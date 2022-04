Kanclerz Austrii Karl Nehammer spotkał się z prezydentem Putinem. Nehammer jest pierwszym przywódcą kraju Unii Europejskiej, który spotkał z przywódcą Rosji od wybuchu wojny. Prokurator generalna Ukrainy poinformowała, że w regionie kijowskim znaleziono w sumie ciała 1200 osób. Przemawiając przed parlamentem Korei Południowej, Zełenski oświadczył, że w Mariupolu zginęły dotąd dziesiątki tysięcy ludzi. Tymczasem ukraińskie wojska mówią o ostatniej bitwie o Mariupol. Przyznają, że kończy im się amunicja. "Pozostała nam tylko walka wręcz. Oznacza to dla części z nas śmierć, a dla pozostałych niewolę" - podano w komunikacie ukraińskiej formacji wojskowej. Poniedziałek 11 kwietnia to 47. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Życie codzienne na charkowskich osiedlach Severnaya Saltivka i Pavlove Pole / Mykola Kalyeniak / PAP

Kanclerz Austrii Karl Nehammer spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy spodziewa się nowych ataków rosyjskiej armii mających na celu zdobycie wschodniej Ukrainy

Czeczeński lider Ramzan Kadyrow oświadczył, że siły rosyjskie przeprowadzą ofensywę nie tylko na oblężony Mariupol, ale także na Kijów i inne miasta

"Pozostała nam walka wręcz". Ukraińskie siły w Mariupolu nie mają już amunicji

Co najmniej 183 dzieci zginęło, a ponad 342 odniosło rany w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę

Od początku wojny na Ukrainie rosyjskie siły zbrojne straciły około 19,5 tys. żołnierzy.

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,657 mln osób.

20:35

Wydalamy sześciu rosyjskich dyplomatów, którzy prowadzili działalność szpiegowską - ogłosiło francuskie MSZ.

20:32

Ambasada Ukrainy w Polsce poinformowała, że ukraińskie MSZ wraz z partnerami stworzyło internetowe archiwum rosyjskich zbrodni wojennych. "Zebrane w nim dowody przekazują światu prawdę o okrucieństwach armii rosyjskiej w Ukrainie i gwarantują nieuchronność kary dla rosyjskich zbrodniarzy wojennych" - podaje ambasada.

Archiwum jest dostępne online. Dane są na bieżąco aktualizowane we współpracy z ukraińskimi organami ścigania oraz organizacjami międzynarodowymi i misjami monitorującymi.

20:24

Od początku agresji Rosji w położonym na południu Ukrainy Mariupolu zginęło ponad 10 tys. mieszkańców - powiedział mer miasta Wadym Bojczenko w wywiadzie dla agencji Associated Press (AP).

Bojczenko zaznaczył, że zwłoki tworzą "dywan na ulicach naszego miasta", dodał, że liczba ofiar może wynieść ponad 20 tysięcy.

Mer powiedział również, że wojska rosyjskie przywiozły do Mariupola mobilne krematoria, aby pozbyć się ciał, i oskarżył Rosjan, że nie wpuszczają konwojów humanitarnych, by ukryć rzeź.

20:09

Kanclerz Austrii Karl Nehammer powiedział, że "nie ma optymistycznego wrażenia" po rozmowach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na temat wojny na Ukrainie.

Armia rosyjska przygotowuje ofensywę na wschodniej Ukrainie - powiedział dziennikarzom w Moskwie Nehammer. "Ta bitwa zostanie stoczona z całą gwałtownością" - dodał. Zaznaczył, że z tego powodu ludność cywilna z terenów objętych konfliktem będzie musiała być przenoszona w bezpieczne miejsca korytarzami humanitarnymi.

Kanclerz Austrii Karl Nehammer / DRAGAN TATIC/AUSTRIAN CHANCELLER / PAP/EPA

20:06

Strona ukraińska ostrzega o zbliżającej się wielkiej ofensywie sił rosyjskich na wschodzie Ukrainy. Nowa ofensywa nie musi jednak oznaczać istotnego zwiększenia intensywności starć i może być raczej związana ze osłabieniem broniących się wojsk ukraińśkich - komentują eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich po 46 dniach wojny na Ukrainie.



20:04

"Losy wojny z Rosją będą zależeć od tego, jak szybko otrzymamy pomoc od Stanów Zjednoczonych" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla programu telewizji CBS "60 minutes". Wyraził jednocześnie wątpliwości, czy Ukraina otrzyma wszystko, czego potrzebuje.

19:58

Mieszkańcy Nowego Bykowa wracają do splądrowanych przez rosyjskich żołnierzy domów. Rosjanie okupywali tę niewielką miejscowość w obwodzie czernihowskim przez miesiąc. Wyjeżdżając zabrali perfumy, biżuterię, plazmy, pralki, a nawet wino.

18:58

Ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała o znalezieniu zwłok kolejnych siedmiu ofiar rosyjskiej agresji w Borodziance pod Kijowem. Łącznie pod gruzami budynków znaleziono tam już 19 zabitych.

18:40

Pociski odłamkowe i kumulacyjne, granaty oraz amunicja do karabinu. To tylko część materiałów znalezionych w miejscu stacjonowania rosyjskiej kolumny, próbującej dostać się do Kijowa - reporter RMF FM Mateusz Chłystun publikuje na Twitterze zdjęcia i filmy.

18:37

Rosja zaczęła wzmacniać swoje pozycje w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, choć nowa ofensywa jeszcze się nie zaczęła - powiedział wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, niedawny atak rakietowy na dworzec w Kramatorsku pokazuje, że Moskwa jest gotowa do bardzo brutalnych działań, by wygrać wojnę.

18:11

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest pewien, że Ukraińcy szybko zdołają odbudować kraj. Napisał tak na Telegramie, załączając zdjęcia zniszczeń będących skutkiem rosyjskiej inwazji.

Telegram

18:08

Ponad dwustu kapłanów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego podpisało się pod apelem o postawienie patriarchy Cyryla przed kościelnym sądem. Duchowni domagają się takiego rozwiązania, ponieważ Cyryl I otwarcie wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę.

18:06

Skandal podczas ceremonii rozdania nagród mistrzostw Europy w kartingu w portugalskim mieście Portimão. 15-letni zwycięzca, Artiom Seweriuchin, Rosjanin reprezentujący Włochy, wykonał salut rzymski.

Stojąc na podium 15-latek najpierw dwa razy uderzył pięścią w pierś, a następnie wyprostował ramię w faszystowskim pozdrowieniu. Potem zaczął się śmiać. W tym momencie grany był włoski hymn narodowy.

18:01

Rozmowa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem była bezpośrednia, otwarta i twarda - przekazał kanclerz Austrii Karl Nehammer po trwającej około godziny rozmowie z rosyjskim przywódcą w Nowo-Ogariowie pod Moskwą.

Nehammer jest pierwszym szefem rządu państwa Unii Europejskiej, który spotkał się z Putinem od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę sześć tygodni temu.

17:00

Rosja prawie zakończyła przygotowania do ofensywy w Donbasie - ocenił rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzjanyk. "Przewidujemy, że gdzieś w najbliższej przyszłości rozpoczną się aktywne działania wojenne na tych terytoriach (w Donbasie). Jednocześnie armia ukraińska jest na to gotowa" - powiedział Motuzjanyk. Dodał, że w ostatnim czasie w obwodach donieckim i ługańskim wzdłuż linii rozgraniczenia liczebność wojsk rosyjskich znacznie wzrosła i będzie nadal rosnąć.

16:35

W Irpieniu Rosjanie splądrowali mieszkania. Zdjęcia jednego z nich pojawiły się na Twitterze. Po opuszczeniu Rosjanie na lustrze zostali "podziękowania". "Dziękujemy za gościnę. Przepraszamy za bałagan" - brzmi napis.

16:16

Ukraiński wywiad wojskowy ustalił i opublikował na swojej stronie internetowej dane osobowe rosyjskich żołnierzy, którzy mieli brać udział w zbrodniach wojennych popełnionych na ludności cywilnej w Borodziance w obwodzie kijowskim.

"To personel wojskowy 234. Pułku Desantowo-Szturmowego (jednostka wojskowa 74268) z Pskowa. Pamiętajcie! Za okrucieństwa popełnione na ludności cywilnej Ukrainy wszyscy zbrodniarze wojenni zostaną postawieni przed sądem i pociągnięci do odpowiedzialności" - czytamy w komunikacie służby wywiadowczej.

Lista opublikowana przez ukraiński wywiad wojskowy zawiera nazwiska, funkcje, stopnie wojskowe, daty urodzin, a także dane najbliższych krewnych.

15:59

Ukraińskie wojska przygotowują się do ostatniej bitwy o przejęcie kontroli nad portowym miastem Mariupol. Jednocześnie przyznają, że kończy im się amunicja. "Pozostała nam tylko walka wręcz. Oznacza to dla części z nas śmierć, a dla pozostałych niewolę" - podano w komunikacie ukraińskiej formacji wojskowej.

15:16

Prawie połowa terytorium Ukrainy wymaga rozminowania - poinformowała ukraińska służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych. To potężny obszar 300 tysięcy kilometrów kwadratowych - porównywalny z powierzchnią naszego kraju. Saperzy oczyszczają z min, niewybuchów i pułapek zostawionych przez Rosjan obszary, z których rosyjskie wojska się wycofały. Mowa o okolicach Kijowa, Czernihowa, a także Trostjańca. Jak dodał Oleg Bodnar z ukraińskiej DSNS, część ekip pracuje też w obwodach, w których wciąż dochodzi do ostrzałów - mowa o okolicach Charkowa i Mikołajewa. W całym kraju codziennie saperzy likwidują nawet 6 tysięcy niebezpiecznych przedmiotów. Działania podejmuje około 550 pirotechników. Służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych informuje też, że w niektórych regionach kraju Rosjanie używali zdalnych systemów minowania - czyli wystrzeliwali pociski, z których wysypywały się ładunki wybuchowe. To sprawia, że wiele pól w przeddzień zasiewów jest niedostępnych dla rolników. Rozminowywanie pól, to kolejny priorytet saperów.

/ Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

15:01

Chorwacja wydala 24 pracowników ambasady Rosji, w tym 18 dyplomatów - podało chorwackie MSZ.

14:46

Kijów wraca do życia. Otwierają się kolejne sklepy, urzędy, biblioteki. Od dziś przejezdne są trzy mosty przez Dniepr. Coraz więcej stacji metra jest ponownie otwieranych dla celów komunikacyjnych, chociaż podziemne stacje cały czas są używane jako schrony.

Mer Kijowa Witalij Kliczko nieustannie prosi mieszkańców miasta o zachowanie ostrożności, przestrzegając, że odczuwana teraz w Kijowie względna cisza i przerwa w działaniach wojennych może się w każdym momencie zakończyć.

Samochody w kolejce przed punktem kontrolnym przed wjazdem do Kijowa / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

14:49

We Włoszech zamrożono wart 105 mln euro majątek byłego rosyjskiego kierowcy Formuły 1, Nikity Mazepina i jego ojca, oligarchy Dmitrija Mazepina, objętego sankcjami UE. Włoska Gwardia Finansowa zajęła nieruchomość w miejscowości Portisco w prowincji Olbia na Sardynii. Jak wyjaśniła Ansa, kompleks budynków jest zapisany na zagraniczną firmę, powiązaną z Mazepinami.

14:32

Bundeswehra wysłała do Rzeszowa samolot, by ewakuować rannych na wojnie Ukraińców. Poszkodowani trafią do niemieckich szpitali. Samolot niemieckich sił zbrojnych Airbus A310 MedEvac to specjalna maszyna przystosowana do przewozu rannych. Rano wyleciał z Kolonii do Rzeszowa.

13:54

Do Lwowa przybył oddział francuskich żandarmów ds. naukowych i technicznych. Mają pomóc Ukraińcom w zbadaniu rosyjskich zbrodni wojennych w obwodzie kijowskim.

W Buczy, Irpieniu, Hostomlu, Borodziance, a także w innych miejscowościach koło Kijowa rosyjskie wojska dokonały masowych zbrodni na ludności cywilnej. Po tym, jak siły najeźdźcy zaczęły wycofywać się z północnej części obwodu kijowskiego na Białoruś, a do zajętych przez nie wcześniej miejscowości weszła ukraińska armia, pojawiają się kolejne zdjęcia i nagrania, na których widać dziesiątki zabitych na ulicach, masowe groby, zastrzelonych ludzi ze związanymi rękami.

13:27

Brytyjska BBC przedstawia trzy scenariusze, które mogłyby doprowadzić do eskalacji i rozszerzenia konfliktu. Są one oparte o prace analityków wojskowych z Wielkiej Brytanii.

12:47

Kreml ostrzega: Wstąpienie Finlandii i Szwecji do NATO nie zapewni Europie bezpieczeństwa.

12:32

Komisja Europejska przygotowuje propozycję kolejnego, szóstego pakietu sankcji, który obejmowałby już rosyjska ropę. "Wiemy, że KE pracuje nad przyszłym pakietem, który mamy nadzieję, że zobaczymy szybko i który będzie także zawierać ropę" - powiedział szef dyplomacji Irlandii Simon Coveny.

12:24

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zniszczonych zostało co najmniej 166 obiektów kultury.

12:16

Prokuratura Generalna Ukrainy zarejestrowała już 5889 zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, których dopuściła się rosyjska armia.

12:12

Rolnicy pracujący w kamizelkach kuloodpornych.

12:08

Polskie dostawy broni dla Ukrainy są jednymi z największych w Unii Europejskiej. "Polska zgłasza wnioski o największe refinansowanie dostaw broni z dostępnej dla krajów Unii Europejskiej puli 1 mld euro" - przekazał RMF FM dyplomata UE.

12:05

"Jedno jest jasne: Ukraina potrzebuje więcej sprzętu wojskowego, a zwłaszcza broni ciężkiej. Teraz nie ma czasu na wymówki, teraz jest czas na kreatywność i pragmatyzm" - powiedziała szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych UE w Luksemburgu.

11:57

Dobrze wiecie, co oznacza walka o swoją ziemię, bo w latach 50. przyszli do was ci, którzy chcieli zniszczyć waszą wolność i tożsamość. Walczyliście i świat was wsparł, a teraz my oczekujemy tego samego - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu wygłoszonym przed parlamentem Korei Południowej.

11:52

W Buczy, Irpieniu, Hostomlu, Borodziance, a także innych miejscowości nieopodal Kijowa rosyjskie wojska dokonały masowych zbrodni na ludności cywilnej. Po tym, jak siły najeźdźcy zaczęły wycofywać się z północnej części obwodu kijowskiego na Białoruś, a do zajętych przez nich wcześniej miejscowości weszła ukraińska armia, pojawiają się kolejne zdjęcia i nagrania, na których widać dziesiątki zabitych na ulicach, masowe groby, zastrzelonych ludzi ze związanymi rękami.

W wyzwolonej przez ukraińskie wojska Buczy, na północny zachód od Kijowa, pochowano już ciała około 330-350 cywilów. Dokładna liczba zamordowanych tam przez wojska rosyjskie osób wciąż jest ustalana.

11:46

W poniedziałek oddano do użytku tymczasowy most na rzece Irpień, dzięki czemu przywrócone zostało połączenie drogowe do Kijowa z wyzwolonych miasteczek Bucza, Irpień, Hostomel i Worzel w obwodzie kijowskim - przekazała na kanaleYouTube agencja Ukrinform.

"Prace nad budową mostu trwały pięć dni, 24 godziny na dobę. Od tej pory możliwe będą szybsze dostawy pomocy humanitarnej i materiałów budowlanych do wyzwolonych miejscowości" - poinformowano w komunikacie.

Wideo youtube

11:38

Odkąd w piątek wieczorem w życie wszedł piąty pakiet sankcji UE wobec Rosji i Białorusi, na Litwę nie wpuszczono 250 rosyjskich i białoruskich ciężarówek - poinformował w poniedziałek litewski Departament Ceł. Koleje Litewskie poinformowały, że zamykają swoje biura w Rosji i na Białorusi.

11:28

11:25

Wojska rosyjskie rozmieściły miny przeciwpiechotne w dzielnicy mieszkaniowej w Charkowie. Ratownicy proszą obywateli, aby się do nich nie zbliżali.

11:21

11:10

Czechy popierają nałożenie przez Unię Europejską maksymalnych sankcji na Rosję.

10:59

Ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej przekazało, że na obrzeżach Dniepra zniszczono baterię rakiet S-300, dostarczoną na Ukrainę z Europy. Tamtejsze media wskazują, że w ostatnich dniach takie wyposażenie przekazała Kijowowi Słowacja. Kijów i Bratysława zaprzeczają tym doniesieniom.

10:48

Przewodnicząca komisji obrony w niemieckim Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann proponuje, aby zamiast dostaw niemieckich czołgów Marder na Ukrainę, wschodnioeuropejscy partnerzy dostarczyli temu krajowi odpowiedni sprzęt i otrzymali za to rekompensatę od Niemiec.

"Armia ukraińska musiałaby najpierw zostać przeszkolona w zakresie obsługi czołgów Marder. Dlatego proponuję, aby nasi wschodnioeuropejscy partnerzy dostarczyli Ukrainie odpowiednie rodzaje broni" - powiedziała Strack-Zimmermann dziennikowi "Rheinische Post".

10:42

"Nie można mieć nadziei na to, że Rosja sama się zatrzyma. Nie można liczyć na to, że rozsądek wygra i rosyjska władza zrezygnuje z prowadzenia wojny. Rosję można jedynie zmusić do szukania pokoju, zaprzestania zniszczeń i torturowania ludzi, do szanowania opinii sąsiadów" - mówił Zełenski przed parlamentem Korei Południowej.



10:27

W wyniku skutecznego natarcia z centrum Mariupola w kierunku wybrzeża Morza Azowskiego rosyjskie siły opanowały w niedzielę port rybacki w tym mieście. Przecięły w ten sposób linię ukraińskiej obrony, która koncentruje się obecnie w dwóch punktach - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Dwoma najważniejszymi ukraińskimi przyczółkami w Mariupolu są obecnie port w południowo-zachodniej części miasta, a także zakłady metalurgiczne Azowstal na wschodzie. Opanowanie przez rosyjskie wojska portu rybackiego może być potwierdzeniem, że najeźdźca kontroluje również centrum miasta - przekazano w raporcie ISW.



10:19

Zełenski w parlamencie Korei Płd.: mieszkańcy Rosji są zmuszeni do życia w wielkiej biedzie, dla wielu armia to jedyny sposób na podniesienie poziomu życia.

10:13

Wojska rosyjskie praktycznie bez przerwy ostrzeliwują miejscowości w obwodzie ługańskim. W Lisiczańsku, Siewierodoniecku, Zołotym i Kreminnej uszkodzone są bloki mieszkalne i domy. Według szefa władz obwodowych Serhija Hajdaja w regionie zniszczono wszystkie obiekty infrastruktury.

Trwa również ostrzał miejscowości Awdijiwka, Wuhłedar, Marjinka i Nowoługańskie w obwodzie donieckim. Uszkodzono wiele domów. Wiadomo o jednej ofierze śmiertelnej i dwóch rannych osobach. Koleje ukraińskie podstawiają dodatkowe pociągi do ewakuacji z obwodów ługańskiego i donieckiego.

10:02

Nowa Zelandia wyśle wojskowy samolot transportowy C-130H Hercules i 50-osobowy zespół do Europy, aby przekazać pomoc wojskową Ukrainie; zapewni jej też pomoc finansową w wysokości 9 mln USD - przekazała w poniedziałek premier Jacinda Ardern, cytowana przez Associated Press.



09:50

Rosja przygotowała kampanię dezinformacyjną na temat Ukrainy, wymierzoną w zagraniczne media i polityków, bo wie, że dostawy broni z zagranicy są obecnie kluczowe dla naszego kraju - poinformował ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

09:39

Szwedzki Ericsson zawiesza działalność w Rosji na czas nieokreślony.

09:31

66 razy Rosjanie ostrzeliwali minionej doby Charków i obwód charkowski.

Jak informuje szef obwodowej administracji Oleh Syniegubow, w tych atakach zginęło jedenaścioro cywilów, w tym 7-letnie dziecko. 14 osób trafiło do szpitali.

09:23

Wilchiwka w obwodzie charkowskim po opuszczeniu przez rosyjskie wojska.

09:15

W Łucku przy transportach humanitarnych wysyłanych do Ukrainy z całego świata pracuje 150 wolontariuszy. "Praca odciąga nas od wojny. Musimy działać, bo jak wszyscy opuszczą ręce to naszemu państwu i nam będzie ciężko" - powiedziała wolontariuszka Oksana.

09:04

Co najmniej 183 dzieci zginęło, a ponad 342 odniosło rany w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę - poinformowało w poniedziałek biuro prokuratora generalnego. Zastrzeżono, że dane te nie są pełne, bo władze ukraińskie nie mają dostępu do terenów okupowanych i objętych walkami.

08:53

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać gęstą chmurę czerwonego dymu unoszącego się nad miastem Rubiżne w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy. To wynik ostrzału cysterny z kwasem azotowym.

08:45

Niemieckie siły zbrojne przygotowują lot, którym do Niemiec zostaną przetransportowani Ukraińcy ranni w czasie wojny w ich kraju - informuje agencja dpa.

W tym celu specjalny samolot Luftwaffe, Airbus A310 MedEvac, ma polecieć z Kolonii do Rzeszowa, a stamtąd zabrać dzieci i dorosłych na leczenie do Niemiec.

08:41

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,657 mln osób - poinformowała w poniedziałek rano Straż Graniczna. W niedzielę funkcjonariusze odprawili 28,5 tys. podróżnych, a w poniedziałek do godziny 7 rano - 5,9 tys.

08:37

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 11 kwietnia to według ukraińskich danych: około 19,5 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także: 725 czołgów, 1923 bojowе pojazdy opancerzone, 347 systemów artyleryjskich, 111 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 55 systemów obrony przeciwlotniczej, 154 samoloty, 137 śmigłowców, 1387 pojazdów kołowych, siedem jednostek pływających, 76 cystern, 119 bezzałogowców, cztery systemy rakietowych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu.

08:34

Niektórzy rolnicy w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy rozpoczęli już prace polowe pomimo zagrożenia ostrzałem i oddalonej o zaledwie 30 km linii frontu - podaje agencja Ukrinform w reportażu ze wsi Komyszuwacha.

Prace polowe są niebezpieczne nie tylko z powodu ryzyka ostrzałów, ale także dlatego, że w ziemi jest wiele niewybuchów - rakiet i pocisków. W ich usuwaniu pomagają saperzy. Sami rolnicy pracują w kamizelkach kuloodpornych.

08:31

Pies od miesiąca czeka pod drzwiami domu na powrót swojej właścicielki, która została zabita przez Rosjan.

08:23

Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przeprowadziła "czystki" wśród pracowników, którzy zajmowali się "sprawą ukraińską" przed rosyjską inwazją - powiedział dziennikarz śledczy portalu Bellingcat Christo Grozew.

08:20

Ukraiński system obrony zniszczył rosyjski czołg.

08:17

Cywilne bloki mieszkalne i domy zostały zniszczone w Lisiczańsku, Siewierodoniecku, Zołotem, Kreminnej. W Siewierodoniecku całkowicie zniszczono prywatną przychodnię, w Zołotem - obiekt sportowy.

08:12

20,5 mln zł na pomoc uchodźcom przeznaczył dotąd Kraków. Na specjalnie uruchomione konto wpłynęło zaś 55 tys. euro darowizn. W mieście numer PESEL otrzymało ok. 12,5 tys. osób - wynika z informacji magistratu.



08:04

"Rosjanie mają informatorów, którzy naprowadzają ogień na sklepy z ludźmi i magazyny z żywnością. Dlatego każdy atak na domy mieszkalne to zaplanowany akt terroru" - oświadczył urzędnik .

"Szturm pod Zołotem odparto, ale Rosjanie ostrzelali już wszystkie miejscowości w obwodzie" - napisał Hajdaj.

Telegram

07:57

W obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy nie ocalał żaden obiekt infrastruktury krytycznej ani w ogóle jakiejkolwiek infrastruktury - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

Hajdaj napisał w Telegramie, że siły rosyjskie świadomie i celowo atakują cele cywilne.

07:52

07:45

Ukraińska armia twierdzi, że zniszczyła batalionową grupę taktyczną z 70. pułku strzelców zmotoryzowanych w obwodzie donieckim. Ukraińcy mieli zabić dowódcę batalionu i szefa sztabu.

07:42

Wojska rosyjskie kontynuują tworzenie ofensywnego zgrupowania na wschodzie i w najbliższych dniach możliwe jest wznowienie działań ofensywnych w tym regionie - informuje w poniedziałek rano sztab ukraińskiej armii.

07:39

Brytyjskie Ministerstwo Obrony ostrzega, że użycie przez Rosję amunicji fosforowej w Doniecku "zwiększyło ryzyko jej użycia w przyszłości w Mariupolu".

07:31

Wybuch wojny na Wschodzie sprawił, że Polacy otwierają się na zmiany, które pomogą ograniczyć zużycie gazu i ropy naftowej - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" wskazując na wyniki sondażu YouGov dla European Climate Foundation.



"Rośnie świadomość, że ograniczanie zużycia paliw kopalnych ma bezpośrednie przełożenie na zyski Kremla i jego zdolności do prowadzenia wojny przeciw Ukrainie. Co za tym idzie, Polacy deklarują, że zmieniają swoje przyzwyczajenia bądź wyrażają gotowość ich zmiany w najbliższym czasie. Tak wynika z nowego sondażu YouGov dla European Climate Foundation" - pisze w poniedziałek "DGP".

07:26

We wsi Buzowa pod Kijowem odnaleziono masowy grób z ciałami cywilów zabitych przez rosyjskich żołnierzy - podał doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Jak dodał, siły wroga zabiły co najmniej 50 mieszkańców tej wsi.

"Na wyzwolonych terytoriach obwodu kijowskiego wciąż odnajdywane są dowody na okrucieństwa raszystów wobec ludności cywilnej" - napisał Heraszczenko na Telegramie

07:15

O poranku syreny wyją m.in w Zaporożu i Krzywym Rogu.

07:11

Przymusowa mobilizacja w Ługańsku. Dochodzi do łapanek na ulicach, ludzie są siłą wcielani do rosyjskiej armii.

07:09

W Kijowie, obwodzie kijowskim oraz nad wschodnią Ukrainą nad ranem zawyły syreny alarmowe. Dla mieszkańców oznaczało to kolejne godziny spędzone w schronach.

Syreny zawyły około trzeciej nad ranem. W Kijowie i obwodzie był to drugi alarm ogłoszony minionej doby. Na razie nie ma informacji o tym, by w ślad za ostrzeżeniami szły rosyjskie ataki.

06:48

Zamknięcie szlaków żeglugowych z Ukrainy przez Morze Czarne odcięło około 90 procent eksportu zboża z tego kraju i połowę jego całkowitego eksportu.

06:42

W raporcie opublikowanym w niedzielę przez Bank Światowy stwierdzono, że w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę produkcja gospodarcza tego kraju spadnie w 2022 roku o 45,1 procent, a wyniki rosyjskiej gospodarki skurczą się o ponad 11 procent.

06:37

W okolicach Kijowa trwa wielka akcja oczyszczania terenu po Rosjanach, którzy się wycofali. Do tej pory - jak poinformowano - saperzy unieszkodliwili ponad 11 tysięcy niewybuchów i min pułapek.

06:30

Coraz ostrzejsze walki trwają w trzech wschodnich obwodach Ukrainy. Jak mówią wojskowi najgorętsze punkty tej wojny to teraz obwód charkowski, ługański oraz doniecki. Rosjanie za wszelką cenę chcą utrzymać korytarz ze swego terytorium przez Czarkowszczyznę do Donbasu.

06:24

Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz wyraził opinię, że władze Rosji "zrobią wszystko", by uniemożliwić podróż papieża Franciszka do Kijowa. "Pod względem militarnym nie zrobią niczego, ale boją się i uczynią wszystko, by sprawić, aby stała się ona niemożliwa"- powiedział włoskiej agencji Adnkronos.

06:17

Jak poinformował szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleg Synegubow, w wyniku ataku rakietowego w niedzielę wieczorem w Charkowie zginęło dwóch cywilów.



"Rosyjska armia kontynuuje wojnę z ludnością cywilną, ponieważ nie ma zwycięstw na linii frontu" - oświadczył Synegubow w mediach społecznościowych.

06:13

11 rosyjskich celów powietrznych zestrzelili minionej doby żołnierze ukraińscy. Na celowniku znalazł się między innymi bombowiec Su-34 oraz 4 śmigłowce, w tym szturmowy Ka-52.

06:04

05:55

Rosja popełniła "poważny błąd strategiczny", ponieważ Finlandia i Szwecja mogą wstąpić do NATO już latem - informuje brytyjski dziennik "The Times".



Amerykańscy urzędnicy przekazali gazecie, że członkostwo obu krajów nordyckich w Sojuszu Północnoatlantyckim było "tematem dyskusji i przedmiotem kilku spotkań" podczas rozmów ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu w zeszłym tygodniu.



Według sondaży rośnie liczba Szwedów popierających wstąpienie do NATO. Wyraźna większość ankietowanych opowiada się za członkostwem w Sojuszu, jeśli jednocześnie na podobną drogę zdecyduje się Finlandia.

05:43

Czeczeński lider Ramzan Kadyrow oświadczył, że siły rosyjskie przeprowadzą ofensywę nie tylko na oblężony port w Mariupolu, ale także na Kijów i inne ukraińskie miasta.



"Będzie ofensywa nie tylko na Mariupol, ale także inne miasta i wsie" oznajmił Kadyrow na portalu społecznościowym i dodał - "Ługańsk i Donieck wyzwolimy w pierwszej kolejności, a następnie zajmiemy Kijów i wszystkie inne miasta".



Kadyrow jest uważany za bliskiego sojusznika prezydenta Rosji Władimira Putina.

05:38

Inne ujęcie nocnej eksplozji w Mikołajowie.

Telegram

05:34

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy spodziewa się nowych ataków rosyjskiej armii mających na celu zdobycie wschodniej Ukrainy.



Na granicę rosyjsko-ukraińską sprowadzane są siły z innych części Rosji. Zdziesiątkowane jednostki rosyjskie zostałyby obsadzone nowym personelem sprowadzonym z innych regionów Rosji.



Oczekuje się, że kolejne ataki rosyjskie będą koncentrować się wokół Charkowa i Słowiańska - informuje ukraińskie dowództwo.

05:31

Późnym wieczorem w Mikołajowie doszło do potężnej eksplozji. Doniesienia potwierdziły miejscowe władze.

05:27

"Wojska rosyjskie kontynuują prace nad planem minimum dla wschodniej Ukrainy" - oświadczyła wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malyar, poinformowała agencja Unian.

Po przegrupowaniu jednostek rosyjskich na Ukrainie, według oficjalnych informacji, nie ma tam ani spokoju, ani stabilności.

05:19

"Kolejne dowody domniemanych rosyjskich zbrodni wojennych pojawiają się wciąż wycofaniu się Rosjan z północnej Ukrainy. Obejmują one doniesienia o odkryciu prowizorycznego grobu zawierającego zmarłych ukraińskich cywilów w pobliżu miejscowości Buzowa. Nie ustają zarzuty przemocy seksualnej, której dopuszczają się rosyjscy wojskowi" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

05:14

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Moskwa nie ma odwagi przyznać się do błędnej polityki wobec swojego sąsiada.



Oni boją się przyznać, że przez dziesięciolecia zajmowali błędne stanowiska i wydawali kolosalne środki na wspieranie ludzkich zer, z których chcieli stworzyć przyszłych bohaterów przyjaźni ukraińsko-rosyjskiej - oświadczył ukraiński prezydent.



Kiedy ludziom brakuje odwagi, przyznać się do błędów, przeprosić, dostosować się do rzeczywistości, zamieniają się w potwory - powiedział Zełenski, nawiązując do przywódców na Kremlu.

05:07

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielę w swoim regularnym wystąpieniu na Facebooku oświadczył, że w ostatnim czasie stanowisko Niemiec zmienia się na korzyść Ukrainy. Dodał, że ten kierunek jest popierany przez większość narodu niemieckiego.

Ukraiński prezydent poinformował, że podczas niedzielnej rozmowy z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem rozmawiał o tym, jak postawić przed sądem wszystkich odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne oraz jak zaostrzyć sankcje wobec Rosji.

05:03

W niedzielę wieczorem w Charkowie i położonym nad Morzem Czarnym mieście Mikołajowie słychać było serię silnych eksplozji - podała agencja Reutera, powołując się na ukraińskie media.