjskiej.